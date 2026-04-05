Умер Александр Леонов – создатель гиперзвуковой ракеты «Циркон»
8 92242
В возрасте 74 года умер Александр Леонов – создатель гиперзвуковой ракеты «Циркон». Этот выдающийся инженер возглавлял «НПО машиностроения» и занимал на предприятии должность главного конструктора.
О его смерти агентству ТАСС сообщил источник из числа близких Александра Георгиевича.
Он сказал:
Леонов скончался.
Главный конструктор «НПО машиностроения» – уроженец Тамбовской области. Работать на инженерной должности на родном предприятии он начал в 1975 году – сразу по окончании Московского авиационного института, где он освоил специальность «Летательные аппараты». Тогда предприятие в подмосковном городе Реутове, на котором Леонов проработал всю свою жизнь, называлось Центральным конструкторским бюро машиностроения.
Здесь он начал свою трудовую деятельность инженером-конструктором, а впоследствии возглавил эту организацию, которая теперь именуется «НПО машиностроения».
Леонов имел отношение к созданию спутниковых систем и ракетных комплексов, оснащаемых крылатыми и баллистическими ракетами. Его детищем был не только известный всему миру «Циркон». Под руководством этого выдающегося инженера создавались ракетные комплексы «Вулкан» и «Гранит», гиперзвуковая система «Авангард».
Александр Леонов является одним из тех, кому ракетно-космическая отрасль России обязана своим существованием. Под его руководством «НПО машиностроения» вошло в число ведущих оборонных предприятий нашей страны.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация