Иран ударил по заводу в ОАЭ, производящему компоненты радаров Patriot и THAAD

Иран ударил по заводу в ОАЭ, производящему компоненты радаров Patriot и THAAD

В Объединённых Арабских Эмиратах подтвердили информацию о повреждении предприятия в промзоне Абу-Даби. В сообщениях говорится о том, что всему виной оказались «обломки, которые упали на завод в районе Муссафах после перехвата ракеты системой ПВО».

Оказалось, что «обломки» нанесли ущерб предприятию Raneen Systems, которое занято в сфере производства, ремонта и технического обслуживания радаров, а также систем связи и другой военной электроники. На прошлой неделе сообщалось, одна из повреждённых в результате ранее нанесённых Ираном ударов американских РЛС была отправлена на ремонт именно на завод компании Raneen Systems.



На данный момент степень ущерба не уточняется. При этом известно, что в результате удара по заводу ранение получил рабочий.

В прошлом году компания из ОАЭ отчиталась о росте продаж на мировом рынке радаров для систем противовоздушной обороны, а также для управления огнём. Также был конкретизирован и факт производства компонентов для американских систем ПВО-ПРО Patriot и THAAD, что доказывает проведение работ компанией в том числе в интересах американской военной машины. А Иран предупреждал, что любое региональное предприятие, продукция которого связана с американской и израильской армиями, равно как и любое предприятие, продукция которого напрямую используется против Исламской Республики, входит в число целей для ракет и БПЛА. Так произошло и с заводом ВПК в ОАЭ.
  1. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +7
    Сегодня, 10:34
    в результате удара по заводу ранение получил рабочий.
    Иранцы не парятся, работает там кто или нет. Предупредили - жахнули. Сила и воля! good
    Хотелось бы результат увидеть...
    1. Комментарий был удален.
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +5
      Сегодня, 10:45
      любое предприятие, продукция которого напрямую используется против Исламской Республики, входит в число целей для ракет и БПЛА.
      Нашим бы так по целям определиться !
  2. vkfriendly Звание
    vkfriendly
    +3
    Сегодня, 10:42
    Цитата: alexputnik17
    Иранцы не парятся, работает там кто или нет. Предупредили - жахнули. Сила и воля!
    Хотелось бы результат увидеть...

    От наших "голубей" не дождешься, а то как Песков будет на похороны друзей ездить в Европу?
  3. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 10:49
    Цитата: vkfriendly
    От наших "голубей" не дождешься

    К сожалению, полагаю, Вы правы....
  4. drags33 Звание
    drags33
    +2
    Сегодня, 10:58
    Смотришь информацию обо всех военных конфликтах в последние годы, и понимаешь, что эти "обломки" настолько коварные, что хуже самой ракеты/БПЛА ))))) Вот от них-то и все беды, а не от самих боеголовок...)))) wink
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      +2
      Сегодня, 11:04
      Во-во! А иранские "обломки", похоже, самые меткие. И ракеты у них без заряда, летят "обломками" набитые.
  5. михаил3 Звание
    михаил3
    +3
    Сегодня, 11:17
    Для Ирана критически важно не допустить быстрого ремонта разрушенных ими американских радаров. Так что подобные заводы им надо не повреждать, а с лица земли стирать.
  6. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 11:26
    Вот это они нормально жахнули! Да в общем они всегда отлично долбят коалицию, в отличии от нас нашим миндальничьем.
    1. Туре-Собака Звание
      Туре-Собака
      0
      Сегодня, 11:30
      Простите , поправочка : не с "нашим" а приемника ЕБНа г. Путина В.В. с присными.