Российские «Герани» «выключили свет» в Чернигове и Прилуках

Российские войска продолжают выбивать украинскую энергетику, нанося точечные удары дронами-камикадзе типа «Герань». Сегодня утром беспилотники навестили Черниговскую область, отработав по трансформаторной подстанции.

Российские «Герани» в понедельник, 6 апреля, примерно в 04:45, ударили по Новгород-Северскому и Нежинскому районам Черниговской области, поразив два объекта энергетики. Как отмечает местное облэнерго, в результате удара по Нежинскому району без электроэнергии остались более 300 тысяч абонентов в городах Чернигов и Прилуки, а также в двух районах.



В результате вражеской атаки поврежден важный энергообъект в Нежинском районе. Обесточены 340 тысяч абонентов в городах Чернигов и Прилуки, Черниговском и Прилуцком районах.

Несмотря на то, что противник не называет пораженный объект, известно, что это была трансформаторная подстанция. В результате удара она практически полностью уничтожена, на месте возник сильный пожар, который длительное время не могли потушить. Украинские энергетики обещают приступить к аварийно-восстановительным работам только когда позволит ситуация с безопасностью.

Ранее в Киеве заявили, что Россия поменяла тактику ударов по Украине, прилеты «Гераней» становятся круглосуточными и идут волнами. Россия «просаживает» украинскую ПВО, все больше ударов достигают целей.
  Mouse
    Сегодня, 11:35
    Да будет свет! — сказал монтёр и перерезал провода.....
  Nexcom
    Сегодня, 11:36
    пишут что у какелов появились новые дроны, очень качественная сборка судя по обломкам (высокая точность подгонки деталей), очень тихие. на РЭБ не реагируют. Прозвали их Марсианин. Предположительно работают на основе ИИ. Это похоже не кустарщина. Показано было на канале в МАХе (прилетело по нашему багги - хорошо что ребята живы остались). Враг к сожалению всё более изощряется. Кто-то опять из их дружбанов какелам подкинул этой заразы...