В США подсчитали предварительные расходы на операцию «Эпическая ярость»

Военная операция «Эпическая ярость» обходится США очень дорого, при этом не достигнув поставленных целей. Ормузский пролив закрыт, Иран не разгромлен и продолжает сопротивляться, режим аятолл свергнуть тоже не удалось.

На сегодняшний день администрация Трампа потратила на войну с Ираном 42 млрд долларов. Это примерная сумма, а методика подсчета основана на докладе Пентагона о том, что за первые шесть дней операции было потрачено 11,3 млрд долларов и последующие расходы составят один миллиард в день.



Счетчик портала Iran War Cost Tracker работает в реальном времени, постоянно обновляя свои данные. Однако, как считают некоторые западные аналитики, окончательная цифра расходов может значительно вырасти, учитывая потери США в технике, особенно в самолетах и беспилотниках.

Ранее министр финансов США Скотт Бернс заявил, у правительства имеется «достаточно средств» для ведения войны с Ираном даже без дополнительного финансирования. Однако, если расходы возрастут, можно запросить дополнительные средства у Конгресса. Речь шла о 200 млрд долларов.

У нас достаточно денег, чтобы финансировать эту войну. Это дополнительное финансирование. Президент Трамп усилил армию как в свой первый срок, так и сейчас, и хочет обеспечить её всем необходимым на будущее.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +8
    Сегодня, 07:26
    Деньги они себе напечатают , а вот потери техники и репутации , это катастрофа.
    1. мерцание Звание
      мерцание
      +3
      Сегодня, 07:32
      потери техники
      Это не просто потеря техники, фото наглядно демонстрирует как выглядят СПАСАТЕЛИ. Ну и можно представить как будут выглядеть "спасённые")
    2. hellman Звание
      hellman
      0
      Сегодня, 07:41
      а вот потери техники и репутации , это катастрофа

      Это вполне восполнимые потери.
      Невосполнимы это люди - напомните кто количественно\качественно понес потерь больше в людском ресурсе в данном конфликте?
      1. Normann Звание
        Normann
        0
        Сегодня, 07:58
        Так у них и ресурсов гораздо больше.
        1. hellman Звание
          hellman
          -1
          Сегодня, 08:01
          Так у них и ресурсов гораздо больше.

          И?
    3. APASUS Звание
      APASUS
      0
      Сегодня, 08:05
      Цитата: Ирек
      Деньги они себе напечатают , а вот потери техники и репутации , это катастрофа.

      Деньги они напечатают, на репутацию им плевать ,технику наклепают .А вот дух американский у солдат пошатнулся. Бежали с базы в Бахрейне ,трусы одноразовые забыли .
  2. marchcat Звание
    marchcat
    +6
    Сегодня, 07:28
    Когда воюют бухгалтера, ни какой "победы!" ждать и не стоит. fool Только сплошные разрушения.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 07:32
    У нас достаточно денег, чтобы финансировать эту войну ❞ —

    — Уж чего-чего, а этого «добра» у американцев хватает, будет мало – ещё напечатают ...
    (С остальным проблематично)
  4. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 07:33
    Президент Трамп усилил армию как в свой первый срок, так и сейчас, и хочет обеспечить её всем необходимым на будущее.

    Лизнул так лизнул! laughing
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 07:40
      ...ага, амерская армия всё могучее и могучее, амерские зольдатены всё толще и толще..... wassat
      1. Lynx2000 Звание
        Lynx2000
        +1
        Сегодня, 07:53
        Джи-Айи мотострелки будущего...
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 08:10
          laughing ...таких и ломом не проткнуть даже с разбегу и с замахом - тут только сразу БОПСом лупить....
  5. Mouse Звание
    Mouse
    +5
    Сегодня, 07:33
    Фигня какая... Ну поднимут в очередной раз потолок внешнего долга и делов.....
  6. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 07:34
    тут скорее не эпическая ярость а эпическое трындобольство
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 07:35
      Транжирство... Так понимаю.... wink
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 07:40
        ....и это тоже.

        короткий
  7. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 07:39
    Страшно представить сколько у нас за 4 года утекло! А на кого эта нагрузка ляжет? Конечно же на нас, простых граждан
  8. михаил3 Звание
    михаил3
    +6
    Сегодня, 07:44
    Что характерно, Ормузский пролив был до войны совершенно открыт)
  9. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +1
    Сегодня, 08:20
    Для всего тана и его союзников ни понятия Родина … ни интересы страны не существует … только деньги деньги и снова деньги … интересы частного капитала … просто сейчас об этом говорят открыто а ранее маскировали красивыми формулировками
    Для понимания 3/4 мирового запаса золота после ВМВ переехали в сша … вот и главный бенефициар войны