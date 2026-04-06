Киев атаковал юг России, нанеся основной удар по Новороссийску
Бандеровский режим атаковал юг России, нанеся массированный удар по Краснодарскому краю. Атака началась накануне вечером и продолжилась ночью.
По данным военного ведомства, в период с 20:00 до 23:00 воскресенья, 5 апреля, было перехвачено 148 украинских БПЛА самолетного типа и еще 50 в течение ночи. Основной удар противник нанес по Краснодарскому краю, атаковав Новороссийск, Анапу, Сочи, Геленджик и сам Краснодар. Беспилотники заходили со стороны Черного моря несколькими волнами, местные жители сообщают о минимум трех только за вечер.
Несмотря на хорошую работу нашей ПВО, последствий избежать не удалось, особенно в Новороссийске. В городе повреждены несколько многоэтажных домов, атакованных дронами. Пострадали восемь человек, включая двоих детей. Все доставлены в медицинские учреждения, при необходимости будут переправлять в Краснодар.
Также был атакован Краснодар, о последствиях информации нет. В Ростовской области сбили несколько беспилотников, обошлось без последствий, в основном перехваты шли над Азовским морем.
В Белгородской области от удара дрона погиб доброволец народной дружины. В Брянской без последствий.
Накануне глава офиса Зеленского Буданов*, внесенный в России в списки экстремистов и террористов, заявил, что некоторые западные страны потребовали от Киева не наносить удары по российской топливно-энергетической инфраструктуре на фоне мирового энергетического кризиса. Однако киевский клоун проигнорировал призывы, удары продолжаются.
