Уиткофф и Кушнер едут в Киев, Трамп намерен поставить точку в переговорах

Уиткофф и Кушнер едут в Киев, Трамп намерен поставить точку в переговорах

Переговоры США и Украины возобновятся в ближайшее время, утверждает глава офиса Зеленского Кирилл Буданов*, внесенный в России в список террористов и экстремистов. Мало того, американцы собрались приехать на Украину.

Американская переговорная группа во главе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером собралась в Киев. Визит запланирован на этот месяц, с датами пока конкретно не определились, но где-то после православной Пасхи, которая в этом году празднуется 12 апреля. По словам Буданова*, американцы намерены перезапустить переговоры, поставленные на паузу из-за конфликта на Ближнем Востоке.



Также к переговорной группе может присоединиться давний друг Зеленского сенатор Линдси Грэм*, также внесенный в России в список террористов и экстремистов. Грэм в последнее время активно поддерживает Трампа, видимо, повезет от него личное послание «нелегитимному».

В США пока не подтверждают возможный визит в Киев переговорной группы, но отмечают, что такой вариант обсуждается. Украинские ресурсы пишут, что приезд американских переговорщиков в Киев, чего ранее не случалось, говорит о том, что США хотят получить окончательный ответ от Зеленского по мирному плану. «Нелегитимный» в свою очередь будет всячески изворачиваться, требуя от США гарантий безопасности, которых Трамп давать не хочет.

Киев ожидает от Вашингтона разъяснений по гарантиям безопасности в рамках возможного соглашения. Москва требует вывода украинских войск из Донецкой области, включая территории, которые она не контролирует. Украина настаивает на сохранении текущей линии фронта.
  alexputnik17
    alexputnik17
    +9
    Вчера, 16:32
    американцы намерены перезапустить переговоры, поставленные на паузу из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Лучше не надо перезапускать ничего... Все эти договорняки уж очень напрягают... am
    Alex F._2
      Alex F._2
      +8
      Вчера, 16:54
      Выглядят как два брата-дебила из Ледникового периода
      mikh-korsakov
        mikh-korsakov
        +5
        Вчера, 17:43
        Уикофф имеет вид лихой и немного придурковатый. Кушнеру то ли холодно, то ли писать хочется.
        Ilya-spb
          Ilya-spb
          +2
          Вчера, 17:53
          Переговоры поставлены на паузу не из-за Ирана.
          А из-за купленного Великобританией на корню Зеленского.

          Именно Иран становится фактором заключения мира на Украине.
          США не до бандеровцев.
      Артём81
        Артём81
        +2
        Вчера, 20:56
        Интересно, не прозвучит ли это слишком вызывающе, если я предположу, что у сардин в банке компетенций побольше, чем у данных господ ? laughing
    ZovSailor
      ZovSailor
      +8
      Вчера, 16:56
      alexputnik17
      Лучше не надо перезапускать ничего... Все эти договорняки уж очень напрягают... am
      Сегодня, 16:32

      hi У этих зятькоффа - витькоффа руки по локоть в крови, связанные с событиями в Газе, ИРИ.
      Для Кремля они должны быть нерукопожатными, как и хозяин бидэ ( штаб Фашингтона ).
      am
    ТермиНахТер
      ТермиНахТер
      +8
      Вчера, 17:07
      Зелепоц требует гарантии безопасности лично для себя, а не для бандерлянда. А Трамп их не даст, потому что зелепоц его личный враг. В 2020 г. у зелепоца был убойный компромат по коррупционным действиям Байдена в бандерлянде. Если бы он отдал эти материалы Трампу, Байден сидел бы не в белом доме, а в федеральной тюрьме. Но, зелепоц не отдал и в результате, Трампа четыре года тягали по судам, как кота помойного и чуть не посадили.
  pudelartemon
    pudelartemon
    +3
    Вчера, 16:34
    Да какие переговоры могут быть с хохломразью? Разве что причитания:
    -Ой, да на кого ж ты нас покинул,болезный...
  Chip4ik
    Chip4ik
    +2
    Вчера, 16:34
    Откалибровать бы проходным и непроходным калибром....
  Охотовед 2
    Охотовед 2
    +9
    Вчера, 16:34
    Давно пора было сделать Кукуев небезопасным для поездок всяких переговорщиков. Пусть «переговорщики» в Польше тусуются!
    olbop
      olbop
      +2
      Вчера, 17:33
      Давно пора было сделать Кукуев небезопасным для поездок всяких переговорщиков.

