Десантный корабль USS Tripoli (LHA-7) отошёл от побережья Ирана после атаки КСИР

Иран атаковал десантный корабль ВМС США USS Tripoli (LHA-7), доставивший на Ближний Восток морских пехотинцев из японской Осаки. Об этом сообщает пресс-служба Корпуса стражей исламской революции.

Согласно заявлению КСИР, американский корабль был атакован ракетами, после чего был вынужден отойти в южную часть Индийского океана. Получили ли USS Tripoli какие-либо повреждения, не сообщается, другие подробности атаки отсутствуют.



Американский десантный корабль LHA-7, на борту которого более пяти тысяч моряков и морских пехотинцев, подвергся стремительным ракетным ударам и после этой волны наступления был вынужден отступить в глубины южной части Индийского океана.

Центральное командование ВС США пока никак не комментирует возможные удары по десантному кораблю USS Tripoli (LHA-7), на официальной странице CENTCOM на данный момент нет такой информации.

Между тем КСИР не ограничился единственным заявлением об ударе по американскому кораблю, также в рамках 98-го этапа операции «Правдивое обещание 4» были атакованы совместный центр ОАЭ и Израиля по сборке беспилотников и самолеты на американской базе Али ас-Салем в Кувейте.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 15:05
    ❝ Американский десантный корабль LHA-7, на борту которого более пяти тысяч моряков и морских пехотинцев, подвергся стремительным ракетным ударам и после этой волны наступления был вынужден отступить в глубины южной части Индийского океана ❞ —

    — Видимо проблемы с фекальной системой ...
    ваш вср 66-67
      Сегодня, 15:09
      А Трамп все побеждает Иран!
      Эх, есть у кого поучиться, как надо воевать!
      Курильщик
        Сегодня, 15:14
        В нете видео об атаке украинского дрона на российский фрегат проекта 11356Р "Буревестник"... результат не известен..но картинка(от украинцев) четкая и близко от фрегата...на подлете
        ЖЭК-Водогрей
          Сегодня, 15:22
          Наш корабль могло зацепить обломками дрона.
      bayard
        Сегодня, 16:36
        Цитата: ваш вср 66-67
        Эх, есть у кого поучиться, как надо воевать!

        "Рано .... Рано .... Рано .... поздно" - х\ф "На Дерибасовской хорошая погода" .
      Панцуй_
        Сегодня, 16:37
        Цитата: ваш вср 66-67
        Эх, есть у кого поучиться, как надо воевать!

        Ну, воевать то мы и сами умеем не хуже и, возможно, даже лучше. А вот чему нашим генералам и политикам нужно у персов поучиться - так это смелости, решительности, твердости своих убеждений и силы воли.
    ТермиНахТер
      Сегодня, 15:16
      Сильно сомневаюсь, что матрасники подогнали амфибийную группу поближе к берегу, пока нет контроля на прибрежной полосой. Хотелось бы верить в новость, но не такие они дурные.
      ТермиНахТер
        Сегодня, 16:04
        З. Ы. Да и нет особого смысла. Амфибийная группа неполного состава - УДК "Триполи" и ДВДК, второй ДВДК стоит на ремонте в Японии. Амфибийная группа "Боксера" только пару дней, как вышла из Перл - Харбора, ей "пилить" еще пару недель. Да и группа "Боксера" значительно слабее. "Боксер" - УДК типа "Уосп", он меньше и слабее "Триполи", в составе группы один "сан - антонио" и один типа "айленд", который тоже слабее, чем "сан - антонио". В целом, особых козырей не наблюдается.
    Mouse
      Сегодня, 15:20
      Просто понтов, как ухулигана из подворотни....
  Аркадий007
    Сегодня, 15:07
    Даже не вериться что так можно делать.
  al3x
    Сегодня, 15:08
    Эх, жаль не потопили. Вот это был бы номер.
    Uncle Lee
      Сегодня, 15:24
      американский корабль был атакован ракетами, после чего был вынужден отойти в южную часть Индийского океана

      Цитата: al3x
      Эх, жаль не потопили

      Не то слово !
      Миха1981
        Сегодня, 16:39
        Потопить сложно, там живучесть как у авианосца, но прикрытие может быть слабее.
    kosmozoo
      Сегодня, 15:35
      Эх, жаль не потопили.
      Разом нуждающиеся в туалете американские матросы и морпехи могут легко утопить в нечистотах корабль. Надо дождаться уточнений.
      Zoldat_A
        Сегодня, 16:47
        Цитата: kosmozoo
        нуждающиеся в туалете американские матросы и морпехи могут легко утопить в нечистотах корабль.

