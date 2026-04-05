Касперская: запрет Telegram уничтожит часть малого и среднего бизнеса в России


Движущей силой предпринимательской деятельности является реклама. И заметное место в качестве популярной рекламной площадки в России занял мессенджер Telegram.

Так рассуждает в своем ТГ-канале соосновательница одной из ведущих в РФ IT-компаний «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская.

По ее словам, мессенджер давно вышел за рамки частного общения пользователей на чатах и в форумах. Сейчас огромное множество российских компаний присутствуют в Telegram, которые через него ведут свой бизнес и организуют его рекламу.

И теперь возникла угроза того, что рекламная деятельность через этот мессенджер станет не просто проблематичной и технически сложной, но и прямо запрещенной законодательством. Так случится, если Telegram юридически признают в России нежелательным сервисом.

Собственно, для крупного бизнеса, который пользуется для рекламы всеми возможными площадками, потеря одной из них будет неприятна, но не критична. А вот многие мелкие и средние предприниматели зачастую всю свою деятельность строят вокруг данного мессенджера. Касперская считает, что окончательный запрет Telegram уничтожит какую-то часть малого и среднего бизнеса в России.

Она отметила, что правительство предлагает в качестве альтернативы некий «суверенный мессенджер» Несложно догадаться, что речь идет о MAX. Но у него, по ее словам, нет даже малой части тех рекламных возможностей, который за последние годы сформировались в Telegram. Да и резкое отключение этой площадки для рекламы неизбежно приведет к потере значительной части аудитории потенциальных клиентов, которых теперь придется нарабатывать заново.

И когда часть предпринимателей прекратит свою деятельность, в бюджет страны станет поступать меньше налогов.
  1. topol717 Звание
    topol717
    -39
    Вчера, 20:23
    Бред сивой кобылы. ага слишком коротко.
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +31
      Вчера, 20:30
      Цитата: topol717
      Бред сивой кобылы. ага слишком коротко.

      Стесняюсь спросить, вы финансовый аналитик, рекламщик со стажем, АйТи специалист, сын Кириенко?
      Или так «скрепы бережёте»? laughing
      1. topol717 Звание
        topol717
        -8
        Вчера, 20:37
        Я 15 лет владел и руководил своей АйТи компанией, в которой в лучшие годы работало до 45 человек. Очень сильно устал и продал за хорошие деньги, хотя большинство рекомендовало просто поставить наемного директора. Я хорошо знаю что такое мелкий бизнес. И главная проблема точно не телеграмм. Телега не приносит деньги а только отбирает. А эта баба путь лучше дальше рекламирует свою контору на носу у Феррари.
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          +28
          Вчера, 20:59
          Это не так. У меня например куча клиентов на сопровождении именно по телеграмовским каналам. Найдём конечно чем заменить, но это ж надо всех клиентов уговорить перейти на новые варианты! И это точно будет не мах... Так что - геморроя на ровном месте создали кучу. Про рубилово мобильного инета и VPN я уж вообще молчу... Некоторые работают удалённо из-за города, и - что им теперь делать? Проводного инета там отродясь не было..
          1. Симаргл Звание
            Симаргл
            +3
            Вчера, 21:18
            И это точно будет не мах...
            Не махом единым... мил человек, расскажите о альтернативах!
            ВК/ОК не предлагать am
            1. paul3390 Звание
              paul3390
              0
              Вчера, 21:29
              Пока в поиске. Всякие там корпоративный мессенджеры не проканают - за них денег хотят, да и хрен я уговорю больше 60 контор перейти на кого-то из них.

              Есть мысль - пробуем как зайдёт что-то вроде Delta Chat и иже с ним - мессенджер на основе SMTP-IMAP, то есть старой доброй почты... Надеюсь - до неё-то кривые ручонки наших запретителей не скоро доберутся?

              А вот что делать с удалёнными от города клиентами с мобильным инетом - ума не приложу. А так же - если эти удоды рубанут совсем стандартные протоколы VPN. Как удалёнку-то пользовать, площадки вязать между собой - ну не наружу же голую терминалку и прочее высовывать? Ломанут ведь на следующий же день...
              1. Василенко Владимир Звание
                Василенко Владимир
                +1
                Вчера, 23:02
                Цитата: paul3390
                А так же - если эти удоды рубанут совсем стандартные протоколы VPN.
                у этих баранов даже мозгов не хватает, что огромное количество ресурсов, не доступны сегодня россиянам напрямую из за введенных санкций, я на многие сайты по работе могу попасть только через ВПН
              2. Симаргл Звание
                Симаргл
                0
                Сегодня, 02:44
                DC - не дело.
                Корпоративные на то и корпоративные - для внутренней связи.
                ... будем искать...
          2. Ross Звание
            Ross
            +4
            Вчера, 22:50
            И как общаться теперь с контрагентами из других стран? Ни Казахстан ни Беларусь не позвонить.
        2. ZnachWest Звание
          ZnachWest
          +7
          Вчера, 21:25
          Кому-то и 50 тыс. в месяц с телеги деньги...
        3. dementor873 Звание
          dementor873
          +9
          Вчера, 21:28
          У меня рабочие чаты, общение с друзьями по России, покупка авто и мото, все через телеграмм делается. Где я этому замену буду искать, в Максе? Да гори он синим пламенем.
          1. paul3390 Звание
            paul3390
            +9
            Вчера, 22:28
            Я вот физически не смогу уговорить ВСЕХ клиентов перейти на общение в махе. Дело даже не в том, хороший он или плохой - многие просто рогом упёрлись, нет и всё. Основная причина - острое неприятие запредельно агрессивной политики по его впихиванию. И устранению конкурентов.
        4. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          +1
          Вчера, 22:54
          Цитата: topol717
          Я 15 лет владел и руководил своей АйТи компанией
          господин "айтишник" а можете назвать российские аналоги закордонных графических редакторов?
      2. Пленник Звание
        Пленник
        -10
        Вчера, 20:46
        А в чем проблема и в чем человек не прав? Моему малому бизнесу (материальное производство) этот телеграмм, что рыбе зонтик. sad
        1. bk0010 Звание
          bk0010
          +3
          Вчера, 21:10
          Цитата: Пленник
          А в чем проблема и в чем человек не прав? Моему малому бизнесу (материальное производство) этот телеграмм, что рыбе зонтик. sad
          Ага, и телефон вам тоже тогда не нужен?.
        2. FeHa3eIIaM Звание
          FeHa3eIIaM
          +5
          Вчера, 21:33
          Поражаюсь логике "Я не пользуюсь - и гори оно огнём".
      3. carpenter Звание
        carpenter
        +4
        Вчера, 22:32
        Цитата: Охотовед 2
        АйТи специалист, сын Кириенко?
        Или так «скрепы бережёте»?

