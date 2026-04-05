ВСУ восстановили контроль над Бойково, стараясь отбить Терноватовские высоты

22 005 40
Появляется информация о новых контратаках противника на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Наибольшую активность противник проявляет близ северной гряды Терноватовских высот, стремясь полностью восстановить над ними контроль.

В результате проведённой локальной наступательной операции ВСУ удалось восстановить контроль над селом Бойково. Село относится к Запорожской области, при этом находясь в непосредственной близости от границы с Днепропетровщиной.





На представленной выше карте помечен примерный участок территории на стыке двух упомянутых областей, который смог отбить у российских войск противник. Если говорить точнее, то часть этой территории относилась к так называемой серой зоне.

Да, отбитая врагом территория совсем небольшая. Однако сами по себе известия о том, что ВСУ удалось восстановить контроль над населённым пунктом, являются лишним свидетельством того, что враг по-прежнему в состоянии сформировать локальный перевес (и происходит это на основании прямой помощи натовских разведок), чтобы ударить и отодвинуть наши войска хотя бы на малом участке линии боевого соприкосновения. Такие контратаки проводятся несколькими малыми группами, которые двигаются рассредоточенно, создавая эффект присутствия значительных сил. И, надо признать, эффект, пусть и локально, но пока работает.

«Противоядием» в данном случае может стать перерезание нашими войсками дороги на Зоревку и одновременное продвижение к северу от Риздвянки (Рождественского). В этом случае подразделения ВСУ в Бойково окажутся отрезаны, в том числе водной преградой.
40 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Артур Грудинин
    +5
    Вчера, 20:54
    Походу 2 млн. потерь никак не отразилось на боевом потенциале ВСУ. Может 5-10 млн. дадут какой-нибудь результат или к тому моменту уже с НАТОвцами будем воевать?
    1. Панадол
      +19
      Вчера, 21:09
      Уже больше Великой Отечественной идёт СВО. Поэтому, 2 миллиона , это уже статистика, как бы не сухо звучало.
      А что касается НАТО, все зависит от решительности Кремля. Как и на что они решатся , так и будет . Или победа с полной капитляцией , или наше поражение с развалом государства. Иного не будет .
      1. Михаил Нашарашев
        +8
        Вчера, 22:26
        Вот мне лично их потери по барабану, пусть хоть все вымрут. Мне интересно сколько у нас потерь.
    2. Иван Васильевич 282
      +1
      Вчера, 21:35
      Или 2 млн. потерь не отразились, или просто не 2 млн. потерь. Конашенщину тоже нужно учитывать.
    3. ГолыйМужик
      +2
      Вчера, 22:01
      Что там раньше говорили проукраинские комментаторы - одно бабкосело, за три месяца? Теперь наши идут вперед - а одно бабкосело для ВСУ - великая перемога. А когда-то они планировали контронаступ до Крыма.
      Ну да прямо совсем никак не отразилось.
    4. nik-mazur
      +8
      Вчера, 22:21
      Цитата: Артур Грудинин
      Походу 2 млн. потерь никак не отразилось на боевом потенциале ВСУ

      Немцы уже в сорок пятом, потеряв миллионов восемь, устроили два наступления – в Арденнах и на Балатоне. И это были полноценные наступательные операции, а не просачивание силами двух взводов при поддержке одного танка и пары БМП (как было недавно под Покровском).
      Так что отдельные контратаки и даже контрнаступления боевой потенциал не особо характеризуют.
      1. Панцуй_
        0
        Сегодня, 02:44
        Цитата: nik-mazur
        И это были полноценные наступательные операции, а не просачивание силами двух взводов при поддержке одного танка и пары БМП (как было недавно под Покровском).

        Зато в СМИ разговоров об этом было, будто действительно, мощнейшая наступательная операция остановлена.
    5. Михаил Нашарашев
      -4
      Вчера, 22:25
      А не 5 млн уже? Чего их басурман/отступников жалеть, пишите больше.
      1. Dart2027
        +3
        Вчера, 23:02
        Цитата: Михаил Нашарашев
        А не 5 млн уже?

