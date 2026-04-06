Сорок часов в тылу врага. Как проходила секретная операция по спасению сбитого пилота F-15E
Третьего апреля 2026 года иранские системы противовоздушной обороны сбили американский истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle. Это был первый случай потери американского самолёта внутри иранского воздушного пространства с начала военной операции «Эпическая ярость». Истребитель рухнул в горах Загроса, примерно в двухстах милях от побережья Персидского залива, в провинции Исфахан.
F-15E Strike Eagle — двухместный многоцелевой ударный самолёт четвёртого поколения, созданный для глубоких прорывов в оборону противника и точечного поражения целей. Экипаж состоит из пилота и оператора вооружений — офицера, отвечающего за управление системами наведения, сенсорами и вооружением. Именно разделение функций делает эту машину столь эффективной в условиях насыщенной ПВО, но не в этот раз: пилота удалось эвакуировать быстро, а оператор вооружений, полковник ВВС, оказался отрезанным в тылу врага.
Как и в любой армии мира, в ВВС США существует чёткий регламент действий на такой случай. Единый центр координации — Координационный центр по спасению ВВС (Air Force Rescue Coordination Center) — получает сигнал от катапультировавшегося лётчика и запускает протокол Боевой поисково-спасательный отряд (CSAR). Основу любой спасательной операции составляют действия группы Pararescue Jumpers — PJ, спецназа ВВС, проходящего жесточайший отбор. В PJ попадает далеко не каждый спецназовец.
С момента катапультирования до момента спасения прошло более сорока часов. Сорок часов, в течение которых потеря одного человека превратилась в гонку между двумя армиями, двумя разведывательными системами и двумя совершенно разными представлениями о том, что значит «не оставлять своих».
Гонка
Иран отреагировал немедленно. Государственное телевидение IRIB транслировало сообщения с предложениями денежного вознаграждения за поимку американского лётчика. Население призвали активно участвовать в поисках. Одновременно военные власти выпускали указания: не причинять вреда пилоту, обеспечить его "мягкое" задержание. Местные жители уже стекались к месту крушения, когда иранские военные колонны двигались к району предположительного нахождения лётчика.
Раненый лётчик отошёл от места падения, перемещался по горной местности и поддерживал прерывистую связь с американскими силами через аварийные радиомаяки и портативные рации.
Уловка
Пока спецназ готовился к вылету, ЦРУ запустило операцию прикрытия. Американская разведка распространила внутри Ирана дезинформацию о том, что силы США якобы уже обнаружили лётчика и эвакуируют его наземным путём за пределы страны. Эта уловка направила иранские поисковые группы в ложном направлении и выиграла драгоценные часы.
Параллельно с этим ЦРУ определило точное местонахождение лётчика и передало координаты в Пентагон и Белый дом. Без этой информации спецназ, действующий в сложном горном рельефе площадью в сотни квадратных миль, столкнулся бы с неразрешимой задачей.
Комбинация дезинформации и точной разведки стала краеугольным камнем всей операции.
Спасение
В ночь с четвёртого на пятое апреля американские силы начали операцию. Масштаб был впечатляющим: сотни военнослужащих специальных операций, десятки летательных аппаратов, многоуровневая разведывательная архитектура, включающая воздушную разведку, ИИ и спутниковое наблюдение.
Наземный компонент составляли операторы DEVGRU — 6-й команды «морских котиков» (SEAL Team 6), подразделения первого эшелона, созданного в 1980 году после провала операции «Орлиный коготь» — той самой неудачной попытки спасти заложников в Иране, которая стоила жизни восьми американским военным и определила на десятилетия вперёд отношение США к операциям спецназа в этом регионе. Параллельно действовали Pararescue Jumpers.
Авиационное прикрытие обеспечивали истребители F-35, действовавшие в режиме стелс для подавления иранских ПВО и обеспечения превосходства в воздухе над районом операции.
Разведку вели беспилотники MQ-9 Reaper, обеспечивая постоянное наблюдение в реальном времени и за лётчиком, и за приближающимися иранскими силами.
Доставку и тыловое обеспечение осуществляли самолёты MC-130J Commando II, способные выполнять маловысотные полёты в сложном горном рельефе. Именно они доставили на передовую площадку вертолёты 160-го авиационного полка специальных операций — «Ночных сталкеров».
У PJ есть собственная авиационная инфраструктура: беспилотники, вертолёты, ударные БПЛА, конвертопланы, собственные заправщики HC-130. Всё это было задействовано в операции, что делало спасательную группу полностью автономной боевой единицей, а не просто «пассажирами» на чужих вертолётах.
