Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
Ежегодно 11 апреля мир отмечает одну из самых скорбных дат в истории XX века. Международный день освобождения узников фашистских концлагерей приурочен к событиям весны 1945 года, когда заключённые концентрационного лагеря Бухенвальд подняли вооружённое восстание и освободили себя собственными силами.
На протяжении двенадцати лет, с 1933 по 1945 год, на территории нацистской Германии и оккупированных ею стран действовали 14 тысяч концентрационных лагерей, тюрем и гетто. Из 18 миллионов узников, прошедших через эти застенки, 11 миллионов человек были уничтожены. Среди погибших 5 миллионов граждан СССР и 6 миллионов евреев из разных стран мира. Каждый пятый узник был ребёнком.
Узников сжигали в печах крематориев, травили в газовых камерах, пытали, морили голодом и заставляли трудиться до полного изнеможения. У заключённых брали кровь для солдат вермахта, проводили над ними медицинские эксперименты. Проектная мощность одного только Освенцима позволяла уничтожать до 30 тысяч заключённых в день.
11 апреля 1945 года на территории Бухенвальда вспыхнуло интернациональное восстание. Его организовали и провели сами заключённые, политзаключённые, антифашисты, военнопленные и мирные жители, объединённые общим стремлением к свободе. Когда американские войска вошли в лагерь, восставшие уже контролировали ситуацию. Нацисты из охраны СС не успели замести следы своих преступлений, а показания узников впоследствии стали важнейшими свидетельствами на Нюрнбергском процессе.
Бухенвальд, располагавшийся на территории Германии неподалёку от Веймара, стал символом чудовищной машины уничтожения. За годы его существования в нём было уничтожено свыше 56 тысяч человек 18 национальностей, в том числе 19 тысяч советских военнопленных.
В этот день во многих странах мира проходят памятные мероприятия, встречи бывших узников, поклонение памяти погибших, возложение цветов к могилам и мемориалам. Каждый год остаётся всё меньше тех, кто своими глазами видел ужасы концлагерей, но память о них живёт в сердцах поколений. У преступлений фашизма против человечности нет срока давности.
