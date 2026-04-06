В Курской области предотвращен теракт в отношении представителей власти

Российские силовики взяли очередного украинского агента, на этот раз в Курской области. Как сообщает ЦОС ФСБ, завербованный военной разведкой Украины гражданин России готовил теракт в отношении одного из высокопоставленных представителей властей региона.

В Курской области задержан уроженец Винницкой области 1974 года рождения, по собственной инициативе установивший контакт с представителем ГУР МО Украины и согласившийся выполнять задания военной разведки. Получая указания из Киева, россиянин собирал информацию о военных и гражданских объектах на территории Курской области, а также готовил теракт в отношении представителя власти.



Злоумышленник провел подготовку к теракту, получив необходимую информацию путем визуального наблюдения и изучения маршрутов подхода и отхода к объекту и т.д. Убрать «цель» планировалось путем подрыва автомобиля. Операцию координировали из Киева, все материалы агент направлял куратору через один из иностранных мессенджеров.

Однако довести свой замысел до конца не позволили силовики, взяв украинского агента во время изъятия СВУ из тайника. На этот раз обошлось без стрельбы. Задержанный уже дает признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям, в том числе по госизмене. А это лишение свободы на длительный срок, вплоть до пожизненного.

ФСБ РФ в очередной раз предупреждает, что все, кто оказывает помощь противнику, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности. От наказания не уйдет никто.

  1. Обычный Звание
    +3
    Сегодня, 13:15
    Почему он не расквашен в ноль, а спокойно разговаривает?
  2. Роман_Васильевич Звание
    +3
    Сегодня, 13:16
    Результат нормальной фильтрации прибывающих ...
    "Спящих" и сочувствующих представителей "братского народа", к сожалению, много у нас осело.
    1. Николай Иванов_5 Звание
      +1
      Сегодня, 13:24
      Будет польза если отравить его на обмен на наших военнопленных.
  3. пылесос Звание
    +2
    Сегодня, 13:16
    Хотелось бы, что бы депутаты издали закон. " О принявших Росйское гражданство и нанесших вред. предательство. или иное должны нести полную финансовую ответственности. с момента получения социальной Госпомощи от России и ее возврата Государству. А то получается рринимают Российское гражданство. сугубо, что бы пользоваться благами госпомощи и тут же шпионят за Российскими военнослужащими, или переводят денежные средства на поддержку ВСУ
  4. Охотовед 2 Звание
    +4
    Сегодня, 13:17
    Наказать жёстко, максимальным сроком… осветить в прессе все подробности наказания, публичность в подобных делах заставит задуматься следующих «мамкиных террористов». am
    Да и неплохо бы грохнуть парочку таких при задержании, публично.
    1. spectr Звание
      0
      Сегодня, 14:27
      Да и неплохо бы грохнуть парочку таких при задержании, публично.

      Опасно. Я бы разделил этих граждан на три группы: предатели, дураки и обиженные. Вот последняя группа для наших властей самая неприятная. Грохнут их, а потом, когда критическое количество накопится, в прессе появятся статьи, что люди сначала пострадали от произвола чиновников, а потом их грохнули как предателей, когда они попытались искать правду. И по стране поползут слухи, что в стране разбираются с неугодными под эгидой борьбы с предательством. Про Пригожина сразу же вспомнят, которого обещали не трогать.
      Сейчас слишком все зыбко на фоне тех странностей, что творятся в стране (когда одному прощают украденные миллиарды, а другого сажают за миллионы при чем по очень туманным обвинениям и т.д.).
  5. Николай Иванов_5 Звание
    +2
    Сегодня, 13:20
    Зачем его взяли живым? Теперь его ещё в тюрьме за счёт нашего государства многие годы кормить, лечить и одевать.
  6. Гений Ё Звание
    +1
    Сегодня, 13:44
    Это ещё только "цветочки", ягодки будут, когда победим укрорейх: подпольных террористических ячеек много и "пятая колонна" сильна, но аналога "СМЕРШа" нет, ФСБ почти всё на себе тянет!
    Но для наших власть предержащих, похоже, ничего не изменилось!!!
    Ждут когда по-настоящему "гром грянет"???!!!
  7. alexboguslavski Звание
    +1
    Сегодня, 13:46
    Поздравляю всех с очередным нахлебником на нашей шее.

    Длинные срока уже никого не пугают. У нас недавно одному придурку 34 лет от роду 20 лет дали, за то что он город расписывал "Слава Украине".Долго на него любовались, до тех пор пока по заданию ГУР не начал устраиваться на "критически важное промышленное предприятие". Статья - измена Родине, извиняюсь, что по старинке, статья 275 Уголовного кодекса Российской Федерации «Государственная измена».
    1. п-к Звание
      0
      Сегодня, 14:09
      Александр, Вы из Николаева?