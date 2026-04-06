Шиитская милиция атаковала объекты курдских отрядов в иракской Сулеймании
Иракское шиитское ополчение атаковало цели в городе Сулеймания. Он расположен на северо-востоке Ирака, примерно в 140 км от столицы Иракского Курдистана, Эрбиля.
В сообщениях говорится, что БПЛА иракской шиитской милиции ударили по объектам, на которых находились члены курдских вооружённых группировок. Ранее эти группировки готовились зарубежными спецслужбами для возможного вторжения в Иран с целью «раскачать» иранских курдов.
В общей сложности по целям в упомянутом иракском городе было минимум 5 прилётов. Один из них - по объекту, расположенному в сотне метров от автозаправочной станции.
В результате прилётов есть погибшие и пострадавшие из числа представителей курдских вооружённых отрядов.
Ранее удары были нанесены по объектам и самой шиитской милиции Ирака. В частности, они были атакованы ВВС США с использованием истребителей-бомбардировщиков F-15 и штурмовиков A-10 Thunderbolt. Американское командование заявило, что продолжит атаковать объекты противников на иракской территории.
