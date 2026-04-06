В результате атаки погиб глава разведки КСИР Ирана генерал Хадеми

Генерал-майор Маджид Хадеми, глава разведки корпуса стражей исламской революции Ирана был убит. Это произошло во время американо-израильской атаки.



Такое сообщение сделала пресс-служба КСИР.

Гибель генерала произошла сегодня утром. В КСИР охарактеризовали Хадеми как пользовавшегося большим уважением командира, который искренне и мужественно служил своему государству. Генерала в сообщении называют могущественным и высокообразованным руководителем. Он внес огромный вклад в формирование систем разведки и безопасности Ирана.

Хадеми прослужил в иранских разведывательных структурах около пятидесяти лет.

В сообщении КСИР сказано:

Этот высокочтимый командир в течение примерно полувека честно и храбро оберегал революцию, систему и исламское отечество.

Отмечено, что накопленный Хадеми опыт еще долгие годы будет востребован сотрудниками иранской разведки, противостоящими внешнему врагу и их планам по нанесению ущерба безопасности Ирана.

Ранее в середине марта погиб глава министерства разведки Исламской Республики Исмаил Хатиб. В целом, в ходе американо-израильской операции против Ирана противник уничтожил большое количество представителей иранского политического руководства и военного командования.

А 13 марта глава Пентагона Пит Хегсет заявил о том, что в результате удара союзных сил сильно пострадал недавно занявший должность верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи. Он якобы получил очень серьезные увечья.
  Дырокол
    Дырокол
    Сегодня, 12:19
    В целом, в ходе американо-израильской операции против Ирана противник уничтожил большое количество представителей иранского политического руководства и военного командования.

    Только за вчера:
    "5 апреля объединенные силы убили бригадного генерала КСИР Мостафу Азизи. Связанные с КСИР СМИ сообщили 5 апреля, что Азизи служил в 3-м военно-морском округе Имам-Хосейн ВМС КСИР в провинции Хузестан.
    Армия обороны Израиля отдельно убила Мохаммеда Резу Ашрафи Гахи в провинции Тегеран. Ашрафи Гахи занимал должность главы коммерческого отдела в штабе КСИР по нефти и управлял продажей нефти.
    Иранские СМИ сообщили 5 апреля, что объединенные силы убили командующего Академией ПВО Артеш, бригадного генерала Масуда Заре.
    bayard
      bayard
      Сегодня, 13:21
      На войне не без потерь . Похоже результат работы агентурной сети Израиля в иранском руководстве .
  Романенко
    Романенко
    Сегодня, 12:26
    Печально, но, насколько я понимаю, Иран с одним патроном в магазине не воюет. У них наверняка есь достойная замена погибшему.
    Вот как так получается, в Иране военные, духовные лица и политики создают вокруг себя когорты военных, духовных лиц и политиков, способных заменить друг друга в случае беды.
    А у нас расплодились очковтиратели, казнокрады, и бездари, сменяющие друг друга непрерывной чередой, один глаз смотрит в карман, другой на запад.
    Когда начнем брать пример с Ирана, Китая? Или мы все еще продолжаем считать себя старше их по уроню? Давно пора засунуть свою гордыню и трусость в.... и учиться у них государственности!!
  Правдодел
    Правдодел
    Сегодня, 12:27
    Евреи косят неугодных им руководителей пачками, а мы только смотрим и удивляемся, глядя на верхушку укробандеровского рейха, что она до сих пор жива и бодрствует. И не только жива, а еще разъезжает по разным гейропам и иным странам и принимает у себя разных гейропейцев и иных деятелей...
    Дырокол
      Дырокол
      Сегодня, 12:32
      Цитата: Правдодел
      Косят потому что имеют информацию. А кто сливает они конечно не скажут. Это порождает недоверие между структурами и внутри подразделений, что в условиях войны сказывается отнюдь не положительно.
    alexboguslavski
      Сегодня, 12:33
      Сегодня, 12:33
      Матвиенко чётко по этому поводу сказала - "Мы не такие. Это не наш стиль, мы самоуважающая себя страна....". А надо быть просто уважаемой страной. В нынешнее время уважают только силу.
    ЖЭК-Водогрей
      Сегодня, 12:36
      Сегодня, 12:36
      Госдеды боятся за себя и своих кровинушек, что их симметрично начнут ликвидировать. На военных им пофиг. Сложилась абсурдная картина: сжигать хинзиров в машинах, танках, в посадках тысячами, доводить бывших небратьев до гуманитарной катастрофы зимой это гуманизм, видимо потому что они сами так хотят, так они ещё огрызаются и убивают наших солдат и мирных. А вот ликвидировать Зеленского это уже как-то не по людски, ведь он всего лишь глава киевского террористического режима и заявляет что они будет убивать 50к русских в месяц.
    мерцание
      мерцание
      Сегодня, 12:47
      Причем, на свою погибель. Ибо на смену приходят молодые дерзкие и образованные - которые теперь уж точно добьют Израиль.

