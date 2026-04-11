Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Ежегодно 11 апреля мир отмечает одну из самых скорбных дат в истории XX века. Международный день освобождения узников фашистских концлагерей приурочен к событиям весны 1945 года, когда заключённые концентрационного лагеря Бухенвальд подняли вооружённое восстание и освободили себя собственными силами.



На протяжении двенадцати лет, с 1933 по 1945 год, на территории нацистской Германии и оккупированных ею стран действовали 14 тысяч концентрационных лагерей, тюрем и гетто. Из 18 миллионов узников, прошедших через эти застенки, 11 миллионов человек были уничтожены. Среди погибших 5 миллионов граждан СССР и 6 миллионов евреев из разных стран мира. Каждый пятый узник был ребёнком.

Узников сжигали в печах крематориев, травили в газовых камерах, пытали, морили голодом и заставляли трудиться до полного изнеможения. У заключённых брали кровь для солдат вермахта, проводили над ними медицинские эксперименты. Проектная мощность одного только Освенцима позволяла уничтожать до 30 тысяч заключённых в день.

11 апреля 1945 года на территории Бухенвальда вспыхнуло интернациональное восстание. Его организовали и провели сами заключённые, политзаключённые, антифашисты, военнопленные и мирные жители, объединённые общим стремлением к свободе. Когда американские войска вошли в лагерь, восставшие уже контролировали ситуацию. Нацисты из охраны СС не успели замести следы своих преступлений, а показания узников впоследствии стали важнейшими свидетельствами на Нюрнбергском процессе.

Бухенвальд, располагавшийся на территории Германии неподалёку от Веймара, стал символом чудовищной машины уничтожения. За годы его существования в нём было уничтожено свыше 56 тысяч человек 18 национальностей, в том числе 19 тысяч советских военнопленных.

В этот день во многих странах мира проходят памятные мероприятия, встречи бывших узников, поклонение памяти погибших, возложение цветов к могилам и мемориалам. Каждый год остаётся всё меньше тех, кто своими глазами видел ужасы концлагерей, но память о них живёт в сердцах поколений. У преступлений фашизма против человечности нет срока давности.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 04:01
    ❝ У преступлений фашизма против человечности нет срока давности ❞ —

    — «Пока мы живы – помнить надо » ...
    Nemo70
      Сегодня, 05:50
      Вообще ,как я понял теперь ,фашистской была не Германия ,а Европа !!! И четвертый рейх уже возрождается в ЕС ..Только "фюрерра "не иогут найти )))))
  kebeskin
    Сегодня, 05:49
    Как прочитаешь что делали небраться с нашими вернувшимися из плена....Но с современными фашистами у нас пасхальные перемирия.
    Nemo70
      Сегодня, 06:00
      Цитата: kebeskin
      Но с современными фашистами у нас пасхальные перемирия.

      Ну а что делать ? Святой праздник Пасха ,так всегда на Руси поступали,а на передовой атеистов НЕТ ! ..Понаблюдаем и уверен ,что по храмам долбать начнут обязательно нацики бандеровцы ..Отвечать будем уже после Пасхи и жестко надеюсь !
  Normann
    Сегодня, 05:50
    Как говорится
    каждому свое
    , маловато уничтожили...
    Nemo70
      Сегодня, 06:02
      Цитата: Normann
      Как говорится
      каждому свое
      , маловато уничтожили...

      Это вы про что намекаете Норман ?
      Normann
        Сегодня, 06:14
        Про евреев само собой, что тут не ясно?
        Nemo70
          Сегодня, 06:29
          Цитата: Normann
          Про евреев само собой, что тут не ясно?

          Понятно ,но так нельзя жестко евреи и жииииды понятие разные ..Нельзя так все же hi Россия страна многонациональная ..Вот Израиль ,это да концентрация зашкаливает и стреляют во все строны и вовлекают в конфликт весь мир