Российская замена американскому «Старлинку» массово пошла в зону СВО

22 292 52
Российские войска нашли замену американской системе спутниковой связи «Старлинк» после ее блокировки. Как заявляет украинский эксперт и советник министра обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов, Россия начала массовую поставку в зону СВО компактных терминалов спутниковой связи «Спирит-030».

По словам Бескрестнова, станции спутниковой связи у российской армии были все время, они применялись с самого начала СВО, но они были большими и легко вычислялись операторами беспилотников, после чего уничтожались. Новые системы компактные, имеют антенны всего 30 см в диаметре, но устойчиво работают через спутники на геостационарной орбите. По данным украинской разведки, эти системы массово поставляются в российские войска.



На фронт начали поставляться спутниковые терминалы „Спирит-030“… Он сделан переносным и работает со специальным геостационарным спутником связи, что позволяет использовать антенны не 90 сантиметров в диаметре, а 30. Россияне сейчас массово начали поставлять такие терминалы на фронт.

О появлении терминалов спутниковой связи «Спирит-030» сообщалось еще летом прошлого года, комплексы начали поступать на вооружение войск связи, но в небольшом количестве. Как заявляли российские военные, терминалы «очень хорошие», мобильные и незаметные. Обеспечивают спутниковую связь в полном объеме. Характеристики не раскрываются.
52 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Монтесума Звание
    +35
    Вчера, 20:32
    Приятно читать такие новости, теперь только очередь за ВПК, чтобы сумели больше выпускать и быстрей обеспечить этой аппаратурой все подразделения ВС РФ. Как и написано в публикации - массово. good
    1. Аркадий007 Звание
      -8
      Вчера, 22:58
      Похоже пока не будет нормальной замены Старлинку, хороших новостей с ЛБС ждать затруднительно.
      1. Монтесума Звание
        +3
        Вчера, 23:11
        Не стоит заранее заниматься предсказательством. Похоже или непохоже, события на ЛБС всё покажут. По крайней мере, устойчивая связь, хоть пока и не такая продвинутая, как со Старлинком, теперь обеспечена.
        1. alex-defensor Звание
          0
          Вчера, 23:55
          Новость хорошая, ибо стало лучше, чем было. Но у меня вызывает вопрос утверждение, что текущее решение является именно заменой Старлинку.
          Я не специалист в это отрасли, но как я понял, связь у Старлинк обеспечивает внушительный массив низколетящих спутников, связь с которыми быстрая, так как задержки минимальные и для её установления годятся просто направленные вверх плоские антенны. А геосинхронные орбиты расположены на высоте более 35 тысяч км и прохождение сигнала в обе стороны даёт задержку в несколько десятых секунды. Да и сама антенна массивнее, тяжелее...
          1. Монтесума Звание
            +2
            Сегодня, 00:00
            Не замена, а первый практический шаг к полной замене, и это уже даёт значительный положительный эффект. Заменой занимается "Бюро 1440".
          2. Овсиговец Звание
            +2
            Сегодня, 00:48
            я прошу пардону а связь даже с задержкой в несколько милисекунд это медленная связь уже?)))))) можете не отвечать, вопрос риторический
    2. SmollH2 Звание
      0
      Сегодня, 03:51
      Особенно
      На фронт начали поставляться спутниковые терминалы „Спирит-030“… Он сделан переносным и работает со специальным геостационарным спутником связи, что позволяет использовать антенны не 90 сантиметров в диаметре, а 30

      Согласен 90 см в диаметре это перебор... laughing
      Автор плохо учился в школе. Не в одном месте написал
  2. 5.11 Звание
    +25
    Вчера, 20:34
    А вот это , хорошая новость .
    Спасибо тем людям ,кто дал под зад бюрократам и дал путь проекту . Ну и разрабам отдельный поклон !
  3. rocket757 Звание
    +8
    Вчера, 20:34
    Обеспечивают спутниковую связь в полном объеме.
    Связь... современные системы связи это не говорилка, как было когда то... все зависит от скорости передачи информации. Старлинк обеспечивал скоростной обмен информации, именно в этом его ценность для... для многих целей, нужд, во многих сферах деятельности.
    1. Монтесума Звание
      +5
      Вчера, 22:16
      Насчёт российских военных спутников связи на геостационарной орбите:
      Спутниковая система связи «Благовест». Эти космические аппараты созданы в АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнёва на коммерческой платформе «Экспресс-2000» по контракту с Министерством обороны России. Масса спутника — 3,4 тонны.

