Киев атаковал юг России, нанеся основной удар по Новороссийску

1 470 4
Бандеровский режим атаковал юг России, нанеся массированный удар по Краснодарскому краю. Атака началась накануне вечером и продолжилась ночью.

По данным военного ведомства, в период с 20:00 до 23:00 воскресенья, 5 апреля, было перехвачено 148 украинских БПЛА самолетного типа и еще 50 в течение ночи. Основной удар противник нанес по Краснодарскому краю, атаковав Новороссийск, Анапу, Сочи, Геленджик и сам Краснодар. Беспилотники заходили со стороны Черного моря несколькими волнами, местные жители сообщают о минимум трех только за вечер.



Несмотря на хорошую работу нашей ПВО, последствий избежать не удалось, особенно в Новороссийске. В городе повреждены несколько многоэтажных домов, атакованных дронами. Пострадали восемь человек, включая двоих детей. Все доставлены в медицинские учреждения, при необходимости будут переправлять в Краснодар.

В результате атаки БПЛА в городе-герое повреждены 6 многоквартирных и 2 частных дома. Обломки беспилотников также обнаружили на территории нескольких предприятий.

Также был атакован Краснодар, о последствиях информации нет. В Ростовской области сбили несколько беспилотников, обошлось без последствий, в основном перехваты шли над Азовским морем.

В Белгородской области от удара дрона погиб доброволец народной дружины. В Брянской без последствий.

Накануне глава офиса Зеленского Буданов*, внесенный в России в списки экстремистов и террористов, заявил, что некоторые западные страны потребовали от Киева не наносить удары по российской топливно-энергетической инфраструктуре на фоне мирового энергетического кризиса. Однако киевский клоун проигнорировал призывы, удары продолжаются.
4 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  VovaVVS
    +2
    Сегодня, 08:24
    Хорошая ПВО - наши танки на аэродромах противника. Банально, но войны от обороны не выигрываются.
  Егоза
    -1
    Сегодня, 08:24
    киевский клоун проигнорировал призывы, удары продолжаются.

    "Я царь еще!" (с) Да и кто там разберет сейчас? Одни призывают прекратить, другие - продолжать. "Ну куда бедному зеле податься"? wassat
  Gpn27
    0
    Сегодня, 08:27
    Вчера в Севастополе целый день, практически без перерыва работала тревога и стреляло ПВО, а затем 30 тыс. населения сидели без света. Руководство, примените уже ТЯО по мостам и жд станциям, разбомите АЭС. Будем ждать, пока все это начнет делать украина?
    Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 08:32
      Вы так и не поняли что обращаться бесполезно?