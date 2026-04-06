В Израиле расследуют неудачу при попытке сбить ракету в Хайфе
В ответ на израильские удары по своей территории Иран атаковал Хайфу – третий по величине город Израиля, крупный промышленный центр страны. Причём атака, как и прогнозировалось, была осуществлена после вчерашних ударов со стороны «Хизбаллы», существенно нагрузивших ПВО ЦАХАЛ.
Израильская пресса со ссылкой на тыловое командование ЦАХАЛ сообщает о падении ракеты в жилом квартале Хайфы, в результате чего есть пострадавшие и пропавшие без вести. Считается, что как минимум четверо израильтян могут находиться под завалами.
Пожарная служба:
Сообщается об извлечении из руин обрушившегося дома 82-летнего местного жителя.
Комиссар полиции Дэнни Леви:
Как пишет издание Times of Israel, ВВС Израиля «расследуют неудачу при попытке сбить иранскую баллистическую ракету, которая, по их словам, несла обычную боеголовку, а не кассетную».
Тем временем в ряде ближневосточных источников говорится о том, что «это могла быть и операция под чужим флагом, чтобы вывести эскалацию конфликта с Ираном на новый уровень». Либо же на дом упала не иранская ракета, а израильская противоракета, отсюда и расследование.
Несколькими часами ранее (до прилёта по Хайфе) была проведена атака города Дейр-эль-Асад, что к востоку от Хайфы. Сообщается о прилёте по нему ракеты со стороны Ливана. Шесть человек получили ранения.
Информация