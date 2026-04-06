Депутат Рады: на Украине достаточно населения, чтобы воевать более 10 лет

Депутат украинского парламента (Верховной рады) Александр Мережко заявил, что в настоящее время Украина располагает достаточными человеческими ресурсами, чтобы продолжать воевать более десяти лет. При этом украинский парламентарий ожидаемо не представил каких-либо данных, подтверждающих озвученные им весьма оптимистичные для киевского режима прогнозы.

Между тем очевидно, что Украина продолжает стремительно терять население, и масштабы этого процесса уже давно выходят за рамки обычного демографического спада. Даже без учета массовой миграции населения за границу бывшая УССР ежегодно теряет 250-300 тысяч человек только за счет превышения смертности над рождаемостью. Уровень рождаемости обрушился до критических значений, а молодежь стараются вывезти за границу до достижения совершеннолетия, небезосновательно опасаясь усиления мобилизации в ВСУ. По данным западных экспертов, по состоянию на прошлый, 2025 год на Украине оставалось около 20 миллионов человек – фактически вдвое меньше, чем десять лет назад.



Ранее сообщалось, что украинский диктатор Зеленский поручил первому заместителю главы фракции «Слуга народа» Андрею Мотовиловцу подготовить план работы парламента в условиях, если Украине придется воевать «еще три года». Таким образом, Зеленский фактически зафиксировал курс на затяжной конфликт. По данным украинских и западных источников, речь идет не просто о сценарном планировании, а о выстраивании полноценной модели функционирования власти в условиях продолжительного действия в стране военного положения.

Примечательно и то, что объявленный Зеленским горизонт в три года напрямую перекликается с оценками некоторых европейских политиков. Так, о том, что боевые действия на Украине, вероятнее всего, продлятся до 2029 года, заявлял польский премьер Дональд Туск.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 11:44
    ❝ На Украине достаточно населения, чтобы воевать более 10 лет ❞ —

    — Видимо и норматив «расхода населения» на единицу времени разработали ...
    1. мерцание Звание
      мерцание
      +6
      Сегодня, 11:46
      Александр Мережко заявил, что в настоящее время Украина располагает достаточными человеческими ресурсами
      Интересно, а себя он к этим ресурсам отнес?
      1. KukuRuzvelt Звание
        KukuRuzvelt
        +4
        Сегодня, 11:51
        он управленец, тот, кто ресурсами распоряжается) соответственно зачем 10 лет бороться с ресурсами, не легче вынести управленцев? крамольная мысль как считаете?
        1. opuonmed Звание
          opuonmed
          +1
          Сегодня, 13:13
          Цитата: KukuRuzvelt
          он управленец, тот, кто ресурсами распоряжается) соответственно зачем 10 лет бороться с ресурсами, не легче вынести управленцев?

          Да, многие про это говорят уже года три-четыре! Но что-то не дает это сделать! Почему — это большой вопрос.
  2. кредо Звание
    кредо
    +1
    Сегодня, 11:46
    Депутат украинского парламента (Верховной рады) Александр Мережко заявил, что в настоящее время Украина располагает достаточными человеческими ресурсами, чтобы продолжать воевать более десяти лет....

    Если уж решил перещеголять нашего Мединского, то надо было сразу заявлять о тридцати или пятидесяти годах. Чего мелочиться. fool
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 12:21
      Цитата: кредо
      надо было сразу заявлять о тридцати или пятидесяти годах. Чего мелочиться.

      Пятьдесят или не пятьдесят, а чисто арифметически, если принять во внимание сегодняшний уровень потерь на фронте, естественную убыль, чиновников и беглецов, то населения от 15 до 75 лет на 20 хватит. Правда, нужно из этого вычесть миллион-полтора ТЦКшников, потребных для того, чтобы всех их запихать "в сапоги". Ведь миллионов 20-то у них от 15 до 75, наверняка осталось? По сравнению с 51 623 500 в 1991-м.
      Депутатская арифметика - она такая арифметика... laughing
      1. Nikolaevich I Звание
        Nikolaevich I
        +2
        Сегодня, 12:36
        К сожалению, на российских телеканалах гонят зачастую не достоверную информацию ! То убеждают , что мобилизационный резерв на Украине исчерпан;то ,что "мобики" воюют "из под палки"и мечтают сдаться ! Что бросают в бой необученных "мобиков" ,не умеющих воевать ! Воевавшие на СВО и некоторые военкоры это опровергают ! И резервы находятся,и мотивированных бойцов в ВСУ много,и опытных,грамотных в военном деле всу-шников хватает !
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 13:06
          Цитата: Nikolaevich I
          К сожалению, на российских телеканалах гонят зачастую не достоверную информацию ! То убеждают , что мобилизационный резерв на Украине исчерпан;то ,что "мобики" воюют "из под палки"и мечтают сдаться ! Что бросают в бой необученных "мобиков" ,не умеющих воевать ! Воевавшие на СВО и некоторые военкоры это опровергают ! И резервы находятся,и мотивированных бойцов в ВСУ много,и опытных,грамотных в военном деле всу-шников хватает !

