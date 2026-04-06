Трамп назвал срок окончания действия ультиматума Ирану, пообещав «всё взорвать»

Трамп назначил время истечения ультиматума, который он выдвинул Ирану. В интервью изданию Axios президент США заявил, что будет ждать до 20:00 по восточному времени вторника (3 ночи среды по Москве), 7 апреля, после чего «взорвет все», если не будет «сделки». Однако у Тегерана есть шанс избежать гнева американского лидера, если он согласится на ранее выдвинутые условия.Трамп продолжает всех уверять, что ведет «серьезные переговоры» с иранскими властями и до вторника может подписать соглашение. Однако это опровергают не только в Тегеране, но и посредники в лице Пакистана, Египта и Турции. Как заявляется, подготовка к возможной встрече представителей США и Ирана в Исламабаде провалена, Тегеран отказался договариваться с американцами, отклонив все требования. Так что непонятно, с кем там Трамп ведет переговоры. Возможно, что с тем же воображаемым человеком, с которым постоянно здоровался Байден.По словам Трампа, как только он начнет все «взрывать», то его непременно поддержат иранцы, выступающие против режима аятолл. В самом начале бомбежек не поддержали, а сейчас якобы только и ждут команды для выхода на улицы. В общем, Трамп пытается выкрутиться из сложившейся ситуации, рассказывая о несуществующих переговорах и поддержке США иранцами.Между тем Иран еще раз предупредил, что в случае ударов США по энергетической инфраструктуре будут нанесены ответные удары по аналогичным объектам, принадлежащим США или связанным с ними.