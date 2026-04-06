Еврокомиссия готовит население стран Европы к ощутимому снижению уровня жизни

Британская пресса отмечает, что населению стран Европы на фоне энергетического кризиса, вызванного новым витком конфликта на Ближнем Востоке, следует готовиться к ощутимому снижению уровня жизни.

Как пишет Financial Times, руководство Евросоюза уже призывает входящие в объединение страны не злоупотреблять мерами поддержки на фоне роста цен на энергоносители из-за конфликта вокруг Ирана. При этом Еврокомиссия настаивает, что субсидии, налоговые послабления и ценовые ограничения должны быть временными и точечными, чтобы избежать повторения кризиса 2022 года, сопряженного с высокой инфляцией и ростом госдолга. В Брюсселе небезосновательно опасаются, что текущая ситуация уже в ближайшее время может усугубить экономические проблемы, вызванные пандемией и украинским кризисом.



Тогда как некоторые страны уже снижают налоги на топливо и требуют от Брюсселя ослабить бюджетные ограничения, в Еврокомиссии предупреждают, что чрезмерные расходы могут усугубить инфляцию и подорвать финансовую устойчивость всего объединения. В качестве альтернативных мер, чтобы хотя бы частично снизить возросшую нагрузку на экономику, предлагается адресная помощь наиболее пострадавшим странам и даже общеевропейский налог на сверхприбыли энергетических компаний.

Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Евросоюзу нужно «готовиться к наихудшим сценариям» и предложил странам ЕС рассмотреть возможность жесткого нормирования топлива и использования нефти из стратегических запасов. Он не исключил, что при ухудшении ситуации европейским странам придется пересмотреть стандарты на авиационное топливо и содержание этанола в бензине. Комиссар также добавил, что в 2026 году Евросоюз не будет отказываться от российского газа, надеясь на поставки энергоносителей в рамках «свободного рынка».
  1. Гаврило Принцип Звание
    Сегодня, 14:56
    Прошу отнестись с пониманием.
    1. Курильщик Звание
      Сегодня, 15:11
      Вроде Пакистан заявил, что мир наступит в следующий понедельник между Ираном и коалицией Эпштейна.. с последующей разблокировкой Ормуза... переговоры якобы ведутся и приходят к пониманию.. Поглядим.. там и нефть с газом потечет в Европу..
      1. Симаргл Звание
        Сегодня, 16:09
        Вроде Пакистан заявил
        Пакистан сам придумал?
        Пока Иран не нейтрализует Израиль - ничего не закончится!
  2. Охотовед 2 Звание
    Сегодня, 14:56
    Будем подождать когда начнут сжигать на площадях европейских ведьм: Урсулу, Каю, Аналену… laughing
    Ну и прочую евронечесть поубивают.
    1. kventinasd Звание
      Сегодня, 15:07
      Цитата: Охотовед 2
      Ну и прочую евронечесть

      Ну, Аналена не при делах, она уже целым ООНом занимается, а вот Усруля с Калосом вам тут явные минусы влепили.
      1. Ростов Папа Звание
        Сегодня, 16:07
        Эти еврокомиссары очень сильно напоминают "домком" во главе со Швондером. Толку мало, зато поют слажено.
    2. Василенко Владимир Звание
      Сегодня, 15:53
      Цитата: Охотовед 2
      Аналену…

      эта уже в ООН свинтила
    3. frruc Звание
      Сегодня, 16:04
      Евросоюзу нужно «готовиться к наихудшим сценариям»

      В мире всякое бывает, все крутится и меняется.
      в 2026 году Евросоюз не будет отказываться от российского газа, надеясь на поставки энергоносителей в рамках «свободного рынка».

      "Свободный рынок " под большим вопросом . Теперь ждем сложностей продуктового рынка.
  3. Перфильева Вера Звание
    Сегодня, 14:56
    "Еврокомиссия готовит население стран Европы к ощутимому снижению уровня жизни"

    Да неужели? Население России уже это воочию ощутило! "В чужом глазу соринку видим , а в своем бревно не замечаем!"
    1. kosmozoo Звание
      Сегодня, 15:17
      Да неужели? Население России уже это воочию ощутило

      Ну с нами всё понятно, у нас экономика в клочья давно разорвана. Но как же Европия со своим мудрым руководством в неблагополучные попала, вот в чем вопрос.
      1. frruc Звание
        Сегодня, 16:13
        kosmozoo
        Но как же Европия со своим мудрым руководством в неблагополучные попала

        Наверно, сами себя перехитрили. Здесь, на каждую хитрую попу, свой болт с резьбой найдется.
    2. Мячик Звание
      Сегодня, 15:48
      Цитата: Перфильева Вера
      Население России уже это воочию ощутило!

