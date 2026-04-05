Дроны ВС России поразили нефтедобывающее предприятие в Сумской области
6 07818
Ударные дроны «Герань» ВС России поразили нефтедобывающее предприятие в Сумской области. Объект называется НГДУ «Ахтырканефтегаз» и расположено в районе села Мошенка Ахтырского района.
Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Изнанка».
Нефтегазодобывающее управление «Ахтырканефтегаз», входящее в структуру компании «Укрнафта», считается крупнейшим нефтедобывающим предприятием Украины. Оно занимается разработкой нескольких десятков углеводородных месторождений и обслуживанием нескольких сотен километров трубопроводов. Управлению принадлежит почти половина всей украинской нефтедобычи, а также около шести процентов добычи газа в стране.
Теперь по территории предприятия было несколько прилетов беспилотников-камикадзе. На кадрах видны пламя и дым. Среди пораженных целей – резервуары с горючим содержимым. Судя по всему, съемку вел разведывательный дрон.
В течение минувших суток нефтегазовое месторождение было далеко не единственным объектом на территории Украины, атакованным российскими военными. О сегодняшних атаках упоминается в сводке министерства обороны РФ. Там сообщается, что целями для ударов стали объекты украинского топливно-энергетического комплекса, аэродромы Воздушных сил ВСУ, производственные площадки по выпуску беспилотников самолетного типа, а также места дислокации подразделений армии Украины и вооруженных формирований, состоящих из зарубежных наемников.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация