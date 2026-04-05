Иран отверг ультиматум Трампа, пригрозив ввести в конфликт йеменских хуситов
Иран проигнорировал угрозы Трампа «взорвать все», если власти исламской республики не откроют Ормузский пролив и не пойдут на сделку. Вместо этого Тегеран пообещал закрыть и Баб-эль-Мандебский пролив.
Советник верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи прокомментировал заявления Трампа, назвав их «американскими ошибками». По его словам, Иран не намерен «заключать сделки» с США, а если президент США все решит ударить по иранской энергетике и мостам, как обещал, то ситуация на Ближнем Востоке станет еще сложнее. Иран закроет еще и Баб-эль-Мандебский пролив, йеменские хуситы готовы это сделать, они ждут только команды из Тегерана.
Ранее сообщалось, что йеменское движение «Ансарулла» пока не выступило против США, ограничившись ударами по Израилю. «Парни в тапках» ждут команды, чтобы уже по-серьезному войти в этот конфликт.
Таким образом, можно констатировать, что Иран ведет свою игру, приберегая хуситов как козырную карту на случай наращивания ударов США. Перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива ставит крест на ожиданиях Трампа, разблокировать два пролива он уже точно не сумеет до конца месяца, а Конгресс разрешения на продолжения войны не даст. Да и перекрытие второго пролива сильно ударит по мировой экономике, а во всем обвинят Трампа.
В общем, Иран готов сделать свой ход, как на это отреагирует Трамп, увидим во вторник, когда истечет срок выдвинутого ультиматума.
Информация