      Полностью согласен. Не понимаю, почему нельзя ударить "Искандером" по центру Киева, по административным зданиям (не по жилым же кварталам), пусть даже с предварительным уведомлением (чтобы предотвратить провокационные обвинения в мирных жертвах).
      Lako
        Lako
        -2
        Вчера, 19:18
        Хорошо вам здесь мечтать. А у кого-то верёвочки к колоколам привязаны, за которые одергивают люди у которых счета и недвижимость в Европе.
    alexoff
      alexoff
      +1
      Вчера, 17:34
      Наоборот - Киев становится безопасным когда туда приезжают переговорщики всякие. Видимо гарантии безопасности уже давно выданы
  Livonetc
    Livonetc
    +2
    Вчера, 16:35
    "Уиткофф и Кушнер едут".
    Понятно...
    "Победы" в Иране со зловонным душком.
    Надо операцию прикрытия исполнять.
    Alex F._2
      Alex F._2
      0
      Вчера, 16:55
      Везут свою большую зраду в подарок большим ценителям зрады ))
  Polak_Polak
    Polak_Polak
    0
    Вчера, 16:35
    Jewreje odwiedzają jewreja, nic dobrego z tego nie wyniknie!
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    +2
    Вчера, 16:38
    Обычно, бизнесмены разговаривают о бизнесе, а не о мире.
  tralflot1832
    tralflot1832
    +1
    Вчера, 16:40
    Участие Грэма*** в переговорах обнуляют сами переговоры ,для нас по Украине при посредничестве Трампа.Как то так .
  HAM
    HAM
    0
    Вчера, 16:44
    Кохлы желали бы чтобы янки "поставили на паузу" конфликт на Ближнем Востоке и вплотную занялись бы "безопасностью краины".....ой,это ж секретные данные....молчу,молчу...
  Ирек
    Ирек
    +2
    Вчера, 16:50
    Затыркал Лохматый своего зятька , гоняет туды - сюды и всё бестолку.
  A503
    A503
    0
    Вчера, 17:08
    В это время....Под шумок войны с Ираном из польского Повидза с территории логистического центра НАТО в Жешув мчитится загруженный как баржа супертяжёлый транспортник C-5 Galaxy ВВС США.

    ▪️В Повидзе находится «железная гора» — комплекс, в котором на площади в 60000 м2 хранится более 12000 единиц техники. Рядом с хранилищем техники расположен еще один гигантский объект — Munition Storage Area. Это 56 высокозащищенных бункеров-капониров, где хранятся снаряды, ракеты и патроны.
    Что именно и в каких количествах потребовалось ВСУ неизвестно, но ради этого срочно снарядили самый большой самолёт, какой только есть в распоряжении США.

    Пора уже начинать воевать как должно. А не верить в переговоры. Это всё ширма и затягивание сроков. Кремлевские опять как л.. хи верят в сказки... Жизнь дураков ничему не учит.
  commbatant
    commbatant
    0
    Вчера, 17:11
    Зе вручат черную метку с надписью: "НИЗЛОЖЕН".
    Борис Сергеев
      Борис Сергеев
      -4
      Вчера, 17:48
      Странные у вас мечты- Зеленский Трампу в Белом доме хамил - и никаких "черных меток"!

