Нанесены удары по аэродрому Школьный в Одессе и по энергообъектам под Черниговом

Нанесены удары по аэродрому Школьный в Одессе и по энергообъектам под Черниговом

В ночь на 6 апреля российские Вооружённые силы нанесли очередную серию ударов по контролируемым врагом территориям. Значительное число беспилотников достигло целей в Одесской области.

Основной целью российских «Гераней» стал аэродром Школьный, расположенный под Одессой. Ресурсы противника сообщают о том, что ВС РФ применяли реактивные версии БПЛА - «Герань-5». Её отличие - как в скорости и дальности полёта, так и в массе взрывчатого вещества, которое она способно доставить до точки атаки. Противник утверждает, что такой дрон может нести до центнера взрывчатки.

Помимо прилётов в районе Одессы гремело в течение ночи и в Черниговской области. Местные ставленники киевского режима заявляют о поражении двух объектов энергетики в регионе – в районе Новгорода-Северского и в районе Нежина. Без электроснабжения остаются значительные территории области.

Напомним, что ранее Зеленский заявил о требовании России вывести украинские войска с территории Донбасса в течение двух месяцев (получается, до начала лета). Далее, как сказал глава киевского режима, Россия угрожает выставить уже другие условия. По словам Зеленского, на вывод войск и «торг территориями» он не пойдёт.

Накануне Зеленский встречался с Эрдоганом и в ходе встрече обсуждал «возможную встречу в Стамбуле с Путиным». В Кремле информацию о самой возможности такой встречи пока не прокомментировали.
    Егоза
    Сегодня, 07:03
    Зеленский встречался с Эрдоганом и в ходе встрече обсуждал «возможную встречу в Стамбуле с Путиным»

    Встречаться может, обсуждать может, осуществить - вряд ли. laughing
    роман66
    Сегодня, 07:08
    . По словам Зеленского, на вывод войск и «торг территориями» он не пойдёт.

    Это ли не героизм?
      кот Краш
      Сегодня, 07:23
      Вот оно где, буквально: "безумство храбрых".
      Наводлом
      Сегодня, 08:10
      Цитата: роман66

      Это ли не героизм?

      Героинизм
    Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 07:10
    ❝ Зеленский* заявил о требовании России вывести украинские войска с территории Донбасса в течение двух месяцев ❞ —

    — Не выполняй требование России, смело выводи ВСУ с Донбасса за месяц ...
    lwxx
    Сегодня, 07:19
    А что мы молчим сколько мы за ночь получили? Новороссийск.... Нет слов и даже мата.Днр и запорожье без света.
      LIONnvrsk
      Сегодня, 07:54
      Цитата: lwxx
      А что мы молчим сколько мы за ночь получили? Новороссийск....

      Довольно существенная атака была. Вчера целый день периодически сирену включали, единичные бпла пролетали, похоже "тропинки" пробивали и пво нащупывали. А с 18-ти начали атаковать конкретно и до примерно 2-х ночи, в основном полетело с моря, но и со стороны Анапы над сушей тоже были. ПВО отбивалось мощно, но были и прилёты. По порту прилетало и в район военно-морской базы думается тоже.
      В 22-40 слышно было как жужжалки над домом пролетали в сторону центра города, а потом увидел в окно как шарахнул бпла (ну да, ну да - "обломки") в многоэтажку напротив. и через мгновенье удар в моё окно и звон стекла. В многоэтажке сразу пожар начался в двух квартирах, полыхало прилично. А мне шарик в окно прилетел, стеклопакет пробил и на пол упал. От моего окна до того дома 300-310 метров. Вот почему предупреждают всё время - не глазейте в окна.
      Фотки закопченого дома через моё окно и шарик.
        lwxx
        Сегодня, 08:06
        Приветствую , держитесь! Друзья живут в Новороссе, пишут ,что налет очень мощный , на "панцири" бк не успевают поставлять. Летом приглашают в гости , надо приехать поддержать. hi
    Борис Сергеев
    Сегодня, 07:22
    В Кремле возможность встречи с Зеленским в Стамбуле не комментировали, но в Москву его уже приглашали, так что "православный лидер" готов к встрече с "шайкой нацистов и наркоманов".

    Кстати, что там в Новороссийске? Россия в ожидании вывода ВСУ с Донбасса потеряет нефтяные терминалы.
      Монтесума
      Сегодня, 08:12
      Цитата: Борис Сергеев
      в Москву его уже приглашали, так что "православный лидер" готов к встрече с "шайкой нацистов и наркоманов".

      Кто-то до сих пор не понял, что это приглашение в Москву было стёбом над Зеленским.
    Ирек
    Сегодня, 07:24
    Хахлы их только отремонтировали и на тебе.