        Сына «киндер сюрприза», трогать опасно для жизни.
      4. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        +3
        Вчера, 22:37
        Не случайно всё это в год выборов-2026 башни желают установить контроль, потому что на кону большие деньги и власть.
      5. мерцание Звание
        мерцание
        +1
        Вчера, 23:29
        АйТи специалист, сын Кириенко?

        А что интересно круче: АйТи специалист или сын Кириенко?
    2. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      +6
      Вчера, 20:45
      Правильно - пусть всю рекламу из Телеги выкладывают теперь на "Военном обозрении" - ибо нефиГ ... am
    3. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +2
      Вчера, 22:53
      Цитата: topol717
      Бред сивой кобылы.

      а вы простите часом не в минцифре трудитесь, это они от большого ума то впн запрещают, то еще чего нить
  2. PN Звание
    PN
    -28
    Вчера, 20:23
    Плачь Ярославны высосаный из пальца.
    1. Слесарь Звание
      Слесарь
      +8
      Вчера, 20:32
      Цитата: PN
      Плачь Ярославны высосаный из пальца

      В телеге в последнее время развернулось много сайтов поддержки сервисных служб , например ЧПУ станков , не секрет что 95% закупаемого оборудования импортное . Сайты ремонтников компьютеров , ноутбуков ,смартфонов , короче все там. И никто не хочет в маху уходить ,потому что много абонентов из за рубежа . Они то народ продвинутый и решат проблему СОБСТВЕННОГО общения , а народ как обычно -селяви ...
      1. PN Звание
        PN
        -17
        Вчера, 20:37
        Ага, а электронную почту у нас тоже забанили?
        Бизнес должен быть гибким, в противном случае это делитанство.
        1. Sovetskiy Звание
          Sovetskiy
          +8
          Вчера, 21:16
          Цитата: PN
          Ага, а электронную почту у нас тоже забанили?

          Дело в том, что до электронной почты еще добраться нужно (офис/контора/дом), а с нынешним мобильным интернетом еще попробуй на электронку какой нибудь файл отправить, еще тот геммор.
          Через Телегу Proxy еще более менее работает, но это уже платно. МАХ из принципа ставить не хочу.
          1. PN Звание
            PN
            -17
            Вчера, 21:29
            А чего такой принципиальный то? Смысл выкобениваться?
            1. Энный Звание
              Энный
              +4
              Вчера, 21:57
              Можно.. А зачем ©
              Все работало же нормально.
            2. paul3390 Звание
              paul3390
              +2
              Вчера, 22:33
              Помните знаменитый диалог профессора Преображенского и бабы из домкома по поводу подписки на журналы? Вот и тут примерно так же. Просто не хочу.
              1. PN Звание
                PN
                -7
                Вчера, 22:47
                Это называется инерционность мышления, оно же закостенелость мышления. Старость и привычки не позволяют развиваться и двигаться к чему то новому...
                1. paul3390 Звание
                  paul3390
                  +7
                  Вчера, 22:53
                  Нет. Это просто нежелание участвовать принудительно в чьей-то дурости.
                2. Тополь Звание
                  Тополь
                  -1
                  Вчера, 23:22
                  Цитата: PN
                  Это называется инерционность мышления, оно же закостенелость мышления. Старость и привычки не позволяют развиваться и двигаться к чему то новому...

                  Интересно, где вы увидели развитие и движение к чему-то новому? В электронной почте или в кривом махе?
                  Бизнес должен быть гибким, в противном случае это делитанство
                  Предлагаемые вами инструменты дают такой размах для гибкости, что просто офигеть.
                  И да, последнее слово в вашем комменте пишется по-русски вот так: дилетантство.
                  1. PN Звание
                    PN
                    -9
                    Вчера, 23:32
                    Вы стары и не видите перемен. С возрастом слепость простительна. Да, max не идеален, но он молод и ему это простительно. Но он развивается, трансформируется и это главное. Со временем его «допилят».
                    1. Василенко Владимир Звание
                      Василенко Владимир
                      +3
                      Вчера, 23:35
                      Цитата: PN
                      Со временем его «допилят».
                      вы знаете, что такое бета тестирование, а нам насильно впендюрили альфу, да еще и при этом отобрали работающий инструмент
                    2. Мышь Звание
                      Мышь
                      +1
                      Вчера, 23:50
                      Да никто его допиливать не будет. Бабло срубили при запуске- всё, дальше надо ещё вложить, а его то нет.
              2. свой1970 Звание
                свой1970
                0
                Вчера, 23:30
                Цитата: paul3390
                Помните знаменитый диалог профессора Преображенского и бабы из домкома по поводу подписки на журналы? Вот и тут примерно так же. Просто не хочу.

                Хм, а когда то хотели и не возмущались - что вам Популярную механику или Солджер оф форчун почитать не дают....
        2. Энный Звание
          Энный
          +2
          Вчера, 21:56
          Да не вопрос. Но есть один вопрос. А зачем гнуться? Какие задачи мы решаем, проотная и так не растущую экономику
        3. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          -2
          Вчера, 23:05
          Цитата: PN
          Ага, а электронную почту у нас тоже забанили?

          судя по всему вы пишите от силы одно письмо в месяц, потому тако глупость здесь и несете
      2. Сергей3 Звание
        Сергей3
        -19
        Вчера, 20:52
        Кто им мешает в мах перейти? Там всё то же самое.
        1. bk0010 Звание
          bk0010
          +16
          Вчера, 21:12
          Цитата: Сергей3
          Кто им мешает в мах перейти?
          Брезгливость. После таких методов навязывания - даже палкой его трогать не буду.
        2. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          +4
          Вчера, 23:06
          правды ради не то же, и мне было в разы удобнее в вацапе
          1. Uncle Lee Звание
            Uncle Lee
            0
            Сегодня, 02:17
            Цитата: Василенко Владимир
            мне было в разы удобнее в вацапе

            Согласен ! Но его зашугали, многие ушли.... am
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Вчера, 23:03
      Цитата: PN
      Плачь Ярославны высосаный из пальца.