      А ты уже это бревно ощутила?
    3. frruc Звание
      Сегодня, 16:08
      Перфильева Вера
      "В чужом глазу соринку видим , а в своем бревно не замечаем!"

      Ну вы только негатив видите. А то что куриные яйца пока в цене не растут, видите ? wassat
  4. 16112014nk Звание
    Сегодня, 14:57
    Еврокомиссия готовит население

    Рассылает инструкции по разведению ёжиков ???
  5. rocket757 Звание
    Сегодня, 14:57
    Ну да, гейробюрократия в своём амплуа... руководит, организует, готовит...
    Шой то с их "райским садом" не все хорошо...
    1. Монтесума Звание
      Сегодня, 15:25
      Цитата: rocket757
      Шой то с их "райским садом" не все хорошо

      Настолько нехорошо, что вам даже минусов от обиды понаставили.
      "Не сыпь мне соль на рану." (с)
      1. rocket757 Звание
        Сегодня, 15:33
        Да ладно, это мелочь... мне сегодня за Телеграмм под три сотни сминусовали, причём, с разных сторон...
        Как обычно, короче laughing fool
        Быть посредине, это так занимательно!
        Ах да, минусы... ну вот ни холодно, ни жарко, мне расти некуда, а ниже опустить, ни у кого не получается ибо здравомыслие, это наше всё! good
        1. Монтесума Звание
          Сегодня, 15:41
          Цитата: rocket757
          Ах да, минусы... ну вот ни холодно, ни жарко,

          Дело не в том, что жарко или холодно - в данном случае это индикатор присутствия болельщиков за тот самый "райский сад". Не смогли молча пропустить ваш оскорбительный для них коммент. yes
        2. frruc Звание
          Сегодня, 16:19
          rocket757
          ну вот ни холодно, ни жарко, мне расти некуда

          Поздравляю тов. генерал армии. А вдруг на ВО введут звание генералиссимус.
      2. rocket757 Звание
        Сегодня, 15:36
        По поводы гейропейцев... их "рай" строился за счёт других, а теперь пришла пора расплачиваться... тем более руководство свое они выбрали такое fool, про евробюрократии и говорить нечего, это ярмо, которое гейропейцы на себя надели... их выбор.
  6. ximkim Звание
    Сегодня, 15:05
    Алиби готово, теперь ЕК сможет смотреть в глаза Зеленскому laughing
  7. kosmozoo Звание
    Сегодня, 15:11
    руководство Евросоюза уже призывает входящие в объединение страны не злоупотреблять мерами поддержки
    в то время, когда на содержании висит такое ненасытное образование как Украина, нечего баловать своих еврограждан.
  8. Михаил Нашарашев Звание
    Сегодня, 15:11
    Зачем нам эта информация?
    а что с понижением уровня жизни в РФ? все нормально?
    1. paul3390 Звание
      Сегодня, 15:45
      Хорошо - это когда не только тебе хорошо, но ещё и соседу плохо.. wink laughing
    2. Мячик Звание
      Сегодня, 15:45
      Цитата: Михаил Нашарашев
      а что с понижением уровня жизни в РФ?