      Всего в группировке четыре космических аппарата, равномерно размещенных на геостационарной орбите. Спутники обеспечивают глобальное покрытие и гарантируют российским военным доступ к высокоскоростной передаче данных, телефонной и видеоконференцсвязи, Интернету, другим видам связи. Космические аппараты используют перспективные Ка- и Q-диапазоны частот.

      Есть ещё группировки спутников на геостационарных орбитах разного назначения.
      1. Монтесума Звание
        +5
        Вчера, 22:31
        Ждём дальнейшего развития возможностей связи от "Бюро 1440" - создание низкоорбитальной спутниковой системы для высокоскоростной широкополосной передачи данных. Первые шаги уже сделаны.
      2. rocket757 Звание
        0
        Вчера, 22:34
        Вопрос... почему наши военные, по возможности, пользовались Старлинком?
        Я, например, не волшебник и учился не на волшебника... так что про волшебство и не спрашиваю, не моя тема...
        1. Монтесума Звание
          +2
          Вчера, 22:52
          hi Виктор, я тоже не великий спец по спутниковой связи. Ниже в комментах более подробно рассмотрены плюсы-минусы.
          1. rocket757 Звание
            +6
            Вчера, 23:34
            Скажем так... сфера мне не просто знакома, а... очень знакома, ещё из тех времен, когда мы были СССР.
            На уровне пользователя/эксплуатации и все этапы перехода к тому, что теперь есть IT технологии... был, учил и...
            В общем, внутри копаться приходилось не раз и надписи на элемента, блоках, меня не радовали никогда, в отличии от тех, кто не понимал, что все должно быть свое, в этой архи важной сфере!
            Не мы такие, вокруг нас те, кто нам отнюдь не друзья...
            Когда нашим не нужно будет нужды пользоваться забугорным и это будет не вынужден, а оправдано, я буду радоваться если не больше всех, то наравне со многими! soldier
            1. Монтесума Звание
              +2
              Вчера, 23:54
              Тоже с таким явлением сталкивался - иностранная маркировка на элементах электроники. Так что поддерживаю. hi
              1. rocket757 Звание
                +2
                Сегодня, 00:00
                Увы, потери прошлых лет не компенсированы, по некоторым позициям, практически никак.. есть тому и объективные причины, но хватает и таких, о которых по другому чем..... пи пи пи и не скажешь.
  4. А. К. Звание
    +3
    Вчера, 20:37
    Хочется в это верить. Дай Бог если так.
    1. Монтесума Звание
      +5
      Вчера, 20:44
      Оно так и есть, уже испытано, судя по публикации в июне прошлого года.
      Специалисты отдельного батальона связи 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» начали применять новые станции спутниковой связи «Спирит-030».
      «Такие портативные спутниковые комплекты очень хороши, мобильны, незаметны. Устанавливаются хорошо, сигнал стабильный. Проблем с ними не видим. Она обеспечивает полностью спутниковую связь - телефония и все остальное. Все шифрованное», - рассказал командир взвода связи с позывным Моцарт.

