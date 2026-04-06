Операция «Эпическая ярость» и операция «Лояльность», Хегсет снимает неугодных командиров
В четверг 2 апреля 2026 года генерал Рэнди Джордж, 41-й начальник штаба сухопутных войск США, сидел на совещании, когда ему позвонил министр обороны. Разговор был коротким. Джорджу предложили немедленно уйти в отставку. Через несколько минут об этом узнал весь Пентагон. Через час — весь мир.
Телефонный звонок, уничтоживший сорокалетнюю карьеру, стал кульминацией затяжного противостояния между гражданским руководством Министерства обороны и высшим командным составом американской армии. Противостояния, которое разворачивается на фоне самой масштабной военной операции США за последние двадцать лет — «Эпическая ярость» (Operation Epic Fury), боевых действий против Ирана, вступивших в свою, по словам официальных лиц, «решающую фазу».
Но за этой сухой формулой скрывается история, которую ни одно официальное заявление не расскажет.
Цепь увольнений
Джордж был не единственным. В тот же день Хегсет уволил ещё двоих: генерала Дэвида Ходни, командующего Командованием трансформации и обучения армии, и генерал-майора Уильяма Грина-младшего, главного капеллана сухопутных войск. Три генерала за один день. В разгар войны.
Старшее командование армии узнало об увольнении Джорджа одновременно с остальным миром — из публичного заявления. Как рассказал CNN один из американских официальных чиновников, реакция была выдержанной, но потрясение — очевидным.
Джордж, кадровый пехотный офицер, поступил в Военную академию Вест-Пойнт в 1988 году, до этого отслужив солдатом с 1982-го. Он участвовал в войне в Персидском заливе, в Ираке, в Афганистане. Занимал пост заместителя начальника штаба армии, был старшим военным помощником министра обороны Ллойда Остина при администрации Байдена. Именно эта последняя должность, по мнению наблюдателей, стала для него приговором в глазах Хегсета и его окружения.
Близость к Остину — министру обороны предыдущей администрации — рассматривалась командой Хегсета как клеймо. Не как профессиональная квалификация, а как политическая нелояльность.
Операция «Эпическая ярость»: контекст чистки
К моменту увольнения Джорджa война с Ираном, официально названная «Эпическая ярость», шла уже несколько недель и стремительно выходила из-под контроля того краткого сценария, который рисовали в Белом доме.
Ещё в марте Трамп заявил, что война может завершиться за «две-три недели». Но реальность оказалась иной. Иран наносил удары по коммерческим судам в Ормузском проливе, нарушая мировые энергетические маршруты. Американские самолёты F-15 были сбиты — впервые за более чем двадцать лет боевых потерь авиации от огня противника. Один пилот оказался на территории противника в горах Ирана, его пришлось спасать спецназом в операции, которую Трамп назвал «одной из самых дерзких в американской истории». По данным на начало апреля, 365 американских военнослужащих были ранены, 13 погибли.
Армия под командованием Джорджа несла основную нагрузку по развертыванию наземных сил и обеспечению интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны. Именно в этот момент, когда ставки были максимальными, Хегсет решил сменить командование.
Совпадение? Или причинно-следственная связь?
Христианский сайенс монитор отмечает, что увольнение произошло на фоне спекуляций о возможном наземном вторжении в Иран — сценарии, который, по слухам, вызывал серьёзные разногласия внутри военного руководства.
Не один, не два, не три
Джордж стал лишь звеном в длинной цепи. С начала второго срока Трампа Хегсет уволил более дюжины высокопоставленных военных. Среди них — генерал К.К. Браун, первый чернокожий начальник штаба ВВС, уволенный с поста председателя Объединённого комитета начальников штабов. Адмирал Линда Фэган, комендант береговой охраны. Адмирал Лиза Франкетти, начальник военно-морских операций — первая женщина на этом посту.
Причём зачастую официальных объяснений не даётся вовсе. Просто — телефонный звонок, и карьера заканчивается.
