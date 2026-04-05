Умер Александр Леонов – создатель гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Умер Александр Леонов – создатель гиперзвуковой ракеты «Циркон»


В возрасте 74 года умер Александр Леонов – создатель гиперзвуковой ракеты «Циркон». Этот выдающийся инженер возглавлял «НПО машиностроения» и занимал на предприятии должность главного конструктора.

О его смерти агентству ТАСС сообщил источник из числа близких Александра Георгиевича.

Он сказал:

Леонов скончался.


Главный конструктор «НПО машиностроения» – уроженец Тамбовской области. Работать на инженерной должности на родном предприятии он начал в 1975 году – сразу по окончании Московского авиационного института, где он освоил специальность «Летательные аппараты». Тогда предприятие в подмосковном городе Реутове, на котором Леонов проработал всю свою жизнь, называлось Центральным конструкторским бюро машиностроения.

Здесь он начал свою трудовую деятельность инженером-конструктором, а впоследствии возглавил эту организацию, которая теперь именуется «НПО машиностроения».

Леонов имел отношение к созданию спутниковых систем и ракетных комплексов, оснащаемых крылатыми и баллистическими ракетами. Его детищем был не только известный всему миру «Циркон». Под руководством этого выдающегося инженера создавались ракетные комплексы «Вулкан» и «Гранит», гиперзвуковая система «Авангард».

Александр Леонов является одним из тех, кому ракетно-космическая отрасль России обязана своим существованием. Под его руководством «НПО машиностроения» вошло в число ведущих оборонных предприятий нашей страны.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +32
    Вчера, 18:19
    ❝ В возрасте 74 года умер Александр Леонов – создатель гиперзвуковой ракеты «Циркон» ❞ —

    — «Упоко́й, Го́споди, ду́шу новопреста́вленнаго раба́ Твоего́ Алекса́ндра, прости́ ему́ вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и да́руй ему́ Ца́рствие Небе́сное, и сотвори́ ему́ ве́чную па́мять» ...
    ZovSailor
      ZovSailor
      +35
      Вчера, 18:27
      На десятках и сотнях таких гениальных конструкторах держится преимущество обороноспособности и национальная безопасность Отечества.
      Вечная память и Царствие небесное выдающемуся инженеру, искренние соболезнования близким родственникам.
    ЗлойКоммунист
      ЗлойКоммунист
      +5
      Вчера, 19:21
      Вечная Память
      Вечная Память
      Вечная Память
  Владимир М
    Владимир М
    +17
    Вчера, 18:20
    Соболезнования семье и близким
    Большая утрата для страны.
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    +16
    Вчера, 18:23
    В активе Александра Георгиевича не только Циркон, но и Авангард. Талантливый был (к сожалению) человек.
    Попуас
      Попуас
      -3
      Вчера, 19:54
      Сам то понял че написал... fool ?
      guest
        guest
        +4
        Вчера, 20:01
        Цитата: Попуас
        Сам то понял че написал...

        Ну по разному можно интерпретировать. hi
        Попуас
          Попуас
          +3
          Вчера, 21:08
          Русским языком написано...нечего там интерпретировать request
          Талантливый был (к сожалению) человек.
          ...что тут интерпретировать? recourse
          guest
            guest
            0
            Вчера, 22:26
            Цитата: Попуас
            что тут интерпретировать?

            Ну раз был, в прошедшем времени, то значит больше нет и это вполне вызывает сожаление.
      alexboguslavski
        alexboguslavski
        +1
        Вчера, 21:09
        В скобках надо было написать (к радости) ? Встань к зеркалу и покрути пальцем у виска.
        Попуас
          Попуас
          +2
          Вчера, 21:14
          То что талантливый это к радости..а не к сожалению...вот и встань возле зеркала fool
          alexboguslavski
            alexboguslavski
            +1
            Вчера, 21:24
            Сожаление относится к глаголу был.

