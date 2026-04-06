В Курской области предотвращен теракт в отношении представителей власти

Российские силовики взяли очередного украинского агента, на этот раз в Курской области. Как сообщает ЦОС ФСБ, завербованный военной разведкой Украины гражданин России готовил теракт в отношении одного из высокопоставленных представителей властей региона.В Курской области задержан уроженец Винницкой области 1974 года рождения, по собственной инициативе установивший контакт с представителем ГУР МО Украины и согласившийся выполнять задания военной разведки. Получая указания из Киева, россиянин собирал информацию о военных и гражданских объектах на территории Курской области, а также готовил теракт в отношении представителя власти.Злоумышленник провел подготовку к теракту, получив необходимую информацию путем визуального наблюдения и изучения маршрутов подхода и отхода к объекту и т.д. Убрать «цель» планировалось путем подрыва автомобиля. Операцию координировали из Киева, все материалы агент направлял куратору через один из иностранных мессенджеров.Однако довести свой замысел до конца не позволили силовики, взяв украинского агента во время изъятия СВУ из тайника. На этот раз обошлось без стрельбы. Задержанный уже дает признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям, в том числе по госизмене. А это лишение свободы на длительный срок, вплоть до пожизненного.ФСБ РФ в очередной раз предупреждает, что все, кто оказывает помощь противнику, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности. От наказания не уйдет никто.

