Почему Россия — не Иран?
Действительно, Россия и Иран — очень разные страны. И по возрасту (Иран где-то на 4 тысячи лет старше), и по наполнению. Понятно, что за 5 тысяч лет старший братец прошел несколько более долгий путь, что и налагает определенные стили поведения на мировой арене. И порой становится очень жаль, что Россия не может действовать в стиле Ирана.
Второй месяц, как Иран вовлечен в почти полномасштабную войну. Да, военных действий на земле пока нет, но все говорит о том, что пока. Пока стороны обмениваются ракетными ударами, и самолеты США и Израиля разгружаются по целям на территории Ирана. Что будет дальше – большой вопрос, но факт, что продолжение близко.
Но то, что сделал Иран, не может не вызывать восхищения у почти любого россиянина: горят базы США, горят НПЗ, принадлежащие США, горит нефтегазовая структура стран-союзников США. Да, у Ирана жертвы, там прилетает по городам, гибнут рядовые граждане и командующие самого высокого ранга.
И это, согласитесь, очень неоднозначно. Когда генерал может завтра погибнуть вместе с учителем и дворником, в одном ряду с ними, это сближает. И, как показывает практика, это объединяет народ Ирана и мобилизует на борьбу.
Да, в Иране тоже были те, кто против. Именно к ним обращался так называемый «шахзаде» Реза Пехлеви, мечтающий до сих пор вернуться на престол Ирана, пусть и на американских штыках. Однако две или три тысячи погибших в беспорядках, а затем еще тысяч десять убежавших за границу сторонников Резы возместить не так просто. Оппозиция аятолл была разгромлена, и теперь Иран не просто борется за свое, он еще и раздает так, что зубы трещат что у США, что у союзников.
И раздает Иран всем, кому считает нужным. Кто дал приют американским военным на своей земле. И ведь дошло до того, что испанцы, итальянцы, французы, австрийцы и швейцарцы закрыли небо для любых самолетов, участвующих в войне с Ираном.
И что, виной тут политика и международное право? Ой, не смешите на трех языках! Виной тому иранские ракеты, которые, как показала практика, вполне способны долететь до Европы.
Если это не уважение сильной страны – я вообще не знаю, что такое уважение на международной арене.
Теперь вернемся от хвалебных од (заслуженных) в сторону России.
Четыре года, как страна втянута в войну. Четыре года американские, британские, французские ракеты летят и убивают жителей страны. Четыре года американские, британские и немецкие танки топчут своими гусеницами российскую землю. Четыре года снаряды, сделанные в Европе, летят в нашу сторону. Про беспилотники, сделанные из европейских комплектующих и ведомые американскими и европейскими спутниками, мы уже молчим.
Еженедельные столбы черного дыма говорят об этом лучше.
Украинские дроны теперь прилетают через прибалтийские страны НАТО. И спокойно разносят терминалы Усть-Луги. И прибалты очень спокойно к этому относятся, их уверенность в том, что им ничего не будет, кроме заявлений из Москвы, просто поражает. Хотя, надо сказать, за время СВО ни одно иностранное государство не пострадало от слова «совсем». Несмотря на очень «дружественную» поддержку Украины.
Прибалты ведут себя теперь не просто нахально. Нагло. И это абсолютно неспроста. Финны и те поставили себя более разумно. По крайней мере, вызвали посла Украины, а не России, как эти прибалтийские недоразумения, и признали факт нарушения своих границ.
Ну а прибалты… Вообще пропуск вражеских ударных средств через свою территорию — это официально признанный факт участия в агрессии, соучастие в нападении. Чего представители прибалтийских государств даже не считают нужным скрывать.
Но проблема реально в другом.
С 23 марта с территории стран НАТО, а именно Эстонии и Финляндии, транзитом через Латвию и Литву на Усть-Лугу было совершено около пяти атак. На пятый год войны противник наносит удары по ведущему нефтегазовому комплексу страны – и ничего!
На самом деле, очень похоже, что реально приходит время вопросов, на которые хотелось бы получить ответы. Тем из налогоплательщиков, кому далеко не все равно на происходящее. И кого не устраивают комментарии в стиле «ни одну структуру невозможно защитить на 100%».