        А тут ещё и прачечная, глядишь, сгорит...
        laughing
  16112014nk
    Сегодня, 15:09
    Остаётся только исполнить удар по Tripoli на "бис".
    Romario_Argo
      Сегодня, 15:27
      как вариант, может Хуситы в Красном море опробуют Ониксы по УДК Триполи
      Normann
        Сегодня, 15:57
        А у них есть Ониксы?///////////////
        Александр_K
          Сегодня, 16:24
          Мы все знает того, у кого есть Ониксы, кому америкосы насолили очень много. Авианосец должен быть потоплен!
        bayard
          Сегодня, 16:40
          Цитата: Normann
          А у них есть Ониксы?///////////////

          Китайские аналоги "Москитов" точно есть . Характеристики примерно те же .
  kventinasd
    Сегодня, 15:13
    на борту которого более пяти тысяч моряков и морских пехотинцев

    Надеюсь американские морячки подгузниками запаслись. То-ли ещё будет.
    КСИР им ещё покажут кузькину мать, чтобы сказки трампа малиной не казались.
  eckons
    Сегодня, 15:17
    был вынужден отступить в глубины южной части Индийского океана.

    Вот это было бы здорово.
  7. Комментарий был удален.
  oleg-nekrasov-19
    Сегодня, 15:18
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    был вынужден отступить в глубины южной части Индийского океана.

    на более выгодные тактические позиции, видимо на Шри Ланка будут высаживаться hi )))
    Zoldat_A
      Сегодня, 16:52
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Шри Ланка будут высаживаться

      Вот у них круиз получился - сначала за тридцать три звезды туда, потом не понравилось - обратно... И повоевать-то некогда... laughing Не морпехи, а туристы какие-то...
  antiaircrafter
    Сегодня, 15:25
    Ничего персы не стесняются. Молодцы!!!
  Алексей G
    Сегодня, 15:53
    был вынужден отступить в глубины южной части Индийского океана.

    Надо его там поискать и если он не очень далеко прислать ему бэков, ведь судя по фото у него не видно мощных систем ПВО позволяющих поразить надводный безэкипаж катер!
    А так пускай плавает далече и тратит горючку! Она все дороже становится!
  Lynx2000
    Сегодня, 15:59
    Центральное командование ВС США пока никак не комментирует возможные удары по десантному кораблю USS Tripoli (LHA-7), на официальной странице CENTCOM на данный момент нет такой информации

    Сейчас опубликуют, что десантный корабль имеет на борту технические неисправности с гальюнами, следует на ремонт.
  Алексей G
    Сегодня, 16:02
    подвергся стремительным ракетным ударам

    Было бы хорошо дать персам Ониксы с Бастионами или Бал с Х35 хотя бы продать! Чтобы отодвинуть американские лодочки от Ормуза!
    Александр_K
      Сегодня, 16:25
      С учетом америкаской помощи на Украине, Ониксы можно дать безвозмездно.
      Панцуй_
        Сегодня, 16:38
        Цитата: Александр_K
        С учетом америкаской помощи на Украине, Ониксы можно дать безвозмездно.

        Не можно, а нужно! Причем непременно и быстро.
  мерцание
    Сегодня, 16:04
    Американский десантный корабль LHA-7, на борту которого более пяти тысяч моряков и морских пехотинцев, подвергся стремительным ракетным ударам и после этой волны наступления был вынужден отступить в глубины южной части Индийского океана.

