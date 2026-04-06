Киев пытается переложить вину за попытку подрыва газопровода в Сербии на Москву

Киевский режим отрицает свою причастность к попытке подрыва газопровода в Сербии, по которому российский газ поступает в Венгрию. Соответствующее заявление сделал украинский МИД.

Киев выступает категорически против прозвучавших обвинений венгерских властей в попытке диверсии на газопроводе «Турецкий поток» в автономном крае Воеводина на севере Сербии. Мол, Украина здесь ни при чем, а виновата Россия, которая якобы хотела подорвать газопровод, действуя под «чужим флагом». Ну кто бы сомневался.



Мы категорически отвергаем попытки безосновательно связать Украину с инцидентом со взрывчаткой, найденной вблизи газопровода «Турецкий поток» в Сербии. Украина не имеет к этому никакого отношения.

Ранее глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что попытка террористической атаки хорошо вписывается в серию, в которой украинцы постоянно пытаются предотвратить транспортировку российского газа и нефти в Европу.

Накануне после того, как в Сербии была обнаружена взрывчатка рядом с газопроводом, в Венгрии прошло заседание военного совета, на котором было принято решение об усилении охраны газопровода армейскими подразделениями. Как заявили в Военном агентстве безопасности Сербии, обнаруженная у газопровода взрывчатка оказалась американской.
  1. alexputnik17
    +9
    Сегодня, 09:33
    Украина здесь ни при чем, а виновата Россия, которая якобы хотела подорвать газопровод, действуя под «чужим флагом».

    В Шапито опять порошок забористый опять завезли чтоль? wassat
    1. Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 10:35
      обнаруженная у газопровода взрывчатка оказалась американской.
      И мелькнул рыжий чел в кепи MAGA
  2. военком Котёнок
    +2
    Сегодня, 09:38
    Можно, конечно, предположить, что Украина решила прям за неделю до выборов устроить диверсию, которая подняла бы популярность Орбану. Вполне логично. Именно так бы я и сделал на их месте. Ведь нельзя же подождать недельку, пока выборы пройдут.
  3. Nexcom
    +6
    Сегодня, 09:40
    ..какелы плохо подготовились. зачем амерская ВВ ? надо было чего-нить российское подкинуть "для достоверности". н-да, недорабатывают. или всех за баранов держат.
    1. Mouse
      +3
      Сегодня, 09:45
      Ох, эти сказочники.......... wink
    2. kulemin0025gmail.com
      +1
      Сегодня, 09:47
      Так если бы рвануло, то определить производителя взрывчатки сложновато было бы. Какой взрывчаткой "СП" подорвали?
      1. Nexcom
        +1
        Сегодня, 09:53
        ничего, сказали бы - "обнаружен запах от москальской взрывчатки" (с) belay
      2. nepunamemuk
        0
        Сегодня, 09:57
        Так если бы рвануло, то определить производителя взрывчатки сложновато было бы.

        по анализу воздуха несложно
        а вот СП?
        кто бы туда допустил экспертов
        тем более российских
      3. роман66
        +3
        Сегодня, 10:38
        Так если бы рвануло, то определить производителя взрывчатки сложновато
        запросто. Взрывчатка вся не выгорает, с точностью до производителя определяют
      4. свой1970
        0
        Сегодня, 11:23
        Цитата: kulemin0025gmail.com
        Так если бы рвануло, то определить производителя взрывчатки сложновато было бы. Какой взрывчаткой "СП" подорвали?

        Выявляется достаточно легко.
        По СП следствие ведётся Скандинавами - поэтому чтобы не спалиться - они молчат
    3. 1976AG
      +3
      Сегодня, 09:55
      Цитата: Nexcom
      ..какелы плохо подготовились. зачем амерская ВВ ? надо было чего-нить российское подкинуть "для достоверности". н-да, недорабатывают. или всех за баранов держат.