      https://tvzvezda.ru/news/2025622321-L7PPK.html
      1. Spiidii Звание
        -17
        Вчера, 21:01
        Бедолаги вот такие комменты и пишут, не от большого ума,
  5. Zaurbek Звание
    0
    Вчера, 20:38
    Это с спутников Газпром?
  6. opuonmed Звание
    -2
    Вчера, 20:39
    Россия начала массовую поставку в зону СВО компактных терминалов спутниковой связи «Спирит-030» Он сделан переносным и работает со специальным геостационарным спутником связи, что позволяет использовать антенны не 90 сантиметров в диаметре, а 30. Россияне сейчас массово начали поставлять такие терминалы на фронт.Как заявляли российские военные, терминалы «очень хорошие», мобильные и незаметные. Обеспечивают спутниковую связь в полном объеме. Характеристики не раскрываются.
    Если это правда, то это очень хорошо, а еще бы через них в интернет бы выходить можно было бы, еще круче было бы, чтобы передавать массивы данных.
  7. al3x Звание
    +6
    Вчера, 20:50
    Дайте уже масс-маркет, как старлинк. Это будет лучшим ускорителем производства, когда подобная продукция будет и на гражданке доступна. Пусть и в урезанном виде. Надеюсь, что не безызвестное бюро 1440 плотно в этой теме.
    1. sgrabik Звание
      +3
      Вчера, 22:59
      Сначала нам необходимо полностью удовлетворить все потребности военных в современной связи и скоростной передачи данных, а потом уже говорить о гражданских нуждах.
  8. Див Дивыч Звание
    +1
    Вчера, 21:01
    Лишь бы возвращающийся с луны американский корабль случайно не сшиб наш спутник земли.
    Это шутка, если что.
    1. guest Звание
      0
      Вчера, 23:04
      В каждой шутке есть доля шутки. laughing
      1. Див Дивыч Звание
        +1
        Вчера, 23:11
        Каждая шутка, это приготовленное блюдо, которое нужно подавать холодным (остудить эмоции, подумать). А перед созданием шутки, полезно подогреть воображение курьезными случаями.
    2. ГолыйМужик Звание
      0
      Вчера, 23:15
      Корабль нет. Но вообще атака на наши спутники не из области невозможного. Американцы этим прямо не будут заниматься, да и европейцы тоже. А вот запустить якобы украинские научные спутники, которые внезапно окажутся космическими дронами-камикадзе - вполне.
  9. Vitaly_pvo Звание
    +16
    Вчера, 21:01
    Сравнение «Спирит-030» и «Старлинк», так себе идея. Первая основана на геостационарном спутнике, зеркальной антенне наземного терминала с сигналом высокой мощности и требованием по точному ручному ориентированию. Вторая, на низкоорбитальном спутнике, терминалом с цифровой фазированной антенной решеткой и низким потенциалом не требующим специального ориентирования в пространстве и способного работать в мобильных системах.
    Понятно, что на безрыбье и рак рыба. Но надо как то адекватно писать, а не сравнивать теплое с мягким.
    1. Алексей Лантух Звание
      +2
      Вчера, 21:55
      Старлинк позволяет управлять БПЛА в режиме реального времени, а геостационарные нет. К тому же наземная станция Спирита по определению должна иметь более мощный передатчик и соответственно её питание также должно быть помощнее. А обычную связь она скорее всего обеспечит.
  10. ВМФ7981 Звание
    +3
    Вчера, 21:01
    Радует! Надеюсь, что написанное правда, а не размахивание руками. Главное, что бы бойцы были удовлетворены, то есть связь в войсках была!!!
    Может и не прав, но создалось ощущение того, что к сожалению мы чаще реагируем, а не опережаем! Работа по принципу в .... клюнул жареный петух! Или так видется со стороны!?! Война это творчество и наука. И Слава Богу, что у нас хватает умных и грамотных, и надеюсь, что не пока ...
  11. rosomaha Звание
    +3
    Вчера, 21:03
    а почему этого Флэша нельзя поганым способом (с дискредитацией) "предать земле"..женщина агент...наркота..ДТП...хулиганы в подворотне...он уже начитает бесить-всё знает..знает что есть..меры противодействия предпринемаются - прям господь бог.
    И ещё - почему их разведка знает...видит. А мы дальше лбс (и то не всегда) полуспепы и можем только предполагать. Можно же вербовать или втираться в доверие под видом граждан -волонтёров из европы или канады (к амерам теперь у них отношение с подозрением) и вести разведку. На логистических хабах..на пропускных пунктах в госпиталях в европе..ставить маяки. Поднимать саботаж на еврозаводах по про-ву бпла..чтобы жгли и портили продукцию или заводы. Если европа переносить войну на наше землю..дак путь война вернётся волной на их земли..и уничтожит их государства..культуру и народы.
  12. solar Звание
    +4
    Вчера, 21:15
    Российские войска нашли замену американской системе спутниковой связи «Старлинк» после ее блокировки.

