ВСУ восстановили контроль над Бойково, стараясь отбить Терноватовские высоты

Появляется информация о новых контратаках противника на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Наибольшую активность противник проявляет близ северной гряды Терноватовских высот, стремясь полностью восстановить над ними контроль.В результате проведённой локальной наступательной операции ВСУ удалось восстановить контроль над селом Бойково. Село относится к Запорожской области, при этом находясь в непосредственной близости от границы с Днепропетровщиной.На представленной выше карте помечен примерный участок территории на стыке двух упомянутых областей, который смог отбить у российских войск противник. Если говорить точнее, то часть этой территории относилась к так называемой серой зоне.Да, отбитая врагом территория совсем небольшая. Однако сами по себе известия о том, что ВСУ удалось восстановить контроль над населённым пунктом, являются лишним свидетельством того, что враг по-прежнему в состоянии сформировать локальный перевес (и происходит это на основании прямой помощи натовских разведок), чтобы ударить и отодвинуть наши войска хотя бы на малом участке линии боевого соприкосновения. Такие контратаки проводятся несколькими малыми группами, которые двигаются рассредоточенно, создавая эффект присутствия значительных сил. И, надо признать, эффект, пусть и локально, но пока работает.«Противоядием» в данном случае может стать перерезание нашими войсками дороги на Зоревку и одновременное продвижение к северу от Риздвянки (Рождественского). В этом случае подразделения ВСУ в Бойково окажутся отрезаны, в том числе водной преградой.

