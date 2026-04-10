Китайские пистолеты-пулемёты периода Японско-китайской, Второй мировой и Корейской войны
Пистолеты-пулеметы первого поколения с фрезерованной ствольной коробкой были достаточно дороги в изготовлении и зачастую стоили больше, чем магазинные винтовки, имевшие гораздо большую эффективную дальность стрельбы. В связи с этим, после окончания Первой мировой в большинстве крупных армий мира военные не проявляли интереса к пистолетам-пулеметам, считая их «полицейским оружием». В этом отношении не были исключением и китайские генералы.
Однако в ходе вооруженных столкновений между Императорской армией Японии и китайскими вооруженными формированиями, начавшимися в 1931 году и вылившимися в 1937 году в полномасштабную Японо-китайскую войну, выяснилось, что пистолеты-пулеметы могут быть очень полезны на ближней дистанции, когда боевые действия ведутся в населенном пункте, в траншее или в лесистой местности.
В связи с этим китайские представители закупали пистолеты-пулеметы в США и Европе, а после начала Второй мировой армия Гоминдана стала получать образцы американского и британского производства в виде военной помощи от союзников, и какое-то количество пистолетов-пулеметов было произведено в Китае. После капитуляции Японии Советский Союз оказывал активную поддержку китайским коммунистам в гражданской войне, и на вооружении НОАК помимо отбитых у гоминдановских войск американских и британских ПП появились ППШ-41 и ППС-43 и трофейные немецкие МП-40.
Теми же образцами китайские народные добровольцы воевали с войсками ООН на Корейском полуострове. В 1950-е годы для нужд НОАК велось лицензионное производство ППШ-41 и ППС-43, а часть трофейных 9- и 11,43-мм пистолетов-пулеметов переделали под патрон 7,62×25 мм ТТ.
Пистолеты-пулемёты Томпсона
Единичные экземпляры пистолетов-пулеметов Thompson M1921 попали в Китай в середине 1920-х годов и, по неподтвержденной информации, использовались охранниками первого президента Китайской республики — Сунь Ятсена. В начале 1930-х китайское правительство приобрело несколько сотен пистолетов-пулеметов Томпсона модификации M1928A1, в основном предназначавшихся для личной охраны руководства Гоминдана. Это было добротно сделанное, но в то же время весьма дорогое оружие. В 1928 году за один M1928A1 в США просили $225, что примерно эквивалентно $4200 в 2025 году.
Китайские военнослужащие вооруженные пистолетами-пулемётами M1928A1
Ствол с оребрением и рукоять для удержания вместо цевья придавали M1928A1 узнаваемый внешний вид. Дисковый магазин на 50 патронов позволял вести стрельбу длинными очередями, но в Китае в основном использовались магазины на 20-30 патронов размерности 11,43×23 мм. Масса «Томпсона» без патронов составляла 4,9 кг. Длина с пламегасителем – 860 мм. Использование полусвободного затвора должно было снизить темп стрельбы. Но на практике это подтвердить не удалось, и темп достигал 750 выстр./мин. Прицельные приспособления были рассчитаны на дальность более 500 м, но эффективная не превышала 150 м.
Несмотря на высокую стоимость, китайское правительство заказало несколько тысяч «Томпсонов», и впоследствии нелицензионное производство M1928A1 было налажено на предприятиях в Гуандуне, Чунцине и Тайюане.
Китайская копия пистолета-пулемёта M1928A1
Образцы, сделанные в Китае, по качеству изготовления серьёзно уступали оригинальным и имели внешние отличия. Так, оружие под пистолетный патрон, выпущенное Тайюаньским и Сычуаньским арсеналами, имело сошки и удлинённый ствол.
Также изготавливались образцы с креплением штыка. Всего в Китае было сделано более 5000 местных «Томпсонов».
Помимо Thompson M1928A1, начиная с 1942 года армия Чан Кайши получила от США несколько тысяч пистолетов-пулеметов модификаций M1 и M1A1.
Это были более дешевые упрощённые варианты со свободным затвором, стволом без рёбер охлаждения, постоянным прицелом и с коробчатыми магазинами на 20 и 30 патронов и рукоятью взведения справа. Без патронов M1A1 весил 4,5 кг и имел длину 810 мм. Модификации со свободным затвором по темпу стрельбы примерно соответствовали M1928A1.