      да не из пальца, и пока это не плачь, а так, всхлипывание, а точнее вой начнется когда под запрет попадут ВПН, да еще лимит введут на зарубежный трафик
    3. cast iron Звание
      cast iron
      +1
      Вчера, 23:12
      Очень хочу чтобы вам вообще отрубили интернет. Вам он точно не нужОн.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +14
    Вчера, 20:24
    Так то, что то запрещаещ, делай достойную замену...
    Принцип давно известный, но далеко не все ему следуют.
    1. 5.11 Звание
      5.11
      +10
      Вчера, 20:28
      Ну запретить много ума не надо ,да и думать там никто не хочет , возможно и не может .
      Вы посмотрите на всех этих запретителей . Сплошные популисты и откровенные ( тут цензура ) .
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        -4
        Вчера, 20:38
        Отмечу, не все так однозначно...
        Если площадка/месенжер под контролем ВРАГА, это уже НЕ НАШЕ и несёт нешуточную угрозу...
        Увы, не мало тех кто этого не хочет понять и это приносит реальный вред, опасно по сути и по факту.
        1. 5.11 Звание
          5.11
          +11
          Вчера, 20:46
          Согласен .
          Но ,что у нас есть такое ,ну наше , которое будет аналогом телеги ?
          МАХ?
          Так он "дрявый" . Им так же могут пользоваться враги .
          Нужно искать другие варианты решения этой проблемы .
          А не по тупому запрещать .
          НО .Это же надо думать)
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Вчера, 21:31
            По большому счету... а нечего считать и предложить. Кинулись исправлять /тушить тогда, когда хата запылала так, что и тушить там нечего.
            Если все "противопожарные" дела/мероприятия, организовали/финансирование вовремя и как надо, "пожарные" приезжали тогда, когда НАДО!!! а то и вообще "пожары" случались гораздо реже! soldier
        2. Панадол Звание
          Панадол
          +8
          Вчера, 20:56
          Ага . Парикмахерская тёти Глаши, размещяя объявление о своих услугах, помогает врагу !
          Сами то не смешно ?
          У меня есть знакомая. Уже лет десять размещать объявления о своей деятельности именно в телеге. Знаю, что нам, парням это до фени . Но девочки очень любят ногтевой сервис , например.
          А теперь она будет безработной. Ибо на старых клиентах долго не протянешь. И вместо налогов, государство получит кукишь с маслом .
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            -8
            Вчера, 21:26
            Цитата: Панадол
            Сами то не смешно ?

            А знаете, СМЕШНО, если вы считаете, что всех волнуют именно объявления тёти Глаши... laughing
            1. Панадол Звание
              Панадол
              +6
              Вчера, 21:51
              Из таких тётей Глагей состоит малый бизнес. И отказаться от него , тоже самое , что отрубить мизинец. Вроде даже и не заметен. По началу.
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                -1
                Вчера, 21:59
                Опять же... вы считаете, что такие как я приветствовали запрет Телеграмм...
                Где, когда, зачем?
                Указать на то, что нужна ПОЛНОЦЕННАЯ альтернатива, котороня наша, например, это что, похоже на желание чего то там запретить, закрутить, типа НИЗЯ и все?
                Вы свои фантазии, не выдавайте за чьё то мнение... не надо.
                Кстати, сообщения от пеиебравших таблеток... а стоит ли их обсуждать вообще?
            2. Василенко Владимир Звание
              Василенко Владимир
              0
              Вчера, 23:10
              [quote][/quote]а не поясните почему силовики общаются через телеграм?!!!!
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                0
                Вчера, 23:41
                Так об том у них и надо выяснять...
                Просто предположение... кто то по глупости, кто то из безысходности... как то так.
                1. Василенко Владимир Звание
                  Василенко Владимир
                  0
                  Вчера, 23:44
                  так может не телегу или вацап запрещать, а хвоста накрутить тем кто отвечает за военную связь?!
                  1. rocket757 Звание
                    rocket757
                    0
                    Вчера, 23:49
                    Так и ютуб запретили почём зря... кому надо, хочется, он гуано всегда найдёт...
                    Потери больше, чем приобрели/сохранили...
                    Но увы, как многие писали... думать надо и правильно действовать, а просто НИЗЯ, никому на пользу никогда не пошло.
                    1. Василенко Владимир Звание
                      Василенко Владимир
                      0
                      Вчера, 23:52
                      Цитата: rocket757
                      кому надо, хочется, он гуано всегда найдёт...

                      у брэдбери был рассказ название не помню читал в технике молодежи, смысл был в том что в кинотеатре во время показа боевиков кто то из зрителей умирал смертью как в фильме, с этим решили бороться показав мультик три поросенка, после сеанса нашли запеченного мужика с яблоком во рту
                      1. rocket757 Звание
                        rocket757
                        0
                        Вчера, 23:57
                        Чот не помню такого... впрочем, давно читал такого автора, могло не зацепить...
                      2. Василенко Владимир Звание
                        Василенко Владимир
                        0
                        Сегодня, 00:05
                        название не помню в упор, где то в 87-88 читал в технике молодежи
          2. ALCA056000 Звание
            ALCA056000
            -6
            Вчера, 22:06
            Ну всё !! Мир рухнул ! Бизнес погибает ! Шеф, фсё пропало, фсё пропало ! Начался скулёж. Нет своего - плохо, ничего не можем, бла бла бла... Начали делать своё (только начали, в "младенческом возрасте" ещё система) - плохо, не то, не так, бла бла бла .... Ай ай ай телегу запрещают !! Да вы глаза раскройте, поинтересуйтесь сколько всего и как запрещают в "градах на холме и оплотах демократии". Вот же холопская привычка своё хаять, а чужоё превозносить ....
            1. Василенко Владимир Звание
              Василенко Владимир
              +1
              Вчера, 23:12
              Цитата: ALCA056000
              ачали делать своё (только начали, в "младенческом возрасте" ещё система) - плохо, не то, не так, бла бла бла ....