«Маленькие птички» и смерть с небес
Самым неожиданным элементом операции стало использование лёгких вертолётов AH-6/MH-6 Little Bird. Эти компактные машины, больше напоминающие вооружённые спортивные вертолёты, чем боевые аппараты, способны быть доставлены в грузовом отсеке C-130, развёрнуты и подняты в воздух за считанные минуты.
На импровизированном аэродроме к югу от Исфахана MC-130J выполнили роль одновременно транспортёров, складов вооружения и заправочных станций. Little Bird в конфигурации AH-6 обеспечивали огневую поддержку и защиту посадочной площадки. В конфигурации MH-6 они участвовали в непосредственном поиске и эвакуации лётчика.
AH-6 выкатывают из грузового отсека MC-130
Американские штурмовики наносили точечные удары по иранским колоннам, пытавшимся приблизиться к местонахождению лётчика, фактически изолируя район операции и создавая временные коридоры для эвакуационных групп. Видео, предположительно снятое очевидцами, показывает стрельбу с борта летательного аппарата, который аналитики идентифицировали именно как AH-6 Little Bird.
Цена
Операция завершилась успешно, но её стоимость оказалась существенной.
Два транспортника C-130. Самолёты совершили посадку на грунт — импровизированную площадку в пустынной местности — чтобы забрать спецназ и лётчиков. Однако с грунта они не смогли взлететь. Американцы уничтожили оба самолёта собственными силами, чтобы чувствительное оборудование — системы связи, навигации, средства радиоэлектронной борьбы — не досталось противнику.
Справа подбитый Little Bird, слева — остов C-13
На заднем плане виден сгоревший C-130, а на переднем — роторная мачта H-6
Поле обломков выглядит довольно большим
Два вертолёта Black Hawk. Огнём с земли иранские подразделения подбили два «Блэк Хока». Экипажи выжили, но вертолёты были потеряны. На фотографиях с места событий, опубликованных в социальных сетях и проанализированных The War Zone, среди обломков обнаружены также остовы двух вертолётов Little Bird.
Штурмовик A-10 Warthog. По некоторым данным, иранские силы ПВО сбили штурмовик A-10 Thunderbolt II, но лётчика удалось эвакуировать. Это первое подтверждённое поражение знаменитого «бородавочника» в этом конфликте.
Трамп заявил, что американских потерь в живой силе не было — все лётчики и операторы спецназа были эвакуированы живыми.
С иранской стороны картина выглядит иначе. По данным иранских военных и КСИР, переданных государственному телевидению, в ходе операции было уничтожено несколько «вражеских летательных аппаратов». КСИР оспаривает утверждения Вашингтона об успешном спасении, хотя доказательств гибели или захвата американского лётчика иранская сторона не представила. Фотографии горящих обломков C-130 и вертолётов, опубликованные иранской стороной, однако, подтверждают материальные потери американцев.
Что это говорит о современной войне
Операция по спасению лётчика F-15E стала редким примером, в котором одновременно проявились все уровни современного военного конфликта.
Стратегический уровень. Способность вернуть своего человека из глубины территории противника — это не только моральный императив (доктрина «не оставлять своих»), но и стратегический сигнал. Успешная операция укрепляет уверенность лётного состава: пилоты, знающие, что за ними придут, действуют решительнее и берут на себя больший риск.
Оперативный уровень. Интеграция ЦРУ, DEVGRU, PJ, 160-го авиаполка, истребителей пятого поколения и беспилотной разведки в единую операцию, развёрнутую за часы, демонстрирует высокий уровень межведомственной координации..
Тактический уровень. Использование MC-130 для доставки вертолётов на импровизированный аэродром, развёртывание Little Bird за минуты, огневое прикрытие с воздуха и уничтожение техники при отходе — всё это отработанные до автоматизма процедуры, проверенные в десятках учений и реальных операций.
Слабые места
Однако операция обнажила и уязвимости, причём масштаб потерь оказался существенно больше, чем первоначально сообщали американские СМИ. Два C-130, два Black Hawk, два Little Bird и один A-10 — это значительные материальные потери за одну миссию по спасению одного человека.
Кроме того, сам факт уничтожения F-15E, A-10 и двух Black Hawks указывает на то, что иранская интегрированная система ПВО остаётся способной поражать американские самолёты и вертолёты даже при действиях на значительном удалении от побережья.