После победы коммунистов в гражданской войне в 1949 году поставки патронов .45 ACP из США в континентальный Китай прекратились, и пользователи «Томпсонов» столкнулись с дефицитом боеприпасов. Так как в стране осталось несколько тысяч 11,43-мм пистолетов-пулеметов, имевших большой запас прочности, их с 1951 года стали массово переделывать под патрон 7,62х25 ТТ.
Пистолет-пулемёт Thompson M1928A1 китайского производства, переделанный под патрон 7,62х25 ТТ
Китайские мастера изготовили к ним новые стволы, приемники магазинов, скопированные с ППС-43, и затворы под новый патрон. Объективно от переделки под 7,62-мм патрон «Томпсон» выиграл: отдача меньше, а эффективная дальность стрельбы и точность увеличились. Такие пистолеты-пулеметы имелись у китайских народных добровольцев, воевавших в Корее. Но уже в середине 1950-х их изъяли из регулярных частей НОАК и передали полиции, а также в резервные военизированные формирования, где они и служили до середины 1960-х годов.
Пистолет-пулемёт Tsing Tao Type 16
Примерно в одно время с Thompson M1921 китайские представители закупили в Швейцарии несколько сотен пистолетов-пулеметов SIG МР.20. Это оружие было создано на базе германского ПП Bergman MP.18/I и выпускалось компанией Schweizerische Industriegesellschaft (SIG) по немецкой лицензии.
Пистолет-пулемёт SIG МР.20
От своего немецкого предка изделие фирмы SIG отличалось только лучшим качеством изготовления и было немного тяжелей. В Китай экспортировались образцы под патрон 7,63х25 Mauser с магазинами 20, 30, 40 и 50 патронов. При длине 840 мм SIG МР.20 весил 4,4 кг. Темп стрельбы составлял 600-650 выстр./мин. Прицельные приспособления были градуированы на дистанцию 500 м, но эффективная дальность не превышала 200 м.
Хотя SIG MP.20 в Китае было относительно немного, в сети имеются фотографии китайских военнослужащих с этими пистолетами-пулеметами.
На базе швейцарского SIG МР.20 на заводе в Циндао в 1927 году был освоен выпуск ПП, ставшего известным под наименованием Tsing Tao Type 16. Цифра «16» в обозначении оружия означала год от основания республики.
Пистолет-пулемёт Tsing Tao Type 16 с магазином на 20 патронов
В ряде источников говорится, что в организации производства и доработке Type 16 принимал участие немецкий конструктор Хенрих Фоллмер. Первые 500 пистолетов-пулеметов, изготовленных в Циндао, имели правое расположение магазина. Но уже в 1928 году началось производство образца с нижним расположением магазина. Согласно китайским данным, до 1949 года было произведено около 25 000 экземпляров. Большая их часть была изготовлена под патрон 7,63×25 Mauser, но также выпустили небольшое количество под патрон 7,65×21mm Parabellum.
Пистолет-пулемет Type 16 без магазина весил 4,1 кг и имел длину 832 мм. Ствол длиной 200 мм в сочетании с мощным патроном относительно небольшого калибра обеспечивал настильность траектории и хорошую меткость. Относительно невысокий темп стрельбы – около 500 выстр./мин – позволял хорошо контролировать оружие при ведении автоматического огня.
Китайские офицеры с пистолетами-пулемётами Type 16 с магазинами на 50 патронов
ПП Type 16 пользовались популярностью и активно применялись в Японо-китайской войне и во внутренних разборках между различными китайскими формированиями. Трофейные Type 16 очень охотно использовали японцы.
После победы коммунистов в гражданской войне пистолеты-пулеметы Type 16 не сошли со сцены. Дальнейшая эксплуатация оружия облегчалась тем, что патроны 7,63х25 Mauser и 7,62х25 ТТ являлись взаимозаменяемыми.
Подтвердить боевое применение Type 16 в ходе Корейской войны не удалось, но есть фотография моряков ВМС НОАК с этими ПП, сделанная в конце 1950-х.