    Спутник на геостационарной орбите не может быть заменой Старлинку. Спутники Старлинка летают на низких орбитах, около 500 км, а геостационарная- это 36 000 км. Совсем разные системы.
    1. AVA77 Звание
      +4
      Вчера, 21:33
      Что нашему Бойцу, что нашему противнику, по фиг на орбиту.
      Главное устойчивая связь и простота применения.
      Бойцы хвалят значит хорошо, а как это работает вообще по барабану. wassat
      1. helilelik Звание
        +1
        Вчера, 22:39
        Так бойцы и ВКБО хвалили, правда на камеру, для канала Звезда. Все говорили, хорошо, погоны на плечи только верните. Умоляли прям. Больше у ВКБО недостатков не нашлось. А, вот еще, намедни, дама одна дяденьке одному рассказывала, что отключение старлинка ну никак на войсках не отразилось. Боюсь, и вот эта связь из той же оперы.
      2. TerraSandera Звание
        0
        Вчера, 22:48
        Флеш не наш "боец", да и не хвалит вроде). Ибо не испробовал . Просто сказано, начали массово поступать. А сколько это массово, не ясно. В принципе, больше 10 шт это уже массово.
    2. Nikolaevich I Звание
      -1
      Вчера, 21:56
      550 км..........................................................
  13. Олег 1968 Звание
    -1
    Вчера, 21:18
    А рКН то, не замедлит, ну как обычно?:
  14. mixa7591 Звание
    -2
    Вчера, 21:23
    Ждём подтверждений с "0"
  15. sdivt Звание
    +9
    Вчера, 21:25
    Сравнивать Старлинк и Спирит-030 немного некорректно
    Старлинк создавался как массовый высокоскоростной интернет, а Спирит - это оперативная спецсвязь (включая видеоконференции).
    Если приоритет Старлинк - глобальная доступность и пропускная способность (в Ku/Ka-диапазонах), но в ущерб чувствительности к затуханию сигнала в осадках и помехах, то в Спирите упор сделан на надежность в полевых условия за счет защищенного C-диапазона (3,4-7 ГГц) В итоге - малая зависимость от атмосферных явлений, плюс стабильность, даже в условиях работы РЭБ
  16. Stas157 Звание
    +1
    Вчера, 21:30
    Обеспечивают спутниковую связь в полном объеме.

    Если бы обеспечивали спутниковую связь в полном объёме, то другие аналоги старлинка у нас бы не делали. Имеется в виду Бюро 1440, Гонец, Скиф, Экспресс-РВ...
    Как я понимаю, у описанной в статье системе большие задержки и низкая скорость передачи, которая не позволяет использовать потоковое видео необходимое для дронов.
    1. Nikolaevich I Звание
      0
      Вчера, 22:28
      Есть цифровые методы сжатия сигналов ! Когда остаётся минимум данных ,необходимых для распознавания ,например,образов объектов, предметов ! Остальное удаляется или восстанавливается с помощью специального ПО с использованием базы "типовых" данных ,хранящихся в памяти ! Ну, это как сравнивать современные телевизоры с сверхвысокой четкостью и телевизоры 30-х годов прошлого века с первыми ЭЛТ ! Однако. и там, и сям, распознать статую Свободы в Нью-Йоркской бухте...и храм Василия Блаженного на Красной площади вполне возможно ! Возможна передача изображений в дискретном формате с предварительным барражированием и переходом на ИИ-автосопровождение !
    2. ГолыйМужик Звание
      0
      Вчера, 23:25
      Верно. Но раз уже создаем низкоорбитальную группировку для этого, то ждать недолго осталось.
  17. swan49 Звание
    +2
    Вчера, 21:31
    Минобороны показало видео этого терминала ещё в июне прошлого года. Никто не отреагировал. А стоило Флэш объявить, что ВСУ уничтожило первый терминал, и тут же все очнулись. В прошлогоднем репортаже Минобороне об интернете не было сказано ни слова.
  18. Наган Звание
    +2
    Вчера, 21:34
    Как связь в войсках годится. А на каждый дрон такое не поставить, дорого, многодельно в употреблении (надо специально ориентировать), и, главное, тяжело и габаритно без шансов уменьшения. Starlink был хорош тем, что его модем расходник, который можно ставить на Герани, летящие в один конец.
  19. alexputnik17 Звание
    +1
    Вчера, 21:55
    yes good И последующее технологическое развитие изделия! " Большому кораблю, большого плавания! " (с) drinks
  20. дон_Рэба Звание
    +1
    Вчера, 22:50
    Гхоспадя… откуда вы только такие берётесь? Все в кучу
    писал стихи и статьи, потом стал модератором, а затем перешел на новости. Всю жизнь считал себя "физиком", за плечами ЧВТКУ, Свердловский институт МВД,

