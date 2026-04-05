ВСУ восстановили контроль над Бойково, стараясь отбить Терноватовские высоты
Появляется информация о новых контратаках противника на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Наибольшую активность противник проявляет близ северной гряды Терноватовских высот, стремясь полностью восстановить над ними контроль.
В результате проведённой локальной наступательной операции ВСУ удалось восстановить контроль над селом Бойково. Село относится к Запорожской области, при этом находясь в непосредственной близости от границы с Днепропетровщиной.
На представленной выше карте помечен примерный участок территории на стыке двух упомянутых областей, который смог отбить у российских войск противник. Если говорить точнее, то часть этой территории относилась к так называемой серой зоне.
Да, отбитая врагом территория совсем небольшая. Однако сами по себе известия о том, что ВСУ удалось восстановить контроль над населённым пунктом, являются лишним свидетельством того, что враг по-прежнему в состоянии сформировать локальный перевес (и происходит это на основании прямой помощи натовских разведок), чтобы ударить и отодвинуть наши войска хотя бы на малом участке линии боевого соприкосновения. Такие контратаки проводятся несколькими малыми группами, которые двигаются рассредоточенно, создавая эффект присутствия значительных сил. И, надо признать, эффект, пусть и локально, но пока работает.
«Противоядием» в данном случае может стать перерезание нашими войсками дороги на Зоревку и одновременное продвижение к северу от Риздвянки (Рождественского). В этом случае подразделения ВСУ в Бойково окажутся отрезаны, в том числе водной преградой.