Пистолет-пулемёт United Defense M42
В 1944 году в рамках военной помощи США поставляли вооружённым формированиям китайского генерала Дай Ли пистолеты-пулеметы United Defense M42. Согласно американским источникам, всего было передано около 2000 единиц.
Пистолет-пулемет UD M42
Пистолет-пулемет UD M42 был разработан компанией United Defense Supply Corporation и предназначался для замены сложного и дорогого в производстве «Томпсона». Выпуск UD M42 в 1942–1943 гг. осуществлялся на производственных мощностях компании Marlin Firearms и High Standard Firearms. За два года удалось изготовить около 15 000 экземпляров. Однако это оружие не нашло спроса в американских вооруженных силах. Причиной тому было большое число задержек, появлявшихся в случае несвоевременной чистки, и использование нетипичного для США боеприпаса 9х19 Parabellum. К тому же UD M42 появился одновременно с гораздо более простым и дешевым ПП М3 и вполне предсказуемо проиграл ему. В связи с чем большую часть UD M42 отправили разного рода партизанским формированиям, сражавшимся с немцами и японцами.
Конструктивно UD M42 являлся типичным пистолетом-пулеметом первого поколения со свободным затвором. Рукоятка взведения, размещавшаяся с правой стороны ствольной коробки, представляет собой отдельную деталь, не движущуюся вместе с затвором при стрельбе. На правой стороне оружия, за магазином, расположен рычаг-фиксатор ствольной коробки. Также справа находится флажковый предохранитель. Питание пистолета-пулемета патронами осуществлялось из коробчатых отъемных магазинов емкостью 25 патронов. Для уменьшения времени, требуемого на перезаряжание оружия, магазины скреплялись по два, горловинами в противоположные стороны, пулями друг к другу. Прицельные приспособления состояли из нерегулируемой мушки и регулируемого целика с максимальной дальностью 200 м. Масса незаряженного ПП составляла 4,1 кг, длина – 820 мм. Темп стрельбы – 700 выстр./мин. Имелся переключатель, допускавший возможность стрельбы одиночными выстрелами.
ПП данного типа использовались не только китайскими националистами Гоминдана, несколько сотен таких пистолетов-пулеметов было захвачено коммунистами. Но мне удалось найти только одну фотографию китайских пехотинцев с UD M42.
Пистолеты-пулемёты STEN
В годы Второй мировой китайские националисты получили несколько тысяч пистолетов-пулеметов Sten Mk II и Mk III канадского производства, которые в основном применялись экспедиционными силами Гоминьдана в Бирме, а во второй половине 1940-х — в ходе гражданской войны.
Конструктивно «Стен» изготавливался из недефицитных материалов и являлся максимально адаптированным для выпуска в военное время на производственных мощностях, изначально не предназначавшихся для оружейного производства. Будучи максимально дешевыми и простыми, эти ПП (особенно раннего выпуска) не отличались высокой надёжностью и прочностью. Пистолет-пулемёт был плохо сбалансирован, что в сочетании с неудобным прикладом и примитивными нерегулируемыми прицельными приспособлениями давало невысокую меткость стрельбы. По причине низкой прочности и живучести «Стены» при активной эксплуатации служили недолго. Но в значительной мере эти недостатки компенсировались дешевизной и массовостью выпуска.
Пистолет-пулемёт Sten Mk II
«Стен» имеет свободный затвор с жестко установленным ударником и правосторонней рукояткой взведения. Стрельба производится с заднего шептала. Спусковой механизм снабжен переключателем режима огня. Питание пистолета-пулемета осуществлялось из прямого коробчатого магазина на 32 патрона. Магазин примыкался слева от ствольной коробки. Ствол пистолета-пулемета в цилиндрической затворной коробке установлен на резьбе. Для защиты руки стрелка от ожогов ствол примерно на половине длины прикрыт цилиндрическим кожухом с вентиляционными отверстиями. Ствол совместно с кожухом легко вывинчиваются, что облегчало чистку оружия. Съёмный приклад представлял собой трубчатую стальную штангу с приваренной к ней металлической пластиной.
