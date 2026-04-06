Иран нанёс удар по американским войскам, высадившимся на острове Бубиян
13 04923
Иранские военные в очередной раз нанесли удар по американским войскам, передислоцированным на кувейтский остров Бубиян. Как известно, на острове Бубиян США создали военный лагерь после многочисленных ударов иранских беспилотников по базе Арифджан в Кувейте. На острове американцы разместили свои спутниковые коммуникации, системы перехвата и центр управления для продолжения операций против Ирана.
Бубиян расположен в северо-восточной части Кувейта и отделен от материковой части страны узким проливом Эс-Сабия. Остров соединен с материком бетонным мостом, используемым в основном для военных нужд. Ранее КСИР уже наносил удары по складам боеприпасов, наступательным ракетным системам и объектам связи и наблюдения американских сил на этом острове.
Кроме того, за период ближневосточного конфликта иранские БПЛА и баллистические ракеты успели серьезно повредить энергетическую инфраструктуру стран Персидского Залива. Значительный ущерб был нанесен объектам как нефтяной, так и газовой отрасли.
При этом можно отметить, что КСИР преимущественно атакует объекты, связанные с нефтепереработкой и экспортом, а не сами месторождения. В первую очередь это обусловлено тем, что таким объектам легче нанести критический ущерб, поскольку там, как правило, на ограниченной площади сосредоточено много уязвимых и дорогих компонентов. Месторождения из-за их огромного размера поразить проще, но и эффект будет меньше. Эти относительно немногочисленные, но весьма ощутимые удары КСИР несут отложенный эффект и неизбежно будут влиять на мировые нефтяные рынки еще долгое время после возможного разблокирования судоходства в Ормузском проливе.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация