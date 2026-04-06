Франция больше не хранит золото в США, весь золотой запас переведён в Париж

Париж больше не хранит свое золото в США, все имеющиеся у французов золотые запасы теперь размещены на территории Франции. Об этом сообщают местные медиа.Центральный банк Франции (Banque de France) продал все хранившееся в Федеральной резервной системе США золото. Операция началась в июле прошлого года и завершилась в январе этого, в конце марта банк отчитался об успешном приросте капитала на 12,8 млрд евро. Все французы продали в США 129 тонн золота, это составляет примерно 5% от общих запасов.Одновременно с продажей в США, французы закупали эквивалентное количество золота в Европе, таким образом восполнив свои запасы и переместив их в Париж. Ну и заодно подзаработали.Как ранее заявили в Париже, пути Соединенных Штатов и Европы постепенно расходятся, и хранить золото в стране, управляемой «непредсказуемым» президентом, становится опасно. Никто не знает, что у Трампа в голове и что он придумает в следующий раз.Вслед за французами свое золото из США могут вывести и немцы, в Германии все громче звучат призывы к правительству заняться этим вопросом, пока не стало совсем поздно.

