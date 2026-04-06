Вследствие атаки ВСУ в ЛНР заблокированы под землёй десятки горняков

2 560 11
Более сорока горняков не могут вернуться на поверхность и застряли под землей из-за вызванного атаками ВСУ аварийного отключения электричества. Ночью ВСУ ударили по территории шахты «Белореченская», в результате оказалась повреждена электроподстанция.

По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, в настоящее время с шахтерами установлена связь, у них есть необходимый запас питьевой воды. Все необходимые службы предпринимают меры по спасению горняков и подключению шахты к электроснабжению. По поручению главы республики на месте происшествия находятся первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин, а также министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константин Роговенко.



Накануне украинские формирования атаковали энергетическую инфраструктуру в ДНР и ЛНР, в результате чего более 500 тысяч абонентов остаются без энергоснабжения. Кроме того, все округа Херсонской области полностью или частично обесточены, а в отдельных районах Запорожской области возникли перебои с электроснабжением.

Таким образом, становится очевидно, что противник при первой же возможности без колебаний готов спровоцировать гуманитарную катастрофу в приграничных регионах России. При этом его абсолютно не беспокоят возможные последствия ударов по критической инфраструктуре. В то же время аналогичные действия в отношении инфраструктуры в подконтрольных Украине регионах Киев называет «военными преступлениями».
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757 Звание
    +1
    Сегодня, 10:39
    Очевидное... да о чем говорить, война, просто - быстро не будет.
    Удачи нашим людям, пусть все сложится хорошо! soldier
    1. Reptiloid Звание
      Сегодня, 11:20
      Пусть помощь к ним поскорей придет, что бы все были здоровы ,конечно Виктор hi
      Цитата: rocket757
      Очевидное...Удачи нашим людям, пусть все сложится хорошо! soldier
      1. Татьяна Звание
        Сегодня, 11:39
        Жизни горняков из под земли надо срочно спасать!
        Биологическое обезвоживание человеческих организмов время спасения горняков не ждёт!
  2. Uncle Lee Звание
    Сегодня, 10:41

    противник при первой же возможности без колебаний готов спровоцировать гуманитарную катастрофу
    А мы не можем оставить майданию без интернета, ТВ, мобильной связи, без света, в конце концов ! Если уж верхушка укрорейха так неприкасаема ! am
    1. Комментарий был удален.
    2. sdivt Звание
      Сегодня, 11:05
      Цитата: Uncle Lee
      А мы не можем оставить майданию без интернета, ТВ, мобильной связи, без света, в конце концов !

      В смысле - не можем?
      Вы же не новичок на ВО? Публикации об отключении подачи электроэнергии на Украине публикуются достаточно регулярно
      Вот, к примеру, в публикации за январь:
      Новые удары по энергетике противника под Киевом и новые аварийные отключения
      удары по объектам на территории противника продолжаются ... сообщения о многочисленных прилётах в предместьях Киева – Буче, Гостомеле, Вышгороде. Напомним, что в Вышгороде располагается верхняя ступень Днепровского каскада – Киевская ГЭС, критический объект энергетики, обеспечивающий электроэнергией Киев и соседние регионы ...
      аварийные отключения коснулись сразу нескольких регионов, включая Киевскую, Харьковскую, Сумскую, Черниговскую, Одесскую, Николаевскую области
    3. Reptiloid Звание
      Сегодня, 11:14
      А помните Владимир Владимирович hi как зимой говорили, что электричество им всё отключили и воду.? И что мобильики зарядить в палатках на улице. А батареи полопались, работников ЖХК забрали в армию .... И не починить, и будут эпидемии от гуано на улице и в пакетах? А потом разговоры прекратили и все как-то наладилось? И всё вроде нормально.
  3. alexputnik17 Звание
    Сегодня, 10:44
    настоящее время с шахтерами установлена связь, у них есть необходимый запас питьевой воды

    А нельзя тупо подогнать генератор, подключить лифт или чего там и вытащить шахтёров? wassat А уже потом спокойно ремонтом заниматься.
    У меня на дачу такая приезжает при авариях. На всю республику такого нет? belay
    1. PMA Звание
      Сегодня, 11:20
      Вы представляете мощность, необходимую для питания подземного комплекса шахты? Даже если оставить только жизненно необходимые потребности - работу вентиляционных систем, водоотлива, транспортного и клетевого оборудования? Это Вам не пару лампочек и холодильник с телевизором на даче запитать.
    2. Zyablicev43 Звание
      Сегодня, 11:31
      Подъемная машина даже средней мощности-это сотни киловатт.
  4. Амиго. Звание
    Сегодня, 11:01
    Шёл 4_тый год войны, а в первопрестольной пикировки между башнями, а остальное побоку
    1. sdivt Звание
      Сегодня, 11:23
      Цитата: Амиго.
      Шёл 4_тый год войны

      пятый, амиго, пятый
      и, есть такое нехорошее чувство, что и на шестой - будет так же, и на седьмой...