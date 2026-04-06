Нанесены удары по аэродрому Школьный в Одессе и по энергообъектам под Черниговом
В ночь на 6 апреля российские Вооружённые силы нанесли очередную серию ударов по контролируемым врагом территориям. Значительное число беспилотников достигло целей в Одесской области.
Основной целью российских «Гераней» стал аэродром Школьный, расположенный под Одессой. Ресурсы противника сообщают о том, что ВС РФ применяли реактивные версии БПЛА - «Герань-5». Её отличие - как в скорости и дальности полёта, так и в массе взрывчатого вещества, которое она способно доставить до точки атаки. Противник утверждает, что такой дрон может нести до центнера взрывчатки.
Помимо прилётов в районе Одессы гремело в течение ночи и в Черниговской области. Местные ставленники киевского режима заявляют о поражении двух объектов энергетики в регионе – в районе Новгорода-Северского и в районе Нежина. Без электроснабжения остаются значительные территории области.
Напомним, что ранее Зеленский заявил о требовании России вывести украинские войска с территории Донбасса в течение двух месяцев (получается, до начала лета). Далее, как сказал глава киевского режима, Россия угрожает выставить уже другие условия. По словам Зеленского, на вывод войск и «торг территориями» он не пойдёт.
Накануне Зеленский встречался с Эрдоганом и в ходе встрече обсуждал «возможную встречу в Стамбуле с Путиным». В Кремле информацию о самой возможности такой встречи пока не прокомментировали.