              fool
              думать не пробовали, вот представьте, запретили импортную бытовую технику, вместо неё на прилавок вывалили свою, но с плохой изоляцией не прикрученными деталями и т.д., в ответ на возмущение, отвечают мол не страшно это пока еще не доработанное
              так может сначала доработать, а уж после людям голову морочить?!
              1. У.Ченый Звание
                У.Ченый
                +1
                Вчера, 23:27
                Так ведь это уже сделали. С автомобилями.
                1. Василенко Владимир Звание
                  Василенко Владимир
                  0
                  Вчера, 23:29
                  ну до запрета импортных авто еще все таки не дошли
        3. FeHa3eIIaM Звание
          FeHa3eIIaM
          +5
          Вчера, 21:40
          Мухаха. Повсеместно используют вражеские гаджеты, станки, компьютеры, автомобили (привет Соколов, у тебя шикарный Мерс), а в мессенджере они угрозу увидели. Вы видели отчёты специалистов о наличии угрозы? Отчёты клоунов из конторы с названием из трёх букв не предлагать, ибо контора сама себя дискредитировала.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            -2
            Вчера, 21:50
            Маленькое уточнение для особо... одарённых.
            У любой ПРОБЛЕМЫ есть один из самых главных, неизменный факторов который называется... человеческий фактор! Любой специалист, даже не по секретность, а просто по любой сфере безопасности начинает выражается... известно на каком языке, когда сталкивается с последствиями "человеческого фактора"...
            Проблема не новая, она была, есть и будет всегда, во всех сферах где есть ЧЕЛОВЕК. soldier
            Ах да, с феназемамом поосторожнее... последствия не самые приятные, а то и похуже могут быть.
        4. Энный Звание
          Энный
          +1
          Вчера, 22:00
          А что ВРАГ ( так грозенее видимо) извлечет из моей, его, твоей переписки? Есть доступ? Пользуй установленный протокол, не будь мудаком.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            -4
            Вчера, 22:06
            Если вы живёте в окружении "розовых пони", поздравляю, вам повезло...
            1. Энный Звание
              Энный
              0
              Вчера, 22:53
              Аргумент железобетон. По факту есть что сказать, болезный?
        5. У.Ченый Звание
          У.Ченый
          +5
          Вчера, 22:47
          А почему оно стало "не наше" не хочется подумать? Ведь разработчики то наши. Только у Дурова сначала ВК отжали, а потом и вовсе вынудили уехать из страны. А остались вот эти "творцы" Макса.
          А в Максе вам не страшно? К которому усиленно привязывают ВСЮ информацию о человеке, и который не вскрывает уже только ленивый.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Вчера, 23:24
            У лукоморья дуб зелёный;
            Златая цепь на дубе том:
            И днём и ночью кот учёный
            Всё ходит по цепи кругом;
            Не обижайтесь, это так, навело...
            А теперь по теме... Дуров и сам дурил не по детски, а уж на счёт наших хитро ж ж ж мудрые деятелей, готовых отжать чьи то идеи и бабло, пожалуй есть и будет... дикий капитализм однако, со всеми вытекающими последствиями. Обсуждать, лезть глубже.... не не не, слов таких нет, а писать так как хочется........ пи пи пи!
            Мле лично вообще нигде не страшно писать, потому что как тот же неуловимый ковбой Джо, никому не нужен, никто не ловит...
            То, что нужны способы общения, передачи информации, не контролируемым извне... для всех, кому это необходимо, как ЗАС, ВЕРТУШКА, прочие способы сохранения секретов... это ведь неоспоримо...
            Телеграмм, ютуб и прочее... мне жаль что этого у нас не осталось и достойной альтернативы, увы, нет... soldier
        6. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          0
          Вчера, 23:08
          а давайте посмотрим на вещи реально, лично мне по фигу кто контролирует мессенджер, я в нем общаюсь исключительно по работе (полиграфия и дизайн), а вот если в открытом мессенджере ведут переговоры силовики, то это вопрос к руководству соответствующих структур
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            -1
            Вчера, 23:39
            Об том и речь, что все, что надо должно быть у тех, кому надо.
            Есть нюансы... "человеческий фактор"! Но его полностью нивелировать никто никогда не умел, человеческая глупость и т. п. бесконечна.
            1. Василенко Владимир Звание
              Василенко Владимир
              0
              Вчера, 23:44
              Цитата: rocket757
              Но его полностью нивелировать никто никогда не умел, человеческая глупость и т. п. бесконечна.

              так может эту глупость пора лечить по закону военного времени?!
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                0
                Вчера, 23:52
                Пробовали раньше... пробовали много где, помогает лишь частично...
                Человек существо сложное, многогранное и на выдумки горазд!
                Хотя, все ответственные, поступающие безответственно, должи быть исключено из категории ответственных однозначно, бесповоротно и навсегда.
                1. Василенко Владимир Звание
                  Василенко Владимир
                  0
                  Вчера, 23:54
                  Цитата: rocket757
                  помогает лишь частично...

                  поэтому решили вообще на это махнуть рукой
                  1. rocket757 Звание
                    rocket757
                    0
                    Сегодня, 00:01
                    Как бы... все это идёт с верху и обойти это снизу, проблематично.
    2. Сергей3 Звание
      Сергей3
      -9
      Вчера, 20:56
      Так то, что то запрещаещ, делай достойную замену...

      А что в телеграме есть такого, чего нет в мах? Единственное, чего нет в мах, это истории, я думаю и в мах она скоро появится.
      1. ZnachWest Звание
        ZnachWest
        +3
        Вчера, 21:23
        "Если можешь не писать - не пиши"
      2. dementor873 Звание
        dementor873
        +6
        Вчера, 21:30
        Макс это даже не Рутуб , а хуже. А уж сравнивать с Ютубом смех и только.
      3. rocket757 Звание
        rocket757
        -3
        Вчера, 21:41
        макс... не мне судить, просто пользовался как читалкой новостей и как местом общения со знакомым, по необходимости...
        Есть некоторые неудобства, но и в телеграмм было примерно тоже самое...
        Не о том речь... главное, соблюдается ли конфеденциальность и кто может контролировать информацию, при необходимости!
        У меня там ничего секретного нет и в общем то пофиг, кто, как и чего там читал.... но у других то там есть то, что не для всех!
        В общем, контроль из за бугра... не стоит такое терпеть.
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          0
          Вчера, 23:18
          Цитата: rocket757
          но у других то там есть то, что не для всех!