Ещё осенью прошлого года Хегсет уволил заместителя Джорджа, генерала Джеймса Мингуса, как часть «чистки генералов, признанных усомниться или не выровненных по видению администрации». Были уволены главные юристы армии, ВМС и ВВС.
А в марте стало известно, что Хегсет заблокировал повышение четырёх полковников в звание бригадных генералов — двоих чернокожих мужчин и двух женщин — из списка примерно из 35 кандидатов. Джордж, по данным источников, возражал против этого решения.
«Не сдавайтесь»
То, что происходит сейчас в американском военном руководстве, — это не просто кадровые перестановки. Это системный конфликт между двумя концепциями армии.
Одна — традиционная, восходящая к конституционной модели: гражданский контроль, но при этом честный, откровенный совет от военных политическому руководству, даже если он неприятен. Военные выполняют приказы, но имеют право и обязанность говорить правду о последствиях.
Другая — та, которую продвигает Хегсет: армия как инструмент беспрекословного исполнения воли действующей администрации. Лояльность превыше компетенции. Идеология превыше опыта.
Отставной генерал Браун, узнав об увольнении Джорджа за минуты до своего выступления в Гарварде на тему «Лидерство в трудные времена», сказал:
Он сам прошёл через это — был уволен с высшего военного поста в стране. Он вспомнил, как после смерти Джорджа Флойда публично высказался о движении Black Lives Matter, зная, что это может стоить ему утверждения Сенатом на пост председателя Объединённого комитета начальников штабов.
Его утвердили — 98 голосами единогласно. Но те времена, когда институты ещё работали, кажутся далёким прошлым.
Разлом доверия
Исследование Рейгановского института, проведённое в декабре, показало: доверие американцев к армии упало примерно до 50 процентов — с 70 в 2018 году. Среди демократов — до 33 процентов. Среди республиканцев — 67. Армия, которая десятилетиями была одним из самых уважаемых институтов страны независимо от партийной принадлежности, стала полем идеологической битвы.
Для многих таким событием стали не только увольнения, но и сама логика, по которой они происходят. Когда главнокомандующего сухопутными войсками снимают в разгар войны не за провал операции, не за преступную халатность, а за несогласие с начальством — это сигнал всем остальным: не соглашайся. Не спорь. Не думай.
Противник внутри
Иран, с его ракетным арсеналом, географией, готовностью к затяжной войне и поддержкой со стороны йеменских хуситов и Китая, — серьёзный противник. Но главная угроза для американской военной машины, судя по происходящему, исходит не из Тегерана.
Она исходит из Вашингтона.
Когда в разгар боевых действий снимаются командиры, которые знают оперативную обстановку, понимают логистику, координируют действия с союзниками и отвечают за жизни сотен тысяч солдат, — это не перестановка. Это саботаж. Даже если его совершают те, кто формально имеет на это право.
Замена Джорджа генералом Кристофером ЛаНивом, бывшим военным помощником Хегсета, который ещё в день инаугурации Трампа позвонил на бал главнокомандующего из Южной Кореи и поздравил нового президента (на что Трамп отреагировал: «Этот человек — центральный кастинг!»), — лишь подтверждает суть происходящего. На место профессионала ставят выдвиженца. На место стратега — лоялиста.
Что остаётся за кадром
Мы не знаем всего, что говорилось на закрытых совещаниях в Пентагоне. Мы не знаем, какие именно аргументы приводил Джордж, возражая Хегсету. Мы не знаем, обсуждалась ли возможность наземного вторжения и насколько реальны были разногласия по стратегии.
Но мы знаем одно: когда министр обороны, не имеющий военного образования, увольняет в разгар войны генерала с сорокалетним стажем, — это не вопрос кадровой политики. Это вопрос о том, кто на самом деле управляет американской военной машиной и ради каких целей.
Один из бывших министров обороны предупреждал:
Это написано было в прошлом году. Сегодня это уже не предупреждение. Это диагноз.
А в горах Ирана за линией фронта американские пилоты продолжают летать на задания, не зная, что их главнокомандующий уже уволен, а его преемник выбран за верность не стране, а человеку.
