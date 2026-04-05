Заявления Трампа становятся всё истеричнее, но Иран на сделку с США не идёт

11 010 82
Заявления Трампа становятся всё истеричнее, но Иран на сделку с США не идёт

Дональд Трамп назвал руководство Ирана «сумасшедшими ублюдками» и в очередной раз пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре исламской республики, а заодно и по мостам. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Американский лидер снова обрушился с критикой на руководство Ирана, причем не стесняясь в выражениях, требуя открыть Ормузский пролив. Видимо, у Дональда уже конкретно припекает в одном месте, времени остается все меньше, а Иран «на сделку» не соглашается, отклонив американские требования. Есть вариант с диалогом, Трампу всего лишь нужно принять условия Ирана, но на это Дональд Фредович не пойдет.



Сегодня он предупредил Тегеран, что времени до истечения сроков ультиматума осталось всего ничего, во вторник американская армия обрушит на Иран такие удары, которых «еще не было». Под удар попадут электростанции и мосты. В общем, если Иран этого хочет избежать, то ему нужно срочно бежать и кланяться в ноги Трампу. Ну и Ормуз открыть, как же без этого.

Вторник станет Днём электростанций и Днём мостов — всё в одном — в Иране. Ничего подобного ещё не было!!! Откройте этот чёртов Ормузский пролив, вы сумасшедшие ублюдки, иначе будете жить в аду — просто смотрите! Хвала Аллаху

Также президент США предупредил власти Ирана, что если они не заключат с ним сделку, причем «очень быстро», то он «взорвет все» и возьмет под контроль всю нефть.

Если они не заключат сделку — и быстро, — я рассматриваю возможность «взорвать всё» и взять под контроль нефть.
82 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +32
    Вчера, 16:58
    Если они не заключат сделку — и быстро, — я рассматриваю возможность «взорвать всё» и взять под контроль нефть.

    Этот припадочный на ЯО намекает?
    Поражаюсь стойкостью ВПР Ирана! Вот у кого есть мужество и воля…
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +25
      Вчера, 17:08
      У Трампа уже истерика, он чувствует петлю на своем горле)))
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +14
        Вчера, 17:14
        Заявления Трампа становятся всё истеричней, но Иран на сделку с США не идёт

        Иран всё правильно делает. А именно.

        Пирату Трампу нужны иранские нефтяные ресурсы, а Нетаньяху с его сионо-нацистскими приспешниками в правительстве Нетаньяху в Израиле нужны новые земли без тамошнего коренного нееврейского населения для продолжения расселения евреев-иудеев на землях других народов и построении там еврейского радикального сионо-нацистского "Великого Израиля" с мировым господством на Земле только евреев над всеми другими народами по законам Торы, Талмуда и Тании. И по Ветхому завету фарисеев.
        1. topol717 Звание
          topol717
          -13
          Вчера, 17:21
          Цитата: Татьяна
          Пирату Трампу нужны иранские нефтяные ресурсы
          Они нефть добываемую в США не знают кому продать, поэтому им Иранская нужна?
          1. Татьяна Звание
            Татьяна
            +7
            Вчера, 17:34
            Цитата: topol717
            Цитата: Татьяна
            Пирату Трампу нужны иранские нефтяные ресурсы
            Они нефть добываемую в США не знают кому продать, поэтому им Иранская нужна?

            Именно нужна! И особенно радикальным сионистам Израиля - таким, как Нетаньяху и его ближайшее окружение в его еврейско-фашистском правительстве Израиля.

            Нефть - это источник влияния США и Израиля на экономику других стран по контролю подчинения и лояльности геополитическому и экономическому господству США и произраильских евреев-глобалистов над всем миром.
            Это есть сатанинская идея "Доктрины Монро" - т.е. доктрины 5-го президента США - как основа внешней политики США на протяжении последних двухсот лет.