          у тех у кого есть "не для всех" за отправку сообщение не по защищенной линии должен быть трибунал, уж простите
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Вчера, 23:43
            Таки да... но как боротся с человеческой глупостью, вечный вопрос без ответа.
            1. Василенко Владимир Звание
              Василенко Владимир
              0
              Вчера, 23:46
              вы знаете, если пару идиoтoв прислонят к стенке за общение по открытой линии, остальные задумаются
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                0
                Вчера, 23:54
                Нет у нас такого... а более мягкие меры воздействия, могут сработать, но не всегда.
                1. Василенко Владимир Звание
                  Василенко Владимир
                  0
                  Вчера, 23:55
                  Цитата: rocket757
                  Нет у нас такого...

                  а жаль ...
      4. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Вчера, 23:16
        Цитата: Сергей3
        А что в телеграме есть такого, чего нет в мах?

        если барть для работы, то многое, во первых, меня бесит, что я не могу вытащить номер телефона абонента, в винде он не дает оповещение о полученных сообщениях если не запущен, меня просто бесит, что я не могу записать полученные файлы туда куда нужно мне, он их пихает исключительно в загрузки, ну и крайне раздражает то, что вместо обновления на винде он каждый раз грузит полный пакет и делает новую инсталляцию проги
      5. cast iron Звание
        cast iron
        +2
        Вчера, 23:21
        А что в телеграме есть такого, чего нет в мах?


        Например, нет там всей твоей биометрии, по которой возьмут на тебя кредит. Уже есть прецеденты по Махе.
    3. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Вчера, 23:32
      Цитата: rocket757
      Так то, что то запрещаещ, делай достойную замену...

      Была одна страна- все запрещавшая!!! - кончилась, тут вы правы
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Вчера, 23:45
        Предположим, ВСЁ ЗАПРЕЩАВШАЯ и ничего не предлагающая в замен, это даже не редкость, это исключение/абсурд.
  4. faiver Звание
    faiver
    +5
    Вчера, 20:29
    запрет Telegram уничтожит часть малого и среднего бизнеса в России
    - проблемы индейцев шерифа не волнуют.....
  5. ГУМАНОИД Звание
    ГУМАНОИД
    +5
    Вчера, 20:30
    да реклама просто задолбала,куда ещё больше
  6. kventinasd Звание
    kventinasd
    +8
    Вчера, 20:30
    Касперская: запрет Telegram уничтожит часть малого и среднего бизнеса в России

    Всё верно говорит, только наверху её вряд-ли услышат.
    Касперская также раскритиковала заявления министра цифрового развития Максима Шадаева о том, что блокировка VPN — это "вынужденная мера, чтобы избежать штрафов для граждан". Она подчеркнула, что на фоне того, что мошенники украли у россиян 300 миллиардов рублей за год, запрет на средства защиты трафика выглядит абсурдно.
    VPN можно заблокировать только в случае полной блокировки интернета, заявила Наталья Касперская, президент InfoWatch, соосновательница и бывший гендиректор компании "Лаборатория Касперского"
    Она отметила, что Роскомнадзор разрушил множество сервисов Рунета в попытках справиться с обходами блокировок. Касперская связывает недавний массовый сбой в работе банковских сервисов именно с ограничением работы VPN-сервисов.
    По ее словам, VPN используется не только для обхода блокировок, но и для защиты данных в банковской сфере, госсекторе и бизнесе. В прошлом году российский госсектор потратил на закупку VPN около 20 миллиардов рублей.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +15
      Вчера, 20:41
      Наверху вообще оглохли и не слышат ничего снизу. Они будто на другую планету убыли и живут там в своём мирке
  7. Fangaro Звание
    Fangaro
    +7
    Вчера, 20:31
    То, что в бюджете будет меньше денег от налогов со всяких ИП - для распределителей бюджета не критично.
    А вот куда пойдут человеки из этих ИП?
  8. Комментарий был удален.
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      +7
      Вчера, 21:15
      Черносотенец (а возможно и фашист) митка порвался?

      У этой "тёти" есть медаль ордена "За заслуги перед Отечеством", а что есть у тебя, митка-аноним?

      А многие представители семьи Штуцер (немецкого происхождения, к слову) годами приносили пользу России в науке, погугли, лапоть, пока не забанили в интернете
      1. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
    2. cast iron Звание
      cast iron
      -1
      Вчера, 23:33
      А вот и Митка с развальцованным 21-ком пришел к нам на огонёк :)
  9. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +3
    Вчера, 20:35
    Я ее не долюбливаю, но в данном случае пожалуй соглашусь. А так называемый мессенджер макс ( я даже не знаю как он правильно называется) мягко говоря не понятно кому принадлежит, является ущербным высерком с эмблемой в виде буквы еврейского алфавита символизирующей рабов.
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      -1
      Вчера, 21:30
      Говорят, что правильно его называть мах, от слова махать, а не от слова максимум.
      Возможно врут и наговоривают на "национальный мессенджер".
      1. GRR Звание
        GRR
        0
        Вчера, 22:26
        В рекламе его называли как макс и многие официальные люди его так называли. А махом он стал в 2026, когда компания-разработчик была переименована в ООО «МАХ».
      2. paul3390 Звание
        paul3390
        0
        Вчера, 22:36
        Нет, название от старой русской присказки "Дать маху"...
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          +1
          Вчера, 23:19
          Цитата: paul3390
          "Дать маху"...

          в смысле, Сара ты зачем Маху дала?!
      3. У.Ченый Звание
        У.Ченый
        +1
        Вчера, 23:23
        А я не на название обратил внимание, а на владельца. То есть с одной стороны Телеграм, которым, кстати, совсем недавно власти рекомендовали пользоваться, и на который перешел не только бизнес, но и масса госорганизаций. Он, типа, опасен. А с другой - поделие какого то общества с ОГРАНИЧЕННОЙ ответственностью, куда загоняют палкой и насильно пытаются привязать к нему все персональные данные человека и обьявляют "национальным" мессенджером. При этом государство даже формально (не ФГУП, не даже АО с госучастием) не хочет брать на себя ответственность за результаты. И я должен верить, что в Максе или Махе мне будет лучше?
  10. Rechnoy_Kotets Звание
    Rechnoy_Kotets
    0
    Вчера, 20:37
    Всё верно сказала. Телега, помимо просто одного средства коммуникации, является основным каналом для рекламного продвижения у малого и среднего бизнеса. Её уничтожение — еще один удар по бизнесу (помимо повышения налогов и прочих «подарков»).
  11. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +5
    Вчера, 20:39
    Не пользователь не первого, не второго. И мнение Касперской очень уважаю. Человек занимающийся Айти безопасностью и прямо или косвенно государственной. Как по мне.
    Если ломаешь старое и опасное, предоставляет новое и конкурентное. Тем более, если это является и связано с работой, занятостью, благосостоянием граждан РФ и в конечном счёте налогами нашего государства.
    Когда МАКС допилят до состояния Телеграмм, кто отвечает за МАКС и будут ли им рубить руки за корявый ресурс? am
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      -2
      Вчера, 23:42
      Цитата: alexputnik17
      Когда МАКС допилят до состояния Телеграмм, кто отвечает за МАКС и будут ли им рубить руки за корявый ресурс?

