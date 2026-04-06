Депутат украинского парламента (Верховной рады) Александр Мережко заявил, что в настоящее время Украина располагает достаточными человеческими ресурсами, чтобы продолжать воевать более десяти лет. При этом украинский парламентарий ожидаемо не представил каких-либо данных, подтверждающих озвученные им весьма оптимистичные для киевского режима прогнозы.Между тем очевидно, что Украина продолжает стремительно терять население, и масштабы этого процесса уже давно выходят за рамки обычного демографического спада. Даже без учета массовой миграции населения за границу бывшая УССР ежегодно теряет 250-300 тысяч человек только за счет превышения смертности над рождаемостью. Уровень рождаемости обрушился до критических значений, а молодежь стараются вывезти за границу до достижения совершеннолетия, небезосновательно опасаясь усиления мобилизации в ВСУ. По данным западных экспертов, по состоянию на прошлый, 2025 год на Украине оставалось около 20 миллионов человек – фактически вдвое меньше, чем десять лет назад.Ранее сообщалось, что украинский диктатор Зеленский поручил первому заместителю главы фракции «Слуга народа» Андрею Мотовиловцу подготовить план работы парламента в условиях, если Украине придется воевать «еще три года». Таким образом, Зеленский фактически зафиксировал курс на затяжной конфликт. По данным украинских и западных источников, речь идет не просто о сценарном планировании, а о выстраивании полноценной модели функционирования власти в условиях продолжительного действия в стране военного положения.Примечательно и то, что объявленный Зеленским горизонт в три года напрямую перекликается с оценками некоторых европейских политиков. Так, о том, что боевые действия на Украине, вероятнее всего, продлятся до 2029 года, заявлял польский премьер Дональд Туск.