      Им нет необходимости качественно готовиться. В том, что виноваты русские им поверят, даже если на снимках диверсанты будут в форме ВСУ и даже если было бы видео как диверсанты отправляясь на задание выходят из здания ГУР украины.
    4. Евгений_Свириденко
      0
      Сегодня, 11:10
      Плохо подготовились ? И взрывчатку амерскую использовали ? Ну так надеялись что рванёт...
  4. alexoff
    +5
    Сегодня, 09:52
    Жаль что некому подорвать тот трубопровод, по которому на Украину попадает топливо. Оно там будто из-под земли бьёт, никак не прервать, непонятно откуда берется request
  5. Lynx2000
    -1
    Сегодня, 09:58
    Конечно, а в доказательство, х...хлы конечно же предъявили российский паспорт диверсанта, балалайку и лапти...
    Всё как и с БПЛА на крыше сарая у молдаван, или у ляхов в поле, с нумерацией на киле БПЛА с начальной буквой "Ыы"?!
  6. gridasov
    0
    Сегодня, 10:06
    Свежи воспоминания о непричастности к Северным потоками. К этому уже можно привыкнуть.
  7. Жнец
    +1
    Сегодня, 10:14
    В любой непонятной и понятной ситуации обвиняй Россию! Россия стерпит, а союзники с запада с радостью поддержат.
  8. alexputnik17
    0
    Сегодня, 10:14
    Цитата: Nexcom
    какелы плохо подготовились. зачем амерская ВВ ? надо было чего-нить российское подкинуть "для достоверности". н-да, недорабатывают.

    Хоть бы в красное полотнище завернули. laughing
  10. Федор Соколов
    +1
    Сегодня, 10:17
    Россия хотела сама себя лишить львиной доли газовых доходов.
  11. Pavel57
    0
    Сегодня, 10:31
    Диверсантам надо было заложить советскую взрывчатку.
  12. sdivt
    +1
    Сегодня, 10:35
    Украина здесь ни при чем, а виновата Россия, которая якобы хотела подорвать газопровод, действуя под «чужим флагом»

    Стандартный нарратив, я бы, скорее, удивился, если бы это не прозвучало
    И - да, к сожалению, западная аудитория "проглотит" это, без попытки критического анализа. Там уже столько всего навесили на Россию, что одной глупостью меньше, или больше - ничего уже не меняет
  13. avdkrd
    +1
    Сегодня, 10:35
    Уже слов нет. Может все же стоит начать систематическое уничтожение непримиримых нацистов из киевской опг? Какой-то когнитивный диссонанс- из каждого утюга льется песня про то, что страны НАТО являются участниками войны, но кроме озабоченности, ничего не происходит. На фоне того, как Иран ведёт войну, просто стыдно. Один, против двух ядерных держав и не стесняется задавать подарки для всех причастных, а у нас по жилым домам прилетают натовские ракеты и все на уровне МИДа. С киевской хунтой та же история, не могу даже придумать, чем можно объяснить иммунитет Зелинского. Обещание израильскому премьеру? Обещание?!! Дичь какая-то.
    Я все к чему, мы спокойно смотрели, как Украина вооружается и реформирует армию с 2014 до 22 года. Нам все равно пришлось начать сво, и ценой оказалась очень дорогой. Пятый год идёт война и в таком режиме, цели которые поставлены изначально- недостижимы.
    Европа открыто готовится к войне с Россией к 2030 году. Промывка мозгов и подготовка общественного мнения уже началась, бюджеты формируются, а мы по прежнему "открыты для торговли и взаимовыгодного сотрудничества".
    1. свой1970
      0
      Сегодня, 11:33
      Цитата: avdkrd
      киевской хунтой та же история, не могу даже придумать, чем можно объяснить иммунитет Зелинского. Обещание израильскому премьеру? Обещание?!! Дичь какая-то.

      Вам пример Ирана , не?
      Там убили всех военных руководителей по 3 раза уже и главу государства - эффекта ноль. Иран как воевал так и воюет.
      Тоже самое будет и на Украине.
      США назначит ЛЮБОГО ( да хоть меня belay lol belay ) президентом Украины и бандеровцы будут там сидеть на попе ровно и не говорить - потому что и деньги и вооружения и счета в банках - контролируют США.
      Был Аваков или ПС - вякнули против Зе, и где теперь они? Их просто оторвали от сиськи гегемона и все, они сдулись....
  14. Polak_Polak
    0
    Сегодня, 11:19
    A ja "kategorycznie" twierdzę że to bandersyny chciały wysadzić ten gazociąg!
  15. вертухай 2003
    0
    Сегодня, 11:25
    Пора российским спецслужбам у украинских учиться, что мешает упороть чем нибудь очень смертоносным по киевской базе в Ливии, а потом на Иран списать, ах да, тут решимость нужна...