C-130J ВВС Индии с десантом сел на аэродром в Гималаях на высоте 5 тысяч метров

6 072 19
Самолет C-130J ВВС Индии с десантом спецназовцев на борту успешно сел на самый высокогорный аэродром в мире, расположенный в Гималаях на высоте более 5 тысяч метров. Индийские пилоты посадили машину на грунтовую взлетно-посадочную полосу Даулат Бег в Ладакхе неподалеку от китайской границы.



Об этом написал в своей соцсети пользователь из Индии Вивек Сингх.

Собственно, подобные взлеты и посадки на данной авиабазе высоко в горах ВВС Индии совершают далеко не впервые. Их опыт и подготовка несравнимы с теми, которыми обладают их американские коллеги, допустившие в Иране просто эпический провал во время своей спасательной операции.

Примечательно, что на борту индийского военно-транспортного самолета находились не просто какие-нибудь мешки с песком, а бойцы элитного подразделения спецназа «Гаруд». При этом посадка совершалась ночью. Этот эпизод являлся частью учений по отработке наступательных и поисково-спасательных операций индийских Вооруженных сил.



Автор поста отмечает, что подобная операция в реальных боевых условиях возможна только при полном превосходстве в воздухе над противником, а также при наличии соответствующей техники.

С профессиональными действиями индийских военных сильно контрастирует недавние события в Иране. Там американцы, спасая своего сбитого пилота истребителя F-15E, потеряли два самолета MC-130J и доставленные ими вертолеты MH-6М. Они сами уничтожили свою технику, чтобы она не досталась иранцам. Дело в том, что совершившие посадку в Иране американские самолеты не смогли затем взлететь якобы из-за грязи.
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 09:57
    А какая была посадочная скорость ,у индусов ? Вроде должна быть поболее чем на уровне моря ." Любишь скорость - иди в индийскую высокогорную транспортную авиацию !!!"
    1. Netl Звание
      Netl
      +1
      Сегодня, 10:42
      Цитата: tralflot1832
      должна быть поболее чем на уровне моря

      Меньшая плотность воздуха, большая скорость, больший пробег.

      ИМХО, вообще идея сажать десантные самолеты с людьми в высокорье - не самая лучшая. request
  2. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 10:09
    Не штатовцы мордой в грязь не лезут....
  3. Дырокол Звание
    Дырокол
    +2
    Сегодня, 10:10
    Дело в том, что совершившие посадку в Иране американские самолеты не смогли затем взлететь якобы из-за грязи.

    Ммм... автор считает, что чистое поле и грунтовый аэродром это одно и тоже?
    1. роман66 Звание
      роман66
      -1
      Сегодня, 10:41
      Это янки так считали. Зря
      1. Дырокол Звание
        Дырокол
        0
        Сегодня, 11:16
        Цитата: роман66
        Это янки так считали. Зря

        У них была задача и цена ее решения не была на первом месте.
  4. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +1
    Сегодня, 10:11
    Ещё неизвестно,сами ли американцы сожгли свои самолёты.
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 10:13
      Сожгли до тла. Иранцы постарались бы повредить и захватить.
      1. Grencer81 Звание
        Grencer81
        0
        Сегодня, 11:24
        Могли и сгореть после повреждений.
  5. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 10:11
    Самолет C-130J ВВС Индии с десантом спецназовцев на борту успешно сел на самый высокогорный аэродром в мире, расположенный в Гималаях на высоте более 5 тысяч метров.

    Не специалист, но насколько "весело" ему взлетать потом? what
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 10:42
      Можно применить пороховые ускорители
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:17
    Цитата: К-50
    но насколько "весело" ему взлетать потом?

    Наверно всё зависит от длины ВПП и массы " Вимана С 130" ,встречного ветра и " коридора набора высоты " между горами .Наверно взлетают весело .
    1. Баюн Звание
      Баюн
      +2
      Сегодня, 11:11
      В Гималаях есть аэродромы, где "набор высоты" не нужен. После ВПП пропасть на 2-3 км вниз. Главное "удержать" высоту, не "клюнув" вниз.
  7. ramschel Звание
    ramschel
    0
    Сегодня, 10:57
    Where in Himalaya is altitude of 5 meters?
  8. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 10:57
    При этом посадка совершалась ночью. Этот эпизод являлся частью учений по отработке наступательных и поисково-спасательных операций индийских Вооруженных сил.
    Вот тебе и "Ача ача!" Молодцы пилоты...
  9. кот Краш Звание
    кот Краш
    -1
    Сегодня, 10:58
    Крутяк, конечно, конкретный. Но непонятна вообще цель постройки такого аэродрома. Индусы что, готовятся воевать за Джомолунгму?
    1. Баюн Звание
      Баюн
      +1
      Сегодня, 11:14
      Фильмы о катастрофах предлагают один из ответов. В случае мегацунами, выжить можно только в высокогорных бункерах. А быстро туда добраться = долететь.
  10. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    0
    Сегодня, 11:09
    Не стоит делать из американцев неумех , качество их подготовки на одном из высочайших уровней.Глупо это отрицать.
    А эти два борта были повреждены во время боя и насколько я понял , просто вызвали другие а эти тупо сожгли.Богатая страна , много самолётов.
  11. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 11:35
    . Их опыт и подготовка несравнимы с теми, которыми обладают их американские коллеги, допустившие в Иране просто эпический провал во время своей спасательной операции.
    А Трамп говорит, что великолепно проведённая операция. Соглашусь.. по дерзости, да. По затратам и потерям, такое себе. Лишь доказать, своих не бросаем, что бы из амеровской армии военнослужащие не уходили...И куда амеры дели 10 чел. экипажа с транспортников и наверное, 4 чел. с вертолётов? feel