Небесные стражи Отечества

Небо над нашей Родиной огромно и прекрасно. Оно принадлежит всем: птицам, летящим на юг, детям, запускающим воздушных змеев, пассажирам самолётов, спешащих домой. Но за каждой мирной минутой, проведённой под открытым небом, стоит самоотверженный труд воинов ПВО. Они невидимы для тех, кого защищают, и именно в этом заключается высший смысл их службы.



Войска противовоздушной обороны прошли славный и трудный путь. От первых зенитных батарей начала двадцатого века до современных зенитных ракетных систем нового поколения, способных поражать цели на огромных высотах и расстояниях. Каждое поколение воинов ПВО вносило свой бесценный вклад в защиту мирного неба. Ветераны помнят суровые годы Великой Отечественной войны, когда зенитчики и лётчики истребительной авиации несли круглосуточное дежурство, не допуская вражеские бомбардировщики к нашим городам. С тех пор многое изменилось, но неизменным осталось главное: готовность воина ПВО в любой момент встать на защиту Отечества.

Современные системы ПВО России это высочайшие технологии, воплощённые в металле и электронике. Комплексы С 400, С 350 и перспективные системы нового поколения составляют многоэшелонированную оборону, способную противостоять любым угрозам. Но за каждой системой стоит человек: офицер, принимающий решение в доли секунды, солдат, несущий дежурство в суровых климатических условиях, инженер, обеспечивающий безупречную работу сложнейшей техники.

В этот праздничный день хочется выразить глубокую благодарность всем воинам противовоздушной обороны. Спасибо вам за вашу бдительность, за спокойствие, которое вы дарите миллионам людей, за то, что российское небо остаётся надёжно защищённым. Желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия и счастья. Пусть ваша служба проходит под мирным небом, а все тревоги остаются только на учениях.

С праздником, небесные стражи!

8 комментариев
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Сегодня, 04:04
    ❝ День войск ПВО России ❞ —
    ❝ Светлое Христово Воскресение ❞ —

    — С Праздником, воины ПВО и все причастные! ...
    ***
    — Христос воскрес! ...
    1. Nemo70 Звание
      Сегодня, 05:51
      Воистину воскрессе !!! С великим праздником Православные Русского мира !! И храни Бог наших солдат на передовой и вообще Россию !!
      Да трудно ,да много ошибок ,но мы сделаем это и очистим мир от нацистской нечести бесов и шайтанов ..Прорвемся мужики
      ПВО -шникам отдельное Спасибо и с праздником !! Россия огромная ,но небо все же чистое Сирены вопят ,но к нам еще никто не проравлся !!! (я про свою территорию))))
      1. dmi.pris1 Звание
        Сегодня, 05:59
        Для меня этот день,прежде всего-День Космонавтики.И да-космос напрямую связан с защитой воздушных рубежей Родины
        1. Nemo70 Звание
          Сегодня, 06:03
          Да день Советской космонавтики !! (у меня еще у сына первого день рождения )
          Крутой рывок был советской науки и всего народа ..Мы первые были !! Ликование было всеобщее ..Это словами не передать
  2. Chifka Звание
    Сегодня, 05:20
    С Праздником! Чтобы все ваши пуски были только учебными! drinks
  3. sgr291158 Звание
    Сегодня, 05:20
    С праздником всех кто служил и кто служит в войсках ПВО России.
  4. Андрей Малащенков Звание
    Сегодня, 06:03
    Срочную служил на ЗРК (С-75) в каждом роде войск была своя хохма - нас хохмили - "Если ты увидел солдата со впалой грудью и большим животом - сними перед ним шляпу это истинный воин ПВО"
    Хотя на самом деле у нас халявы и близко не было - Камчатка - Шипун - ураганные ветра слой снега более 5 метров - почти каждый день готовность раз ... бррр... до сих пор как вспомню так вздрогну ...

    И да с праздником всех причастных hi
  5. Sensor Звание
    Сегодня, 06:50
    С днем космонавтики!!!