Трамп назвал срок окончания действия ультиматума Ирану, пообещав «всё взорвать»

Трамп назначил время истечения ультиматума, который он выдвинул Ирану. В интервью изданию Axios президент США заявил, что будет ждать до 20:00 по восточному времени вторника (3 ночи среды по Москве), 7 апреля, после чего «взорвет все», если не будет «сделки». Однако у Тегерана есть шанс избежать гнева американского лидера, если он согласится на ранее выдвинутые условия.

Трамп продолжает всех уверять, что ведет «серьезные переговоры» с иранскими властями и до вторника может подписать соглашение. Однако это опровергают не только в Тегеране, но и посредники в лице Пакистана, Египта и Турции. Как заявляется, подготовка к возможной встрече представителей США и Ирана в Исламабаде провалена, Тегеран отказался договариваться с американцами, отклонив все требования. Так что непонятно, с кем там Трамп ведет переговоры. Возможно, что с тем же воображаемым человеком, с которым постоянно здоровался Байден.



Есть хороший шанс, но если они не заключат сделку, я всё там взорву.

По словам Трампа, как только он начнет все «взрывать», то его непременно поддержат иранцы, выступающие против режима аятолл. В самом начале бомбежек не поддержали, а сейчас якобы только и ждут команды для выхода на улицы. В общем, Трамп пытается выкрутиться из сложившейся ситуации, рассказывая о несуществующих переговорах и поддержке США иранцами.

Между тем Иран еще раз предупредил, что в случае ударов США по энергетической инфраструктуре будут нанесены ответные удары по аналогичным объектам, принадлежащим США или связанным с ними.
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    +3
    Сегодня, 06:20
    президент США заявил, что будет ждать до 20:00 по восточному времени вторника, 7 апреля, после чего «взорвет все», если не будет «сделки». Однако...

    request Какими силами?
    Чем взорвет?
    Что взорвет?
    Как взорвет?
    Когда взорвет?
    У кого взорвет?
    И так далее...
    Вопросов к Трампу миллион.
    Пока что Спецназ США взрывает в Иране свои С-130...и вертолёты.
    1. pudelartemon Звание
      +6
      Сегодня, 06:22
      Ответ увидим в ночь на среду. Вариантов два: или первый, или одно из двух laughing
      1. Nexcom Звание
        +8
        Сегодня, 06:27
        ....вариант третий: Доня в очередной раз пообещает дать всем дрозда и снова продлит ультиматум "на серьезно подумать и испугавшись согласиться на его условия" (с).
        там просто не испугались ещё, вот в чём засада то.... wassat
        1. Дырокол Звание
          0
          Сегодня, 07:23
          Цитата: Nexcom
          Доня в очередной раз пообещает дать всем дрозда и снова продлит ультиматум

          Удар он нанесет перед десантом, обесточив страну он начнет высадку десанта ночью. Если перенесет значит высадка еще не готова.
          1. Наводлом Звание
            0
            Сегодня, 08:05
            Цитата: Дырокол

            Удар он нанесет перед десантом, обесточив страну он начнет высадку десанта ночью. Если перенесет значит высадка еще не готова.

            Сугубо личные соображения:
            Десант дальше побережья не высадится.
            Какой смысл высаживаться ночью?
            Это ведь не спецоперация спецназа.
            Масштабные ночные операции крайне редки в истории войн.
            Действия в ночное время выдвигают особые требования к координации действий участвующих подразделений.
            И чем их больше, тем сложнее избежать фатальных ошибок.
            Тем более на чужой местности.
            Ночь - время небольших диверсионных групп.
    2. Kusja Звание
      +1
      Сегодня, 06:26
      Под Персидским заливом стянули вообще-то целую авианосную армаду матрасников. Так что вопрос чем очевиден. Насчёт что - дык он сам говорит - усё.
      1. Nexcom Звание
        +6
        Сегодня, 06:28
        ....эээх, дроздануть бы по этой армаде...
      2. Русич Звание
        +5
        Сегодня, 06:57
        Под Персидским заливом стянули вообще-то целую авианосную армаду матрасников. Так что вопрос чем очевиден. Насчёт что - дык он сам говорит - усё.

        Спасли одного пилота, потеряв при этом самолёт, два вертолёта и, как минимум, 20 спецов. Думаю, будет примерно то же, в случае
        я всё там взорву.
        1. Дырокол Звание
          -1
          Сегодня, 07:24
          Цитата: Русич
          и, как минимум, 20 спецов.

          Пишите больше, чего их жалеть то...
    3. Дырокол Звание
      -1
      Сегодня, 07:28
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Какими силами?

      ВВС чем еще.
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Что взорвет?

      Объекты энергетики Ирана
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Как взорвет?

      Бомбами и ракетами
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Когда взорвет?

