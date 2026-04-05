«Хизбалла» использует против армии Израиля в Ливане тактику с дронами-«ждунами»

8 413 25
Ливанская группировка «Хизбалла» заявляет о нескольких засадах на подразделения ЦАХАЛ в Южном Ливане. При этом в заявлениях говорится о гибели десятков израильских военнослужащих.

Ливанские источники пишут о том, что засады были организованы в тех местах, которые «по определению не могли миновать израильские военные, продвигающиеся южнее реки Литани». При этом подчёркивается, что отдельные отряды «Хизбаллы» оказались в тылу у израильских отрядов и получили возможность наносить фланговые и тыловые удары, в том числе по моторизованным подразделениям.



Классическая засада от «Хизбаллы» выглядит следующим образом: израильский передовой отряд настигает FPV-дрон. Он может поражать как живую силу, так и лишённую «мангалов» бронетехнику. Причём дрон зачастую выступает в качестве так называемого «ждуна», когда находится возле определённого маршрута и вступает «в бой», когда камера улавливает приближение противника. Эта тактика с недавних пор хорошо известна по другому фронту…

Далее может осуществляться атака с применением РПГ или ПТРК. Как итог – минус отряд ЦАХАЛ или, как минимум, его часть. Командованию приходится задействовать подразделение 669 «Летающие коты» для эвакуации раненых. В этот момент «Хизбалла» ведёт охоту на израильские вертолёты с применением ПЗРК и, «на минималках» - тех же РПГ.

В Ливане дополнительно к этому заявляют, что «Хизбалла» в течение последних нескольких часов атакует ракетами и дронами север Израиля, заставляя израильскую ПВО-ПРО работать на пределе возможностей. Есть вероятность того, что после ракет «Хизбаллы» по Израилю полетят и иранские ракеты.
25 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Охотовед 2
    +10
    Вчера, 21:49
    Зря Израиль вторгся в Ливан, жертв будет огромное количество с обеих сторон. Израиль был готов к войне прошлой, в к войне настоящей… ну не знаю как справляться будут.
    Плохой мир - лучше хорошей войны (с).
    ZovSailor
      +13
      Вчера, 22:31
      Видимо, товарищи из "Хизбаллы" вместе с иранскими дружественными военными знакомились с тактикой современной войны в бандерштате, посещая по приглашению Россию.
      А опыт и профессионализм, как говорится, не пропьёшь.
      Победы "Хизбалле" и ливанскому народу против сионистов.
      am angry
    Incvizitor
      +5
      Вчера, 23:09
      С сионистами мира не бывает они бешеные собаки.
  Nikolaevich I
    +23
    Вчера, 21:50
    Какие прекрасные вести ! Чем больше мёртвых израильских фашистов,тем лучше ! Фашизм в Израиле должен быть уничтожен !Фашистское израильское государство не имеет никакого морального права на существование !
    hellman
      -21
      Вчера, 22:24
      Это что за риторика?
      Что за дегуманизация даже не потенциального противника?
      Или у вас ненависть головного мозга?
      Nikolaevich I
        +8
        Вчера, 22:32
        Я не собираюсь дискутировать с сторонниками израильского фашизма !
      guest
        +10
        Вчера, 23:00
        Цитата: hellman
        Что за дегуманизация даже не потенциального противника?

        Кто не потенциальный противник? Вообще то Израиль бандеровцев оружием снабжает и их посол этим даже хвастался.
        мерцание
          +4
          Сегодня, 00:13
          Вообще то Израиль бандеровцев оружием снабжает
          И не только, еврейцы умудрились из клоуна сделать президента (Зеленский), и наоборот, из президента сделать клоуна (Трамп).
          Чем для них все это закончится скоро увидим.
      Факапыч
        +3
        Вчера, 23:42
        Не люблю упоротых еврейцев. Нет чтобы свергнуть своего Биби фашиста.Всячески откреститься от его деяний. Просто сказать: Да, мы виноваты". Нет будут до конца защищать своего лидера. Поэтому и идет дегуманизация, когда часть евреев способна признавать свои ошибки - то её прощают. А если вы как фарисеи уперлись - то терпите, убийцы Бога!
  rytik32
    +5
    Вчера, 21:50
    Хизбалла гораздо лучше изучила опыт СВО и успешно его использует
    Панцуй_
      0
      Сегодня, 02:39
      Цитата: rytik32
      Хизбалла гораздо лучше изучила опыт СВО и успешно его использует

