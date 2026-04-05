Киев ожидает от Вашингтона разъяснений по гарантиям безопасности в рамках возможного соглашения. Москва требует вывода украинских войск из Донецкой области, включая территории, которые она не контролирует. Украина настаивает на сохранении текущей линии фронта.

Переговоры США и Украины возобновятся в ближайшее время, утверждает глава офиса Зеленского Кирилл Буданов*, внесенный в России в список террористов и экстремистов. Мало того, американцы собрались приехать на Украину.Американская переговорная группа во главе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером собралась в Киев. Визит запланирован на этот месяц, с датами пока конкретно не определились, но где-то после православной Пасхи, которая в этом году празднуется 12 апреля. По словам Буданова*, американцы намерены перезапустить переговоры, поставленные на паузу из-за конфликта на Ближнем Востоке.Также к переговорной группе может присоединиться давний друг Зеленского сенатор Линдси Грэм*, также внесенный в России в список террористов и экстремистов. Грэм в последнее время активно поддерживает Трампа, видимо, повезет от него личное послание «нелегитимному».В США пока не подтверждают возможный визит в Киев переговорной группы, но отмечают, что такой вариант обсуждается. Украинские ресурсы пишут, что приезд американских переговорщиков в Киев, чего ранее не случалось, говорит о том, что США хотят получить окончательный ответ от Зеленского по мирному плану. «Нелегитимный» в свою очередь будет всячески изворачиваться, требуя от США гарантий безопасности, которых Трамп давать не хочет.