      Где??? У кого??? Я, например, не замечаю. Ну да, пропали некоторые дорогущие импортные лекарства. Других "ухудшений" я не вижу/ощущаю.
      1. Михаил Нашарашев Звание
        Сегодня, 15:51
        странно, вся страна замечает, а вы нет, вы точно в РФ живете?
        По данным на 26 февраля 2026 года, чистый убыток Магнитогорского металлургического комбината (ММК) за 2025 год составил 14,9 миллиарда рублей.
        Падение выручки объяснили снижением объёмов продаж и цен реализации на фоне высокой ключевой ставки и замедления деловой активности в России. Также в компании указали на разовый эффект от обесценения сегмента «Добыча угля» в размере 27,9 млрд рублей.
        Это связано с тем, что загрузка ММК упала с 70–80% в 2025 году до 60%. По данным компании, производственные мощности российских металлургов в два раза превышают рыночный спрос, а оживления этого спроса в 2026 году не предвидится
  9. ТермиНахТер Звание
    Сегодня, 15:14
    Оно уже наступило, так что готовиться уже не надо))) надо готовиться, что дальше будет еще хуже)))
  10. Misza1963 Звание
    Сегодня, 15:17
    I znów rzecz nie w tym, co przedstawia się jako problem: spadku poziomu życia. Kryzysie i kolejnych zakazach jak w czasie tej śmiesznej pandemii.
    Rzecz w tym zaś, do czego to ma prowadzić. Co jest uznane jako cel przetrwania kryzysu?
    I dopiero tu widać, że UE to dziś trup i nieboszczyk zarazem.
    Ona jako plan i cel ma - zdziwicie się - swoje przetrwanie. A najlepiej to wzmocnienie władzy.
    UE jest organizacją bez własnego zaplecza. To, co pokazuje się jako decyzje czy działania UE, musi być finansowane przez jej państwa. Ponieważ one nie mają pieniędzy już na nic, to odbywa się to kosztem długu. Jeśli Polska miałaby dostać coś, "z UE", to znaczy, że jakieś Niemcy muszą się zadłużyć.
    Czyli tzw.polityka UE to coś, co w istocie nie istnieje. Jest tylko taką, która mają jej tzw.mocarstwa.
    Kryzys?
    Dobra. Bywało. Znam kryzysy. Żyłem w nich.
    Lecz one trwają dopóty, dopóki działania właściwych ludzi itd doprowadzą do wyjścia z nich. Lub upadku całkowitego.
    Zauważmy więc na koniec, że UE żąda ograniczenia wydatków, lecz bynajmniej nie tych wojennych. O nie! Skąd my to znamy?
    No cóż, wszyscy wiemy, skąd. A także jaki był koniec.
    Jednak ci władcy UE nie mogą tego pojąć. Oni nie znają historii na tyle głęboko, aby zrozumieć, że ich pomysł jest samobójczy.
    Uważają, że sprawy inaczej wyglądaja. Nie wyglądają.
    Gorzej. Wyglądają gorzej.
    Bo Rosja tym razem ma rzeczywiście Vernichtungswaffe.
    I z UE zostanie tylko...kupa, KUPA, długów.
    1. Монтесума Звание
      Сегодня, 15:34
      Wszyscy dobrze mówicie, ale czy wielu ludzi w krajach Europy tak samo ocenia działania swoich władz?
  11. Игорь Белобров Звание
    Сегодня, 15:18
    Наши тоже в этом плане не отстают.
  12. ergh081 Звание
    Сегодня, 15:20
    Я скажу так: они правильно делают. Зато у нас: всё хорошо - всё хорошо. Никто ни к чему не готовит
  13. alexputnik17 Звание
    Сегодня, 15:25
    Комиссар также добавил, что в 2026 году Евросоюз не будет отказываться от российского газа, надеясь на поставки энергоносителей в рамках «свободного рынка».

    Они ж Трампу обещали?)))) или на бирже купить это не российское? laughing Олени лживые...
  14. Мячик Звание
    Сегодня, 15:42
    Гниющей старухе Европе нужно не к войне с Россией своих лопухов-налогоплательщиков готовить, а к бунтам этих самых евролохов готовиться. И тогда восстание "жёлтых жилетов" покажется детским утренником.
  15. tralflot1832 Звание
    Сегодня, 15:43
    Успокою руководство ЕС - это просто кризис ,а не катастрофа.Не паниковать и слушать Урсулу и Кайю.
  16. alexputnik17 Звание
    Сегодня, 16:05
    Цитата: Мячик
    а к бунтам этих самых евролохов готовиться. И тогда восстание "жёлтых жилетов" покажется детским утренником

    А будет... Если терпилы-европейцы не полезут, то понаехавшие арабы и негры Армагеддон устраивать начнут, когда им социалку срежут. Ту да же не культурные сливки общества приехали, а люди, которым должны. Искатели приключений. laughing БЛМ отдыхать будет. laughing И чубатые помогут.
  17. AK-1945 Звание
    Сегодня, 16:08
    Пусть возьмут в обиход фразу ДАМа - денег нет, но вы держитесь.
  18. Grossvater Звание
    Сегодня, 16:10
    Цитата: Мячик
    Цитата: Перфильева Вера
    Население России уже это воочию ощутило!

    А ты уже это бревно ощутила?

    И в каком месте, прошу прощения winked.
    1. Мячик Звание
      Сегодня, 16:36
      Цитата: Grossvater
      И в каком месте, прошу прощения

      Именно в том самом ;-)
  19. Из_дикого_леса_дикая_тварь Звание
    Сегодня, 16:20
    …Комиссар также добавил, что в 2026 году Евросоюз не будет отказываться от российского газа…
    Этому комиссару сказать бы в ответ: российский газ получите только в том случае, если начиная с нынешнего дня 24:00 ни один снаряд, ни один патрон, ни один наёмник и ни единого евро / доллара / тугрика не поступит от Евросоюза в распоряжение Украины. Но кто ж ему такое скажет?…
    1. Мячик Звание
      Сегодня, 16:37
      Цитата: Из_дикого_леса_дикая_тварь
      Но кто ж ему такое скажет?

      Ну, послам Бриташки и Франции сказали "Ещё один ШтормШэдоу - и вашим столицам погрустнеет" - с тех пор - ни одной ракеты не было.