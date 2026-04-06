В США подсчитали предварительные расходы на операцию «Эпическая ярость»
Военная операция «Эпическая ярость» обходится США очень дорого, при этом не достигнув поставленных целей. Ормузский пролив закрыт, Иран не разгромлен и продолжает сопротивляться, режим аятолл свергнуть тоже не удалось.
На сегодняшний день администрация Трампа потратила на войну с Ираном 42 млрд долларов. Это примерная сумма, а методика подсчета основана на докладе Пентагона о том, что за первые шесть дней операции было потрачено 11,3 млрд долларов и последующие расходы составят один миллиард в день.
Счетчик портала Iran War Cost Tracker работает в реальном времени, постоянно обновляя свои данные. Однако, как считают некоторые западные аналитики, окончательная цифра расходов может значительно вырасти, учитывая потери США в технике, особенно в самолетах и беспилотниках.
Ранее министр финансов США Скотт Бернс заявил, у правительства имеется «достаточно средств» для ведения войны с Ираном даже без дополнительного финансирования. Однако, если расходы возрастут, можно запросить дополнительные средства у Конгресса. Речь шла о 200 млрд долларов.
У нас достаточно денег, чтобы финансировать эту войну. Это дополнительное финансирование. Президент Трамп усилил армию как в свой первый срок, так и сейчас, и хочет обеспечить её всем необходимым на будущее.
