Касперская: запрет Telegram уничтожит часть малого и среднего бизнеса в России

Движущей силой предпринимательской деятельности является реклама. И заметное место в качестве популярной рекламной площадки в России занял мессенджер Telegram.Так рассуждает в своем ТГ-канале соосновательница одной из ведущих в РФ IT-компаний «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская.По ее словам, мессенджер давно вышел за рамки частного общения пользователей на чатах и в форумах. Сейчас огромное множество российских компаний присутствуют в Telegram, которые через него ведут свой бизнес и организуют его рекламу.И теперь возникла угроза того, что рекламная деятельность через этот мессенджер станет не просто проблематичной и технически сложной, но и прямо запрещенной законодательством. Так случится, если Telegram юридически признают в России нежелательным сервисом.Собственно, для крупного бизнеса, который пользуется для рекламы всеми возможными площадками, потеря одной из них будет неприятна, но не критична. А вот многие мелкие и средние предприниматели зачастую всю свою деятельность строят вокруг данного мессенджера. Касперская считает, что окончательный запрет Telegram уничтожит какую-то часть малого и среднего бизнеса в России.Она отметила, что правительство предлагает в качестве альтернативы некий «суверенный мессенджер» Несложно догадаться, что речь идет о MAX. Но у него, по ее словам, нет даже малой части тех рекламных возможностей, который за последние годы сформировались в Telegram. Да и резкое отключение этой площадки для рекламы неизбежно приведет к потере значительной части аудитории потенциальных клиентов, которых теперь придется нарабатывать заново.И когда часть предпринимателей прекратит свою деятельность, в бюджет страны станет поступать меньше налогов.