      Перед высадкой десанта
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      У кого взорвет?

      Объекты энергетики Ирана
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Спецназ США взрывает в Иране свои С-130...и вертолёты.

      Это не последние в этой войне.
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 07:58
      Тот же ЛЕХА
      Сегодня, 06:20
      Вопросов к Трампу миллион.
      Пока что Спецназ США взрывает в Иране свои С-130...и вертолёты.

      hi Дружественному иранскому народу, а также всем причастным - "Хизбалле", хуситам и всем помогающим необходимо направить превентивный ультиматум рыжемо педофилу из Фашингтона в виде атак по военным базам полосатых, сионистов и дать указание мужественным парням в сандалях перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив.
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    +4
    Сегодня, 06:28
    Цитата: Kusja
    Под Персидским заливом стянули вообще-то целую авианосную армаду матрасников.

    Иранцы обещают Персидский залив заминировать полностью в случае нападения...я им верю...эти могут.
    1. hellman Звание
      0
      Сегодня, 06:45
      То есть иранцам верите, а американцам нет?
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        +3
        Сегодня, 07:12
        Цитата: hellman
        То есть иранцам верите, а американцам нет?

        Трамп говорит что победил Иран...несколько раз сказал.
        Иранцы говорят что об этом ничего не знают...
        request Вот кому верить после этого???
        1. hellman Звание
          -1
          Сегодня, 07:31
          Алексей, ну что вы так.
          Не стоит путать чисто политические заявления Трампа с реальной боевой обстановкой.
          И верить стоит чисто объективным данным = США понесли потери в количестве 1 сбитого F-15 спустя месяц конфликта.
          Напомнить сколько ущерба понёс Иран?
    2. Дырокол Звание
      -1
      Сегодня, 07:24
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Иранцы обещают Персидский залив заминировать полностью

      "Обещать не значит жениться". Минные постановки за раз не делаются.
  3. kosmozoo Звание
    +3
    Сегодня, 06:32
    Трамп продолжает всех уверять, что ведет «серьезные переговоры»
    Он так считает, делаем поправку на возраст. Но как же его команда, неужели нет никакого влияния на психического? Или в овальном кабинете - кто первый надел халат, тот и доктор?
    1. Nexcom Звание
      +1
      Сегодня, 06:46
      неее, там кто за столом и в кепке - тот и президент. laughing
    2. ваш вср 66-67 Звание
      0
      Сегодня, 07:52
      Цитата: kosmozoo
      делаем поправку на возраст.

      Возраст - это что-то...
      Я вот думаю, принимает он возбуждающие? Меланья то молодая, а он старенький, изношенный уже.
      Наверно принимает. Поэтому его и кидает со стороны в сторону! Принял - все ок, Меланья довольна, у него радость прет из всех щелей, и вот тут то он и " победил" Иран!
      Не принял - настроение минорное, в это время он и раздает ультиматумы всем, включая НАТО!
  4. drags33 Звание
    +7
    Сегодня, 06:33
    А ведь этот психически больной человек говорит о том, что готов совершать военные преступления!!! Говорит открыто, с долей садизма и самолюбования от вседозволенности... И как долго будет весь мир просто смотреть на действия этого сумасшедшего?
    1. Егоза Звание
      +3
      Сегодня, 06:56
      Цитата: drags33
      И как долго будет весь мир просто смотреть на действия этого сумасшедшего?

      Демократия, сэр! Даже психи имеют право высказаться! tongue
  5. Владимир М Звание
    +4
    Сегодня, 06:44
    Пожелаем персам стойкости и военной удачи.
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    +1
    Сегодня, 06:56
    ❝ Трамп продолжает всех уверять, что ведёт «серьезные переговоры» с иранскими властями и до вторника может подписать соглашение ❞ —

    — Даже с тем, с кем он ведёт «серьезные переговоры», то есть сам с собою, Трамп не всегда может договориться ...
  7. Mouse Звание
    0
    Сегодня, 07:05
    Скорее сам взорвется от напыщенности, надутости... Распирает его все больше и больше...
  8. alexboguslavski Звание
    0
    Сегодня, 07:32
    «Мы потеряли ключи» — в Иране ответили на требование Трампа открыть Ормузский пролив

    После угроз от американского президента и агрессивного требования открыть проход в Ормузском проливе, ему ответили аккаунты иранских посольств в Зимбабве и ЮАР.

    «Мы потеряли ключи. Тсс…Ключ под цветочным горшком. Открыто только для друзей»

    Ранее Замглавы администрации президента Ирана заявил, что Ормузский пролив будет открыт для США и Израиля только после выплаты компенсаций через транзитные сборы.
  9. Vulpes Звание
    0
    Сегодня, 08:08
    Он же вроде несколько раз "победил" Иран?