Пистолет-пулемет Sten Mk II имел длину 750 мм. Вес со снаряженным магазином – 3,4 кг. В стволе длиной 200 мм пуля патрона 9х19 mm Parabellum разгонялась до 360 м/с. Фиксированные прицельные приспособления (диоптрический целик и мушка) были пристреляны на дистанцию 91 м. Темп стрельбы – 600 выстр./мин.
Модификация с интегрированным глушителем, созданная для вооружения бойцов, проводящих диверсионные операции в тылу противника, известна как Sten Mk IIS.
Пистолет-пулемёт Sten Mk IIS
Стрельба из данной модификации велась специальными патронами, снаряжаемыми тяжёлой пулей с дозвуковой начальной скоростью, что ограничивало прицельную дальность дистанцией 50 м. Данный образец имел облегчённый затвор и укороченную возвратно-боевую пружину. Стрельбу из пистолета-пулемёта Mk IIS вели одиночными выстрелами или короткими очередями, а огонь длинными очередями по наставлению допускался только в крайних случаях, так как это вызывало быстрый перегрев и износ глушителя. Чтобы предотвратить ожоги ладоней стрелка, на корпус глушителя надевался чехол из парусины на шнуровке. Всего было изготовлено около 5700 бесшумных «Стенов». Несколько сотен ПП Sten Mk IIS имелось в китайских формированиях, воевавших в Бирме.
Уже после эвакуации Гоминьдана на остров Формоза (Тайвань) там было налажено серийное производство модификации Sten Mk II, получившей местное обозначение Type 38.
От оригинального Sten Mk II тайваньский Type 38 отличался рукояткой взведения и мог стрелять только в автоматическом режиме. Если в материковом Китае «Стены» окончательно сошли со сцены в начале 1950-х, то на Тайване пистолеты-пулеметы Type 38 эксплуатировались до конца 1970-х.
Пистолеты-пулемёты семейства М3 и их китайские клоны
Американские пистолеты-пулеметы М3 и М3А1 выпускались очень массово. Всего только в США с 1943 по 1946 год их было произведено более 650 000 экземпляров. За внешнее сходство с масленкой это оружие известно также как Grease Gun – «шприц для смазки». Также возможно, что данный пистолет-пулемет так прозвали из-за встроенной в рукоятку масленки.
Пистолет-пулемёт М3 Grease Gun
Оружие изначально было сконструировано так, чтобы стоимость производства была максимально низкой. В конструкции широко использовалась штамповка, клёпка и сварка. В случае выхода из строя ремонт не предусматривался, и пистолет-пулемёт утилизировали. По характеристикам Grease Gun был твёрдым середнячком. В ходе эксплуатации всегда имелись нарекания на надёжность, но впоследствии большую часть замечаний устранили, но особых восторгов в войсках ПП М3 никогда не вызывал. Неоспоримым преимуществом являлась конструктивная простота, можно даже сказать — примитивность. Стоимость изготовления одной единицы составила порядка $20, что в условиях военного времени заставляло мириться с недостатками.
Первые опытные образцы были представлены для проведения войсковых испытаний в декабре 1942 года. После их успешного прохождения пистолет-пулемет получил официальное название United States Submachine Gun Cal. 45 ACP M3, после чего его приняли на вооружение Армии и КМП США.
Полная длина ПП со сложенным прикладом равняется 570 мм, в разложенном виде – 745 мм. Масса без боекомплекта – 3,7 кг. Простейшие прицельные приспособления размещены на поверхности ствольной коробки. Они состоят из нерегулируемой мушки и постоянного целика апертурного типа. При длине ствола 203 мм начальная скорость пули массой 14,9 г составляла 275 м/с. Эффективная дальность стрельбы – до 100 м.
Боепитание ПП М3 осуществлялось с помощью отъемных коробчатых магазинов, вмещающих 30 стандартных для патронов американской армии патронов .45 АСР. Версии, предназначенные для использования на территории Европы и применявшие боеприпас 9х19 mm Parabellum, использовали магазины, унифицированные с аналогами британских ПП STEN. Кнопка фиксации магазина размещена слева на боковой поверхности горловины-приемника.