            Далее дискуссию считаю неуместной в этой теме.
            Попуас
              Попуас
              0
              Вчера, 21:27
              Сожаление в скобках лишнее ...за сим откланяюсь hi
    Vasia
      Vasia
      +6
      Вчера, 20:02
      Цитата: alexboguslavski
      В активе Александра Георгиевича не только Циркон, но и Авангард.

      Царствие небесное великому конструктору.

      Созданием Авангарда руководил еще один легендарный учёный и инженер-конструктор, наставник Александра Георгиевича Леонова - Герберт Александрович Ефремов.
  yuriy55
    yuriy55
    +15
    Вчера, 18:24
    Достойный Гражданин Отечества!!!
  gurzuf
    gurzuf
    +12
    Вчера, 18:30
    Потеря для земли русской. Царствия ему Небесного!
    guest
      guest
      +2
      Вчера, 20:02
      Цитата: gurzuf
      Потеря для земли русской.

      А у небратьев праздник, даже не буду цитировать, что они там пишут. sad hi
  alexputnik17
    alexputnik17
    +9
    Вчера, 18:33
    Царствие небесное. Земля пухом. Соболезнование родственникам.
    Великий сын своей Родины! Большая потеря! Дай Бог, чтобы много талантливых учеников осталось....
  AK-1945
    AK-1945
    +8
    Вчера, 18:38
    Вечная память. Пусть земля будет пухом. Всегда грустно, когда такие люди уходят.
  Дилетант
    Дилетант
    +11
    Вчера, 18:40
    Царствия небесного и вечная память выдающемуся инженеру.
  Пленник
    Пленник
    +9
    Вчера, 18:43
    Царствие небесное. Спасибо ему за труды во славу России.
  sdivt
    sdivt
    +11
    Вчера, 18:45
    Соболезнования родным и близким!
    И, будем надеяться, что учеников он оставил, не менее трудолюбивых и талантливых!
  tank64rus
    tank64rus
    +5
    Вчера, 18:49
    Скажите а у такого выдающегося человека есть звание Герой Труда РФ. Кто в курсе. Если есть то есть справедливость.
    кокосов тима
      кокосов тима
      +7
      Вчера, 18:54
      "Скажите а у такого выдающегося человека есть звание Герой Труда РФ. Кто в курсе. Если есть то есть справедливость." Герой Труда (2019 г)
      Старина Хэнк
        Старина Хэнк
        +6
        Вчера, 19:56
        Из Википедии:
        Алекса́ндр Гео́ргиевич Лео́нов (26 февраля 1952, Моршанск, Тамбовская область — 5 апреля 2026, Москва) — советский и российский конструктор разработчик, испытатель, организатор и руководитель работ в области создания космических систем и ракетных комплексов с крылатыми и баллистическими ракетами, генеральный директор, генеральный конструктор акционерного общества «Военно-промышленная корпорация „Научно-производственное объединение машиностроения“» (с 14 ноября 2007 года).

        Герой Труда Российской Федерации (2019), Заслуженный машиностроитель Российской Федерации, лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники. Почётный гражданин Московской области (2022).

        Заведующий кафедрой СМ-2 «Аэрокосмические системы» Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, доктор технических наук, профессор.
    sdivt
      sdivt
      +3
      Вчера, 19:33
      Цитата: tank64rus
      Скажите а у такого выдающегося человека есть звание Герой Труда РФ

      Из известного (из открытых источников):
      - Герой Труда Российской Федерации (2019) - за особые трудовые заслуги перед государством и народом
      - Заслуженный машиностроитель Российской Федерации - за многолетний добросовестный труд и достижения в области машиностроения
      - Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники - за разработку и создание современных образцов ракетной техники (в частности, высокоэффективных комплексов)
      - Почётный гражданин Московской области (2022) - за выдающийся вклад в развитие военно-космической отрасли региона
      - Почётная грамота Правительства Российской Федерации - за большой личный вклад в развитие ракетно-космической промышленности
      - также награжден рядом ведомственных медалей Министерства обороны РФ и Роскосмоса, государственными наградами за участие в крупных международных проектах (российско-индийский проект "БраМос" и др.)

