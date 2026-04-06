Американский F-35 подал сигнал бедствия над Ираком
Иракские медиа сообщают о том, что американский истребитель F-35 подал сигнал бедствия в воздушном пространстве Ирака.
В сообщениях говорится о подаче сигнала 7700, который свидетельствует об аварийной ситуации с самолётом. Сигнал подавался из воздушного пространства над южной частью Ирака.
На текущий момент Центральное командование США инцидент не комментирует.
В то же время в социальных сетях Ближнего Востока распространяются сообщения о том, что по истребителю F-35 мог быть нанесён удар с земли. Если это так, то либо иранские ЗРК «дотянулись» до американского самолёта над Ираком, либо ударить по самолёту противника могли бойцы иракской шиитской милиции, объекты которой сегодня подвергались бомбардировкам как американской, так и израильской боевой авиацией.
Удары ВВС Израиля и США также наносили и по Ирану. Так, после прилётов Тегеране уже как минимум 19 погибших гражданских лиц. Всего с начала суток в Иране в результате ударов погибли не менее 25 человек.
Напомним, что на днях Трамп в нелитературных выражениях призвал Иран открыть Ормузский пролив, добавив, что в противном случае «его ожидает настоящий ад». Срок действия ультиматума Трампа заканчивается. Иранское правительство заявляет о том, что пролив для кораблей и судов, связанных с США и Израилем и теми, кто их в войне против Исламской Республики поддерживает, останется закрытым до момента прекращения антииранской агрессии. При этом через Ормуз за минувшие сутки прошло значительно больше судов, нежели в среднем за всю минувшую неделю.
