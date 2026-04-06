Мы категорически отвергаем попытки безосновательно связать Украину с инцидентом со взрывчаткой, найденной вблизи газопровода «Турецкий поток» в Сербии. Украина не имеет к этому никакого отношения.

Киевский режим отрицает свою причастность к попытке подрыва газопровода в Сербии, по которому российский газ поступает в Венгрию. Соответствующее заявление сделал украинский МИД.Киев выступает категорически против прозвучавших обвинений венгерских властей в попытке диверсии на газопроводе «Турецкий поток» в автономном крае Воеводина на севере Сербии. Мол, Украина здесь ни при чем, а виновата Россия, которая якобы хотела подорвать газопровод, действуя под «чужим флагом». Ну кто бы сомневался.Ранее глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что попытка террористической атаки хорошо вписывается в серию, в которой украинцы постоянно пытаются предотвратить транспортировку российского газа и нефти в Европу.Накануне после того, как в Сербии была обнаружена взрывчатка рядом с газопроводом, в Венгрии прошло заседание военного совета, на котором было принято решение об усилении охраны газопровода армейскими подразделениями. Как заявили в Военном агентстве безопасности Сербии, обнаруженная у газопровода взрывчатка оказалась американской.