Иран ударил по заводу в ОАЭ, производящему компоненты радаров Patriot и THAAD
В Объединённых Арабских Эмиратах подтвердили информацию о повреждении предприятия в промзоне Абу-Даби. В сообщениях говорится о том, что всему виной оказались «обломки, которые упали на завод в районе Муссафах после перехвата ракеты системой ПВО».
Оказалось, что «обломки» нанесли ущерб предприятию Raneen Systems, которое занято в сфере производства, ремонта и технического обслуживания радаров, а также систем связи и другой военной электроники. На прошлой неделе сообщалось, одна из повреждённых в результате ранее нанесённых Ираном ударов американских РЛС была отправлена на ремонт именно на завод компании Raneen Systems.
На данный момент степень ущерба не уточняется. При этом известно, что в результате удара по заводу ранение получил рабочий.
В прошлом году компания из ОАЭ отчиталась о росте продаж на мировом рынке радаров для систем противовоздушной обороны, а также для управления огнём. Также был конкретизирован и факт производства компонентов для американских систем ПВО-ПРО Patriot и THAAD, что доказывает проведение работ компанией в том числе в интересах американской военной машины. А Иран предупреждал, что любое региональное предприятие, продукция которого связана с американской и израильской армиями, равно как и любое предприятие, продукция которого напрямую используется против Исламской Республики, входит в число целей для ракет и БПЛА. Так произошло и с заводом ВПК в ОАЭ.