          Я не военкор. Сам с "мобиками" украинскими не воевал. Сын и его друзья рассказывали. Они знают точно. И, подозреваю, лучше военкоров.
          Да, воюют. Да, не мечтают сдаться (по ка не закончится БК - тогда "штык в землю" и "я повар"). И уж точно все они понимают, что, как бы они не попали на фронт, если не будут воевать, то в чернозём уйдут ОЧЕНЬ быстро - в горячке боя никто не разбирается, повар ты или нет.

          Я о другом.
          Я о том, что нельзя, как тот депутат, чисто арифметически определять величину мобрезерва. Мобрезерв - это не то, сколько населения в стране призывного возраста, а то, сколько реально можно на фронт отправить. И цифры это, как правило, очень и очень разные.
          Да и нет никогда ни в одной войне задачи перестрелять всех, кто может воевать. Разве что у Чингисхана было, когда он казнил всех, кто выше тележного колеса. На войне матиматика всегда нелинейна - покруче, чем геометрия у Лобачевского.
          1. Nikolaevich I Звание
            Nikolaevich I
            0
            Сегодня, 14:07
            Цитата: Zoldat_A
            На войне матиматика всегда нелинейна - покруче, чем геометрия у Лобачевского.

            Согласен ! Даже в Германии 1945го года ,когда в бой бросали "пенсионеров" фольксштурма и подростков "Гитлерюгенда", оставалось немало мужчин в возрастном "промежутке" между "фольксштурмом" и "гитлерюгендом" ! Но моя речь о другом ! О том,что "благодаря" ,например,телеканалам рашен ТВ ,народ в России ожидает, что "укрофронт" вот-вот рухнет,ВСУ побегут галопом, наши возьмут Киев,война закончится !А спустя некоторое время тот же народ начинает удивляться (а то и возмущаться) тому,что война,вопреки их ожиданию,продолжается ! А если так же (примерно ,конечно же!) думают чины в МО РФ ? Повлияют такие "думы" на решение : объявлять ли "вторую волну мобилизации" ,али нет,"старым" составом обойдёмся ?
          2. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            0
            Сегодня, 14:27
            Цитата: Zoldat_A
            нет никогда ни в одной войне задачи перестрелять всех, кто может воевать

            Вот именно. Например, во время капитуляции Германии под ружьём было около семи миллионов человек. Исходя из диванной логики, немцы могли бы ещё года три воевать.
  3. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +7
    Сегодня, 11:49
    Бандеровским депусратам трындеть, что дурному с горы котиться. Ляпнул и побежал к зелепоцу за "котлетой")))
  4. К-50 Звание
    К-50
    +2
    Сегодня, 11:50
    Депутат украинского парламента (Верховной рады) Александр Мережко заявил, что в настоящее время Украина располагает достаточными человеческими ресурсами, чтобы продолжать воевать более десяти лет.

    Ну так вперёд. велком. lol
  5. tur-tur Звание
    tur-tur
    +5
    Сегодня, 11:50
    Интересно, а этот депутат себя самого записал в эти человеческие ресурсы? Готов воевать?
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +5
      Сегодня, 12:06
      Цитата: tur-tur
      а этот депутат себя самого записал в эти человеческие ресурсы? Готов воевать?

      Он же депутат, он высказывает волю народа.
  6. frruc Звание
    frruc
    +4
    Сегодня, 11:50
    бывшая УССР ежегодно теряет 250-300 тысяч человек только за счет превышения смертности над рождаемостью.

    У нас этот показатель (естественная убыль населения) примерно 560 тыс./год
    боевые действия на Украине...продлятся до 2029 года, заявлял польский премьер Дональд Туск.

