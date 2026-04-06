Шиитская милиция атаковала объекты курдских отрядов в иракской Сулеймании

Иракское шиитское ополчение атаковало цели в городе Сулеймания. Он расположен на северо-востоке Ирака, примерно в 140 км от столицы Иракского Курдистана, Эрбиля.

В сообщениях говорится, что БПЛА иракской шиитской милиции ударили по объектам, на которых находились члены курдских вооружённых группировок. Ранее эти группировки готовились зарубежными спецслужбами для возможного вторжения в Иран с целью «раскачать» иранских курдов.



В общей сложности по целям в упомянутом иракском городе было минимум 5 прилётов. Один из них - по объекту, расположенному в сотне метров от автозаправочной станции.



В результате прилётов есть погибшие и пострадавшие из числа представителей курдских вооружённых отрядов.

Ранее удары были нанесены по объектам и самой шиитской милиции Ирака. В частности, они были атакованы ВВС США с использованием истребителей-бомбардировщиков F-15 и штурмовиков A-10 Thunderbolt. Американское командование заявило, что продолжит атаковать объекты противников на иракской территории.
  1. Ропот 55 Звание
    Сегодня, 06:34
    Похоже все на Б.В. решили вспомнить друг другу всё и сразу. И под этот замес которые организовали Вашингтон и Иерусалим свои интересы продвинуть.
  2. Федор Соколов Звание
    Сегодня, 06:36
    Гасить продажных проституток курдюков! Их янкесы используют и выбрасывают как ненужную вещь, на примере тех же Сирии и Ирака.
    1. Ропот 55 Звание
      Сегодня, 06:39
      Федор Соколов hi ,ну так им предлагали широкую автономию но в составе ТОЙ Сирии они гордо отказались поведясь на посулы Вашингтона,теперь пусть на себя обижаются.
      1. Егоза Звание
        Сегодня, 07:00
        Цитата: Ропот 55
        они гордо отказались поведясь на посулы Вашингтона,теперь пусть на себя обижаются.

        Что в очередной раз подтверждает - верить США смерти подбно.
    2. роман66 Звание
      Сегодня, 07:06
      Да жалко их где-то,.. Англичанцы, гады нехорошие, когда делили БВ, своего им не нарезали, вот и мыкаются.
  3. maiman61 Звание
    Сегодня, 08:00
    Уверен, что удар нанесли сионисты, что бы втянуть курдов в войну против Ирана! Ранее курды заявляли, что воевать против Ирана не будут, а после этих ударов что они скажут?