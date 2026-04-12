Небесные стражи Отечества
Небо над нашей Родиной огромно и прекрасно. Оно принадлежит всем: птицам, летящим на юг, детям, запускающим воздушных змеев, пассажирам самолётов, спешащих домой. Но за каждой мирной минутой, проведённой под открытым небом, стоит самоотверженный труд воинов ПВО. Они невидимы для тех, кого защищают, и именно в этом заключается высший смысл их службы.
Войска противовоздушной обороны прошли славный и трудный путь. От первых зенитных батарей начала двадцатого века до современных зенитных ракетных систем нового поколения, способных поражать цели на огромных высотах и расстояниях. Каждое поколение воинов ПВО вносило свой бесценный вклад в защиту мирного неба. Ветераны помнят суровые годы Великой Отечественной войны, когда зенитчики и лётчики истребительной авиации несли круглосуточное дежурство, не допуская вражеские бомбардировщики к нашим городам. С тех пор многое изменилось, но неизменным осталось главное: готовность воина ПВО в любой момент встать на защиту Отечества.
Современные системы ПВО России это высочайшие технологии, воплощённые в металле и электронике. Комплексы С 400, С 350 и перспективные системы нового поколения составляют многоэшелонированную оборону, способную противостоять любым угрозам. Но за каждой системой стоит человек: офицер, принимающий решение в доли секунды, солдат, несущий дежурство в суровых климатических условиях, инженер, обеспечивающий безупречную работу сложнейшей техники.
В этот праздничный день хочется выразить глубокую благодарность всем воинам противовоздушной обороны. Спасибо вам за вашу бдительность, за спокойствие, которое вы дарите миллионам людей, за то, что российское небо остаётся надёжно защищённым. Желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия и счастья. Пусть ваша служба проходит под мирным небом, а все тревоги остаются только на учениях.