            СПРАВКА
            Джеймс Монро (28 апреля 1758 — 4 июля 1831) — американский государственный деятель, пятый президент Соединённых Штатов Америки с 1817 по 1825 год.
            2 декабря 1823 года президент США Джеймс Монро в послании Конгрессу провозгласил принцип "Америка для американцев". Фактически речь шла об эксклюзивном праве Вашингтона вмешиваться в дела Латинской Америки. Через 202 года после провозглашения этот концепт фактически используется для обоснования вмешательства в дела Венесуэлы.
          2. Татьяна Звание
            Татьяна
            +2
            Вчера, 17:50
            Цитата: topol717
            Цитата: Татьяна
            Пирату Трампу нужны иранские нефтяные ресурсы
            Они нефть добываемую в США не знают кому продать, поэтому им Иранская нужна?

            Кроме того, а зачем Трампу расходовать на другие страны свои американские полезные ресурсы, если их можно на время для себя сберечь и сохранить - и просто грабить для себя чужие полезные ископаемы в других частях планеты и в чужих странах?
            Когда эти полезные ископаемые в других странах будут радикально исчерпаны, а природные запасы там истощены, все народы будут вынуждены стать рабами Соединенных штатов Америки!
            Вам этот долгоиграющий стратегический сценарий в геополитеке руководства США в лице Трампа по мировому господству США над другими странами и народами просто не приходит в голову. Вы его просто аналитически не видите.
            1. красноярск Звание
              красноярск
              -4
              Вчера, 18:23
              Цитата: Татьяна

              Кроме того, а зачем Трампу расходовать на другие страны свои американские полезные ресурсы, если их можно на время для себя сберечь и сохранить - и просто грабить для себя чужие полезные ископаемы в других частях планеты и в чужих странах?

              Интересно, а нашим "кормчим" эта мысль в голову приходит?
              Вряд ли, раз они торгуют нефтегазом по самым дешевым ценам, да еще и гордятся этим.
          3. ТермиНахТер Звание
            ТермиНахТер
            +3
            Вчера, 18:03
            США добывают в сутки 16 млн. бочек, а потребляют 19 млн. Каждый день им надо где-то взять 3 млн. бочек. Иначе, даже калифорнийские цены на топливо покажутся просто праздником в детском саду)))
            1. ТермиНахТер Звание
              ТермиНахТер
              +2
              Вчера, 18:21
              З. Ы. Приятель из Висконсина, давеча прислал. Так это Висконсин, где цены средние по США))) а Калифорнии впору вешаться)))
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                +1
                Вчера, 18:45
                ..пешком пусть ходют, нефик на машине рассекать - пешком полезней для здоровья...
        2. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          -6
          Вчера, 18:55
          Цитата: Татьяна
          Израиле нужны новые земли ... радикального сионо-нацистского "Великого Израиля" с мировым господством на Земле

          Для мирового господства евреям, ожидающим пришествия Машиаха, нужен восстановленный храм Соломона, а не земли Персии за тысячу километров от Израиля.

          Цитата: Татьяна
          И по Ветхому завету фарисеев

          У фарисеев нет Ветхого Завета.
          1. ТермиНахТер Звание
            ТермиНахТер
            +4
            Вчера, 19:32
            Ага, только чтобы построить третий храм, надо снести мечеть Аль - Акса, а такое, даже продажные монархии Залива не потерпят.
            1. nik-mazur Звание
              nik-mazur
              -1
              Вчера, 20:56
              Цитата: ТермиНахТер
              чтобы построить третий храм, надо снести мечеть Аль - Акса

              Вот в этом и заключается главная проблема. Стало быть, с Персией евреи воюют не ради мирового господства.
              1. ТермиНахТер Звание
                ТермиНахТер
                +1
                Вчера, 21:02
                Ну, так Иран последовательный и принципиальный враг евреев уже много лет, с другими можно договориться или купить.
                1. nik-mazur Звание
                  nik-mazur
                  0
                  Вчера, 21:15
                  Цитата: ТермиНахТер
                  Иран последовательный и принципиальный враг евреев

                  Там взаимно, но этих врагов разделяет больше тысячи километров. Если евреи начнут строить новый храм, Иран вряд ли сможет этому помешать. В отличие от местных арабов.

                  Цитата: ТермиНахТер
                  с другими можно договориться или купить

                  В религиозных вопросах это не особо работает. Тем более, в настолько принципиальных.
                  1. ТермиНахТер Звание
                    ТермиНахТер
                    +1
                    Вчера, 21:42
                    Тысяча километров, сейчас - это ни о чем. И ракеты, и самолеты долетают.
                    Работает или не работает, не знаю, однако, большинство монархий Залива, абсолютно спокойно наблюдали, как Газу ровняли с землей.
                    1. nik-mazur Звание
                      nik-mazur
                      -1
                      Вчера, 22:11
                      Цитата: ТермиНахТер
                      Тысяча километров, сейчас - это ни о чем. И ракеты, и самолеты долетают.