    Как то один морпех уже заявлял, что его собратья не желают погибать за интересы Израиля.
    Похоже, 5 тысяч морпехов не пожелали быть кормом для рыб, взялись дружно за весла и отгребли от берега. Причем, сделали это так потужно, с огоньком.
    А у Трампа будет повод объявить очередную перемога, мол никто не пострадал.
  Владимир - USSR
    Сегодня, 16:06
    был вынужден отступить в глубины южной части Индийского океана

    на какие глубины?
    Serg 122
      Сегодня, 16:30
      Там как пойдёт. Главное - в перископ периодически поглядывать вокруг...
  AK-1945
    Сегодня, 16:06
    Жаль что иранцам не удалось его отправить на дно. У Трампа с Хегсетом рожи бы тогда от злобы и бессилия разорвало.
  Роман 11
    Сегодня, 16:10
    тут уж комментировать нечего, по-моему эпоха "мясных" войн уходит в прошлое

    есть сравнение, до поры до времени конница главенствовала на поле боя, где-то 3000 лет.. в прошлом веке она попрощалась и ушла в небытие

    сейчас операторов бпла набирают, а разве программа не лучше человека???
    никто не задумывается, почему человек, гроссмейстер, чемпион мира по шахматам давно уже не проводит матчи с компьютером? потому что у машины сразу готовый ответ, у нее база данных в онлайн режиме к миллиардам партий.. самому великому шахматисту необходимо хоть какое-то время на обдумывание, и то он будет сомневаться между 2-3-мя самыми сильными ходами, ему банально не будет хватать время. Поэтому как само собой разумеющееся изначально машина всегда в выигрыше, и потому такие матчи не проводятся.
    и мне до сих пор не ясно, если на примере шахмат видно что программа сильнее человека, почему дронами управляют люди, ну отдайте заказ куда-нибудь в сколково, пусть они напишут программу.. хватило же у кого-то ума написать программу для багульника 82
    Александр_K
      Сегодня, 16:28
      Много чего можно бы сделать, но почему-то не делается, к сожалению.
  Сергей Викторович Королев
    Сегодня, 16:11
    Поплыли менять памперсы. Малый запас захватили в надежде на склады на базах. А на базах все в ноль.
  Andriuha077
    Сегодня, 16:22
    USS Tripoli часто называют «Lightning Carrier» (авианосец «Молния»), так как он специально модернизирован для несения до 20 истребителей пятого поколения F-35B Lightning II, которые сами по себе являются частью системы обороны, обеспечивая воздушный патруль и перехват.

    Состав группы сопровождения Tripoli (март-апрель 2026):
    USS Rafael Peralta (DDG-115) — эсминец типа «Арли Бёрк».
    USS Robert Smalls (CG-62) — ракетный крейсер типа «Тикондерога» (обладает еще большим запасом ракет, чем эсминцы).
    USS New Orleans (LPD-18) и USS San Diego (LPD-22) — вспомогательные десантные корабли с собственными системами ПВО малой дальности.

    БПЛА-камикадзе (вероятно, семейства Shahed): Использовались для перегрузки систем ПВО корабля перед основным ракетным ударом.

    Крылатые ракеты «Талайе» (Talaieh): Новейшие иранские интеллектуальные ракеты с заявленной дальностью более 1000 км. Они способны обходить системы ПВО и менять цели в полете.
  Слово
    Сегодня, 16:28
    Нам бы такую волю у башен к защите интересов и безопасности страны.
  isv000
    Сегодня, 16:55
    и после этой волны наступления был вынужден отступить в глубины южной части Индийского океана.

    Вот бы он на самом деле "отступил в глубины океана"!
  Александр Х
    Сегодня, 17:00
    Вся беда в том, что войну США теоретически могут вести очень долго, истощая и уничтожая производства Ирана при том, что на территорию США не прилетит ни единого снаряда. США будет только наращивать свои военные производства. И по другому "заиграет красками" война, если в ответ на обстрел Ирана, на территории США будут взрываться военные заводы, нефтепроводы, топливохранилища и т.д.
    Кстати, по другому, думаю, обстояли бы дела с поставками оружия на Украину, если бы и на территории ЕС начало происходить подобное.