Так-то оно понятно, что невозможно, но Усть-Лугу разнесли, что называется, очень даже сильно. И интересно было бы узнать, в чем настоящая проблема: мало ЗРК или мало опыта у их операторов, в конце концов, из любой ситуации есть выход.
Но главное — где адекватный ответ на происходящее?
Где обещанные «зеркальные», «соответствующие» и все прочие ответы на Усть-Лугу, Тольятти, Уфу, Волгоград и прочие города России? География всё расширяется, скоро начнут по Тюмени бить такими темпами.
А вместо того, чтобы обеспечить защиту от дронов и ракет, правительство начинает тратить миллиарды на борьбу с информацией. Блокировки, запрещения – никто и не скрывает, в какую копеечку всё это обходится. А всё ради чего?
Наверное, ради того, чтобы граждане страны даже думать не смели о том, чтобы получать истинную картину происходящего. Зачем все эти сводки от военкоров, репортажи и так далее, если можно зайти на сайт Минобороны РФ и прочитать вот такое:
В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух тяжелых механизированных, двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады нацгвардии, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Веселое, Покаляное, Старица, Нестерное, Терновая, Амбарное, Малая Даниловка и Подсреднее Харьковской области.
Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, 17 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, шесть складов материальных средств и горючего.
Сводка от 5 апреля. Всё просто и понятно. Улучшили, нанесли, уничтожили. Но вопросы остаются.
И главный вопрос: почему четыре года ракеты летят куда-то на Запад, а результат? Ракеты Ирана принесли результаты такие, что Трамп взвыл дурным голосом от этих результатов.
Усреднённый рост цен на ключевые товары и сырьё с начала операции США и Израиля против Ирана:
- Реактивное топливо (керосин) +95%
- Сера +73%
- Отопительное топливо (мазут) +68%
- Нефть WTI +66%
- Европейский природный газ +57%
- Нефть Brent +50%
- Дизельное топливо +49%
- Карбамид +48%
- Бензин +43%
- Удобрения +31%
- Пальмовое масло +20%
Мир продолжает ощущать на себе… нет, не жесткую ладонь Ирана, а результат сверхглупости и самонадеянности Трампа. Правда, хорошо заработавшего на этой войне, настолько, что, когда Дональда выкинут из президентского кресла, он утешит себя несколькими миллиардами, заработанными на скачках курсов.
Но пока горят танкеры с нефтью для недружественных Ирану государств, горят нефтеперерабатывающие заводы, горят военные базы США на Ближнем Востоке.
У нас тоже горят. Клинцы, Кстово, Усть-Луга, Рязань, Новошахтинск, Тольятти, Уфа, Сызрань и так далее.
И ожидание «адекватного ответа». Или симметричного. Или еще какого-нибудь, но хоть какого. Ожидание сродни ожиданию таких же ответов за сожженный газовоз, атакованные танкеры с нефтью, теперь к ним добавился зерновоз.
При всем при этом ни один корабль, грузившийся в украинских портах зерном, не пострадал. Нет, были прилеты, но они скорее случайность. Обломками зацепило, как сейчас принято говорить. И Киев продолжает барыжить украинскими урожаями, принося доход и обращая его в те виды вооружений, которые не удается добыть на халяву.
Как можно допустить на пятый год войны удары по нефтегазовым комплексам России? Где адекватный военный ответ на происходящий беспредел? Почему молчим и не реагируем?
Давно уже складывается впечатление, что Россия воюет по правилам. Правда, не совсем понятно, кем написаны эти правила и кто следит за их исполнением. Согласитесь, что заявления некоторых российских политиков о том, что «Россия воюет цивилизованно» — это выглядит просто вне критики.
Но действительно какие-то правила написаны. Израиль легко и непринужденно убирает с пути иранских военных. США спокойно убили главу Ирана. Украина устраивает теракты и убивает российских генералов и ученых. А вот Россия давно расписалась в собственном бессилии устами отдельно взятых политиков и просто не может похвастаться ликвидациями хотя бы на уровне Украины.
Иран также не отметился подобными акциями, и здесь тоже не совсем понятно, то ли разведка работает хуже, то ли контрразведка у Израиля работает лучше.
То, что у Ирана много шансов на победу, это понятно. И, скорее всего, эта страна выйдет победителем из противостояния, в которое ее втянули агрессоры. А если что-то пойдет не так, ну тогда хуситы перекроют еще и Баб-эль-Мандебский пролив, и вот тогда миру действительно станет нехорошо.
У нас же – только вопросы.
Причем вопросы неприятные, и главные из них — когда, наконец, начнутся эти обещанные «симметричные» и «адекватные» ответы, когда, наконец, будет положен конец этой наглости со стороны прибалтийских стран НАТО? Или в Кремле намерены ждать момента, когда со стороны прибалтов начнут маршировать легионы головорезов? И чтобы, как с Курской областью, всем миром их оттуда год вышибать пришлось?
В стране уже заканчивается понимание, особенно на фоне развязанной войны непосредственно с интересами народа. Понимание сменяется раздражением и пониманием того, что к врагу (коим, несомненно, являются прибалтийские пособники Киева) у российской власти почему-то отношение лучше, чем к своим гражданам.
Здесь за примерами ходить не надо. Взять один только забой скота в Новосибирской области в угоду «Мираторгу». Не единичный случай, такие «подозрения на эпидемии» случались и в других областях, где «Мираторг» строил свои комбинаты. В Воронежской, Курской, Белгородской. Свиньи шли под нож, как будто у каждой контракт с ВСУ нашли.
Но главное — тонны лжи. Умилило расследование канала «7х7» и Сергея Колясникова, которые выяснили, что все «фермеры», которые выступали с рассказами про то, как им помогли/компенсировали/выплатили, оказались сотрудниками администраций районов, где проводился забой скота.
Абсолютной насмешкой смотрится «утилизационный побор». В стране, где нет ни одного предприятия по утилизации автомобилей. Вместо того, чтобы заставить работать абсолютно ожиревших мозгами господ «Можно, а зачем?» с АвтоВАЗа, прожирающих миллиарды вхолостую, россиян лишают возможности делать выбор в пользу автомобилей в угоду самодвижущихся и самоломающихся повозок из прошлого века.
А между тем Дальний Восток понемногу начинают захватывать китайские фирмы-перевозчики. Берут лицензии, нанимают русских водителей – и вперед! И российские фирмы проигрывают им, китайский седельный тягач для китайца – 3 млн рублей. Для россиянина – от 9 млн рублей, КамАЗ дешевле, но незначительно: цены стартуют от 7 млн.
И все ничего, но деньги за это уходят в Китай.
Ну а самая последняя война, которую устраивает Роскомнадзор, — это вообще эпик. То, что людей, как всегда, на безальтернативной платформе ногами забивают в этот кривой и недоделанный «Мах», — уже так себе ситуация, но то, что народу просто хотят ограничить право на достоверную информацию, — это преступление перед россиянами.
Конечно, если заведовать блокировками будут те, кто строил «Мах», можно спать спокойно. Но иметь при себе запас наличных на тот случай, если эти гении снова начнут эксперименты по блокировке всего подряд.
А вопросы так и будут появляться. И обсуждаться там, куда рука РКН не дотянется по причине дефицита грамотных работников.
И будут дальше задаваться вопросы, понятно, что не депутатам и не правительству. Все понимают, насколько это бесполезное дело. И ВЦИОМ нарисует какие угодно цифры одобрения и поддержки и передаст их куда следует, но…
Многие из нас помнят, как рухнул СССР. Как 42 миллиона членов КПСС просто плюнули на страну и партию и разошлись по домам, подобно солдатам Первой мировой войны, которым просто надоело воевать. Так и коммунистам СССР надоело «строить коммунизм» по пояс во лжи и в совершенно невнятной обстановке пустых магазинов и бензоколонок.
Впрочем, сегодня многие сравнивают те времена и день сегодняшний. И находят много общего: уставший от экспериментов и издевательств над ним народ просто плюнул на власть. И СССР Горбачева рухнул, расколовшись на куски.
Сегодня у российской власти очень неприятная перспектива. Можно сказать – даже более неприятная, чем у Ирана.