                      Ну, стороны Ирана только ракеты. При этом, ни самолёты, ни ракеты не могут удержать ни одного квадратного метра территории.
                      Кстати, по этой самой причине у американских бомбёжек Ирана особых перспектив не просматривается.

                      Цитата: ТермиНахТер
                      большинство монархий Залива, абсолютно спокойно наблюдали, как Газу ровняли с землей

                      Одно дело какие-то голодранцы, пусть даже и единоверцы, а другое – третья святыня всего исламского мира.
      2. Ilya-spb Звание
        Ilya-spb
        +4
        Вчера, 17:55
        Виноваты в истерике Трампа евреи))

        Эпштейн и Нетаньяху.
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          0
          Вчера, 18:04
          Виноват во всем Трамп, не надо было вестись на еврейские посулы)))
      3. Монтесума Звание
        Монтесума
        +6
        Вчера, 17:58
        Цитата: ТермиНахТер
        У Трампа уже истерика, он чувствует петлю на своем горле)))

        Да уж, изрядно припекло Донни Фредовича, если он вдруг даже Аллаха вспомнил в пылу угроз - явно тормоза совсем отказывают. Неужели не доходит, что публично оскорбляя иранское руководство, он только укрепляет его решимость противостоять такому наглому шантажу? В Тегеране и раньше не пугались "последних предупреждений", так с чего бы им сейчас прогибаться перед ошалевшим от их неуступчивости гегемоном? Иран свой выбор сделал - противостоять агрессорам до конца, не сдаваясь.
        1. красноярск Звание
          красноярск
          -2
          Вчера, 18:27
          Цитата: Монтесума
          Да уж, изрядно припекло Донни Фредовича, если он вдруг даже Аллаха вспомнил в пылу угроз - явно тормоза совсем отказывают.

          Нашего не припекло, но коран целовал. Или припекли мусульмане?
        2. Панцуй_ Звание
          Панцуй_
          0
          Сегодня, 01:54
          Цитата: Монтесума
          Иран свой выбор сделал - противостоять агрессорам до конца, не сдаваясь.

          Эх, как же не хватает им ПВО.
      4. Mitka Звание
        Mitka
        +1
        Вчера, 18:07
        А я вижу женский половой орган на шее у трампа на заглавной фотке!
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Вчера, 18:49
          ...посмотрел-проверил. озадачился (нуу реально похоже).. трансплантологи ошиблись что-ли и не оттуда кожу взяли?? what какой конфуз.
        2. ваш вср 66-67 Звание
          ваш вср 66-67
          0
          Вчера, 19:18
          Цитата: Mitka
          А я вижу женский половой орган на шее у трампа на заглавной фотке!

          Это пять баллов! good
      5. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Вчера, 19:28
        Цитата: ТермиНахТер
        У Трампа уже истерика, он чувствует петлю на своем горле

        Трамп заявил:
        «В Вербное воскресенье Иисус вошел в Иерусалим, и толпы людей приветствовали его с похвалой, почитая как царя. Теперь меня называют царем. Можете ли вы в это поверить?».
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          +2
          Вчера, 19:42
          Скромность никогда не была его сильной стороной))) матрасники выложили фото, утверждают, что это именно тот полкан, из-за которого весь сыр - бор.
          1. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            +1
            Вчера, 20:59
            Цитата: ТермиНахТер
            выложили фото, утверждают, что это именно тот полкан

            В кустах случайно оказался ̶р̶о̶я̶л̶ь̶... американский флаг и профессиональный фотограф.
            Как там говорил персонаж Джастина Хофмана в «Махать собакой»: «Что может быть лучше, чем встреча героя!»
            Ах да, спонсор показа производитель тактических часов «Сейказио».
            1. ТермиНахТер Звание
              ТермиНахТер
              0
              Вчера, 21:37
              Ну, флажок ему могли и потом вручить, когда вытащили. Для красоты картинки)))
              1. nik-mazur Звание
                nik-mazur
                -1
                Вчера, 22:05
                Цитата: ТермиНахТер
                флажок ему могли и потом вручить, когда вытащили