Ведение огня осуществляется только в автоматическом режиме, без отсечки, до полного опустошения магазина. Темп стрельбы был невысоким: 450–500 выстр./мин, что позволяло хорошо контролировать оружие при ведении огня очередями и при наличии определённого опыта за счёт кратковременного нажатия на спусковой крючок производить одиночные выстрелы. Стрельба велась с открытого свободного затвора. Для защиты от пыли окно выброса гильз и затвор закрывались специальной шторкой.
Отличительной особенностью этого пистолета-пулемета была характерная рукоять взведения затвора, размещенная ниже линии ствола оружия, которая взводилась путем поворота примерно на четверть оборота назад.
Для разведчиков и диверсантов выпускались «бесшумные» ПП U.S. 9mm S.M.G. под патрон 9х19 mm Parabellum.
Пистолет-пулемёт U.S. 9mm S.M.G.
Особенностью конструкции ствола в таком исполнении является интегрированный несъемный глушитель. Испытания показали, что по эффективности глушения звука выстрела эта модификация М3 уступала Sten Mk IIS примерно на 20%. Но по точности и эффективной дальности стрельбы 9-мм М3 с глушителем почти не отличался от оружия под патрон размерности 11,43×23 мм.
Улучшенный М3А1, появившийся во второй половине 1944 года, от ранней модели отличался стволом с коническим пламегасителем, защищавшим стрелка от вспышки выстрела, конструкцией затвора и увеличенным окном выброса стреляных гильз. Наиболее значительным изменением стало устранение неудобного кривошипного механизма взведения, который был заменен утопленным пазом для взведения, выточенным в верхней передней части затвора, позволяющим взводить его, вставив палец в паз и оттянув затвор назад. Массу оружия удалось снизить до 3,61 кг.
Пистолет-пулемёт М3А1
Для М3А1 выпускались комплекты, позволяющие адаптировать ПП для использования патрона 9х19 мм. В этом случае производилась замена ствола, затвора и устанавливался адаптер в приемник магазина, что давало возможность использовать магазины от британского пистолета-пулемета Sten. К проволочному прикладу был приварен инструмент для заряжания магазина, который также служил упором для шомпола.
В конце 1942 года при принятии ПП М3 на вооружение предполагалось, что этот образец вытеснит в производстве «Томпсоны». Однако этого не произошло, бойцы, непосредственно участвовавшие в боевых действиях, отмечали, что М3 даёт большой разброс пуль, а по надёжности уступает «Томпсону». В связи с этим в вооруженных силах США М3 и М3А1 в основном использовались военнослужащими второго эшелона – военной полицией, артиллеристами, связистами, водителями джипов и грузовиков, а также экипажами боевых машин.
В конце 1943 года первая партия ПП М3 была поставлена Гоминьдану. Непритязательные китайские пехотинцы оценили эти пистолеты-пулеметы положительно и использовали их наряду с другими образцами.
После освобождения от японцев в стране разгорелась гражданская война. Американцы продолжали поддерживать Гоминьдан техникой и вооружением, но для более полного удовлетворения нужд фронта в 1947 на территории, контролируемой националистами, был налажен собственный выпуск 11,43-мм ПП М3.
Пистолет-пулемёт Type 36 без магазина
Пистолет-пулемет Type 36, помимо более грубого изготовления, от оригинального М3 отличался отсутствием масленки в полой рукояти. При сборке требовалась ручная доработка каждого экземпляра, и поэтому последующая замена дефектных деталей не всегда была возможна. На приемник магазина нанесено собственное клеймо и надпись на китайском языке. Выпуск осуществлялся в 60-м арсенале в Нанкине, в то время столице Республики Китай.
По причине нехватки 11,43-мм пистолетных патронов в 1948 году был налажен выпуск ПП Type 37 под патрон 9х19 mm Parabellum. Применявшиеся для него детали, в особенности адаптер приёмника магазина, были очень похожи на американский 9-мм комплект для переделки.
Пистолеты-пулемёты Type 36 и Type 37 в музейной экспозиции
Точное число выпущенных ПП Type 36 и Type 37 неизвестно. Согласно современным китайским источникам, их изготовлено более 10 000 единиц.
