Обиженные на европейских союзников США показали союзника в Западном полушарии

В Пентагоне решили показать, что у США «остаются надёжные союзники» на фоне значительного кризиса с «союзничеством» в войне против Ирана. Свою презентацию «союзника» американское военное ведомство решило провести в Латинской Америке.

Из сообщения обиженного на европейских союзников Пентагона :



У нас надёжные партнёры и союзники в Западном полушарии.

В качестве примера представлен авиационный топливозаправщик KC-135 Stratotanker ВВС Чили, который осуществлял дозаправку в воздухе истребителей ВВС США F-35.

Оказалось, что американские боевые самолёты участвуют в авиасмотре, который пройдёт в Сантьяго с 7 по 12 апреля.

Далее – пафос от Пентагона:

Мы едины с нашими партнёрами в обеспечении безопасности и стабильности в регионе.

Полёт чилийского авиатанкера и американских F-35 был снят над Андами. Процесс дозаправки в кадр почему-то не попал.

Прилёт после дозаправки на аэродром чилийской столицы, где и будет проходить авиационный форум:



При этом многие чилийцы в соцсетях высказались против контактов с военными из США в то время, когда американцы бомбят Иран. Чилийское правительство думает иначе. Официальный Сантьяго прямо говорит о том, что продолжает поддерживать тесные контакты как с Соединёнными Штатами, так и с Израилем:

Министр национальной обороны Фернандо Баррос в своём офисе принял протокольное приветствие со стороны посла Израиля в Чили Пелега Леви. Стороны обсудили развитие партнёрских отношений.



США и Израиль собираются привлекать в свою антииранскую коалицию южноамериканцев?
  Nexcom
    Nexcom
    Сегодня, 08:13
    ...Пиночета собрались воскресить что ли? на Бидоне опробовали фармакологию, решили попробовать с Аугусто? laughing Альенде с камарадос на них нет.

    зы Stratotanker чилийский как-то пожухло выглядит - двигатели старого типа (тонкие и длинные турбины, как на Боинг 200 legacy), амеры давно свои ремоторизировали.
  Mouse
    Mouse
    Сегодня, 08:14
    Что, по задворкам теперь партнеров, союзников собирают? recourse
    Nexcom
      Nexcom
      Сегодня, 08:17
      ... при таком раскладе к кому только не кинешься на шею (с) ... laughing
      ну эээстонцев с другими прибалтосами то недостаточно, а какелы - заканчиваются. поляки - тихо отлынивают. куда ж деваться то? wassat
      Егоза
        Егоза
        Сегодня, 08:20
        Цитата: Nexcom
        при таком раскладе к кому только не кинешься на шею (с) ...

        Только на фото стоят все "прикрымшись" как перед 11 метровым в футболе! laughing
        Nexcom
          Nexcom
          Сегодня, 08:22
          дык под бесноватого ефрейтора косят. фото его гляньте в инете - он так же любил держать руки. но только его то в Первую Мировую ранили в мошонку, вот у него привычка и появилась. а эти то не вкурили и тупо обезьянничают за фюрером. lol
  Ирек
    Ирек
    Сегодня, 08:14
    Кого смогли - купили , остальных напугали.
  Livonetc
    Livonetc
    Сегодня, 08:19
    "Свободу народу Чили!".
  Аскер
    Аскер
    Сегодня, 08:29
    Это известные любители нацистов ещё со второй мировой, так что они да аргентинцы, чем не союзники?