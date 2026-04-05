Российская замена американскому «Старлинку» массово пошла в зону СВО
22 29252
Российские войска нашли замену американской системе спутниковой связи «Старлинк» после ее блокировки. Как заявляет украинский эксперт и советник министра обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов, Россия начала массовую поставку в зону СВО компактных терминалов спутниковой связи «Спирит-030».
По словам Бескрестнова, станции спутниковой связи у российской армии были все время, они применялись с самого начала СВО, но они были большими и легко вычислялись операторами беспилотников, после чего уничтожались. Новые системы компактные, имеют антенны всего 30 см в диаметре, но устойчиво работают через спутники на геостационарной орбите. По данным украинской разведки, эти системы массово поставляются в российские войска.
На фронт начали поставляться спутниковые терминалы „Спирит-030“… Он сделан переносным и работает со специальным геостационарным спутником связи, что позволяет использовать антенны не 90 сантиметров в диаметре, а 30. Россияне сейчас массово начали поставлять такие терминалы на фронт.
О появлении терминалов спутниковой связи «Спирит-030» сообщалось еще летом прошлого года, комплексы начали поступать на вооружение войск связи, но в небольшом количестве. Как заявляли российские военные, терминалы «очень хорошие», мобильные и незаметные. Обеспечивают спутниковую связь в полном объеме. Характеристики не раскрываются.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация