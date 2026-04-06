Американский F-35 подал сигнал бедствия над Ираком

11 570 22
Иракские медиа сообщают о том, что американский истребитель F-35 подал сигнал бедствия в воздушном пространстве Ирака.

В сообщениях говорится о подаче сигнала 7700, который свидетельствует об аварийной ситуации с самолётом. Сигнал подавался из воздушного пространства над южной частью Ирака.



На текущий момент Центральное командование США инцидент не комментирует.

В то же время в социальных сетях Ближнего Востока распространяются сообщения о том, что по истребителю F-35 мог быть нанесён удар с земли. Если это так, то либо иранские ЗРК «дотянулись» до американского самолёта над Ираком, либо ударить по самолёту противника могли бойцы иракской шиитской милиции, объекты которой сегодня подвергались бомбардировкам как американской, так и израильской боевой авиацией.

Удары ВВС Израиля и США также наносили и по Ирану. Так, после прилётов Тегеране уже как минимум 19 погибших гражданских лиц. Всего с начала суток в Иране в результате ударов погибли не менее 25 человек.

Напомним, что на днях Трамп в нелитературных выражениях призвал Иран открыть Ормузский пролив, добавив, что в противном случае «его ожидает настоящий ад». Срок действия ультиматума Трампа заканчивается. Иранское правительство заявляет о том, что пролив для кораблей и судов, связанных с США и Израилем и теми, кто их в войне против Исламской Республики поддерживает, останется закрытым до момента прекращения антииранской агрессии. При этом через Ормуз за минувшие сутки прошло значительно больше судов, нежели в среднем за всю минувшую неделю.
22 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Nexcom
    +6
    Сегодня, 11:51
    ..гальюн засорился?..
    Мини Мокик
      +3
      Сегодня, 11:53
      Да. Замерз. Пилот не мог терпеть, сильно прижало, решил катапультироваться 🪂🪂🪂
        +1
        Сегодня, 12:14
        ...а вантуза в аварийном запасе у летуна конечно и не было?...
          0
          Сегодня, 12:50
          а не поможет он..если литак эта самая субстанция на букву Г
          0
          Сегодня, 13:14
          он у него из очка теперь торчит
      0
      Сегодня, 11:57
      Цитата: Nexcom
      Журналисты иракских медиа не уверены в неисправности гальюна у самолета по причине попадания по ним...
  Konnick
    +2
    Сегодня, 11:55
    Иракские "медиа" контролируют небо над Ираком...
  Светлан
    +1
    Сегодня, 11:57
    Он же невидимый. Как так? [сарказм]
      +4
      Сегодня, 12:14
      Как в Югославии с F-117.
        +3
        Сегодня, 12:15
        ..там сербы не поняли что он невидимый оказывается...
  лесничий
    0
    Сегодня, 12:00
    Что, невидимки стали видимые? Это пилот виноват, он шапку-невидимку забыл одеть, вот и получил. Счет продолжается.
      +4
      Сегодня, 12:16
      Чтобы увидеть самолет-невидимку, надо просто не знать, что он невидимый.

      И иметь на вооружении несовременный ЗРК.
  Дырокол
    -1
    Сегодня, 12:14
    Убит глава разведки КСИР Маджид Хадеми.
      +1
      Сегодня, 12:18
      капец какой то.... они всё начальство что у персов что у нас выносят напрочь и не стесняются. ээх... да ладно, промолчу.
        +1
        Сегодня, 12:25
        Цитата: Nexcom
        Капец в том, что кто-то сливает информацию о перемещениях. Более того мы узнаем о гибели самого важного, а то что с ним гибнет и несколько не менее важных офицеров ниже ранга не сообщается.
  AK-1945
    0
    Сегодня, 12:18
    Ай да молодцы иранцы, интересно сколько пингвинов они уже показали.
  Александр Переволоцкий
    +4
    Сегодня, 12:19
    Подал сигнал бедствия? Интересно, а как этот сигнал перехватили, он же на "своей" частоте должен быть. Опять же сигнал бедствия - это еще не падение и не катапультирование пилота. Может уже давно кофей пьет.
    И где мальчик со сбитого F-15??? Туман войны
    azambuja
      +2
      Сегодня, 13:01
      Девочка- Иранские СМИ и аккаунты, связанные с Корпусом стражей исламской революции, сегодня, 5 апреля 2026 года, объявили о захвате пилота с двойным гражданством — израильским и американским — по имени Моран Сагрон.

      Были опубликованы все её официальные военные идентификационные данные.

      Приводятся некоторые детали:

      Обстоятельства захвата: сообщается, что пилот была захвачена после крушения её самолёта на территории Ирана.

      Идентификационные данные: в распространённых материалах был указан приписываемый ей идентификационный номер (20183278190001).
    Pete Mitchell
      0
      Сегодня, 13:26
      Цитата: Александр Переволоцкий
      У товарищей буржуев даже боевые самолеты оснащены цивильными транспондерами, они много используют цивильное воздушное пространство. Код 7700, ну так написали что он выставил, на транспондере означает аварийную ситуацию. Хотя странно, на боевой работе цивильный код, хотя конечно смотря где выставлял.
      Цитата: Александр Переволоцкий
      Его вроде вытащили, он где то в горном массиве прятался… Уже назвали крупнейшей операцией SOF за последние годы… техники положили прилично. А в создании ‘тумана войны’ принимали участие все - дезинфицируют вороги
      Александр Переволоцкий
        0
        Сегодня, 14:06
        Вот!!! Тоже читал, что вытащили! И, вроде, как полковник!! Так покажите, снимите вопросы!! "Паниковский не обязан никому верить!!!"
  alexputnik17
    +2
    Сегодня, 12:31
    Цитата: Nexcom
    Милиционеры хулюганят. laughing
  alexputnik17
    0
    Сегодня, 12:34
    Цитата: лесничий
    Они мало заметные... Окна Овертона работают, как обычно...