Ливанская «Хизбалла» поразила британский эсминец, приняв его за израильский

Ливанская «Хизбалла» нанесла ракетный удар по британскому военному кораблю, приняв его за израильский. Об этом сообщает израильский «14 канал».

В воскресенье, 5 апреля, ливанская группировка «Хизбалла» атаковала военный корабль, находившийся примерно в 70 милях от побережья страны, применив противокорабельную ракету. По информации израильской прессы, ливанцы приняли корабль ВМС Соединенного королевства за израильский. В результате удара корабль получил повреждения, но, видимо, незначительные.



Британцы удар ливанской противокорабельной ракеты отрицают, заявляя, что находящийся недалеко от побережья Ливана эсминец ВМС Соединенного королевства HMS Dragon (D35) находится в полном порядке и никто его якобы не атаковал. Об этом заявляет неназванный представитель британского Минобороны, но официального заявления по инциденту нет.

Ливанская «Хизбалла» сейчас ведет войну против Израиля, вторгшегося в Южный Ливан. Пока ливанская армия отводит свои подразделения вглубь страны, группировка сражается с армией еврейского государства.
  1. михаил3 Звание
    Сегодня, 06:56
    То есть совершенно нее ошиблись)
      Сегодня, 07:51
      hi Уверен, "Хизбалла" заслуживает достойной благодарности и восхищения от всех причастных на земле сторон за те гадости, которые мелко бриты нанесли многим народам и странам за своё существование.
      Так держать, "Хизбалла", победы над сионистами!
      am angry
    Сегодня, 06:59
    Ибо нефиг. Думаю Хизбала знала по кому лупит. Пусть мелкобриты сидят на своем острове и не отсвечивают.
    Сегодня, 07:01
    — Да ладно, с кем не бывает ...
    (А впрочем, какая разница)
    Сегодня, 07:03
    Ну, тоже неплохо. Не зря потратили
      Сегодня, 07:06
      А нечего шалаться там, где прилететь может! wassat
        Сегодня, 07:07
        Да. Вот какого хрена отн там делал?
          Сегодня, 07:09
          И я о том же... Не фиг шляться куда не звали...
            Сегодня, 07:42
            бритосы хотели просто немного примазаться к "победе" Дони, но невозбранно огребли.
            и это хорошо! good
    Сегодня, 07:03
    среди всей уродской семьи запада, англичанка самая уродливая laughing где то на одном уровне с евреями, не удивительно что перепутали laughing
      Сегодня, 07:25
      Не Польша?
    Сегодня, 07:09
    А какая нафиг разница?
    Сегодня, 07:09
    Опередили!
    Сегодня, 07:12
    Ну нахрена, их у Англии и так мало. А куда смотрел дежурный пост, или как у норвегов, бабы между собой поссорились и не разговаривают.
    Сегодня, 07:12
    А какая разница? Они одним "миром" мазаны.
    Сегодня, 07:22
    Это даже лучше, чем еврейский.
    Сегодня, 07:26
    "И так сойдёт" без негативного оттенка.
    Сегодня, 07:30
    Хоть за кого-то порадоваться можно. Да и поучиться
    Сегодня, 07:34
    Хитропопые британцы, прикинувшись евреями, малость не рассчитали уровень любви местного населения, как к Израилю, так и к Англии, неплохая ошибка, но в следующий раз надо все-таки топить.
    Сегодня, 07:46
    Британский или израильский эсминец, разницы нет, все это коалиция Эпштейна, так что никакой ошибки не было.
    Сегодня, 07:50
    Смущает то, что громче всех об этом заявляют израильские СМИ.
      Сегодня, 07:58
      Целеуказание давали, в доле ребята.
    Сегодня, 08:02
    По информации израильской прессы

    Израиль накаляет
    Сегодня, 08:07
    Жаль нет у них ПКР. Бритовской нечисти было бы неплохо за 1164 "Москва" отплатить зеркально.
    Сегодня, 08:09
    И у британцев загорелась прачечная ?
    Сегодня, 08:17
    Надо подождать инфы из других источников ..
    Сегодня, 08:20
    Конечно, незначительные - от смеха....
    laughing lol wassat