        Как же некоторых корежит, когда речь заходит о потерях ВСУ.
    6. Vitaly_pvo
      +7
      Вчера, 23:09
      Цитата: Артур Грудинин
      к тому моменту уже с НАТОвцами будем воевать

      С украинской армией Россия воевала до Гостомеля, когда за несколько дней дошла до Киева. Потом начался Стамбул, попытки договорится, зерновые сделки. Сейчас Россия уже как минимум 3 года воюет с НАТО. Десятки миллиардов евро ежегодно, тысячи инструкторов и советников НАТО, десятки тысяч наемников. Практически израсходованные резервы снарядов и бронетехники в Европе и как следствие строительство новых заводов, старых мощностей им уже не хватает.
      Очень сомнительно, что то изменится на линии фронта при объявлении НАТО войны России. Оружие массового поражения по прежнему ни кто применить не посмеет, опасаясь ответного удара. А задавить массой солдат европейских стран не получится. Сейчас большие батальоны это большие потери. Война ведется на другом уровне, технологическом и экономическом. От такой войны НАТО проиграет быстрее, чем то, что происходит сейчас. Считать их за умственно-отсталых точно не стоит.
      1. Vitaly_pvo
        +5
        Вчера, 23:17
        Если бы НАТО была бы выгодно прямое военное столкновение с Россией, Ираном или Китаем, эти нацистские выкормыши, считающие себя цивилизованными давно бы объявили войну. Ирак, Югославия, Ливия примеров "триумфа" однополярного мира десятки.
      2. Евгений_Свириденко
        0
        Сегодня, 01:46
        Ну так вот например. https://www.youtube.com/watch?v=Vdq6z4Pv0C4 Это явно не местные хлопцы. А наёмники из США, Британии. И хоть действия их не вполне профессиональны, но задавили таки числом наш опорник... Это как бы намекает, что не получится их шапками закидать в случае большого шухера. Их (солдат НАТО) банально больше... Пишу эти строки под аккомпанемент работы стрелковкой по БПЛА (Центрально - Чернозёмный район).
  2. aleks.29ru
    +3
    Вчера, 21:09
    Ну если село было взято двумя штурмовыми группами по два человека, то не трудно его вернуть силами отделения.
    1. Развед
      +1
      Вчера, 21:32
      Цитата: aleks.29ru
      Ну если село было взято двумя штурмовыми группами по два человека, то не трудно его вернуть силами отделения.

      А зачем было его брать двумя штурмовыми группами по два человека? Какой в этом смысл? Чтобы их потом выбили силами отделения?
      1. ГолыйМужик
        0
        Вчера, 21:51
        Иначе бои уже бы в Терноватом шли.
        1. Развед
          +2
          Вчера, 22:29
          Т.е. флагвтык - это наше все?
      2. Белый АК
        0
        Сегодня, 01:28
        А там 29 армия воюет, они и орестополь также взяли, отправили на смерть пару человек видео сняли и доложили, а потом под березовым нам ни одной арты ни одной молнии не дают, говорят тут тыл и стрелять нельзя. У нас пока не начнут расстреливать за потери за лож, мы так и будем двоечками лесополосы штурмовать и класть людей сотнями.
  3. мазута
    +25
    Вчера, 21:12
    Почему то на Ближнем Востоке,для штатов важными объектами для уничтожения являются мосты,объекты энергетики,не говоря уже об обезглавливании государства от лидеров армии,флота,политических и религиозных деятелей.И это за месяц с небольшим боевых действий.А если позволять врагу подтягивать боевую технику и личный состав эшелонами,то конечно результат будет именно такой и какие то потери отвоеванного с огромным трудом неизбежны.
    1. Монтесума
      -9
      Вчера, 21:25
      Цитата: мазута
      Почему то на Ближнем Востоке,для штатов важными объектами для уничтожения являются мосты,объекты энергетики,не говоря уже об обезглавливании государства от лидеров армии,флота,политических и религиозных деятелей.

      Ну и как успехи у Штатов, много территории у Ирана отвоевали, действуя вместе с Израилем, имея громадное преимущество в технике и нанося беспощадные удары всем своим вооружением, кроме атомной бомбы?? И это при отсутствии у Ирана сильной ПВО.
      1. мазута
        +14
        Вчера, 21:29
        Так и война с Ираном не идёт 4 с лишним года.Посмотрим что будет дальше.
        1. Панцуй_
          0
          Сегодня, 02:53
          Цитата: мазута
          Так и война с Ираном не идёт 4 с лишним года.Посмотрим что будет дальше.