      Жизнь "зазеркалья": в "переговорной группе" люди, признанные террористами, с украинской стороны - "террорист", но Песков и иже с ним готовы с террористами в любой момент попереговариваться.
  taiga2018
    taiga2018
    +2
    Вчера, 17:14
    Наличие Грэма в этой шайке говорит о том что США усилят давление на Россию.
  operafan
    operafan
    -1
    Вчера, 17:23
    Картина маслом - наш ВГК заварил эту кашу "странной военной", а теперь чуть ли не молится на Трампа, чтоб он надавил на зеленского и заставил его пойти на мир. Естественно, Трамп будет работать с зеленским не за спасибо, а за очень солидное вознаграждение.

    Спрашивается: а не проще было еще до начало СВО отписать американскому президенту солидные месторождения чего-то там ценного, чтоб об заставил Зеленского пойти на Минские соглашения? При таким развитии ситуации не случилось бы СВО и этой катастрофы, куда сейчас попала Россия. Ну и сохранили наши Потоки в Европу, экспорт нефти, 300 ярдов зелени в бельгийском банке.

    Может я не правильно мыслю?
    Владимир М
      Владимир М
      -3
      Вчера, 17:47
      ...Трамп будет работать с зеленским не за спасибо, а за очень солидное вознаграждение.

      Так Дони уже "отписал" себе территории Украины.
      Может поэтому мы и слышим "заявления" с нашей стороны только о Донбассе, "забыв" про Российские територии - Запорожская и Херсонская области...
  Васян1971
    Васян1971
    0
    Вчера, 17:25
    Нелегитимный» в свою очередь будет всячески изворачиваться

    «Но да будет слово ваше: «да, да», «нет, нет»; а что сверх этого, то от лукавого».© Евангелии от Матфея (гл. 5, ст. 37)
  вертухай 2003
    вертухай 2003
    +1
    Вчера, 17:29
    Если Трамп хочет закончить эту войну за одни сутки, как когда то обещал, ему всего лишь нужно объявить о присоединении к России в борьбе с Украиной и Киев капитулирует завтра...а потом, как после Второй мировой войны, территория каторую отобьёт США останется за Западом...
    Prapor
      Prapor
      +1
      Вчера, 17:37
      отбивать то им нужно не у нас, а у евросада))) тогда вот так
  Руслан М
    Руслан М
    -1
    Вчера, 17:32
    Вранье все это. США невыгодно завершение конфликта на Украине, а на фоне неудачи с Ираном так тем более. Все это пыль в глаза тем у кого задержка в развитии.
  alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Вчера, 17:34
    Цитата: Охотовед 2
    Давно пора было сделать Кукуев небезопасным для поездок всяких переговорщиков. Пусть «переговорщики» в Польше тусуются!

    Мне вот тоже не понятно. У нас СВО, у них война. И пускай у них будет война! Зачем не братьев разочаровывать? laughing Устроили из 404 проходной двор. am
  alexputnik17
    alexputnik17
    -2
    Вчера, 17:45
    Цитата: ZovSailor
    Для Кремля они должны быть нерукопожатными, как и хозяин бидэ ( штаб Фашингтона ).

    После переговоров с ИРИ и ударов по ним, конечно! am Мы же так не умеем... belay hi
  Scientist_
    Scientist_
    0
    Вчера, 19:00
    Цитата: Младший рядовой
    Обычно, бизнесмены разговаривают о бизнесе, а не о мире.

    Война между капиталистами это бизнес.
  Фразах
    Фразах
    0
    Вчера, 19:26
    Это целое кошерное искусство - и поддерживать и угрожать.., а потом обуть лоха. Как всегда в лохах останутся верноподданные договаривающихся сторон.
  VicVic
    VicVic
    0
    Вчера, 19:51
    Не знаю какой этот Кушнер в жизни и тем более, на переговорах, но на всех фотографиях вид у него напряжённо-встревоженно-зажатый
  Евген Жаров
    Евген Жаров
    0
    Вчера, 21:45
    Что то "победятел всех и вся" явно не тех разговорщиков выбирает.Для чубатых любой для ревелок сгодится,тогда от России надо каких то дворников,сантехников,кумов,сватов и прочиих соответствующих для ничего назначают,НО за счет чубатых или амеров laughing