                Ну да, случайно в вертолёте завалялся.
                Кстати, все вокруг в наушниках, а полковнику не хватило.
                1. ТермиНахТер Звание
                  ТермиНахТер
                  +1
                  Вчера, 22:26
                  Могли выдать, для рекламы. Ну, так полковник, типа двое суток по горам бегал, на хрена ему наушники?
                  1. nik-mazur Звание
                    nik-mazur
                    -1
                    Вчера, 23:13
                    Цитата: ТермиНахТер
                    Могли выдать, для рекламы

                    Дык, об том и речь: война войной, а пиар по распорядку.

                    Цитата: ТермиНахТер
                    на хрена ему наушники

                    В вертолёте шумно, однако.
    2. Комментарий был удален.
  2. Pivot Звание
    Pivot
    +14
    Вчера, 16:59
    Ну деда понесло. Старик Джо был уж и не таким идиотом. Не даром говорится: все познается в сравнении.
    1. Aken Звание
      Aken
      +10
      Вчера, 17:06
      Да, прости нас Бидон. Мы были не правы.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Вчера, 18:54
        от оно как заговорили то... laughing
        а сколько стёбу то было про Бидона...
        и про Доню - типа адекватный, такого не допустит. а оно вон как всё вывернулось то... laughing
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Вчера, 17:07
      Pivot
      Сегодня, 16:59
      Ну деда понесло. Старик Джо был уж и не таким идиотом. Не даром говорится: все познается в сравнении.

      hi Над Спящим Бидоном стоял другой десяток глобалистов, а ему доверяли только автопен и редкие брюзжания на публику.
    3. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      +4
      Вчера, 17:15
      Старик Джо был уж и не таким идиотом.

      Угу. Самоходный просто не понимал, что вокруг происходит. Поэтому и казался вполне нормальным, правда, без модуля GPS в голове. smile
    4. stelltok Звание
      stelltok
      +1
      Вчера, 17:16
      Старик Джо был уж и не таким идиотом. Не даром говорится: все познается в сравнении

      Джо был больше сосредоточен на войне против России.
  3. SSR Звание
    SSR
    +3
    Вчера, 17:01
    Нервы, сдают нервы у всей команды Трампа.
    what
    1. Седов Звание
      Седов
      +8
      Вчера, 17:14
      Нервы, сдают нервы у всей команды Трампа.
      А дедушка то оказывается не любит, когда у него не получается. Вот где корень нынешних увольнений затаился) Запасаемся попкорном. Ждём вторника
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Вчера, 17:01
    ❝ Заявления Трампа становятся всё истеричней ❞ —

    — Весеннее обострение ...

    — ❝ Дональд Трамп назвал руководство Ирана «сумасшедшими yблюдkamи»

    — «Кто как обзывается, тот сам так называется» © ...
    1. Комментарий был удален.
  5. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Вчера, 17:04
    Откройте этот чёртов Ормузский пролив, вы сумасшедшие ки, иначе будете жить в аду — просто смотрите!

    "Совсэм бэлый, совсэм горячий! " (с) laughing
    1. Самый вежливый Звание
      Самый вежливый
      +1
      Вчера, 19:01
      В оригинале там совсем не чёртов а факинг пролив😁
  6. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +4
    Вчера, 17:08
    Реально истерит. Как бы дров не наломал.
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      -1
      Вчера, 17:17
      Реально истерит. Как бы дров не наломал.

      Наломает. А даже если не наломает - все равно нам исправлять!
      1. Сергей Новиков_3 Звание
        Сергей Новиков_3
        0
        Вчера, 17:43
        Американским девочкам нужно задрать юбки и побыстрее драпать из Ирана пока не поздно.
        1. Дед-дилетант Звание
          Дед-дилетант
          0
          Вчера, 17:53
          Если они побегут, их никто не станет воспринимать всерьез. Если не побегут - им наваляют. Это серьезная дилемма. Поэтому они сейчас думают.
  7. Napayz Звание
    Napayz
    +2
    Вчера, 17:09
    Американский ... снова обрушился с критикой на руководство Ирана, причем не стесняясь в выражениях...
  8. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    +7
    Вчера, 17:09
    Интересно, а на что рассчитывала эта рыжая свинья экспертного качества? На то, что иранцы так просто сдадутся? Немножко притормозить, как еврей у эсэсовского брака у него ума не хватает.. Видимо, у него в черепной коробке поселился дятел..
    1. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      +1
      Вчера, 17:47
      Цитата: Сергей Новиков_3
      Интересно, а на что рассчитывала эта рыжая свинья экспертного качества? На то, что иранцы так просто сдадутся?