      А за корявый Телеграм кому то руки рубят уже?
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +1
        Вчера, 23:47
        есть разница, не нравится телега, вот тебе вацап, не нравится вацап, вот тебе вайбер
        а сейчас не нравится мах, вот тебе лимит на трафик
  12. alexoff Звание
    alexoff
    +16
    Вчера, 20:39
    А главную цель блокировок-то получили по итогу? Дроны не летают, мошенники побеждены, сбушники больше никого не вербуют?
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Вчера, 23:20
      Цитата: alexoff
      мошенники побеждены

      мошенники с удовольствием звонят на домашний стационарные телефон, не далее как позавчера посылал "военную прокуратуру"
    2. cast iron Звание
      cast iron
      +3
      Вчера, 23:34
      Главная цель блокировки Телеграмм - дать "заработать" сынку Киндер Сюрприза.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Вчера, 23:50
        А нельзя было ему просто выдать деньги из бюджета такому красивому и хорошему и не портить жизнь остальным? В любом же случае денег сам макс не принесет
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          +1
          Вчера, 23:53
          Цитата: alexoff
          А нельзя было ему просто выдать деньги из бюджета такому красивому и хорошему и не портить жизнь остальным?

          а вы не задумывались, что стране было бы и дальше и выгоднее содержать африку и все республики вместо толпы олигархов и их детишек
          1. alexoff Звание
            alexoff
            +1
            Сегодня, 00:35
            Да мне кажется проще, выгоднее и дешевле было году так в 1983 устроить американцам третью мировую. И людей было бы больше в стране по итогу, и уважаемые партнёры бы наши были беднее и менее многочисленные, и меньше бы закладок и наливаек было бы...
  13. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +4
    Вчера, 20:40
    "...Движущей силой предпринимательской деятельности является реклама...".
    Реклама - это реальный опиум для народа. От неё уже просто тошнит...
  14. lis-ik Звание
    lis-ik
    +12
    Вчера, 20:41
    Обвал интернета в России. По этому поводу Наталья Касперская пишет следующее:

    «Вчера в угаре борьбы с обходом блокировок Роскомнадзор (сокращённо РКН) обрушил половину сервисов Рунета.

    https://www.cnews.ru/news/top/2026-04-03_v_rossii_massovyj_sboj_bankov

    Нет, это не вражеский налёт и не атака внешних акторов или злых иностранных хакеров. Это - наш родной РКН наконец-то взялся не по-детски бороться с сервисами туннелирования и защиты трафика, также известными, как VPN.

    Поясню для непосвященных.
    Виртуальная частная сеть (от англ. Virtual Private Network) — это способ организовать защищённый канал связи поверх общего интернета. По сути, VPN создаёт "туннель" внутри глобальной сети, через которую данные пользователя проходят в зашифрованном виде. Первый протокол для туннелирования трафика появился в 1996 году. То есть это довольно уже зрелая технология. За 30 лет она стала широко используемой - её применяют как частные лица, так и коммерческие компании и госсектор. Как я писала вчера, госсектор РФ только в прошлом году закупил VPN на сумму в 20 млрд рублей.

    Широкое использование VPN означает, что VPN-тоннели пронизывают весь трафик Сети, используя различные протоколы. Часто эти протоколы совпадают с используемыми, например, банками. Если попробовать заблокировать эти протоколы, то получится то, что мы наблюдали вчера. Ну это, как если заблокировать лимфатическую систему, чтобы не допустить лимфомы. Долго ли протянет организм после такой “помощи"?

    Вообще современный Интернет имеет несколько сложно-переплетенных фундаментальных слоев. Попытайся убрать какой-то из них - и ляжет вся система. А другого Интернета, который не был бы так переплётен с мировым, у нас пока не сделали.

    Вчера мы 1,5 часа обсуждали эту проблему с технарями, которые хорошо разбираются в трафике. Их вердикт однозначен - не существует технической возможности заблокировать VPN, не нарушив работу всего Интернета. И - важно! - чем больше усилий и ресурсов будет вложено в блокировщик DPI, тем хуже всё будет работать.

    Так что, товарищи, делаем скрины интересных сайтов, снимаем по максимуму наличку и готовимся слушать сообщения по радио о внешних врагах, которые заблокировали когда-то любимый нами Рунет.

    P. S. Кстати, министр Шадаев заявил вчера в чатике айтишников, что блокировки VPN - это вынужденная мера, чтобы не вводить административное наказание за использование этой технологии. Это вообще класс - мы знаем, как защитить вас от угроз (спойлер - у граждан РФ в прошлом году мошенники украли 300 млрд рублей и никто их не защитил) и поэтому мы запретим вам защищаться самим. А будете пытаться, будем наказывать».
    ------------------------------------
    Касперская стала первой из публичных фигур (причём близких к власти), кто подробно, обоснованно, на мощной экспертной базе, по-сути, обвинила Шадаева в прямом вредительстве по отношению к народу Российской Федерации. Причём, не важно, вредительстве неосознанном, или по злому умыслу. Ущерб колоссален. Всеобъемлющ. И
    ...судя по всему, никто из властной верхушки ситуацию исправлять не намерен. Удары по гражданам РФ будут продолжены.

    Важный вопрос. А почему так называемый "гарант Конституции" засунул язык в теплое и тёмное место. Он опять, наверняка, не причём. Объяснения по типу "Дедушка старый, он в инторнетах не разбирается" не работают. Есть прямой ущерб всей стране. Он, по какой-то причине, сидит в кустах и делает вид, что его это не касается.