      Интересно, а что там ХАМАС в Секторе Газа живой ещё? Или уже весь под обломками разрушенного города? У того тоже неплохой опыт действий против фашистов, могли бы и присоединиться к единому фронту борьбы.
  alexboguslavski
    +10
    Вчера, 21:53
    14 телеканал в Израиле заявляет, что «Хизбалла» повредила британский военный корабль

    Один из сотрудников телеканала сообщает, что «Хизбалла» нанесла ракетный удар с помощью противокорабельной ракеты по британскому кораблю, что находилось в ~113км от побережья Ливана. При этом, как заявляется, группировка изначально посчитала, что это израильское судно.

    Вооружение имеется, как говорится, на любой вкус и цвет.
  alexputnik17
    +5
    Вчера, 22:01
    Цитата: alexboguslavski
    «Хизбалла» нанесла ракетный удар с помощью противокорабельной ракеты по британскому кораблю, что находилось в ~113км от побережья Ливана

    Самая прекрасная новость дня! laughing good drinks drinks drinks
    Причём дрон зачастую выступает в качестве так называемого «ждуна», когда находится возле определённого маршрута и вступает «в бой», когда камера улавливает приближение противника.

    Где то я уже это видел......
  rocket757
    +8
    Вчера, 22:03
    Посеевший ветер, пжнет бурю... тоже самое и с бумерангом, который всегда возвращается...!
  Младший рядовой
    +4
    Вчера, 22:07
    Цитата: Охотовед 2
    Зря Израиль вторгся в Ливан

    Просто им очень в кране вода нужна. Персы не шутят, могут, как обещали, опреснители заракетить. И хуситы на низком старте.
    Kotofeich
      +3
      Вчера, 22:13
      Цитата: Младший рядовой
      Просто им очень в кране вода нужна.

      "Если в кране нет воды
      Воду выпили ..."
      Васян1971
        0
        Сегодня, 01:50
        Цитата: Kotofeich
        "Если в кране нет воды
        Воду выпили ..."

        А, если в кране есть вода?
        Кто её налил туда? belay
      Панцуй_
        0
        Сегодня, 02:40
        Цитата: Kotofeich
        "Если в кране нет воды
        Воду выпили ..."

        ...персы
  PN
    +1
    Вчера, 22:36
    Израиль вместо мирной экспансии выбрал путь войны. Это обречённый на провал путь.
  VOENOBOZ
    +2
    Вчера, 23:03
    Да ,а мангалы придётся устанавливать , моркови и в Ливане моркови.
  Пупырчатый
    -6
    Вчера, 23:17
    Это все конечно здорово в теории, уничтоженные отряды и тд. На данный момент потери Израиля 13,убитых, среди них один танкист. У Хизбаллы признанных ими же самими более 1000
    svarog77
      +4
      Вчера, 23:48
      да-да... известные еврейские потерь нет...
    Андрей62
      +3
      Вчера, 23:52
      Как то слабо верится про 13 человек… Если недавно 21 танк уничтожили, а как в статье описывают -это ждуны, что то слабо про 13 человек, тем более дальше ждут отряды и вертолеты, чтоб и их покрошить… Про 13 человек явно туман войны…
  Андрей62
    +2
    Вчера, 23:48
    Самоуверенные евреи начали полноценную войну на два фронта, и вот эффект. Хотели пока «рядом» мощный кулак США главных своих врагов одновременно уничтожить. Но как зачастую и бывает , самоуверенность подвела.
  iommi
    0
    Сегодня, 03:42
    хезболла огрызается лучше ирана