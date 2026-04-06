Российские «Герани» «выключили свет» в Чернигове и Прилуках
Российские войска продолжают выбивать украинскую энергетику, нанося точечные удары дронами-камикадзе типа «Герань». Сегодня утром беспилотники навестили Черниговскую область, отработав по трансформаторной подстанции.
Российские «Герани» в понедельник, 6 апреля, примерно в 04:45, ударили по Новгород-Северскому и Нежинскому районам Черниговской области, поразив два объекта энергетики. Как отмечает местное облэнерго, в результате удара по Нежинскому району без электроэнергии остались более 300 тысяч абонентов в городах Чернигов и Прилуки, а также в двух районах.
Несмотря на то, что противник не называет пораженный объект, известно, что это была трансформаторная подстанция. В результате удара она практически полностью уничтожена, на месте возник сильный пожар, который длительное время не могли потушить. Украинские энергетики обещают приступить к аварийно-восстановительным работам только когда позволит ситуация с безопасностью.
Ранее в Киеве заявили, что Россия поменяла тактику ударов по Украине, прилеты «Гераней» становятся круглосуточными и идут волнами. Россия «просаживает» украинскую ПВО, все больше ударов достигают целей.
