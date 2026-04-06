Заблокированных в шахте в ЛНР людей удалось поднять на безопасную высоту


Удар украинского беспилотника по электроподстанции привел к аварийному отключению электроснабжения на шахте «Белореченская» в Лутугинском районе Луганской Народной Республики. Заблокированных из-за аварии в шахте в ЛНР людей уже удалось поднять на безопасную высоту.



Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Первый заместитель главы ведомства Юрий Говтвин пояснил:

Восстановить электроснабжение планируем сегодня во второй половине дня. После этого мы сможем поднять всех шахтеров на поверхность.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ на предприятие. Он заявил, что под землей в момент удара вражеского беспилотника находился 41 горняк, которых пока невозможно поднять на поверхность из-за отсутствия электроснабжения.

А глава администрации курортного города Геленджика Алексей Богодистов рассказал в своем аккаунте в мессенджере MAX о последствиях сегодняшней атаки дронов ВСУ на город. Он сообщил о повреждениях здания детского сада «Журавушка», нескольких жилых домов и припаркованных автомашин в микрорайоне «Голубая бухта».

Чиновник написал:

От взрывной волны пострадали здания детского сада «Журавушка» и ряд домовладений.

По словам градоначальника, в некоторых домах разбито остекление, повело дверные рамы и повреждены крыши.

Он сообщил, что после удара детсад закроют на ремонт. Пока его будут делать, детей переведут в другие дошкольные учреждения города.
  eon eon
    Сегодня, 14:15
    "людей удалось поднять на безопасную высоту"- может глубину?