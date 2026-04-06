Шиитская милиция атаковала объекты курдских отрядов в иракской Сулеймании

Иракское шиитское ополчение атаковало цели в городе Сулеймания. Он расположен на северо-востоке Ирака, примерно в 140 км от столицы Иракского Курдистана, Эрбиля.В сообщениях говорится, что БПЛА иракской шиитской милиции ударили по объектам, на которых находились члены курдских вооружённых группировок. Ранее эти группировки готовились зарубежными спецслужбами для возможного вторжения в Иран с целью «раскачать» иранских курдов.В общей сложности по целям в упомянутом иракском городе было минимум 5 прилётов. Один из них - по объекту, расположенному в сотне метров от автозаправочной станции.В результате прилётов есть погибшие и пострадавшие из числа представителей курдских вооружённых отрядов.Ранее удары были нанесены по объектам и самой шиитской милиции Ирака. В частности, они были атакованы ВВС США с использованием истребителей-бомбардировщиков F-15 и штурмовиков A-10 Thunderbolt. Американское командование заявило, что продолжит атаковать объекты противников на иракской территории.