      Вероятно, есть и больше, но, навскидку, не нашел
  Амиго.
    Амиго.
    +3
    Вчера, 18:57
    Покойся с миром Амиго, надеюсь наши потомки не забудут тебя
    Удав КАА
      Удав КАА
      +2
      Вчера, 23:23
      Цитата: Амиго.
      надеюсь наши потомки не забудут тебя

      Ровно 100 лет тому назад, в 1926 году В. Маяковский написал стихотворение «Товарищу Нетте, пароходу и человеку».
      В нем есть такие слова:
      «Мы идём сквозь револьверный лай, чтобы, умирая,
      воплотиться в пароходы, в строчки и в другие долгие дела».
      ... Алекса́ндр Гео́ргиевич воплотился в самые современные гиперзвуковые ракетные системы наших РВСН и ВМФ!
      Ныне Его Цирконы и Авангарды -- самое грозное оружие наших ВС, которое держит в страхе англосаксов с их подсвинками из НАТО.
      Светлая память Генеральному конструктору...
      Он будет жить в своих талантливых учениках, новых ГЗ РС, благодарной памяти современников...
      Земля ВАМ пухом, и вечная память!
  Донна_Роза_дАльвадорес
    Донна_Роза_дАльвадорес
    +5
    Вчера, 19:02
    Царствие Небесное! Спасибо огромное за защиту нашей Родины!!!
  Spiidii
    Spiidii
    -9
    Вчера, 19:03
    Вот бедолага, создавал создавал, а теперь, раз и все.....
    Монтесума
      Монтесума
      +4
      Вчера, 20:25
      Цитата: Spiidii
      Вот бедолага, создавал создавал, а теперь, раз и все

      Бедолаги вот такие комменты и пишут, не от большого ума, а Леонов был настоящим гражданином и патриотом России, талантливым конструктором, многое сделал для укрепления её обороноспособности. Его имя навсегда останется в истории.
      Земля ему пухом.
  Самоед
    Самоед
    +5
    Вчера, 19:12
    Счастливый человек! Полвека на одном предприятии, на любимой работе! Земля пухом!
  alexputnik17
    alexputnik17
    +6
    Вчера, 19:16
    Цитата: кокосов тима
    Герой Труда (2019 г)

    Полагаю наград много больше...
    Просто инфа закрыта. Пока....
    ...гиперзвуковые ракеты «Циркон», космические аппараты семейства «Кондор» и противокорабельные комплексы «Бастион». И думаю, список на этом, не заканчивается....
  Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска
    +6
    Вчера, 19:18
    Вечная память... Низкий поклон и спасибо огромное Александру Георгиевичу за все, что он для нас сделал
  drags33
    drags33
    +5
    Вчера, 19:21
    На таких держалась и держится Земля... и оборона нашей страны... Вечная память...
  Иван Младич
    Иван Младич
    +1
    Вчера, 19:28
    Царствие Небесное... Ещё бы пожить!
  faiver
    faiver
    +3
    Вчера, 19:34
    Земля ему пухом и вечная память.......
  Александр Х
    Александр Х
    0
    Вчера, 19:57
    Царство небесное и Вечный покой!
  ilnur31
    ilnur31
    0
    Вчера, 20:07
    царствие небесное.спасибо вам большое
  Добрый
    Добрый
    +2
    Вчера, 20:11
    Уходят последние кадры советской инженерной школы. Задел они в нашей науке огромный оставили, только бы наши современные последователи продолжили всё грамотно.
  Massimo.1
    Massimo.1
    +2
    Вчера, 20:34
    Onore e ricordo per questo straordinario scienziato.
  FoBoss_VM
    FoBoss_VM
    0
    Сегодня, 00:03
    Ох как не вовремя ушел ...