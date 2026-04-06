При крушении Ан-26 в Крыму погиб командующий 45-й армией ВВС и ПВО СФ ВМФ России

Сегодняшнее оперативное совещание в администрации Мурманской области началось с минуты молчания в честь военнослужащих Северного флота, гибель которых произошла неделю назад во время несчастного случая с военным самолетом. При крушении этого Ан-26, в числе прочих, погиб командующий 45-й армией ВВС и ПВО СФ ВМФ России генерал-лейтенант Александр Отрощенко.



Об этом, объявляя минуту молчания, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Чиновник отдал дань памяти погибшим, добавив:

Среди них, к сожалению, командующий авиацией флота Александр Иванович Отрощенко, с которым мы буквально до этого за пару дней виделись.

Чибис сказал, что погибшие военнослужащие были людьми чести, долга и мужества.

Он пообещал:

Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Авиакатастрофа российского военного самолета Ан-26 произошла во время планового перелета. Борт упал в районе села Куйбышево в Крыму. Предположительно он врезался в скалу. В результате погибли семь членов экипажа и 23 военнослужащих, находившихся на борту. Согласно предварительным данным, авария произошла по техническим причинам, из-за неисправности.

По факту происшествия правоохранители возбудили уголовное дело. Следователи выявляют нарушения при подготовке к полету и вероятные несоответствующие инструкциям действия экипажа.

45-й армией ВВС и ПВО Северного флота Отрощенко командовал с 2013 года.
  1. Eragon Звание
    Сегодня, 11:23
    Только 2 вопроса:
    1. Это точно была техническая неисправность, как писали ранее?
    2.(риторический) Сколько командующих ВСУ погибло от разных "технических неисправностей"?
    1. Nexcom Звание
      Сегодня, 11:25
      ....много погибло у нас начальства. один раз вообще командование ВМФ разбилось из-за неправильной загрузки и центровки груза в самолёте. Экипаж был не виноват, ему так приказали.....

      Катастрофа Ту-104 в Пушкине в 1981 году — крупная авиационная катастрофа, произошедшая 7 февраля 1981 года. Авиалайнер Ту-104А, принадлежавший отряду управления 25-й МРАД ВВС КТОФ СССР, выполнял пассажирский рейс по маршруту Пушкин — Владивосток, но через несколько секунд после взлёта рухнул на землю и полностью разрушился. Погибли все находившиеся на его борту 50 человек — 44 пассажира и 6 членов экипажа.

      Среди пассажиров на борту самолёта находились 13 адмиралов, 3 генерала и 12 капитанов первого ранга и полковников, что на время полностью обезглавило Тихоокеанский флот ВМФ СССР. При загрузке самолёта были допущены перегруз и неправильное размещение пассажиров и груза.
      1. Konnick Звание
        Сегодня, 11:36
        Да, тогда виной тому был дефицит... А вот почему этот Ан-26 летел над Бельбекским каньоном? Требования скрытности от локаторов ВСУ? Тогда надо было ехать на автобусе, а не гонять самолет которому уже пора на списание по выработке ресурса. Эта катастрофа обезглавила ВВС Северного флота
    2. Piramidon Звание
      Сегодня, 11:30
      Вот так вам всё и выложат на второй день. Никто ничего ТОЧНО не утверждал, пока только предположения, которых у интернет-спецов всегда хватает. Идет расследование причин, следственная группа работает
  2. Самый вежливый Звание
    Сегодня, 11:26
    Для командующиего думаю был подготовлен от и до борт, хотя всё возможно.Вероятно с ним и заместители летел и помощники , информацию почему то выдают дозированно.
  3. multicaat Звание
    Сегодня, 11:26
    очень странная авария Ан-26. При одном двигателе он вполне мог дотянуть до вменяемой площадки для посадки. Т.е. случилось что-то очень серьезное. Пилоты по радио тоже ничего не передали. Такое ощущение, что проблема в навигации.
    1. Lptsk Звание
      Сегодня, 11:35
      не авария, а катастрофа. да навигация
    2. next322 Звание
      Сегодня, 11:37
      Что там на самом деле случилось вам уже никто и никогда не расскажет.....но слишком большие потери авиации в крыму сильно настораживают,атаки на обьекты в крыму стали круглосуточные и к сожалению с жертвами
  4. alexputnik17 Звание
    Сегодня, 11:28
    Царствие небесное и земля пухом. Соболезнование родственникам погибших. Большая потеря...
  5. Fachmann Звание
    Сегодня, 11:41
    Плохо, плохо это. Очень жаль всех погибших бойцов.
    По поводу того, что вот так, по каким-то причинам борт "Предположительно он врезался в скалу", вспоминается, что вертолёт прежнего президента Ирана, Раиси, тоже врезался в скалу...