Дроны ВС России поразили нефтедобывающее предприятие в Сумской области

Ударные дроны «Герань» ВС России поразили нефтедобывающее предприятие в Сумской области. Объект называется НГДУ «Ахтырканефтегаз» и расположено в районе села Мошенка Ахтырского района.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Изнанка».

Нефтегазодобывающее управление «Ахтырканефтегаз», входящее в структуру компании «Укрнафта», считается крупнейшим нефтедобывающим предприятием Украины. Оно занимается разработкой нескольких десятков углеводородных месторождений и обслуживанием нескольких сотен километров трубопроводов. Управлению принадлежит почти половина всей украинской нефтедобычи, а также около шести процентов добычи газа в стране.

Теперь по территории предприятия было несколько прилетов беспилотников-камикадзе. На кадрах видны пламя и дым. Среди пораженных целей – резервуары с горючим содержимым. Судя по всему, съемку вел разведывательный дрон.

В течение минувших суток нефтегазовое месторождение было далеко не единственным объектом на территории Украины, атакованным российскими военными. О сегодняшних атаках упоминается в сводке министерства обороны РФ. Там сообщается, что целями для ударов стали объекты украинского топливно-энергетического комплекса, аэродромы Воздушных сил ВСУ, производственные площадки по выпуску беспилотников самолетного типа, а также места дислокации подразделений армии Украины и вооруженных формирований, состоящих из зарубежных наемников.

  1. Cartograf
    -5
    Вчера, 17:19
    5йгод наши из генлтабы что то уничтожают на Украине. Результат- уничтожение наших НПЗ и гибель мирного населения
    1. БМС Звание
      0
      Вчера, 17:39
      Да, ВС РФ изрядно потрепали ваши НПЗ. Чего стоит один только Кременчугский НПЗ
  2. Роман_Васильевич Звание
    +3
    Вчера, 17:24
    Сумская область даёт более 690 тыс. тонн нефти, а это примерно 5 000 000 баррелей.
    Почему, до сих пор, не уничтожена нефтедобыча в этом приграничье !!??
    1. роман66 Звание
      +6
      Вчера, 17:41
      Неизвестно, чья это нефтедобыча
    2. Vitaly_pvo Звание
      0
      Вчера, 17:51
      Цитата: Роман_Васильевич
      Почему, ?
      Сначала ждали когда киевская власть окончательно перекроет возможность транзита поставок нефти и газа через свою территорию, что бы не провоцировать. Потом проводили согласования по ведомствам, что бы у российских или китайский бизнесхренов "случайно" не осталось активов в этой укро-конторе.
      Хотя есть вероятность и классического ответа менеджера АвтоВАЗа "А зачем?".
    3. Алексей Лантух Звание
      -2
      Вчера, 18:28
      Вы вообще то представляете, как добывают нефть на небольших месторождениях? Объясняю:
      На площадях в несколько сотень кв км расположены в полях качалки на скважинах, которые качают тонны - десятки тонн - иногда сотни тонн нефти в сутки. В Сумской области - это небольшие тонны. И таких качалок десятки -сотни разбросанных по многим полям. Так, что там поразили - это очень интересный вопрос. Скорее всего пункт сбора нефти. Может базу. А качалки по прежнему качают.
  3. alexputnik17 Звание
    +4
    Вчера, 17:26
    Отличная новость! good Нет советскому наследию на 404! laughing

    Отличная новость! good Нет советскому наследию на 404! laughing
  4. Седов Звание
    0
    Вчера, 17:27
    Такие предприятия уже давно перевестись должны. С нашими потерями конечно не сравнить, но всё равно приятно.
    1. Дед-дилетант Звание
      -1
      Вчера, 17:36
      Почему не сравнить? Пожалуйста, сравните. Очень интересно, насколько мы больше потерь понесли. Будьте добры.
      1. Седов Звание
        -3
        Вчера, 17:58
        Усть-Луга, Приморск, Кириши, масса НПЗ, Башкирия, Анапа и т.д.. Хватит? Я на память сейчас всё не вспомню, но если вам надо - вечером могу специально для вас стастикой заморочиться.
        1. AVA77 Звание
          -3
          Вчера, 18:32
          И что из Вами перечисленного сейчас не функционирует или где не ведутся восстановительные работы ?

          И на 404 будут восстанавливать и восстановят, через некоторое время потребуются повторные удары. yes

          Это издержки обширности географии противника и ограниченности в количестве средств поражения.
          Это правило работает в обе стороны.
          1. Седов Звание
            0
            Вчера, 18:44
            что из Вами перечисленного сейчас не функционирует или где не ведутся восстановительные работы ?
            А где я сказал, что сейчас у нас восстановительные работы не ведутся? А приостановка отгрузок на Северо-Западе - это для вас радостная новость какая-то чтоли? Вынос инфраструктуры неизбежен. Просто многовато его по больнице накапливается, вот и кипит. Извините, если я ваше мнение не разделил.
            1. AVA77 Звание
              -2
              Вчера, 21:51
              Цитата: Седов
              Вынос инфраструктуры неизбежен. Просто многовато его по больнице накапливается

              Больницы две, вот и все.
              Ввязался в драку, дерись и не ной, синяки со временем сойдут.
        2. nik-mazur Звание
          0
          Вчера, 18:45
          Цитата: Седов
          если вам надо - вечером могу специально для вас стастикой заморочиться

          Я бы тоже ознакомился. В идеале ещё бы с украинскими потерями сравнить.
  5. Ирек Звание
    +5
    Вчера, 17:30
    Кстати, это предприятие три года хахлы ремонтировали и вот опять.
  6. Михаил Нашарашев Звание
    -1
    Вчера, 17:37
    вопрос только один, как так до него не добрались за 4 года?
    1. nik-mazur Звание
      -1
      Вчера, 18:47
      Цитата: Михаил Нашарашев
      вопрос только один, как так до него не добрались за 4 года

      Вот прямо над вашим каментом на семь минут раньше:
      Цитата: Ирек
      это предприятие три года хахлы ремонтировали

      Неужели не заметили? Или пофигу?
  7. Ivan№One Звание
    +1
    Вчера, 19:24
    На 5ый год "нефтедобывающее предприятие" врага в приграничной области не должно работать априори. Хоть с ремонтом, хоть без.