          Если США не будут сворачивать боевые действия, то от Ирана останутся за 4 года одни руины. Потому как американцы не разглагольствуют о братском народе, не устраивают зерновых сделок, и не будут мусолить всякие Стамбулы, Мински и Анкориджи
      2. cast iron
        +1
        Сегодня, 00:13
        Ну и как успехи у Штатов


        Например, успех в том, что за месяц боёв, даже не заходя колоннами по земле, убита куча руководителей, разрушено огромное количество инфраструктуры. А война ещё не окончена. Результаты все ещё впереди.
        1. faridg7
          0
          Сегодня, 01:09
          Цитата: cast iron
          Ну и как успехи у Штатов


          Например, успех в том, что за месяц боёв, даже не заходя колоннами по земле, убита куча руководителей, разрушено огромное количество инфраструктуры. А война ещё не окончена. Результаты все ещё впереди.

          Сомнительный результат. В результате ударов уничтожена верхушка руководства, которая была нацелена на урегулирование отношений дипломатическим путём, договороспособные, идущие на компромисы. Теперь к власти пришли люди, которые понимают бесполезность переговоров с коалицией эпштейна, мало того, эти люди придерживаются достаточно радикальных взглядов и не стесняются наносить удары по всём союзникам США и Израиля в регионе. А разрушенная инфраструктура пока снижает только уровень жизни населения, что мало влияет на боеспособность армии и лишь дополнительно мотивирует бойцов к сопротивлению. Хочу обратить внимание, иранцы пока не лупят по жизненно важным объектам в Израиле- свидетельство того, что никогда не ставилась цель уничтожения Израиля. Но судя по еврейским разговорам, евреи хотят добиться ударов по своим опреснителям и энергетике. Если иранцы это начнут делать( а удары коалиции по энергетике и опреснителям Ирана, вынудят это сделать), то существование Израиля будет поставлено под вопрос, а евреи в ООН опять взвоют о геноциде богоизбранных, с призывами бомбить Иран уже под флагом ООН.
      3. tsvetahaki
        +1
        Сегодня, 01:01
        Цитата: Монтесума
        много территории у Ирана отвоевали

        laughing laughing laughing
        Нельзя не посмеяться, вы юморист.
        А что, цель у амеров - отвоевать территорию?
        1. kosmozoo
          0
          Сегодня, 01:48
          А что, цель у амеров - отвоевать территорию?
          По всей видимости, цель - контроль территории и акватории с ресурсами. Достижение этой цели посредством переворота потерпело фиаско. Если слушать Трампа, так вообще цели какие то мутные, динамически формируемые и противоречивые.
    2. Панцуй_
      0
      Сегодня, 02:50
      Цитата: мазута
      Почему то на Ближнем Востоке,для штатов важными объектами для уничтожения являются мосты,объекты энергетики,не говоря уже об обезглавливании государства от лидеров армии,флота,политических и религиозных деятелей.И это за месяц с небольшим боевых действий.А если позволять врагу подтягивать боевую технику и личный состав эшелонами,то конечно результат будет именно такой и какие то потери отвоеванного с огромным трудом неизбежны.

      Потому что американские генералы хорошо учились в военных академиях и знают азы военного дела. наши генералы, похоже, в академиях бухали и ведение войны представляют себе немного по другому. Так сказать, со своими специфическими особенностями.
      Да еще. Президент США, в отличии от нас, своих генералов не сдерживает в их стремлении бить врага. У нас как раз наоборот.
  4. AVA77
    +2
    Вчера, 21:16
    Ну что же. На войне как на войне.
  5. Монтесума
    +4
    Вчера, 21:20
    За Терноватовские высоты ВСУ будут биться упорно, ведь речь идет об участке Гуляйпольского оперативного направления. Там с середины февраля идут попытки вернуть их под украинский контроль.
  6. Dimitrios Panagiotou
    0
    Вчера, 21:30
    Apparently we are unable to hold territories gained with too much cost.This is natural after three years of a war against an enemy multi supported by NATO military machine.Now SVO goals have been reduced to complete liberation of Donbas with no active interest for other fronts.However even this task proves difficult due to fierce resistance of the enemy who instead of weakening has been more stronger.So we have to accept the current reality and end the war as soon as possible. The new world order we dreamed of turned out to be the full geopolitical and military supremacy of US imperialism.That was facilitated by a weaken Russia due to ukraine war leaving aside the unexplained position of Chima
    1. poquello
      +2
      Вчера, 22:34
      Цитата: Dimitrios Panagiotou
      Apparently we are unable to hold territories gained with too much cost.

