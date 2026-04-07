Подземный щит Поднебесной от династии Сун до ядерной эпохи
Когда мы произносим "Великая Китайская стена", перед глазами встаёт каменная лента, тянущаяся по горным хребтам на тысячи километров. Туристы фотографируются на фоне зубчатых башен, учёные спорят о дате постройки, а дети рисуют её в школьных тетрадях. Но есть другая стена. Та, что уходит вниз. Та, что нельзя увидеть с вершины холма. Та, о которой Китай молчал веками, а потом десятилетиями.
Их, строго говоря, две. И обе называются одинаково.
Тайна под ногами
В 1948 году в деревне Юнцин провинции Хэбэй случилось наводнение. Вода хлынула стремительно, жители бежали кто куда. А потом раздался грохот, и паводок неожиданно изменил направление. Уровень воды стал падать. Когда всё стихло, жители обнаружили, что воду перехватил подземный ход — нечто, выкопанное задолго до них.
Три года спустя, в 1951 году, в двух с половиной километрах от посёлка Юнцин провалился дом. Под ним открылась пещера площадью около ста пятидесяти квадратных метров. Внутри — десятки маленьких дверей, каждая вела в свой коридор. Там стояли хижины, на кирпичных лежанках догорали свечи. Кто-то жил здесь. Кто-то воевал здесь.
Археологи начали раскопки и обнаружили нечто поразительное. Древние военные туннели простирались по территории около трёхсот квадратных километров вокруг Юнцина. Позже выяснилось, что подобные ходы найдены в Сюнцуне, Бачжоу и других районах. Общая площадь подземного комплекса составила примерно тысячу шестьсот квадратных километров. Протяжённость с запада на восток — около шестидесяти пяти километров, с севера на юг — двадцать пять.
Строительство приписывают эпохе Северной Сун (960–1127 н. э.). Двести лет эта династия вела войну с кочевыми империями Ляо и Цзинь — государствами киданей и чжурчжэней. Севернокитайская равнина не давала естественных укреплений: ни гор, ни рек, способных остановить кавалерию. И тогда правители Сун сделали то, что не делал никто в таком масштабе: они ушли под землю.
"Голубые кирпичи", обнаруженные в туннелях, изготавливались из мелкозернистой глины, обожжённой при высокой температуре. Их размер — тридцать на шестнадцать на восемь сантиметров. Такие же кирпичи находили в подземных ходах Сюнцуня, что указывает на централизованное, государственное строительство. Не локальная инициатива военачальника, а национальный проект. Система вентиляции. Камуфлированные выходы. Запирающие ворота. Лежанки с подогревом. Это был полноценный подземный гарнизон.
Легенды приписывают создание туннелей генералу Ян Люлану — одному из военачальников рода Ян, давшего династии три поколения полководцев. Говорят, он прятал солдат под землёй, чтобы те могли неожиданно появляться перед врагом. Выныривать из-под равнины, как кит из воды. Стратегия, достойная шахматной партии.
Эти туннели историки и прозвали "подземной Великой стеной". Но это была первая подземная стена. Вторая появится спустя почти тысячу лет. И будет несравнимо масштабнее.
Часть вторая: пять тысяч километров ядерной тени
Современная "Подземная Великая Китайская стена" — это неофициальное название системы туннелей общей протяжённостью около пяти тысяч километров, построенных Народно-освободительной армией Китая для хранения и транспортировки межконтинентальных баллистических ракет (МБР).
Эта система начала привлекать внимание западных аналитиков в конце 2000-х. В 2011 году команда Джорджтаунского университета во главе с Филиппом Карбером опубликовала трёхлетнее исследование, в котором попыталась нанести на карту эту подземную инфраструктуру. Выводы были ошеломляющими.
Суть системы в том, что мобильные МБР перемещаются по туннелям на грузовиках и по рельсам между различными шахтами и подземными бункерами. Это делает практически невозможным их уничтожение при первом ударе противника. Даже если несколько позиций будут уничтожены, ракеты окажутся в других местах. Противник не может знать, где именно в данный момент находится боеголовка.
Доклад Карбера содержал и более провокационное предположение: объём ядерного арсенала Китая может быть существенно занижен. В туннелях, по оценке команды, может храниться до трёх тысяч ядерных боеголовок — в разы больше, чем официально признанное число. Кроме того, авторы исследования утверждали, что система достаточно глубока и укреплена, чтобы выдержать не только обычные, но и ядерные удары малой мощности, в том числе проникающие бомбы типа B61-11.
Западные СМИ, как это часто бывает, упростили выводы: заголовки гласили, что Китай "прячет три тысячи боеголовок под землёй". Между тем сам Карбер указывал на гипотетический максимум ёмкости, а не на фактическое количество. Эксперты по расщепляющим материалам и вовсе раскритиковали его оценки, указав на несоответствие между предполагаемым числом боеголовок и реальными объёмами производства оружейного урана и плутония в Китае.
