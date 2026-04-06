При крушении Ан-26 в Крыму погиб командующий 45-й армией ВВС и ПВО СФ ВМФ России
Сегодняшнее оперативное совещание в администрации Мурманской области началось с минуты молчания в честь военнослужащих Северного флота, гибель которых произошла неделю назад во время несчастного случая с военным самолетом. При крушении этого Ан-26, в числе прочих, погиб командующий 45-й армией ВВС и ПВО СФ ВМФ России генерал-лейтенант Александр Отрощенко.
Об этом, объявляя минуту молчания, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Чиновник отдал дань памяти погибшим.
Чибис сказал, что погибшие военнослужащие были людьми чести, долга и мужества.
Он пообещал:
Авиакатастрофа российского военного самолета Ан-26 произошла во время планового перелета. Борт упал в районе села Куйбышево в Крыму. Предположительно он врезался в скалу. В результате погибли семь членов экипажа и 23 военнослужащих, находившихся на борту. Согласно предварительным данным, авария произошла по техническим причинам, из-за неисправности.
По факту происшествия правоохранители возбудили уголовное дело. Следователи выявляют нарушения при подготовке к полету и вероятные несоответствующие инструкциям действия экипажа.
45-й армией ВВС и ПВО Северного флота Отрощенко командовал с 2013 года.
