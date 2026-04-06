Франция больше не хранит золото в США, весь золотой запас переведён в Париж

Франция больше не хранит золото в США, весь золотой запас переведён в Париж

Париж больше не хранит свое золото в США, все имеющиеся у французов золотые запасы теперь размещены на территории Франции. Об этом сообщают местные медиа.

Центральный банк Франции (Banque de France) продал все хранившееся в Федеральной резервной системе США золото. Операция началась в июле прошлого года и завершилась в январе этого, в конце марта банк отчитался об успешном приросте капитала на 12,8 млрд евро. Все французы продали в США 129 тонн золота, это составляет примерно 5% от общих запасов.



Одновременно с продажей в США, французы закупали эквивалентное количество золота в Европе, таким образом восполнив свои запасы и переместив их в Париж. Ну и заодно подзаработали.

Как ранее заявили в Париже, пути Соединенных Штатов и Европы постепенно расходятся, и хранить золото в стране, управляемой «непредсказуемым» президентом, становится опасно. Никто не знает, что у Трампа в голове и что он придумает в следующий раз.

Вслед за французами свое золото из США могут вывести и немцы, в Германии все громче звучат призывы к правительству заняться этим вопросом, пока не стало совсем поздно.
  Охотовед 2
    Охотовед 2
    +11
    Сегодня, 13:43
    Ну собственно, что и требовалось доказать. Физического золота там не было. Франция продала бумажки на золото (с потерями), одновременно покупая физическое золото уже дома. Думается теперь продавать «золотые бумажки» будет проблематично. Немцев видимо реально просто кинут.
    Андрей Малащенков
      Андрей Малащенков
      +3
      Сегодня, 13:52
      Китай помница в своё время там же пытаются вывести часть своих запасов и ему подсунули ... Вольфрам ... Скандалище был жуть ..
      майор Юрик
        майор Юрик
        +4
        Сегодня, 14:00
        Знающие янки страны говорят, что при общении с ними они всегда ласково улыбаются и кивают головой, а их руки в это время шарят у вас в карманах.... negative
  yuriy55
    yuriy55
    +2
    Сегодня, 13:43
    Вслед за французами свое золото из США могут вывести и немцы, в Германии все громче звучат призывы к правительству заняться этим вопросом, пока не стало совсем поздно.

    Выводите золото и возвращайтесь к национальным валютам, чтобы безумная баба не капала вам на мозги...
    multicaat
      multicaat
      +2
      Сегодня, 13:49
      США отказывают немцам в аудите их золотого запаса и вообще в каком-либо доступе.
      большой вопрос могут-ли немцы при таком раскладе действовать как французы.
  commbatant
    commbatant
    +3
    Сегодня, 13:43
    Де Голлю "помнится" вывоз (а не продажа) золотого запаса Франции из США стоило карьеры президента. Так глядишь страны ЕСу из числа обиженных могут и гособлигации США начать пропивать.
    Теперь Трамп по итогам войны на БВ обречен сделать вход в Ормузский пролив платным в т.ч. для стран ЕСу.
    nepunamemuk
      nepunamemuk
      0
      Сегодня, 14:10
      Теперь Трамп по итогам войны на БВ обречен сделать вход в Ормузский пролив платным

      для этого он сам должен зайти в этот пролив🧐
      смочь 🤕
      🤣
    LIONnvrsk
      LIONnvrsk
      +2
      Сегодня, 14:18
      Цитата: commbatant
      Де Голлю "помнится" вывоз (а не продажа) золотого запаса Франции из США стоило карьеры президента.

      Де Голль не вывозил золотой запас из США, он конвертировал лишние ненужные Франции доллары в золото согласно основополагающему принципу Бреттон-Вудской финансово-валютной системы, гарантировавшей свободный обмен долларов на золото по фиксированному курсу US $35 за тройскую унцию. Всего французы обменяли бумагу на 2934 тонны золота и привезли его во Францию из США и Великобритании. yes
  Дилетант
    Дилетант
    +3
    Сегодня, 13:44
    Де Голль уже один раз забирал французское золото из США. Интересно, а кто из французских президентов еще раз отдал золото американцам?.
  ЛМН
    ЛМН
    0
    Сегодня, 13:45
    Все французы продали в США 129 тонн золота, это составляет примерно 5% от общих запасов.

    5%?Что то совсем мало.Интересно,где остальные 95%?)

    А в целом,лучше бы возврат денег,по ценным бумагам США,тогда бы было гораздо эффективнее)
  tralflot1832
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 13:46
    А сколько американцы заработали ,страшно сказать - когда золотишко перевалило 5 000$ за тройскую унцию .Купить подешевле продать подороже ,у американцев в крови.И есть волшебное слово " инсайд". tongue Говорить можно что угодно .Доня жги - Франция первый инвестор в Евроклире .Не останавливайся. И СПГ французам по бирже ,не хотят пусть ищут дешевле и вроде специально для Европы есть сорт американской нефти бодяженой из нескольких сортов .
    Aken
      Aken
      0
      Сегодня, 13:51
      Если французы продали подорожавшее золото, то это они в выигрыше. Америкосам было бы дешевле отдать металлом.
  Павел Логачев
    Павел Логачев
    +1
    Сегодня, 13:48
    А что так можно было? Там виртуально продали, тут купили! Вторая попытка после де Голля, не зря Трамп намекнул, что Макрону не много осталось быть у власти.
  tralflot1832
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:53
    А французы точно заработали ,или может дыру в бюджете Франции залатали?Макорон такой затейник оказывается. Трамп это озвучил . laughing
  VLAD-96
    VLAD-96
    +1
    Сегодня, 13:53
    А как это им разрешили? Обычно таких президентов устраняли за такие шаги...
    И к тому же были слухи что у США большей части внешних вложений (что брали в долг золотом) уже почти нет физически, что ещё тогда давно теракт с небоскребами и самолетами был затеян что бы это золото якобы тогда пропало случайно, хотя его там уже не было...
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    +3
    Сегодня, 14:01
    Золото не французское, а банкирское. Теплее и сытнее французам от этого не станет. Но поскакать и попеть Марсельезу для поднятия духа можно.
  tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:02
    Золото - доллары - евро и во всей этой цепочке присутствуют американские банки .Ты идиот Микрон ,но нужный идиот : Наверно так подумал Максимус Трамп . wassat
  AK-1945
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 14:06
    Я уж было удивился как они его вывезли, а они оказывается квитанции сдали по которым золото числилось в обмен на деньги.
  Роман_Васильевич
    Роман_Васильевич
    0
    Сегодня, 14:12
    Пусть Франция вернёт нам 93 тонны золота ("ленинское золото"), которое удерживает незаконно!
    Что-то не слышал я, что-бы мы требовали возврата...
  tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:12
    Золото Франции не хранилось в Форт Ноксе ,скорее оно хранилось на Манхеттене в американских банках ( пятилитровых ). laughing
  Дедок
    Дедок
    0
    Сегодня, 14:30
    Франция больше не хранит золото в США, весь золотой запас переведён в Париж

    так золото из США перевезли/перевели или продали?
    Все французы продали в США 129 тонн золота, это составляет примерно 5% от общих запасов.

    лягушатники получили резаную бумагу в ответ на требование вернуть своё золото...