Иранская сторона продемонстрировала противоречивую реакцию. С одной стороны, военные утверждали об уничтожении американских аппаратов — и фотографии частично это подтверждают. С другой, сам факт того, что США удалось провести такую операцию глубоко внутри иранской территории, представляет собой серьёзный вызов для Тегерана. Если противник способен посадить транспортники, организовать аэродром, доставить вертолёты, обеспечить их заправку и прикрытие в двухстах милях от побережья, вести полноценный наземный бой с иранскими подразделениями и уйти — это ставит под вопрос эффективность всей системы обороны.
Публичные заявления о «провале» американской операции при одновременном отсутствии доказательств гибели или захвата лётчика говорят о том, что иранская сторона оказалась неспособна перехватить инициативу, несмотря на численное превосходство на местности. Иран нанёс урон, но не достиг главной цели — не захватил живого американского офицера, который стал бы колоссальным пропагандистским и разведывательным трофеем.
Как бы провели подобную операцию другие военные державы?
Россия. Российские ВКС обладают поисково-спасательными возможностями, включая вертолёты Ми-8АМТШ и самолёты Ил-76. Однако российский опыт в Сирии показал, что координация между разными видами вооружённых сил остаётся значительной проблемой. Операция аналогичной сложности потребовала бы гораздо больше времени на подготовку и, вероятно, столкнулась бы с трудностями в обеспечении скрытного проникновения. Как точно заметил журналист Андрей Медведев в своём телеграм-канале:
Но я тут повод для иронии, честно сказать, не вижу.
Вот когда у нас в вооруженных силах будет отстроена такая же система работы поисковых групп, у которых будут свои не только вертолёты (на вертолётах наши группы работают, да), но и истребители, БПЛА, штурмовики и транспортники, единый центр командования, спутниковая связь и передача данных, свой учебный центр, тогда и будем снисходительно иронизировать.
А пока просто смотрим и понимаем, что есть над чем работать.»
Китай. Народно-освободительная армия Китая активно развивает возможности сил специальных операций, однако они остаются преимущественно ориентированными на региональные конфликты. Проведение скрытной операции глубоко внутри территории серьёзного противника, требующей межведомственной координации на уровне ЦРУ — Пентагон, остаётся за пределами текущих возможностей Пекина.
Израиль. Армия обороны Израиля, пожалуй, ближе всех стоит к американской модели. Опыт операций в глубине вражеской территории и тесная интеграция разведки с боевыми подразделениями создают основу для подобных миссий. Однако масштаб операции в Иране — сотни военнослужащих, десятки самолётов, многоуровневое прикрытие — превосходит текущие израильские возможности по проецированию силы на подобные расстояния.
Великобритания. SAS и SBS обладают высочайшим уровнем подготовки, а британская разведка MI6 традиционно сильна на Ближнем Востоке. Однако Королевские ВВС не располагают таким количеством специализированных платформ, необходимых для комплексного обеспечения подобной операции.
Заключение
Операция по спасению лётчика F-15E — это не просто история о храбрости отдельных людей, хотя храбрость здесь присутствует в избытке. Это история о системе, способной за часы сконцентрировать разведку, авиацию, спецназ и тыловое обеспечение в единую точку на карте вражеской территории и вывести оттуда живого человека.
Цена оказалась высокой: несколько единиц техники, каждая из которых стоит десятки миллионов долларов. Но философия, стоящая за этой ценой, проста и не подлежит обсуждению: технику можно заменить техникой, но человека заменить нечем.
В 1980 году в этой же стране, в этих же горах, американский спецназ потерпел сокрушительное поражение — операция «Орлиный коготь» закончилась гибелью восьми военнослужащих в пустыне у места под названием «Пустыня Один». Сорок шесть лет спустя преемники тех, кто погиб тогда, вернулись и выполнили миссию. С потерями, но выполнили.
***
Хотелось бы еще уточнить вот какой момент: пусть никого не смущает та якобы легкость, с которой американцы переиграли иранцев на их поле. На самом деле, США взяли этот матч на опыте: ЦРУ весьма известная контора с огромным человеческим и техническим штатом: шпионы, разведчики, спутники, стратегические дроны и так далее. И главное - огромнейший опыт, причем, в основном успешный.
Что касается парамедиков-спасателей, то это вообще отдельная тема. Эти ребятки копят опыт аж с 1943 года, то есть, со Второй Мировой воны, когда разобщенные подразделения армейского подчинения, сформированные и обученные практически на добровольных началах, спасали американских летчиков по всему миру, от Германии до Тихого океана. Потом были Корея, Вьетнам и десятки других конфликтов, что и позволило в итоге создать одну из самых продвинутых спасательных служб в мире.
Иран может утешить себя тем, что ради спасения одного летчика-оператора США положили на иранскую землю техники почти на 300 миллионов долларов. Это тоже вполне себе неплохой вариант.