И всё же суть осталась неизменной. Китай построил крупнейшую в мире подземную систему базирования стратегических вооружений. И это не абстрактная угроза — это конкретная инженерная реальность, инфраструктура, в которую вложены десятилетия и миллиарды.
Китайская философия скрытности
Почему Китай выбрал именно подземный путь? Ответ лежит не только в военной стратегии, но в глубинной логике китайской государственности.
На протяжении тысячелетий Китай строил стены. Над землёй — от кочевников. Под землёй — от равнинной уязвимости. Теперь — от ядерной угрозы. Логика одна и та же: если ты не можешь стать сильнее врага открыто, стань невидимым.
Это отличает подход Пекина от подхода Вашингтона и Москвы. США и СССР в годы Холодной войны делали ставку на наступательную мощь: огромные арсеналы ракет, авианосцы, стратегические бомбардировщики. Китай, будучи ядерной державой "второго эшелона", избрал иную стратегию: не максимальное количество боеголовок, а максимальная неуязвимость того, что есть.
Система "Подземной Великой стены" — это философия сдерживания через неопределённость. Противник не знает, сколько у тебя ракет. Не знает, где они. Не знает, переживут ли они первый удар. А значит, не может быть уверен в успехе первого удара. А значит, не решится его нанести.
Ядерное сдерживание — это не про оружие. Это про страх. А страх лучше всего работает в темноте. Под землёй темно.
Подземный мир других стран
Китай не единственный, кто ушёл под землю. Но масштаб и стиль различаются.
США: Шайеннская гора. Комплекс Cheyenne Mountain в Колорадо — бункер внутри горы, построенный в 1966–1967 годах. Он способен выдержать ядерный взрыв мощностью в тысячу раз больше бомбы, сброшенной на Хиросиму. Собственное электроснабжение, запасы воды и продовольствия. Здесь расположен командный центр NORAD — системы предупреждения о ракетном нападении. Но это точечный объект: один бункер, одна гора, один командный центр. Не распределённая сеть, а крепость. Философия иная — защитить командование, а не скрыть оружие.
Иран: подземные ракетные базы. Тегеран демонстрировал в пропагандистских роликах подземные тоннели, в которых хранятся баллистические ракеты. Масштаб несопоставим с китайским, но логика та же: скрытность как элемент сдерживания.
КНДР: подземные позиции. Северная Корея, согласно разведывательным данным, размещает значительную часть своих ракетных и артиллерийских систем в подземных комплексах. Горный рельеф страны этому способствует. Опять же — неуязвимость через скрытность.
СССР и Россия. Советский Союз строил подземные командные пункты (например, бункер в Балашихе), хранилища ядерного оружия, метро как элемент гражданской обороны. Но стратегическим ядерным потенциалом оставались подводные лодки — "подземельем" здесь было морское дно, а не горная порода.
Сравнение показывает: если США делали ставку на технологическое превосходство и глобальную проекцию силы, а СССР — на количественное превосходство и морской базинг, то Китай выбрал третий путь — континентальную скрытность. Не больше оружия, а менее уязвимое оружие. Не страх перед количеством, а страх перед неизвестностью.
Что стоит за цифрами
Пять тысяч километров туннелей. Три тысячи возможных боеголовок. Шестнадцатьсот квадратных километров древних ходов. Цифры впечатляют. Но что они значат?
Во-первых, они значат, что Китай воспринимает ядерное сдерживание как долгосрочную архитектурную задачу. Не разовое размещение ракет, а создание инфраструктуры, рассчитанной на десятилетия. Туннели не ржавеют за год. Бункеры не устаревают за пять лет. Это инвестиция в безопасность, которая окупается самим фактом своего существования.
Во-вторых, они значат, что международный контроль над вооружениями сталкивается с фундаментальной проблемой: как верифицировать то, что спрятано под землёй? Договоры СНВ между США и Россией основывались на инспекциях наземных шахт и подсчёте ракет на подводных лодках. Китайская система выходит за рамки этой парадигмы. Вы не можете проверить то, что не можете найти.
В-третьих, древние туннели эпохи Сун и современные ракетные коридоры связаны не физически, но ментально. Оба проекта отражают одну и ту же стратегическую мысль: если ты не можешь победить в открытом столкновении, создай систему, которая сделает открытое столкновение бессмысленным для противника. Сун не могли остановить кавалерию Ляо — и ушли под землю.
Есть что-то глубоко китайское в этом повторении. Тысячу лет назад — кирпичные коридоры под равниной. Тысячу лет спустя — бетонные тоннели в горах. Разные эпохи, разные угрозы, разные технологии. Одна и та же логика.
