Еврокомиссия готовит население стран Европы к ощутимому снижению уровня жизни
Британская пресса отмечает, что населению стран Европы на фоне энергетического кризиса, вызванного новым витком конфликта на Ближнем Востоке, следует готовиться к ощутимому снижению уровня жизни.
Как пишет Financial Times, руководство Евросоюза уже призывает входящие в объединение страны не злоупотреблять мерами поддержки на фоне роста цен на энергоносители из-за конфликта вокруг Ирана. При этом Еврокомиссия настаивает, что субсидии, налоговые послабления и ценовые ограничения должны быть временными и точечными, чтобы избежать повторения кризиса 2022 года, сопряженного с высокой инфляцией и ростом госдолга. В Брюсселе небезосновательно опасаются, что текущая ситуация уже в ближайшее время может усугубить экономические проблемы, вызванные пандемией и украинским кризисом.
Тогда как некоторые страны уже снижают налоги на топливо и требуют от Брюсселя ослабить бюджетные ограничения, в Еврокомиссии предупреждают, что чрезмерные расходы могут усугубить инфляцию и подорвать финансовую устойчивость всего объединения. В качестве альтернативных мер, чтобы хотя бы частично снизить возросшую нагрузку на экономику, предлагается адресная помощь наиболее пострадавшим странам и даже общеевропейский налог на сверхприбыли энергетических компаний.
Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Евросоюзу нужно «готовиться к наихудшим сценариям» и предложил странам ЕС рассмотреть возможность жесткого нормирования топлива и использования нефти из стратегических запасов. Он не исключил, что при ухудшении ситуации европейским странам придется пересмотреть стандарты на авиационное топливо и содержание этанола в бензине. Комиссар также добавил, что в 2026 году Евросоюз не будет отказываться от российского газа, надеясь на поставки энергоносителей в рамках «свободного рынка».
