Десантный корабль USS Tripoli (LHA-7) отошёл от побережья Ирана после атаки КСИР
Иран атаковал десантный корабль ВМС США USS Tripoli (LHA-7), доставивший на Ближний Восток морских пехотинцев из японской Осаки. Об этом сообщает пресс-служба Корпуса стражей исламской революции.
Согласно заявлению КСИР, американский корабль был атакован ракетами, после чего был вынужден отойти в южную часть Индийского океана. Получили ли USS Tripoli какие-либо повреждения, не сообщается, другие подробности атаки отсутствуют.
Американский десантный корабль LHA-7, на борту которого более пяти тысяч моряков и морских пехотинцев, подвергся стремительным ракетным ударам и после этой волны наступления был вынужден отступить в глубины южной части Индийского океана.
Центральное командование ВС США пока никак не комментирует возможные удары по десантному кораблю USS Tripoli (LHA-7), на официальной странице CENTCOM на данный момент нет такой информации.
Между тем КСИР не ограничился единственным заявлением об ударе по американскому кораблю, также в рамках 98-го этапа операции «Правдивое обещание 4» были атакованы совместный центр ОАЭ и Израиля по сборке беспилотников и самолеты на американской базе Али ас-Салем в Кувейте.
