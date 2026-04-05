Китайский академик рассказал об орбитальной электростанции с военным потенциалом

4 195 12
Китайские учёные занимаются исследованиями в области направленной передачи энергии из космического пространства. Речь идёт о технологии так называемых орбитальных электростанций, которые можно использовать как в гражданских, так и в военных целях.

Ведущий разработчик космической солнечной энергетической инициативы «Чжури» Дуань Баоянь опубликовал статью в профильной прессе, в который рассказывает о разработке конструкции орбитальной энергетической инфраструктуры.

Из материала:

Помимо передачи энергии, новая система должна поддерживать решение широкого спектра задач, таких как связь, навигация, разведка, противодействие помехам и дистанционное управление.

Профессор электромеханической инженерии университета в городе Сиань, академик Китайской инженерной академии отметил важность создания чрезвычайно узких и при этом точно управляемых лучей из микроволновой энергии для её передачи из космического пространства на Землю – на сотни километров.

Военные заинтересовались этой разработкой. Их интересует создание защищённых от РЭБ-воздействия каналов передачи информации, а также передача энергии в околоземном пространстве. Также рассматривается вариант использования такой системы для сбора разведданных о происходящем как на орбите, так и на поверхности Земли.

Китайская разработка отличается от стандартных наземных солнечных батарей. Если те ограничены в использовании погодными условиями (как минимум циклами дня и ночи), то «орбитальная солнечная электростанция» способна собирать солнечное излучение практически в непрерывном варианте и направлять его в таком виде, чтобы было минимальное влияние как на атмосферу, так и со стороны атмосферы.

Дуань Баоянь:

Мы преобразуем солнечный свет в электричество на орбите, затем передаём в виде высокочастотного луча на Землю, где идёт сбор специальными приёмным устройствами с последующим преобразованием в полезную энергию.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. alexboguslavski
    +2
    Вчера, 17:41
    Сначала микроволновка на орбите, а потом "Звезда Смерти". И тогда -держись Тайвань!
  2. Дилетант
    +3
    Вчера, 17:47
    Да, рассказ "Логика" из "Я робот" А.Азимова этот академик явно читал.
  3. Комментарий был удален.
  4. дон_Рэба
    +2
    Вчера, 18:23
    Цитата: китаец Бао Лянь
    то «орбитальная солнечная электростанция» способна собирать солнечное излучение практически в непрерывном варианте и направлять его в таком виде, чтобы было минимальное влияние как на атмосферу, так и со стороны атмосферы.

    солнечно-синхронная орбита?
    околополярная орбита (наклон 95–105°) высотой 600–800 км, которая вращается вокруг Земли со скоростью 1° в сутки (0,9856°/сут), синхронно с движением Земли вокруг Солнца. Ну -ну.
    А кпд передачи по свч каналу (СПЭСЛ) в реальной установке не более 20% на 600-800 км, без учета потерь в слое атмосферы (и обратного преобразования).
    Стоимость вывода 1 кг электростанции на полярную орбиту ~ $20–26 тыс. за кг (рн «Союз-5» рассчетно).
    5 тонная (а больше не каждый смлжет) орбитальная сэс обойдется в копеечку:
    ~1300 Вт/м² плотность потока солнечной энергии на орбите
    *кпд
    28–30% для современных спутников, а экспериментальные многослойные конструкции достигают 40–45%.

    * 2 кг за 1 кв.м

    Правда маск обещает $3-4тыс. за кг …. Так и «китайцы пусть обещают»
    1. opuonmed
      +3
      Вчера, 18:56
      Цитата: дон_Рэба
      Правда маск обещает $3-4тыс. за кг

      Вы не переживайте за США за китайцев,
      Falcon Heavy: отправка на орбиту 63,8 тонн груза (максимальная нагрузка для Falcon Heavy) — порядка 107 млн долларов (1677 долларов за 1 кг).
      SpaceX Falcon 9: запуск ракеты целиком (грузоподъёмность до 22 тонн) — 74 млн долларов, запуск небольшого спутника (слот на 50 кг) — 350 тыс. долларов, каждый последующий килограмм — 7 тыс. долларов.
      Vulcan Centaur от United Launch Alliance (объединение Boeing и Lockheed Martin) — ориентировочно 110–200 млн долларов (цена зависит от конкретной миссии и заказчика, военные всегда платят больше).
      Ariane 6 от Европейского космического агентства (грузоподъёмность 21,6 тонн) — 75–115 млн долларов (от 3472 доллара за 1 кг).
      New Glenn от Джеффа Безоса (грузоподъёмность в 45 тонн) — 68 млн долларов (1511 долларов за 1 кг).
      1. дон_Рэба
        -1
        Вчера, 20:50
        Цитата: opuonmed
        Вы не переживайте за США за китайцев,


