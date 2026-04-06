В Израиле расследуют неудачу при попытке сбить ракету в Хайфе

5 380 2
В ответ на израильские удары по своей территории Иран атаковал Хайфу – третий по величине город Израиля, крупный промышленный центр страны. Причём атака, как и прогнозировалось, была осуществлена после вчерашних ударов со стороны «Хизбаллы», существенно нагрузивших ПВО ЦАХАЛ.

Израильская пресса со ссылкой на тыловое командование ЦАХАЛ сообщает о падении ракеты в жилом квартале Хайфы, в результате чего есть пострадавшие и пропавшие без вести. Считается, что как минимум четверо израильтян могут находиться под завалами.



Пожарная служба:

Мы проводим сканирование в сложных условиях из-за угрозы для людей оказаться в ловушке – под завалами.

Сообщается об извлечении из руин обрушившегося дома 82-летнего местного жителя.

Комиссар полиции Дэнни Леви:

Возможно, боеголовка иранской ракеты не взорвалась при ударе по зданию, а потому на месте ведут работу и инженерно-сапёрные бригады.

Как пишет издание Times of Israel, ВВС Израиля «расследуют неудачу при попытке сбить иранскую баллистическую ракету, которая, по их словам, несла обычную боеголовку, а не кассетную».

Тем временем в ряде ближневосточных источников говорится о том, что «это могла быть и операция под чужим флагом, чтобы вывести эскалацию конфликта с Ираном на новый уровень». Либо же на дом упала не иранская ракета, а израильская противоракета, отсюда и расследование.

Несколькими часами ранее (до прилёта по Хайфе) была проведена атака города Дейр-эль-Асад, что к востоку от Хайфы. Сообщается о прилёте по нему ракеты со стороны Ливана. Шесть человек получили ранения.
2 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 06:14
    Я очень разочарован, я очень расстроен, я очень недоволен работой изрильского противоракетного...как его там...золотого купола smile ...опять евреи обманули нас с его непробиваемостью.
    Против гиперракет абсолютно бесполезная штука.
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    +4
    Сегодня, 06:51
    В Бахрейне завелась ППО и працюет по своим подобно Украине Пэтриотами.

    Ракета противовоздушной обороны в Бахрейне ударила по местному НПЗ, пытаясь сбить иранский дрон. Соответствующее видео в соцсетях опубликовали очевидцы удара.

    На кадрах видно, как ракета пытается перехватить иранский дрон, но промахивается и попадает прямо в объект государственной энергетической компании Bapco Energies.

    Причем, как можно заметить, завод уже горит.

    https://www.yapfiles.ru/show/3647590/39fc62783995ab9f40038e97b647ee25.mp4.html