    1. ГСО— круговая орбита, расположенная над экватором Земли (0° широты, на высоте ~35 786 км). «Физик»☝️ почти 36000 км
    2. Старлинк: Спутники работают на низкой околоземной орбите (LEO) на высоте около 550 км (ранее использовали 550 км, переходят на более низкие, около 480 км), углы наклона (инклинации) в основном 53,0° — 53,2° (им америку нужно было связью обеспечить и европы со всякими Австралиями), чуток 70°, совсем мало 97,6° — 97,9°, и чуть больше 33,2°
    3. Спутники бюро 1440: высота от 800 км и наклон 82° — 84°
    4. Выкресту «Флэш» верить может только идиот
    5. Скромно предположу, что на фото модифицированная параболлистическая антенна для приёма/передачи сигнала на спутники — «Ямал-601» (Ka-диапазон, высокая скорость) и «Ямал-401/402» (Ku-диапазон). Комплекты включают антенну (0,75–1,2 м), модем (SkyEdge, Gemini).
    И даже жертве ЕГЭ видно, что на фото в статье не ФАР/АФАР, и с «Рассветом» работать не может.
    На фото офсетная параболистическая антенна для полевого использования для приёма от а’ля Ямал.
    «Аналоги» русского стралинк: плоские.
    1+2+3+4+5= такие вбросы (статьи) работают только на врага
  21. AC130 Ganship Звание
    +2
    Вчера, 23:23
    Ну зачем писать бред собачий, если даже сам разработчик официально заявил, что их система не идет ни в какое сравнение со Старлинком, т.к. изначально разработана совсем для других целей.
  22. AC130 Ganship Звание
    0
    Вчера, 23:24
    Вас всегда радует, когда читаете байки?
  23. тоже-врач Звание
    0
    Вчера, 23:42
    А фазированной-то решётки у нашего терминала нет. И, главное, смотрит он куда-то на линию горизонта. Всё же для спутниковой связи подобное решение несколько... устарело.

    Вывод: это не спутниковая связь, а терминал управления дроном с частотой сигнала примерно в 15 гигагерц. Вариант - это связь со спутником на геостационарной орбите.
    .
    Впрочем, я с начала СВО требовал высокочастотных направленных каналов связи для дронов. Правда, мечтал о частотах в сотни гигагерц, при которых передающая антенна может быть в 3 см размером. Размер приёмной зависит от дальности и мощности передатчика на дроне. Дальнейшие возможности додумать сможете?
  24. тоже-врач Звание
    0
    Сегодня, 00:15
    .
    Извините, но это параметры спутников телевещания Триколор. Их нельзя было использовать 5 лет назад?
  25. bon jorno Звание
    0
    Сегодня, 00:45
    16 штук против 10000 ... замена??? да бл... вот такие отчеты и лжеинформирование и приводят к потерям!
  26. Matsur Звание
    -1
    Сегодня, 02:16
    Ура! Наконец-то хорошие новости!