    До 2029 года гиены могут спать спокойно, укры их надежно прикрывают.
  7. Романенко Звание
    Романенко
    +1
    Сегодня, 11:54
    Депутат Рады: на Украине достаточно населения, чтобы воевать более 10 лет

    Если под "ноль", то можно и потерпеть, итог заманчивый
  8. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    0
    Сегодня, 11:56
    Даже без учета массовой миграции населения за границу бывшая УССР ежегодно теряет 250-300 тысяч человек только за счет превышения смертности над рождаемостью.

    РФ в 2021-ом ЕМНИП дошло до миллиона...
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 12:41
      Андрей из Челябинска

      Естественная убыль населения России в 2021 году составила 1,043 млн человек. Причиной высокой смертности стала пандемия COVID, унесшая более 500 тыс. жизней.
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        0
        Сегодня, 13:13
        Цитата: frruc
        Причиной высокой смертности стала пандемия COVID, унесшая более 500 тыс. жизней.

        А остальные 500 тыс?
        Большая убыль у нас была ближе к 2020-му
  9. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +5
    Сегодня, 11:58
    Циничное заявление для имбицильного рагулья. Депутат то сам понял что сказал. Зато какелы должны обрадоваться, "до последнего" будет не три года, а целых десять лет.
  10. Mouse Звание
    Mouse
    +4
    Сегодня, 11:59
    Сказали же до последнего украинца... Вот подсчитывают.... И не важно, что с ответом не сойдется....
  11. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 12:04
    Александр Мережко заявил, что в настоящее время Украина располагает достаточными человеческими ресурсами, чтобы продолжать воевать более десяти лет

    Интересно, а сколько народу останется на Украине через 10 лет ?
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 12:23
      Цитата: carpenter
      Интересно, а сколько народу останется на Украине через 10 лет ?

      Ну, если сейчас и младенцев посчитают...то года на два хватит. Или они всех наемников тоже в украинцы записали?
    2. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      0
      Сегодня, 12:36
      Цитата: carpenter
      Интересно, а сколько народу останется на Украине через 10 лет ?

      При естественной убыли в 300 тыс. имеем снижение численности через 10 лет на 3 млн чел.
  12. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 12:05
    по примерным прикидкам на украине на сегодня осталось около 20 лямов населения, нет, воевать то можно, если в ради придумают однополый способ размножения
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 12:09
      Цитата: Василенко Владимир
      воевать то можно, если в ради придумают однополый способ размножения

      Искусственное оплодотворение...Как на фермах.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 12:26
        Цитата: Uncle Lee
        Искусственное оплодотворение...Как на фермах.

        для этого нужно все одно иметь доноров
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          0
          Сегодня, 13:04
          Цитата: Василенко Владимир
          все одно иметь доноров

          У Павла Дурова могут поучиться lol
    2. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 12:33
      Почкованием............
  13. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 12:16
    До последнего украинца... именно так не получится, но зелебобиков именно это не волнует.
  14. HAM Звание
    HAM
    +3
    Сегодня, 12:18
    Тут скорее "послание" для запада: "готовы воевать 3-года,а вы пока хорошо подготовитесь"...не зря же немчура с поляками выставляют даты начала войны в 29-30 годы.....хотя,эти могут "кинуть"кохлов,как последних лохов,выжав из них сейчас всё,а самим на войну,в означенные сроки,просто не явиться...
  15. Розмари Звание
    Розмари
    +1
    Сегодня, 12:22
    По данным западных экспертов, по состоянию на прошлый, 2025 год на Украине оставалось около 20 миллионов человек – фактически вдвое меньше, чем десять лет назад.

    Вот мне давно это интересно.
    Согласно указу Президента РФ от 4 марта 2026 года, штатная численность Вооруженных Сил России составляет 2 391 770 человек, из них военнослужащих 1 150 628. Плюс Росгвардия 340 тысяч человек. Плюс Погранвойска - около 100 тысяч. Плюс полиция 938 856 единиц. Плюс ФСБ - численность засекречена.
    То есть на 20 миллионов украинцев (включая стариков, женщин и детей) приходится как минимум 2 миллиона российских вооружённых военных и силовиков.
    Вопрос почему мы еще не в Киеве?
    1. Фразах Звание
      Фразах
      -1
      Сегодня, 12:41
      Вопрос почему мы еще не в Киеве?