      Покойные иранские госдеды годами чертили красные линии, которые янки успешно переходили...
  9. Александр Елизаров
    Александр Елизаров
    0
    Вчера, 17:10
    Дональд Трамп назвал руководство Ирана «сумасшедшими ками» и в очередной раз пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре исламской республики, а заодно и по мостам. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
    Интересно посмотреть на возможности американской армии и флота если они начнут наносить удары в максимальную силу применяя всё что у них есть кроме ядерного оружия.
    1. К-50 Звание
      К-50
      -1
      Вчера, 17:31
      Цитата: Александр Елизаров
      Интересно посмотреть на возможности американской армии и флота

      Тем более, что основная часть высокоточного оружия, в том числе и топоров, закончилось.
      В пору с интонацией Райкина, который Аркадий, воскликнуть: Чем бить? Чем бить собрался? lol
    2. Панцуй_ Звание
      Панцуй_
      +1
      Сегодня, 02:02
      Цитата: Александр Елизаров
      Интересно посмотреть на возможности американской армии и флота если они начнут наносить удары в максимальную силу применяя всё что у них есть кроме ядерного оружия.

      По правде говоря, если пиндо-станцы ударят по максимуму, то экономике и социалке Ирана придет кирдык. Сил и средств у них предостаточно.
      Но, как бы это цинично не звучало, посмотреть и оценить было бы интересно и полезно. Так как:
      1. Мы тоже на очереди на такие удары.
      2. Посмотреть, что из этого выйдет, если мы то-же самое применим по Хохло-стану.
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Вчера, 17:11
    Как не крути - Ирану решать .Он будет выбирать свою судьбу .
    1. stelltok Звание
      stelltok
      -1
      Вчера, 17:17
      Я предполагаю, США реально начнут выносить в Иране, всю энергетику.
      А у Ирана, вообще резервные системы питания имеются?
  11. Васян1971 Звание
    Васян1971
    -1
    Вчера, 17:18
    Если они не заключат сделку — и быстро, — я рассматриваю возможность «взорвать всё» и взять под контроль нефть.

    А так, он «взорвать всё» пограбить нефть ваащпе не рассчитывал?
  12. Shkworen Звание
    Shkworen
    +11
    Вчера, 17:18
    в одном тг-канале написали, что трамп загремел с нервным срывом в больницу уолтера рида, хотя белый дом и личный секретарь все отрицают, но в качестве аргументов приводят то, что все подъезды к больнице перекрыты, белый дом ограничил доступ сми, и последние 2 дня заявления трампа носили истеричный характер.

    так это или нет, но это ожидаемо, т.к. война против ирана пошла не по плану, и из-за нее трамп теряет поддержку среди своих сторонников в сша, это факт.
  13. olbop Звание
    olbop
    +8
    Вчера, 17:28
    Похоже, ни одно высказывание Трампа нельзя принимать всерьез.
    Вчера он заявлял, что ему (США) не важен Ормузский пролив и пусть его открывают те, кому он нужен. Сегодня с угрозами требует его открыть.
  14. isv000 Звание
    isv000
    +3
    Вчера, 17:42
    Персы доведут Ржавого до психушки, факт!
  15. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    +5
    Вчера, 17:46
    «Открой этот проклятый пролив, или попадешь в ад!» — крикнул рыжий бродяга. У бродяги уже забронировано место в аду по системе «все включено».

    Надеюсь, этот ок не применит атомную бомбу. Капиталисты способны на всё; они убили миллионы людей в войнах и колониализме на протяжении веков, и они первыми сбросили бомбу на Японию. (Но якобы коммунисты не ценят человеческую жизнь, какая чушь.)
    1. Панцуй_ Звание
      Панцуй_
      0
      Сегодня, 02:07
      Цитата: 1944-1989
      Надеюсь, этот ок не применит атомную бомбу.

