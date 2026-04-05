Иран отверг ультиматум Трампа, пригрозив ввести в конфликт йеменских хуситов

Иран проигнорировал угрозы Трампа «взорвать все», если власти исламской республики не откроют Ормузский пролив и не пойдут на сделку. Вместо этого Тегеран пообещал закрыть и Баб-эль-Мандебский пролив.

Советник верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи прокомментировал заявления Трампа, назвав их «американскими ошибками». По его словам, Иран не намерен «заключать сделки» с США, а если президент США все решит ударить по иранской энергетике и мостам, как обещал, то ситуация на Ближнем Востоке станет еще сложнее. Иран закроет еще и Баб-эль-Мандебский пролив, йеменские хуситы готовы это сделать, они ждут только команды из Тегерана.



Ранее сообщалось, что йеменское движение «Ансарулла» пока не выступило против США, ограничившись ударами по Израилю. «Парни в тапках» ждут команды, чтобы уже по-серьезному войти в этот конфликт.



Таким образом, можно констатировать, что Иран ведет свою игру, приберегая хуситов как козырную карту на случай наращивания ударов США. Перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива ставит крест на ожиданиях Трампа, разблокировать два пролива он уже точно не сумеет до конца месяца, а Конгресс разрешения на продолжения войны не даст. Да и перекрытие второго пролива сильно ударит по мировой экономике, а во всем обвинят Трампа.

В общем, Иран готов сделать свой ход, как на это отреагирует Трамп, увидим во вторник, когда истечет срок выдвинутого ультиматума.
  1. drags33 Звание
    Вчера, 19:54
    Иранцы доведут деда до нервного срыва... Уже сейчас он на грани... А впереди у него только тупики - Ормуз, цены на топливо, гейропа, НАТО, конгресс, выборы, деньги на войну, потеря лица и +++++
      Вчера, 20:06
      Отлично иранцы гринго хвосты подпалили
        Вчера, 23:42
        Так нечего было у евреев на поводу ходить.
      Вчера, 20:10
      hi Рыжий педофил коалиции Эпштейна, как и сионист биби, заслужили кары Божьей и всеобщего людского порицания, быть преданными Анафеме и гореть в Аду.
      Вчера, 21:10
      Рыжего деда с ума уже никто не сведёт, он давно его лишился. Впереди импичмент и тюрьма!
    Вчера, 19:55
    Ну всё, сейчас у Дони очередная истерика случится! Судоходству в регионе определенно кирдык…
      Вчера, 20:41
      А разве это не цель США и Трампа ?
      О том что будет как то так было понятно ещё несколько лет назад .
    Вчера, 19:58
    Хороший, красивый ход, а главное очень сильный и в общем-то мало затратный. И самое главное США противопоставить то не чего. Про Израиль молчу, он напрочь завяз в Ливане.
      Вчера, 21:08
      Уверены, что он вообще собирается что-то этому противопоставлять? Пока всё складывается удачно - Гейропа попала по полной, Китай пока держится, но до осени его тоже не хватит. Про задницу с удобрениями и следовательно с будущим урожаем уж вообще молчу..

      Осталось втянуть в мясорубку арабов, да вот России обеспечить второй фронт в Прибалтике - и можно будет спокойно отползать в Западное полушарие и заниматься делами Америки.. Всем остальным - будет точно ни до чего..
    Вчера, 19:59
    йеменские хуситы готовы это сделать, они ждут только команды из Тегерана.