    Последствия у этой ситуации будут обязательно. Либо народ вымрет, либо "гарант". Пока шансы народа на выживание ниже шансов "гаранта". Ему от недовольства народа "ни холодно, ни жарко".
    1. Скорин Звание
      Скорин
      +8
      Вчера, 20:55
      Дедушка старый, он в инторнетах не разбирается" (с). Поговаривают эфсбкшники надули дедуле в уши, что народ распоясался совсем, называют его "земляным червяком", слушают непотребство во вражеских тырнетах, ну и понеслось. Он же не слюнтяй аля Николай второй. Гаечки народу надо прикрутить, только жесткость, только хардкор)
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      +2
      Вчера, 21:03
      А вот что они будут делать с VPN поверх https, типа SSTP или anyconnect? Запретят https? Ну-ну..
    3. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Вчера, 23:46
      Цитата: lis-ik
      Последствия у этой ситуации будут обязательно. Либо народ вымрет, либо "гарант". Пока шансы народа на выживание ниже шансов "гаранта". Ему от недовольства народа "ни холодно, ни жарко".

      В предыдущей стране - будь она жива!- где к ксероксу пускали только при наличии допуска - проблемы с Телеграммом , да и с интернетом бы тоже - не было бы.
      Их просто не было бы - для граждан......
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Вчера, 23:50
        Цитата: свой1970
        Их просто не было бы - для граждан......

        сравнение не совсем корректное, точнее было бы если бы в той стране вместо телефона автомата, вас заставили передавать записки через товарища майора, мне лично пофиг. что прочтут, но ведь очень неудобно
  15. Жека111 Звание
    Жека111
    -8
    Вчера, 20:45
    В чем проблема сделать себе сайт в ру сегменте сети???

    Заявление этой женщины явно ангажировано и неправдоподобно
    1. kventinasd Звание
      kventinasd
      +8
      Вчера, 20:54
      Цитата: Жека111
      В чем проблема сделать себе сайт в ру сегменте сети???

      Проблема в том, что населению уже не получится втюхать "произведения " автоваза, когда в мире правят такие монстры как Тойота и Мерседес.
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Вчера, 23:22
      проблема в том, что огромное количество сайтов и сервисов доступно в РФ только через ВПН в связи с санкциями запада
  16. Кирилл76 Звание
    Кирилл76
    -10
    Вчера, 20:45
    Средний бизнес (если он честный) спокойно и без этих телехрамов проживет. А мелкий бизнес из контор типа купи-продай и прочих ногтиков-когтиков и пр. и так никогда толком налогов не платил и почти всегда работал в "серую" Так что не жалко..
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Вчера, 23:24
      судя по всему вы ни когда не работали сами, а делали исключительно то что приказывал начальник
      у меня 100 процентов заказчиков в тырнете, занимаюсь полиграфическим дизайном, налоги плачу, и без этих "телехрамов" потеряю мобильность и кучу заказчиков
  17. mc1aren Звание
    mc1aren
    -5
    Вчера, 20:46
    Цитата: lis-ik
    народ вымрет

    не знал телеграма и знать не хочу...
    а вы вымирайте...
  18. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    -10
    Вчера, 20:49
    Вся суета вокруг «телеграмма» - это суета «цифровых» рабов, переживающих о том, чтобы их ни в коем случае не избавили от рабства…
    1. PN Звание
      PN
      -9
      Вчера, 21:17
      Цитата: Андрей Храмов
      Вся суета вокруг «телеграмма» - это суета «цифровых» рабов, переживающих о том, чтобы их ни в коем случае не избавили от рабства…

      Аплодирую стоя! 👏👏👏
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Вчера, 23:24
      Цитата: Андрей Храмов
      Вся суета вокруг «телеграмма» - это суета «цифровых» рабов
      а можно узнать кем вы рабатаете?
  19. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +13
    Вчера, 20:50
    Цитата: Жека111
    Заявление этой женщины явно ангажировано и неправдоподобно

    Контора этой женщины включена в перечень системообразующих организаций России. Матчасть изучите, пожалуйста! hi
    И прочитайте внимательно мысли Касперской, изложенной, для Вас и меня, как обывателей на простом языке, в предыдущем от Вас посту. РКН может "убить" весь Инет в РФ? Вы зарплату как получаете? fool
  20. Sovetskiy Звание
    Sovetskiy
    -2
    Вчера, 20:53
    Касперская считает, что окончательный запрет Telegram уничтожит какую-то часть малого и среднего бизнеса в России.

    Смешная тетя. lol
    Да нас рать тем кто это продвигает на этот самый малый и не очень бизнес. Доказано не раз.
    Тракторные марши кубанских фермеров уже забыли наверное? За то из "свеженького", забой частного скота без объяснения причин в Новосибирской области и как ответ местных - бойкот Мираторгу.
    Налогов меньше поступит? laughing
    Да пофиг! Отобьют инфляцией, в бюджет добавят пару процентиков к "запланированной" инфляции и вуа ля! fellow
  21. Романенко Звание
    Романенко
    +9
    Вчера, 21:01
    С разрушением малого и среднего бизнеса у нас справляются и без отключения Телеги и весьма успешно.
  22. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +1
    Вчера, 21:07
    Кто-то несознательный может подумать, что может быть в этом и цель таких действий?
  23. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +8
    Вчера, 21:11
    Цитата: Жека111
    В чем проблема сделать себе сайт в ру сегменте сети???

    Проблема не в создании сайтов в сегменте сети ру. Не думаю, что Газпром и прочие монстры создаёт сайты ТОЛЬКО в зоне ру. Ну прочтите мысли то Касперской. Это умнейший человек России и как по мне, патриот России.
    Она пишет, что госзакупки ВПН составили 20 лярдов... Потому, что нужно.

    ЗЫ: Подумалось, а почему Наталья Касперская не руководитель РКН или МинЦифры РФ? feel
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      +5
      Вчера, 21:23
      Возможно потому что там нужны не умные, а... губкие?
    2. cast iron Звание
      cast iron
      0
      Вчера, 23:49
      почему Наталья Касперская не руководитель РКН или МинЦифры РФ?