      50 (!) лет прослужил. Сколько же ему лет?
      Уходят мучениками лучшие учителя, причем, уходят из жизни так, чтобы быть примером для своих многочисленных учеников.
    Миха1981
      Миха1981
      Сегодня, 12:57
      Просто их легко косить, там не принято прятаться, если бы они прятались, так много бы не было.
  alexboguslavski
    Сегодня, 12:29
    Сегодня, 12:29
    Командир смешанного авиационного корпуса Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко оказался среди погибших при падении транспортного Ан-26 в районе крымского села Куйбышево, сообщил глава Мурманской области Андрей Чибис.

    Хороший комментарий с просторов Сети по этому поводу.

    Царствие небесное! Наверняка это диверсия, только не хотят говорить об этом перед выборами. А если неисправность, то это все равно диверсия, можно сказать. Потому что приходят молодые специалисты, по сути, покалеченные системой оптимизированного недообразования, сплошь и рядом платные вузы, скачивание рефератов и работ, покупка курсовых, дипломов и диссертаций. Родители учат не порядочности, чести и ответственности, а быть "ловчее и пробивнее", как мне одна яжемать сказала. Поэтому то балкон с новостройки рухнет, то поезд под откос опрокинется, то аварии, то катастрофы... А наверх всплывают не по знаниям и заслугам, а по семейной наследственности и по толстому карману. В результате уничтожат всех, и те, кто всплыл, тоже утонут, их просто уничтожат. Потому что человек, как дерево, он силен и долговечен в лесу. А если уничтожают и отупляют свой народ, то и власти деградируют, слабеют и будут уничтожены.
  hiller
    hiller
    Сегодня, 12:32
    Что-то неладно в государстве Иран с охраной первых лиц и армейского командования. То ли с работой собственной контрразведки проблемы. "Кроты" имеются в Руководстве и сливают информацию израильтянам и матрасам за "долю немалую", видимо.
    Миха1981
      Миха1981
      Сегодня, 12:59
      Почитайте статьи обзорные, там у высших лиц пренебрежение к безопасности. Так что сложности в их уничтожении нет.
  Александр Елизаров
    Сегодня, 12:33
    Сегодня, 12:33
    Очередной важный успех Израиля.
    Простым назначением нового руководителя не обойтись.
    Те кто приходят вместо убитых не имеют ни такого опыта, ни авторитета.
  Oldi
    Oldi
    Сегодня, 12:38
    Да, эффективность в устранении первых лиц вражеского государства высочайшая, как и в устранении лиц представляющих террористическую угрозу - быстро, эффективно, профессионально и без сомнений. Всегда странно выглядит война, на которой первые лица вражеского государства, одиозные командиры, научные гении и эффективные управленцы, не выбиваются противной стороной. Очень странно выглядит и наводит на не самые радостные выводы winked
    Миха1981
      Миха1981
      Сегодня, 13:02
      Это у персов политическая культура такая, начальник прятаться не должен, с одной стороны это показатель, а с другой гибнут кадры. Если их легко заменяют, то ничего тяжелого, значит система работает.
  alexputnik17
    Сегодня, 12:39
    Сегодня, 12:39
    Вот и у иранцев Отечественная война. Они до талого упираться будут.
    Соболезнования родственникам погибшего генерала.
  VovaVVS
    VovaVVS
    Сегодня, 12:39
    Конец котенку, т.е. американцам!
  Aлеkc
    Aлеkc
    Сегодня, 12:55
    50 лет на посту - в итоге проморгал начало войны и позволил погибнуть ВПР страны. Тут можно считать кармой. Война - дело молодых
  Дилетант
    Дилетант
    Сегодня, 13:41
    Значит еще не всех израильско-американских шпионов выловили и шлепнули. Но выявят и повесят. Удачи иранским чекистам!
    Gorohes
      Gorohes
      Сегодня, 14:04
      Это дело очень важное и нужное и не только в Иране, эх мечты мечты...