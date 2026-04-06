Иран нанёс удар по американским войскам, высадившимся на острове Бубиян

Иран нанёс удар по американским войскам, высадившимся на острове Бубиян

Иранские военные в очередной раз нанесли удар по американским войскам, передислоцированным на кувейтский остров Бубиян. Как известно, на острове Бубиян США создали военный лагерь после многочисленных ударов иранских беспилотников по базе Арифджан в Кувейте. На острове американцы разместили свои спутниковые коммуникации, системы перехвата и центр управления для продолжения операций против Ирана.

Бубиян расположен в северо-восточной части Кувейта и отделен от материковой части страны узким проливом Эс-Сабия. Остров соединен с материком бетонным мостом, используемым в основном для военных нужд. Ранее КСИР уже наносил удары по складам боеприпасов, наступательным ракетным системам и объектам связи и наблюдения американских сил на этом острове.



Кроме того, за период ближневосточного конфликта иранские БПЛА и баллистические ракеты успели серьезно повредить энергетическую инфраструктуру стран Персидского Залива. Значительный ущерб был нанесен объектам как нефтяной, так и газовой отрасли.

При этом можно отметить, что КСИР преимущественно атакует объекты, связанные с нефтепереработкой и экспортом, а не сами месторождения. В первую очередь это обусловлено тем, что таким объектам легче нанести критический ущерб, поскольку там, как правило, на ограниченной площади сосредоточено много уязвимых и дорогих компонентов. Месторождения из-за их огромного размера поразить проще, но и эффект будет меньше. Эти относительно немногочисленные, но весьма ощутимые удары КСИР несут отложенный эффект и неизбежно будут влиять на мировые нефтяные рынки еще долгое время после возможного разблокирования судоходства в Ормузском проливе.
  Михаил Нашарашев
Сегодня, 13:28
    Михаил Нашарашев
    +5
    Сегодня, 13:28
    Оказались на Бубияне.
    Это остров был такой,
    Оказалось не простой.
    Uncle Lee
Сегодня, 13:54
      Uncle Lee
      +4
      Сегодня, 13:54
      Весь покрытый войсками, абсолютно весь.
      Остров Бубияне у Кувейта есть.
      Трамп зачем-то их туда послал
      Только их маненько Ксир перестрелял...
      Перфильева Вера
Сегодня, 14:11
        Перфильева Вера
        +4
        Сегодня, 14:11
        Зачетно - надо немного рифму подправить:

        Весь покрытый амерами, абсолютно весь.
        Остров Бубияна у Кувейта есть.
        Туда приехали поганые люди-дикари.
        На лицо ужасные и гнусные внутри.
        ........................................... и т.д.
        Uncle Lee
Сегодня, 14:22
          Uncle Lee
          +1
          Сегодня, 14:22
          Текст малость другой, но смысл тот же.... hi
  vasyliy1
Сегодня, 13:30
    vasyliy1
    +10
    Сегодня, 13:30
    Восхищаюсь решимости Ирана биться до конца , несмотря на гибель руководства страны. Вот чего не хватает нашему трусливому кремлевскому руководству!
    ЗлойКоммунист
Сегодня, 13:58
      ЗлойКоммунист
      +2
      Сегодня, 13:58
      Видать не за свои шкуре печётся аше руководство, а за шкуры свои родственников за рубежом и их активы...
      Не может же оказаться так, что все что нажито непосильнным трудом все пропало ...
      Низя (с)
    multicaat
Сегодня, 14:02
      multicaat
      +1
      Сегодня, 14:02
      в Кремле сидит не руководство, а исполнители. Руководство находится не там.
      Перфильева Вера
Сегодня, 14:18
        Перфильева Вера
        +1
        Сегодня, 14:18
        "в Кремле сидит не руководство, а исполнители. Руководство находится не там."

        Подскажите где? Очень интересно!
        Юрась_Беларусь
Сегодня, 14:21
          Юрась_Беларусь
          0
          Сегодня, 14:21
          Они там, где большие деньги.
          Перфильева Вера
Сегодня, 14:27
            Перфильева Вера
            +1
            Сегодня, 14:27
            "Они там, где большие деньги."

            Это понятно и так, хотелось бы поконкретнее....
    guest
Сегодня, 14:18
      guest
      0
      Сегодня, 14:18
      Цитата: vasyliy1
      несмотря на гибель руководства страны. Вот чего не хватает нашему трусливому кремлевскому руководству!