После поражения в гражданской войне и бегства на Тайвань формирования Гоминдана привезли с собой несколько тысяч пистолетов-пулеметов М3, М3А1, Type 36 и Type 37. На эвакуированном с материковой части Китая оборудовании на Тайване был налажен выпуск ПП Type 39. Эти образцы активно эксплуатировались до середины 1980-х, после чего были выведены в резерв.
Какое-то количество американских М3 и М3А1, а также Type 36 и Type 37 местного производства оказалось в распоряжении НОАК. Это было оружие, отбитое у Гоминдана, а также захваченное в боевых действиях на Корейском полуострове.
Пистолет-пулемёт МР 40
Советский Союз оказал очень существенную поддержку Коммунистической партии Китая в борьбе с Гоминьданом. Китайским коммунистам, помимо значительной материальной и финансовой помощи, передавалось трофейное японское и немецкое оружие, захваченное Красной Армией в ходе Второй мировой войны.
Наряду с винтовками и пулемётами СССР безвозмездно поставил неизвестное количество пистолетов-пулеметов МР 40, которые понравились бойцам Народно-освободительной армии. Для своего времени МР 40 был очень неплохим индивидуальным автоматическим оружием, удачно сочетавшим хорошие служебно-эксплуатационные и боевые характеристики с технологичностью и относительно невысокой стоимостью производства. ПП МР 40 был создан на базе МР 38 и отличался от него более технологичной конструкцией с большой долей штампованных деталей. Благодаря этому удалось сократить трудоемкость производства и снизить вес без патронов с 4,18 до 3,96 кг. Снаряженная масса МР 40 составляла 4,54 кг.
Пистолет-пулемёт МР 40
Пистолет-пулемет МР 40 получился достаточно легким и компактным, со сложенным прикладом имел небольшие габариты, вследствие чего он был удобен во время транспортировки и при ведении боевых действий в зданиях. Благодаря значительному запасу прочности этот ПП без проблем переваривал патроны увеличенной мощности. При должном уходе ресурс превышал 20 000 выстрелов.
Для снижения темпа стрельбы в МР 40 использовался пневматический буфер отката, который обеспечивал торможение свободного затвора. Хотя переводчик видов огня отсутствовал, опытный стрелок, дозируя время нажатия на спусковой крючок, мог добиться одиночных выстрелов. В зависимости от мощности используемого патрона 9х19 Parabellum темп составлял 480–600 выстр./мин, что в сочетании с плавной работой автоматики улучшало точность. В конструкции вообще не было деревянных деталей: только металл и пластмасса, что во многом упрощало и удешевляло процесс производства. Прицельные приспособления состоят из мушки, защищенной намушником, и перекидного целика, позволяющего вести прицельную стрельбу на 100 и 200 метров. Эффективная дальность стрельбы не превышала 120 м.
Как штурмовое оружие МР 40 вполне себя оправдал, и в Китае попытались наладить его выпуск на местных производственных мощностях. Но даже примерное число китайских клонов МР 40 установить не удалось. Возможно, что их изготовили очень немного.
Китайская копия МР 40 в экспозиции Военного музея Китайской революции
От оригинального немецкого оружия китайские версии отличались некоторыми деталями и худшим качеством изготовления. Пистолеты-пулеметы МР 40 и их клоны оставались на вооружении НОАК до конца 1950-х.
Пистолет-пулемёт Type 50
После образования КНР и начала официального военно-технического сотрудничества с СССР остро встал вопрос об унификации стрелкового оружия и боеприпасов с теми, что были приняты в Советской Армии. В то время основным пистолетным патроном в Советском Союзе был 7,62х25 ТТ, который также использовался в ППШ-41 и ППС-43. Вполне логичным шагом высшего китайского военно-политического руководства стало налаживание местного производства пистолетных патронов советского образца и лицензионный выпуск пистолетов-пулеметов, уже имевшихся в НОАК.
Первым лицензионным образцом ПП, выпускавшимся с 1950 года на Шеньянском и Бианьском арсеналах, стал Type 50, являвшийся адаптированной к местным условиям копией ППШ-41.