      Приказ на применение ЯО отдавать будет этот психопат. Но, уверен, что среди военных исполнителей этого преступного приказа много адекватных людей. Которые не допустят этого.
      Удивляюсь, как еще не нашелся никто из американских военных, который бы стрельнул в ухо и... не попал. А попал в голову.
  16. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    0
    Вчера, 17:47
    "Из десяти девять не знают отличия тьмь¡ от света, истинь¡ от лжи, чести от безчестья, свободь¡ от рабство. Такоже не знают и ползь¡ своей." Трифилий, раскольник (Стругацкие)
  17. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Вчера, 17:49
    Цитата: isv000
    Персы доведут Ржавого до психушки, факт!

    laughing 5 баллов! laughing Спасибо! hi
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Вчера, 18:51
      не, американская фармакология непобедима! yes там и мертвые восстают из могил и голосуют, а мумии - президенствуют. ну есть косяки (не туда здороваются), но в целом очень же всё на правду похоже.... wassat
      1. Панцуй_ Звание
        Панцуй_
        0
        Сегодня, 02:09
        Цитата: Nexcom
        не, американская фармакология непобедима!

        Пора накачивать Трампа галоперидолом
  18. Xenon Звание
    Xenon
    0
    Вчера, 17:51
    Трамп, наверное думает, что войну можно выиграть одними угрозами
  19. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Вчера, 17:58
    Дональд Трамп назвал руководство Ирана «сумасшедшими уб -ками»

    Ну это скорее про него самого и его придурковатые окружение. Разбомбить все в труху решил великий "миротворец" и главное забрать нефть! Жизнь висит на нитке, а думает все о прибытке.
  20. Комментарий был удален.
  21. KLM77 Звание
    KLM77
    -1
    Вчера, 18:08
    Рыжим верить нельзя! laughing
    Рыжим верить нельзя!
  22. Demon Звание
    Demon
    0
    Вчера, 18:09
    Чем истеричнее Трампон, тем лучше. Ща дел наворотит и его уберут. На разгребание уйдет много времени и финансов, это даст нам преимущество перед окраиной. Только бы его до ЯО не допустили, иначе будет совсем другая история.
  23. dzvero Звание
    dzvero
    +2
    Вчера, 18:19
    Истерика Трампа понянтна - рыбки съесть не получается, а сесть придется...
  24. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +2
    Вчера, 18:30
    Если они не заключат сделку — и быстро, — я рассматриваю возможность «взорвать всё» и взять под контроль нефт

    Если это теперь новое международное право, то это всем странам со всеми странами так можно делать? Как в одиночку, так и группами bully
  25. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    +2
    Вчера, 18:44
    "Сумасшедшие ки, откройте е@аный пролив!" Трамп матом призвал Иран разблокировать проход через Ормуз
    ....ой какой "интеллигентный и культурный" этот фашингтонский убийца (и хороший друг ВВП wink )
    А иранцы показывают ему определённого пальца laughing
  26. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    -1
    Вчера, 18:56
    Цитата: Nexcom
    не, американскся фармакология непобедима! там и мертвые восстают из могил и голосуют, а мумии - президенствуют. ну есть косяки (не туда здороваются), но в целом очень всё на правду похоже

    Про это как раз забыл.... Да, надо учитывать силу амеровской демократии. И да, факсимилькой подписи пора уже администрации Трампа обзавестись. Мало ли чего! laughing
    Дмитрий, hi
  27. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Вчера, 18:58
    Цитата: Demon
    Только бы его до ЯО не допустили, иначе будет совсем другая история.

