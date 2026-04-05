Заявления Трампа становятся всё истеричнее, но Иран на сделку с США не идёт

Вторник станет Днём электростанций и Днём мостов — всё в одном — в Иране. Ничего подобного ещё не было!!! Откройте этот чёртов Ормузский пролив, вы сумасшедшие ублюдки, иначе будете жить в аду — просто смотрите! Хвала Аллаху

Если они не заключат сделку — и быстро, — я рассматриваю возможность «взорвать всё» и взять под контроль нефть.

Дональд Трамп назвал руководство Ирана «сумасшедшими ублюдками» и в очередной раз пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре исламской республики, а заодно и по мостам. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.Американский лидер снова обрушился с критикой на руководство Ирана, причем не стесняясь в выражениях, требуя открыть Ормузский пролив. Видимо, у Дональда уже конкретно припекает в одном месте, времени остается все меньше, а Иран «на сделку» не соглашается, отклонив американские требования. Есть вариант с диалогом, Трампу всего лишь нужно принять условия Ирана, но на это Дональд Фредович не пойдет.Сегодня он предупредил Тегеран, что времени до истечения сроков ультиматума осталось всего ничего, во вторник американская армия обрушит на Иран такие удары, которых «еще не было». Под удар попадут электростанции и мосты. В общем, если Иран этого хочет избежать, то ему нужно срочно бежать и кланяться в ноги Трампу. Ну и Ормуз открыть, как же без этого.Также президент США предупредил власти Ирана, что если они не заключат с ним сделку, причем «очень быстро», то он «взорвет все» и возьмет под контроль всю нефть.