        А с чего вы взяли, что я «переживаю»?
        ЦЫыыфирки сие лукавые.
        Купите как вывод 1 кг за 1511$!
        Слабо?
        И таки да:
        Будьте внимательней☝️ я про солнечно-синхронную орбиту с
        наклоном 95–105°, высотой 600–800 км.
        Вы же про опорную НОО с наклоном=широте мыса Канавэрл.
        Это, как говорят у них в Одессе: 2е большие разницы.
        Тысченка$ звучит заманчиво:
        Масса топливных компонентов в РН х биржевая цена LOX и
        RP-/CH4/LH+ хранение закачка 20% от оной, стоимость жрд, ступенИ(остальные то сгорают, как и вакуумные жрд на них) , пусть даже с многоразовой амортизацией, зп персонала и тд
        Помница Илон вещал
        Восстановление первой ступени Falcon 9 обходится SpaceX относительно недорого — примерно в 5–10 миллионов долларов, что составляет менее 10–20% от стоимости производства новой ступени (около
        $

        3
        0


        4
        0
        млн). С учетом работ по восстановлению, общий запуск уже летавшей ракеты стоит ~44 млн$
  5. Spiidii
    +4
    Вчера, 18:28
    Это было в Юном Технике.. Видать китайцам тоже нравится этот журнал
  6. opuonmed
    0
    Вчера, 18:53
    Круто, так же можно и на Луну передавать, и много куда а главное и главное запустил хоть где в космосе !
    1. ГолыйМужик
      +2
      Вчера, 19:07
      Много куда - это точно. И прямо на голову вероятному противнику :)
  7. михаил3
    +3
    Вчера, 19:21
    Это для кого китаец гонит? Да во все эти бредни даже американец (который по умолчанию в разы тупее Губки-Боба) не поверит!
    Для рентабельности именно как электростанция такая орбитальная изгородь должна быть размером с Шанхай. Для ее строительства придется отдать двадцатилетний бюджет всего Китая, уморить с полмиллиарда китайцев голодом, просрать гору ресурсов размером с Эверест... Кому нужна энергия такой ценой?!
    Конечно, штуковина будет во много раз меньше. Как электростанция - ничто. А вот как оружие, шарашащее с орбиты лучом высокой плотности, это да. Лазер не прокатит - пучок раскаленной плазмы, прежде чем дойти то цели на поверхности, взбаламутит в атмосфере колоссальный столб, что приведет к неизвестно каким последствиям, но они, последствия, точно будут катастрофические. Погода даже на нитрат серебра практически адом реагирует...
    Так что луч будет скорее всего микроволновой. Это менее травматично для атмосферы (хотя черт его знает), но на поверхности это будет жуткая энергетическая метла, уничтожающая и живое и мертвое. Китайцы внаглую тащат на орбиту мощнейшее оружие, и открыто смеются над всеми остальными. Связь, ага.
    1. MaikCG
      0
      Сегодня, 01:28
      Так для приличного луча нужны будут радиаторы на пепелаце размером с Шанхай wassat и дальше по вашему тексту.
  8. gridasov
    0
    Вчера, 20:29
    Занятно, что в одном из последних клментов я как раз говорил о ключевой аспекте энергообеспеченности в воздушном пространстве - О завоздушивание как синониме заземления. Без этого невозможно говорить и тем более обеспечивать ресурс энергообеспечивания и в космосе и в воздухе.
  9. zorglub bulgroz
    0
    Вчера, 20:37
    Если это позволило "промыть" микроволновым разрядом Д. Трампа, Нетаньяху, Зеленского и Путина, то в конечном итоге это может преподать урок Си Цзиньпину и Макрону.