    Ну при Байдене генералы в открытую заявляли.. что приступные приказы не будут исполнять. Дай Бог, чтобы до этого не дошло! hi
  28. Misza1963 Звание
    Misza1963
    0
    Вчера, 19:18
    Oczywiście, że Trump to psychicznie chory idiota. Taki był zawsze.
    Ale co szkodzi rozważyć możliwość, że on rzeczywiście uderzy w te sektory irańskiej gospodarki, zwłaszcza energetykę. Dlatego, że od niej wszystko zależy. Choć w kraju typu Iran nie wszystko. To zaleta bycia nieco niedzisiejszym.
    Co wtedy?
    Wiele rzeczy w Iranie się zmieni. Kto wie, jak zareagują Persowie zwykli, gdy znikną dotychczas normalne warunki i rzeczy? A jest problem pewien duży.
    Czy Persowie mają coś jeszcze w magazynie? Czy dysponują jakaś bronią nie użyta, za to z tego powodu może skuteczna? Czy są skłonni i mają możliwość po czymś takim że strony USA do uderzenia w coś odpowiadającego znaczeniu dla USA brakowi prądu w Iranie?
    Wreszcie czy to nie doprowadzi do upadku nastrojów i chęci zakończenia wojny nawet kosztem przegranej, zresztą i tak ukazanej jako zwycięstwo.
    Trump może być i jest kimś nienormalnym i po prostu chorym.
    Robi jednak robotę dla swoich właścicieli. To oni nim sterują, a jego autorstwa są tylko brednie w internecie. Co też oni właśnie pragną osiągnąć i czego, jeśli czegoś w ogóle, mogą się bać? A jeśli, to czy Iran to zna?
    Iran nie może, i tu jest cały spryt USA, uderzyć w ludzi. Nie ma ich tam. Gdyby już odbyła się inwazja, to byłoby to proste. A tak?
    Tak to trzeba mieć coś doprawdy zaskakującego i sprawnego, aby dosięgnąć coś naprawdę cennego dla USA.
    W innym wypadku sprawy zrobią sie bardzo trudne.
  29. Стас Звание
    Стас
    0
    Вчера, 19:31
    Пожелаем чумному маразматику скорейшего выздоровления и отправку на пенсию, а лучше на скамью подсудимых.
    А руководство у персов молодцы с большой буквы, никаких красных линий, партнёров и договорняков. Уважение им!
    1. Панцуй_ Звание
      Панцуй_
      0
      Сегодня, 02:10
      Цитата: Стас
      А руководство у персов молодцы с большой буквы, никаких красных линий, партнёров и договорняков. Уважение им!

      Дайте нам таких!
  30. commbatant Звание
    commbatant
    0
    Вчера, 20:47
    Не важно, что говорит Трамп (если это не спекуляции на фьючерсах) и руководство ИРИ / КСИР, главное результат.
    Некоторые результаты Трампом уже достигнуты:
    1. экономические конкуренты США стран ЕСу и АТР несут убытки из-за:
    - высокой стоимости нефти / газа и производных от них (это и касается в т.ч. и тех стран, чьим судам ИРИ разрешила проход через Ормузский пр-в: КНР, Индия, Испания) и недоступности для большинства из них нефти / газа и производных от них с БВ;
    2. экономические союзники и одновременно конкуренты США стран БВ несут убытки из-за:
    - невозможности осуществлять экспорт нефти / газа и производных от них (кроме стран, чьим судам ИРИ разрешила проход через Ормузский пр-в: КНР, Индия, Испания, Пакистан, РФ);
    - потери инвесторов, туристов, репутационные издержки;
    - частичном разрушении промышленной инфраструктуры и инфраструктуры жизнеобеспечения.
    Все вышеуказанное США достигли руками ИРИ, для начала для США пока все не плохо.
  31. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    0
    Вчера, 21:39
    Также президент США предупредил власти Ирана, что если они не заключат с ним сделку, причем «очень быстро», то он «взорвет все» и возьмет под контроль всю нефть
    У него мания величия и старческий маразм.
  32. Евген Жаров Звание
    Евген Жаров
    -1
    Вчера, 21:54
    Что то рыжый нарцысстический самоотсосник разошелся не на шутку,видать анальный зуд житья не даёт laughing
  33. Евген Жаров Звание
    Евген Жаров
    -1
    Вчера, 22:00
    Интересно,сколько этот шут гороховый мастурбир....,тьфу ты,репетирует и позируеи перед зеркалом,что б жест или хрюк получучился более эпично wassat laughing
  34. Див Дивыч Звание
    Див Дивыч
    0
    Вчера, 23:00
    Трамп мне напоминает Жириновского, такой же резкий человек. Когда-то у нас был свой "Трамп".