    Это всё конечно замечательно, только возникает вопрос: как иранцы будут передавать хуситам вооружения?
      Вчера, 20:08
      Всё уже на месте в схронах
      Вчера, 20:08
      1.Вопрос неправильный - вооружение УЖЕ передано. Иран не просто ждал агрессии - он к ней готовился всё время, зная, что она неминуема. Заодно готовил своих прокси.
      Вчера, 20:14
      Посмотрите на карту - Иран с моря ни кто не блокирует - все АУГ рванули подальше - плыви не хочу - тем паче что для блокировки пролива нужно не так много БЭКов и ПКР малой дальности - кои может перевозить даже рыболовная шхуна
      Сегодня, 01:33
      request как вариант , через торговые суда Пакистана или Китая ?! what
      Сегодня, 02:17
      Для начала расстреляют все ракеты, а потом будут потрясать калашами, стоя на утесе у пролива. В лучшем случае, могут только покусать саудов, если те откровенно на сторону штатов перейдут и начнут гадить Ирану.
      Так что, козырь - так себе... не долгий
    Вчера, 20:00
    Рыжий Америку открыл, Рыжий Америку и закроет. После трех банкротств ему зарыть США как два пальца об асфальт.
    Вчера, 20:02
    Персы достойны уважения и всяческих похвал...
    Вчера, 20:03
    А у дональда ведь действительно безвыходное положение... Но все это он создал сам... собственными мозгами (вернее, их остатками)...
      Вчера, 20:11
      На счёт "безвыходного положения" для Дони все же "притянуто за уши".
      Не такие уж и большие потери для США, а вот проблемы у Ближневосточных монархий и Европы серьезные, что как раз и в интересах США.
      Вчера, 23:47
      Эх, успел бы НАТО до импичмента развалить
        Сегодня, 00:00
        А чего пусть устраивают ему импичмент, по их же конституции тогда на его место Вэнс попадает. laughing
    Вчера, 20:08
    разблокировать два пролива он уже точно не сумеет до конца месяца, а Конгресс разрешения на продолжения войны не даст. Да и перекрытие второго пролива сильно ударит по мировой экономике, а во всем обвинят Трампа.

    Великолепная шахматная партия в исполнении иранцев. laughing Они с каждым разом амеров сталкивают и с Европой и с арабами. laughing
    Вчера, 20:08
    Шах и мат. Вот Доня ж влип в дерьмо!
    Вчера, 20:17
    Бесноватый последователь фюрера, возомнил себя главным в мире. Думает, что его поступки не подлежат осуждению. Его вероломные нападения на страны, аукнутся жителям США. Плохо для них всё будет.
      Сегодня, 00:01
      Значит хорошо для нас.
    Вчера, 20:41
    Имеют полное право.

    Начинать нужно было ещё вчера.
    Иудофашисты развязали руки Ирану, когда устроили массовое жертвоприношение, на Пурим, убив 165 иранских девочек.
    Пять дней назад, уже сообщали, что более 20 ВУЗов Ирана подверглись ударам иудофашистов-хабадников.
    Сегодня этот скорбный список перевалил за цифру 30.
    Погибло 5 профессоров, десятки студенов (часть ударов были напраавлены не на учебные корпуса, а на общежития).

    Как и Сирии (когда мы вывезли Асада с золотом, оставив страну на растерзание кровавых прокси израильтян), в Иране, иудофашисты целенаправленно убивают учёных. причём не только задействованных в научных программах КСИР, но даже аграриев.
    Исраэль хочет уничтожить всё живое в Иране, руководствуясь талмудическим сатанизмом: "Гои- хуже испражнений животных".
    Вчера, 20:41
    Молодцы иранцы, стоят на своем.
    Вчера, 21:11
    Так и надо, Ржавому Капитану Америке.
    Вчера, 22:36
    Если для США не останется шансов выйти из этой откровенно провальной "операции" - они, скорее всего, "на прощание" очень сильно нагадят Ирану.. это в их стиле.
    Вчера, 22:58
    ИМХО, не поможет. У персов (шиитов) мученичество в крови. У них "командиров" в таком количестве передолбили, потому что, в отличии от Нетаньяху, первые по подвалам не шарились, а спокойно публично выступали, давали интервью и шли в толпу общаться.
    И из более 80 млн. граждан Ирана 5 млн. добровольцев и 1 млн. мобилизованных на ровном месте не берётся. Это идея, иначе идеология. laughing