Обиженные на европейских союзников США показали союзника в Западном полушарии
В Пентагоне решили показать, что у США «остаются надёжные союзники» на фоне значительного кризиса с «союзничеством» в войне против Ирана. Свою презентацию «союзника» американское военное ведомство решило провести в Латинской Америке.
Из сообщения обиженного на европейских союзников Пентагона :
В качестве примера представлен авиационный топливозаправщик KC-135 Stratotanker ВВС Чили, который осуществлял дозаправку в воздухе истребителей ВВС США F-35.
Оказалось, что американские боевые самолёты участвуют в авиасмотре, который пройдёт в Сантьяго с 7 по 12 апреля.
Далее – пафос от Пентагона:
Полёт чилийского авиатанкера и американских F-35 был снят над Андами. Процесс дозаправки в кадр почему-то не попал.
Прилёт после дозаправки на аэродром чилийской столицы, где и будет проходить авиационный форум:
При этом многие чилийцы в соцсетях высказались против контактов с военными из США в то время, когда американцы бомбят Иран. Чилийское правительство думает иначе. Официальный Сантьяго прямо говорит о том, что продолжает поддерживать тесные контакты как с Соединёнными Штатами, так и с Израилем:
США и Израиль собираются привлекать в свою антииранскую коалицию южноамериканцев?
