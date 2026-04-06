5 620 12
Вторая партия зенитных высокоточных ракет 9М333 поставлена в зону СВО

Очередная партия высокоточных зенитных ракет 9М333 поступила в зону СВО, отгрузку произвел концерн «Калашников», сообщает пресс-служба концерна.

Российские зенитчики получили вторую в этом году партию зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М333, применяемых ЗРК «Стрела-10». Первая партия в зону СВО была поставлена в начале марта. Объёмы поставок традиционно не раскрываются, ракеты произведены и переданы в рамках госконтракта этого года. Как подчеркивается, данная ракета очень востребована в зоне спецоперации из-за своей высокой эффективности. Объёмы производства 9М333 выросли.



ЗУР 9М333 предназначена для поражения в любое время суток воздушных целей в условиях применения оптических помех, в том числе дистанционно пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет. Головка самонаведения ЗУР имеет три режима работы: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый.




Модернизированная зенитная ракета 9М333 пошла в серию в 2020 году после успешных финальных испытаний, прошедших на Донгузском полигоне в Оренбургской области. О начале работ по модернизации ракет 9М333 сообщалось в 2018 году. Соответствующее решение приняло Минобороны по причине огромного количества базовых ракет, скопившихся на складах.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Uncle Lee
    Uncle Lee
    -4
    Сегодня, 12:13
    Соответствующее решение приняло Минобороны по причине огромного количества базовых ракет, скопившихся на складах.
    Раз ракеты такие деловые, то что они на складах кисли ?
    Монтесума
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 13:25
      А кто вам сказал, что они кисли? Эти ракеты давно уже поставляют в войска после модернизации. В публикации же ясно сказано - "Российские зенитчики получили вторую в этом году партию зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М333". А вот сообщение от ноября 2021 года:
      МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Российское военное ведомство получило от группы компаний "Калашников" партию новейших зенитных управляемых ракет (ЗУР) "Стрела-9М333", способных эффективно уничтожать крылатые ракеты и боевые дроны, сообщили журналистам в среду в пресс-службе компании.
      "Группа компаний "Калашников" успешно завершила изготовление и поставку в министерство обороны Российской Федерации зенитных управляемых ракет 9М333 в рамках государственного оборонного заказа", - сказали в "Калашникове".
      Uncle Lee
        Uncle Lee
        0
        Сегодня, 14:08
        Русским языком написано ....
  Nikolaevich I
    Nikolaevich I
    -1
    Сегодня, 12:23
    Ну,сейчас по поводу зур 9М333 ,наконец-то ,прояснилось ! Дело в том,что где-то в середине СВО было сообщение от МО РФ ,что 9М333 модернизирована и её дальность и высотность увеличены ! То есть ,должна появиться на вооружении 9М333М ! Но о поставке ракет 9М333М в зону СВО сообщений так и не появилось ! Речь всегда шла о поставках зур 9М333 ! Теперь можно догадываться ,что модернизация зур 9М333 была ,но не настолько "глыбокая" ,чтобы говорить о новой ракете ! Модернизация заключалась в замене элементной базы !(Вместо "дефицитных" из-за санкций микрочипов,стали ставить микрочипы более доступные ! Отсюда и ттх остались прежние с конца прошлого века !
    Наводлом
      Наводлом
      +1
      Сегодня, 12:43
      Думается, что вы не правы

      На Донгузском полигоне в Оренбургской области успешно завершены натурные испытания новейшей зенитной управляемой ракеты "Стрела-9М333". Начато серийное производство изделия в интересах Министерства обороны Российской Федерации.

      Информация от 24 декабря 2020 года
      https://kalashnikovgroup.ru/media/raketno-artileriyskoe-vooruzhenie/ao-kontsern-kalashnikov-zavershil-ispytaniya-zur-dlya-zrk-strela-10m-
      Nikolaevich I
        Nikolaevich I
        -1
        Сегодня, 13:45
        Ракета 9М333 упоминается в российской "Ракетной энциклопедии" издательства 2002 г. ! А значит материал для энциклопедии готовился ещё ранее ! ТТХ "той" 9М333 полностью совпадает с данными 9М333 .публикуемыми в 2020-2026 годах ! Я не помню подробного "опознавательного фото" упоминаемой мною "ракетной энциклопедии", Но книга полностью посвящена появлению,развитию русской ракетной техники с "седых" веков до начала 21 века ! "Параллельно" приводятся сведения и об истории развития зарубежной ракетной техники, особенно когда это связано с развитием русской ракетной техники ! О модернизации 9М333 с увеличением дальности и высотности (предполагаемой 9М333М) я читал на "милитаристском" новостном сайте,связанном с МО РФ ,где-то в 2024 г. примерно... Это было единственное сообщение,встреченное в интернете !
        bayard
          bayard
          0
          Сегодня, 14:00
          В принципе эта ЗУР достаточно эффективно , есть видимо немалые их запасы , нуждающиеся в переборке , модернизации\обновлении и в замене ТТ в двигателях (оно со временем просто деградирует) . К тому же вероятно сохранилась\лись сборочная\ные линии , в войсках достаточно таких ЗРК , так что для войсковой ПВО вполне себе .
  Щирый прапор
    Щирый прапор
    0
    Сегодня, 12:37
    Если 9М333 высокоточные, значит на СВО до сих пор приходилось пользоватся не совсем точными?
    мысли вслух.
    Leontrotsky
      Leontrotsky
      +3
      Сегодня, 13:26
      Ну если бы не только 9м333 были бы " не совсем точными" , а к примеру искандеры и кинжалы тоже, то в условиям применения плотной городской застройки- влетали бы и в жилые корпуса, с сотнями потерянных жизней среди мирного населения. Вы много таких случаев знаете? Вот и ответ на Ваш вопрос.
  alexputnik17
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 12:40
    Что не может не радовать.
  trromar
    trromar
    +1
    Сегодня, 13:36
    Такие ракеты надо хотя бы вокруг каждого российского города до Урала ставить - сбивать украинские бп-е бомбардировщики.
    Konnick
      Konnick
      0
      Сегодня, 13:43
      А почему не вдоль границы с 404? На каждый город до Урала? Это сколько ракет надо?