Пистолет-пулемёт Type 50
От исходного прототипа Type 50 отличался немного изменённой формой приклада и грубой обработкой внешней поверхности. Некоторые китайские пистолеты-пулеметы имели приклад, склеенный из нескольких частей. Но по основным боевым данным и надёжности китайский ПП в целом соответствовал исходному образцу.
Западные авторы утверждают, что Type 50 комплектовались только секторными магазинами на 35 патронов. Однако китайские источники говорят, что на первом этапе также использовались диски на 71 патрон, которые, впрочем, китайские пехотинцы не жаловали.
В течение года в НОАК было поставлено 36 000 пистолетов-пулеметов Type 50, которыми наряду с советскими ППШ-41 были вооружены народные добровольцы, воевавшие на стороне КНДР.
Согласно китайским данным, при длине 840 мм без магазина Type 50 весил 3,63 кг. Темп стрельбы – около 900 выстр./мин. Начальная скорость пули – около 480 м/с. Прицельные приспособления рассчитаны на дистанцию 200 м. По всей видимости, несколько меньший темп стрельбы и начальная скорость по сравнению с ППШ-41 (1000 выстр./мин и 500 м/с соответственно) связаны с тем, что китайцы в ходе тестов использовали патроны с меньшей навеской пороха.
В ходе Корейской войны значительное количество ППШ-41 и Type 50 было потеряно на территории, оставшейся за противником. Американцев трофейные пистолеты-пулеметы не заинтересовали, а вот южнокорейская пехота ими пользовалась охотно.
Южнокорейский пехотинец с трофейным пистолетом-пулемётом
Выпуск пистолетов-пулеметов Type 50 продолжался до 1954 года. Общий объем производства составил 358 000 единиц. В войсках первой линии Type 50 служили до начала 1960-х. После чего еще примерно 20 лет эксплуатировались в частях территориальной обороны и полиции. Значительное количество таких ПП в середине 1960-х было отправлено в качестве военной помощи в Северный Вьетнам.
Пистолет-пулемёт Type 54
В годы Корейской войны Советский Союз поставлял в КНР пистолеты-пулеметы ППС-43, которыми вооружались разведчики, бойцы штурмовых подразделений и технические специалисты. В 1954 году Шеньянский арсенал приступил к выпуску полной копии ППС-43, получившей обозначение Type 54.
Китайские народные добровольцы вооруженные ППС-43
Согласно китайским данным, длина ПП Type 54 с откинутым прикладом составляла 830 мм, со сложенным – 616 мм. Масса без магазина – 3,20 кг. Со снаряженным магазином – 3,7 кг. Пуля покидала ствол длиной 254 мм с начальной скоростью 495 м/с. Прицельная дальность стрельбы – 200 м. Темп стрельбы – 590 выстр./мин. Режим огня – только автоматический. Питание осуществлялось из магазинов на 35 патронов.
Пистолет-пулемёт Type 54
Серийный выпуск ПП Type 54 в КНР продолжался с 1954 по 1956 год на заводах, ранее производивших Type 50. Данных о числе произведённых экземпляров найти не удалось, но, судя по объёмам выпуска предыдущей модели, за два года их могли изготовить до 300 000 штук.
Пистолеты-пулеметы ППС-43 и Type 54 пользовались популярностью в НОАК и, в отличие от Type 50, служили в частях первой линии достаточно долго.
Это удобное, компактное и точное в своём классе оружие стояло на вооружении парашютно-десантных войск и разведывательно-диверсионных подразделений НОАК. Во вспомогательных частях активная эксплуатация Type 54 продолжалась до середины 1970-х. Достаточно долго такие пистолеты-пулеметы хранились в укладках китайской бронетехники, ими также вооружали артиллерийские расчеты и связистов.
Как и в случае с Type 50, изъятые из войск первой линии ПП Type 54 передавали в полицию и в территориальное ополчение. На китайских ресурсах говорится, что последние пистолеты-пулеметы Type 54 были выведены из эксплуатации в КНР во второй половине 1980-х. Впрочем, китайские клоны ППШ-41 и ППС-43 до сих пор можно встретить в некоторых азиатских и африканских странах.
Продолжение следует…
Информация