      Начальствие с кошерными советниками считает, что делать там нечего. Угля, нефти с газом, редкоземов нет. На нет и интереса нет.
      1. Розмари Звание
        Розмари
        0
        Сегодня, 12:52
        Тогда почему бы эту безынтересную операцию на этом и не закончить?
        Пусть сами вымирают, без нашего участия
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        +2
        Сегодня, 13:02
        Цитата: Фразах
        Вопрос почему мы еще не в Киеве?

        Начальствие с кошерными советниками считает, что делать там нечего. Угля, нефти с газом, редкоземов нет.

        Хорошо, что на сайте есть люди, вхожие в круг "начальства с кошерными советниками". Ну кто бы ещё нам, бестолковым, выдал абсолютно точную информацию о планах ВПР? Премного вам благодарны!hi love
    2. евгений-дальневосточник Звание
      евгений-дальневосточник
      0
      Сегодня, 12:54
      А как? По воздуху? так посбивают....По суше? так дронами в килзоне побьют...замкнутый круг. Проще Киев уничтожить....Но как там тётя Валя сказала? Мы типа не такие )))
  16. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    +1
    Сегодня, 12:41
    20 млн.? Звучит сомнительно. Хотя это ж западные эксперты твердят.
  17. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 12:47
    По данным западных экспертов, по состоянию на прошлый, 2025 год на Украине оставалось около 20 миллионов человек – фактически вдвое меньше, чем десять лет назад

    Одну из задач перед партнерами нарик осуществляет безукоризненно. Освобождение территорий 404 от селюков.
    В год незалэжности на территории УССР проживало 52 млн. человек....
  18. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 12:52
    Цитата: Розмари
    Плюс ФСБ - численность засекречена.
    То есть на 20 миллионов украинцев (включая стариков, женщин и детей) приходится как минимум 2 миллиона российских вооружённых военных и силовиков.
    Вопрос почему мы еще не в Киеве?

    Потому, что иные, перечисленные Вами, не участвующие в СВО, выполняют другие, боевые, военные и специальные задачи на просторах нашей необъятной Родины и не только.....
    1. Розмари Звание
      Розмари
      +2
      Сегодня, 13:00
      Если бы Красная Армия во время Великой Отечественной войны выполняла "другие, боевые, военные и специальные задачи на просторах нашей Родины",а не воевала с врагом, мы бы никогда не победили.
      Или "Все для фронта! Все для Победы!", или завязывайте это позорище
  19. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    +1
    Сегодня, 12:59
    Гуманизм Путина и жалость ук украинцам в 2022 обернулся миллионом жертв тех же укров. И сколько ещё будет.
    .
    Когда любитель резать кошке хвост по частям и сторонник адекватности в применении силы одумается и поймёт, что на войне побеждают не мнимым моральным превосходством, а созданием подавляющего превосходства над врагом и решительным использованием ВСЕХ возможностей и преимуществ?
  20. Роман_Васильевич Звание
    Роман_Васильевич
    +1
    Сегодня, 13:01
    Допустим, но:
    Во первых, для них нужно вооружение, а запад всё менее охотно его даёт.
    Во вторых, на войну нужны деньги, а из-за ситуации в мире, они оочень пригодятся самим кредиторам.
    И в третьих, мотивация их...
  21. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 13:08
    Цитата: Розмари
    Если бы Красная Армия во время Великой Отечественной войны выполняла "другие, боевые, военные и специальные задачи на просторах нашей Родины",а не воевала с врагом, мы бы никогда не победили.

    Серьëзно? Вы стратег? laughing
    А ДВ? Хотя бы.
    30 дивизий, 18 бригад, 2 тысячи танков, 3 тысячи самолётов там стояли. С учётом, что после люлей на Халхин-Голе они особо рыпаться не думали. hi
  22. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    +1
    Сегодня, 13:13
    Сразу возникает контрвопрос, а хватит ли у России генералов, чтобы воевать столько лет?!
  23. Гений Ё Звание
    Гений Ё
    0
    Сегодня, 13:33
    Мы воюем с Коллективным Западом, идёт "война на истощение" и меня больше волнует вопрос, насколько теоретически у РФ ресурсов хватит?!
    Экономика уже впала в рецессию, но Армию надо обеспечивать оружием, обмундированием, разместить и накормить!!!
    При Царе, например, накопили такое количество обмундирования, что штрафбаты в Советской Армии одевали в гимнастерки царских времен и много ещё чего было, а ныне как с военными арсеналами???!!!
  24. Thumbs Звание
    Thumbs
    0
    Сегодня, 13:53
    Как ещё долго это безобразие будет твориться? Леопольд в глубокой прострации.