      а вы кто, ваша наша? укропы зашли в серую зону, здесь это как вероятно и в укропии звучит "восстановили контроль" с соответствующим воем всепропальщиков
  7. AK-1945
    +12
    Вчера, 21:44
    Я вообще это СВО не понимаю, ни целей, ни методов их достижения. Со стороны это похоже на толчение в ступе воды. Нам постоянно вламывают по самое не хочу, а мы молчим. Уже не озабоченность не высказывают, ни красные линии не рисуют. У нас правительство вообще на чьей стороне?!
    1. nepunamemuk
      +2
      Вчера, 23:21
      вообще это СВО не понимаю, ни целей, ни методов их достижения

      последнему "жонглеру" который спросил вручили гранаты😪
      У нас правительство вообще на чьей стороне?!

      у нас правительство на "другой планете" 🤕
    2. cast iron
      +2
      Сегодня, 00:15
      У нас правительство вообще на чьей стороне?!


      На стороне олигархов-феодалов. Правящий класс у нас так называется.
  8. Gvardeetz77
    +1
    Вчера, 21:47
    Цитата: Монтесума
    Цитата: мазута
    Почему то на Ближнем Востоке,для штатов важными объектами для уничтожения являются мосты,объекты энергетики,не говоря уже об обезглавливании государства от лидеров армии,флота,политических и религиозных деятелей.

    И это при отсутствии у Ирана сильной ПВО.

    Как то до начала войны со всех утюгов говорили, что у Ирана ПВО вполне достойное и они уж как зададут сборной коалиции, что те только смогут познать "радость кабрирования и УМПК", а по факту летают как хотят и потерь ну реально с гулькин нос, да и тех много от дружественного огня и тех.неисправностей.
    У украинцев на момент 2022 ПВО было не сильнее персидского, а если верить нашим аналитикам, то ракеты вообще не стартанут, ввиду своей ветхости и отсутствию квалифицированных кадров ..
    1. nik-mazur
      +4
      Вчера, 22:26
      Цитата: Gvardeetz77
      У украинцев на момент 2022 ПВО было не сильнее персидского

      Ну, во-первых, сильнее или нет – вопрос дискуссионный.
      Во-вторых, наши укроПВО и вынесли практически целиком в самом начале.
      Только вот Ирану, в отличие от Украины, не помогают самые богатые страны мира.
    2. Dart2027
      +4
      Вчера, 23:04
      Цитата: Gvardeetz77
      и потерь ну реально с гулькин нос, да и тех много от дружественного огня и тех.неисправностей.

      Ну да, один пилот дружеским огнем завалил три самолета за один вылет - вот кем надо быть чтобы в это поверить?
  9. Fangaro
    0
    Вчера, 22:08
    Может всё дело в том, что наш Президент прав?
    Украинские русские от российских русских отличаются формой и тем, какой стране Присягу дали? В Великую Отечественную кровь не делилась по областям и республикам.
  10. Михаил Нашарашев
    -1
    Вчера, 22:27
    Вот так. А по телевизору киселев про это не расскажет .
  11. никникник
    0
    Вчера, 23:42
    ВСу взяли контроль село, потому что пока Трамп занят Ираном. Без него в России нет же кому решать вопросы спецоперации. А вдруг дядюшка Трампушка расстроится, если без него примут кремлевские власти какое ни будь решение. К тому же недавно была статья, что земля достигла к критическим показаниям заселения населением. Надо же продолжить тянуть кота за хвост и выполнять план по сокращению населения земли
  12. Франк Мюллер
    0
    Сегодня, 03:49
    Убей бог, не уразумею: кто же на фронторазделе со стороны Украины сражается, если ихние ТЦК переловили всех "фронтоспособных" субъектов и теперь взялись за откровенных белобилетчиков? Или у уклонистов совесть проснулась вместе со вторым "дыханием" и новым порывом патриотизма? laughing