      Гибели им не хватает? laughing
      Перфильева Вера
Сегодня, 14:23
        Перфильева Вера
        +1
        Сегодня, 14:23
        "Гибели им не хватает?"

        Не хватает им многолетней несменяемости власти....
  commbatant
Сегодня, 13:32
    commbatant
    +4
    Сегодня, 13:32
    В КМП США видать идиотов немерено, разместить МП на изолированном простреливаемом о-ве недалеко от противника.
    Metallurg_2
Сегодня, 13:43
      Metallurg_2
      +3
      Сегодня, 13:43
      Хохляцкая эпопея с островом Змеиный видимо ничему не научила)
    multicaat
Сегодня, 14:00
      multicaat
      +2
      Сегодня, 14:00
      США привыкли воевать, используя совершенно безопасные плацдармы.
      А Иран не церемонится и бьет их везде, где может дотянуться.
      Поэтому тема замаскированных защищенных от обстрелов баз для них недоступна.
    kig
Сегодня, 14:20
      kig
      0
      Сегодня, 14:20
      Цитата: commbatant
      недалеко от противника.

      А вы попробуйте сами найти там уединенное место далеко от противника. request
  alexputnik17
Сегодня, 13:35
    alexputnik17
    +3
    Сегодня, 13:35
    Бубиян расположен в северо-восточной части Кувейта и отделен от материковой части страны узким проливом Эс-Сабия. Остров соединен с материком бетонным мостом, используемым в основном для военных нужд.

    Тира не получится? feel Не понял воплей Трампа. У них как то с географией. Не очень. Где Бубиян и где Ормуз? Туман войны опять? belay
    commbatant
Сегодня, 14:02
      commbatant
      +2
      Сегодня, 14:02
      Цитата: alexputnik17
      У них как то с географией. Не очень. Где Бубиян и где Ормуз? Туман войны опять? belay

      То, воздушно-наземную операцию ограниченного масштаба США будут проводить с территории Ирака по захвату нефтепромыслов (находятся на юго-западе ИРИ) и поиску ЯО ИРИ, если ничего не выгорит, то уничтожат все к чертям на радость израильским евреям и персидским монархиям (за долю малую).
      А за деблокаду и контроль Ормузского пролива США возьмутся всерьез, там будет проводится амфибийно-десантная операция по овладению о-вами в Ормузском проливе (которые потом передадут Оману) и одновременно нанесению ракетного удара с ПЛАРК ВМС США / Британии по побережью ИРИ в районе Ормузского пролива, а потом проведут сухопутную операцию по овладению части ИРИ в проливной зоне. ВВС США, Британии и израильских евреев будут заниматься уничтожением "ракетных городов", энергетики и логистики ИРИ. К осени ампириалисты думаю управятся с ИРИ.
      Трампу нужен контроль над нефтегазопромослами БВ, чтобы влиять на развитие своих экономических конкурентов в ЕСу и АТР.
  Федор 5755
Сегодня, 13:42
    Федор 5755
    0
    Сегодня, 13:42
    У персов четко продуманная стратегия нанесения ударов, это не наш 70-летний Герасимов с пыльными конспектами 40-летней давности, которым уже давно место в музейном архиве, как и самому начгенштаба
  Младший рядовой
Сегодня, 13:53
    Младший рядовой
    +4
    Сегодня, 13:53
    Персам надо подогнать посейдонов с буревестниками. Все равно мы ими не пользуемся. И надо обмениваться боевым опытом. Иранцы нам пару генералов, а мы им кого-нибудь из пресс-службы. Можно даже с усами.
  AK-1945
Сегодня, 13:58
    AK-1945
    0
    Сегодня, 13:58
    Потом пусть минвойны США не говорит, что за все время у них всего 13 погибших.
  Александр Переволоцкий
Сегодня, 14:09
    Александр Переволоцкий
    0
    Сегодня, 14:09
    Одни скажут - остров перепахали, всех убили...
    Другие скажут - промазали...
    Истина где-то рядом.
  alexputnik17
Сегодня, 14:12
    alexputnik17
    -1
    Сегодня, 14:12
    Цитата: Младший рядовой
    надо обмениваться боевым опытом. Иранцы нам пару генералов, а мы им кого-нибудь из пресс-службы. Можно даже с усами

    laughing good laughing Он им всю боеспособность заболтает...