      Потому что она умная, она патриотка России, а не своего кошелька, а ещё она умеет работать. Такие люди в Правительстве не нужны. Они только вредят делу набивания карманов.
  24. ZnachWest Звание
    ZnachWest
    -7
    Вчера, 21:12
    Этой части малого и среднего бизнеса надо было читать труды Маркса и Ленина о роли собственности на средства производства. Телеграм - это лишь одна из платформ для размещения рекламы, а рабочая площадка - собственный сайт.
    1. Симаргл Звание
      Симаргл
      +1
      Вчера, 21:23
      Собственный сайт вести - нужен отдельный человек.
      Если же сайт типа "оставьте номер телефона/зарегистрируйтесь - перезвоним" - это антиреклама.
  25. Алексей G Звание
    Алексей G
    -10
    Вчера, 21:16
    Наталья кто вас учит петь эти песенки!?
  26. Симаргл Звание
    Симаргл
    +4
    Вчера, 21:21
    РКН запросил половину стоимости запуска Ориона к Луне.
    Остальное будет потеряно на налогах с мелкого бизнеса. Профит...
    ... но где и кому?!
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +2
      Вчера, 22:41
      Ещё бородатые классики нас учили - если ты чего-то не понимаешь в происходящем, всегда ищи финансовые интересы правящего класса. Не ошибёшься.

      Так и тут - кто-то в очередной раз поднимает очень не хилое бабло, натягивая всю страну на кукан. Вот и всё.
  27. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +7
    Вчера, 21:30
    Цитата: Sovetskiy
    Смешная тетя.

    "Смешная тётя", не воруя, не откусывая головы конкурентам, не убивая, а исключительно благодаря своим мозгам и воле, в 13-м году согласно рейтингу Forbes, признана одной из богатейших женщин России, наиболее известных, авторитетных и влиятельных персон в российской ИТ-индустрии. В 20-м году по версии Forbes находится на 17 позиции в топе богатейших женщин России с состоянием 270 млн. долларов. А это налоги России, для моей и Вашей социалки, а может чьей то пенсии!
    Имеет правительственные награды, в том числе, Орден за заслуги перед Отечеством 2-ой степени и в МО РФ, её, мягко говоря, облизывают. Человек фанатично занимается информационной безопастностью крупнейших контор РФ, в том числе государственных.
    Смешная тётя... laughing Занавес. laughing
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Вчера, 23:57
      Цитата: alexputnik17
      не воруя, не откусывая головы конкурентам, не убивая, а исключительно благодаря своим мозгам и воле

      я бы добавил - не распиливая советское наследие и не сидя на бюджетных потоках
  28. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Вчера, 21:36
    Цитата: Ivan№One
    Возможно потому что там нужны не умные, а... губкие?

    Да это я так, крик души... Ответы вполне очевидны. Хотя, совсем иногда, бывают исключения. laughing
  29. Фразах Звание
    Фразах
    +3
    Вчера, 21:42
    Дело не в мессенджере, а в новой волне запрещать и не пущать. История пошла по кругу. На мелочь всегда было наплевать, всё в угоду крупняку, спонсорам и советникам.
  30. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Вчера, 22:14
    Цитата: Фразах
    Дело не в мессенджере, а в новой волне запрещать и не пущать

    "+". Да запрещать и не пущать может и надо. Только голову в начале включить. Может экспертов привлекать типа Касперской и им подобным.
    Телеграмм и МАКС, не моё. Не интересно. Пока.
    Если МАКС, значит МАКС, только допилите сначала его, чтобы он отвечал, требованиям пользователей и был лучше Телеграмма и посадите на кол тех, кто не доработал МАКС.
    ЗЫ: ИМХО, Телеграммы, Вотцапы и прочее, отличная площадка для работы спецуры. Нашей спецуры. wink
  31. Евген Жаров Звание
    Евген Жаров
    -3
    Вчера, 22:19
    Ну пускай свою реклу печатают на туалетной бумаге-очень востребованно и доходчиво для обывателя laughing
  32. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +1
    Вчера, 22:41
    РКН - сборище унтерпришебеевых.
  33. Andrey_5 Звание
    Andrey_5
    +1
    Вчера, 22:51
    Как активный пользователь телеграмм, не понимаю про какую рекламу она говорит. Ничего путного за все годы не видел, всякий мусор рекламируют.
  34. sgrabik Звание
    sgrabik
    +2
    Вчера, 23:20
    У нас сначала делают и только потом задумываются над тем что сделали, а надо бы как раз наоборот.
  35. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 00:23
    Цитата: lis-ik
    Обвал интернета в России. По этому поводу Наталья Касперская пишет следующее:

    Кстати Касперская извинилась за свой пост на следующий день, признав, что РКН всего лишь исполнитель. И ....проанализировав весь материал случившегося со своими специалистами....наехала на МинЦифры. laughing
    А 20-21-ом годах (ковид) она свободно писала Мишустину, что российские айтишники валят за бугор. Еë это волновало. Не еë ацтишники, а вообще. А Мишустин айтишник. tongue
  36. Декларант Звание
    Декларант
    +1
    Сегодня, 00:35
    Достали уже с этими блокировками. То вацап им не нравится. Сейчас отстали, более менее работать стал. (Тьфу, тьфу, тьфу-не сглазить бы). На телеграмм напали, так с гением Дурова справится не могут. За то банковский сбой устроили. Ну есть ли мозги у этих деятелей. Ущерба больше, чем пользы. На шестидневку их, на завод, по 12 часов за станком в качестве наказания. laughing
  37. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 00:42
    Цитата: свой1970
    за корявый Телеграм кому то руки рубят уже?

    Я ж говорю, не фанат ни Макса, ни Телеграмма. Может быть буду пользоваться когда то МАКСом, если это российский продукт и приспичет. Дуров, умнейший человек, но голубь мира... Если надо, пусть ему рубят французы, эмиратцы или где там он ещё гражданин или куда он там ещё свалит или уже свалил из ОАЭ. Парень умный, но Россия ему пополам, как по мне, кроме заработка. Я начал говорить лишь о том, что кто то из граждан РФ в Телеграмме сидит и пользуется, да ради Бога, и, о мнении Касперской. Я пользоваться не буду Телеграммом. Потому, что мне это не нужно и это не российский ресурс, так как Дуров, будучи гражданином РФ, не российский. Как то так.
    Чего он там франкам отдал или нет, пока те его прессовали, знают франки и Дуров. laughing Его дело.
  38. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    -1
    Сегодня, 01:30
    Люди которые лоббируют блокировки, клали большой болт на проблемы малого и среднего бизнеса, включая чьи либо интересы. Они живут здесь и сейчас, а значит прибыль нужна, здесь и сейчас. Если интернет нужен для работы, остаётся пользоваться средствами обхода блокировок, либо мигрировать в другую страну, да хоть в ту же Беларусь переезжать, больше вариантов нет, т.к эти блокировки не снимут даже после СВО, это навсегда.