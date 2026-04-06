Ливанская «Хизбалла» поразила британский эсминец, приняв его за израильский
Ливанская «Хизбалла» нанесла ракетный удар по британскому военному кораблю, приняв его за израильский. Об этом сообщает израильский «14 канал».
В воскресенье, 5 апреля, ливанская группировка «Хизбалла» атаковала военный корабль, находившийся примерно в 70 милях от побережья страны, применив противокорабельную ракету. По информации израильской прессы, ливанцы приняли корабль ВМС Соединенного королевства за израильский. В результате удара корабль получил повреждения, но, видимо, незначительные.
«Хизбалла» совершила запуск ракеты класса «берег — море» по британскому военному кораблю, находившемуся примерно в 70 милях от берегов Ливана.
Британцы удар ливанской противокорабельной ракеты отрицают, заявляя, что находящийся недалеко от побережья Ливана эсминец ВМС Соединенного королевства HMS Dragon (D35) находится в полном порядке и никто его якобы не атаковал. Об этом заявляет неназванный представитель британского Минобороны, но официального заявления по инциденту нет.
Ливанская «Хизбалла» сейчас ведет войну против Израиля, вторгшегося в Южный Ливан. Пока ливанская армия отводит свои подразделения вглубь страны, группировка сражается с армией еврейского государства.
