Песков о паузе в переговорах по украинскому конфликту: «У США много других дел»

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга упомянул о паузе в переговорах по украинскому конфликту. Он заявил, что сейчас у США много других дел.



Чиновник сказал:

У американцев много дел других, понятно каких, и сейчас в этой связи в трехстороннем формате трудно собраться.

При этом Песков добавил, что информационный обмен с Вашингтоном по данному вопросу не останавливался.

Представитель российского президента сказал:

Мы тоже по тем каналам, которые у нас имеются, продолжаем обмен информацией с американцами.

Представители СМИ также попросили Пескова прокомментировать информацию о вероятной скорой поездке спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина ответил, что в Кремле об этом ничего достоверно не известно.

Говоря об этом предполагаемом визите, Песков заявил:

Нет, доподлинно нам неизвестно о том, что он планируется.

При этом он добавил, что в президентской администрации, разумеется, слышали заявление Киева о проработке данного вопроса.

О предстоящем визите двух американских переговорщиков заявлял позавчера глава Офиса Зеленского Кирилл Буданов, внесенный Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов. Он утверждает, что украинские власти ждут гостей со следующей недели. И если данный визит состоится, то для Кушнера и Уиткоффа он станет первым посещением Украины.
  Охотовед 2
Сегодня, 15:26
    Охотовед 2
    +7
    Сегодня, 15:26
    У американцев много дел других, понятно каких, и сейчас в этой связи в трехстороннем формате трудно собраться.

    Что опять несёт «пургоносец»? По его словам, мы прям ждём этих переговоров?
    Какие могут быть переговоры с террористами?
    Перфильева Вера
Сегодня, 15:33
      Перфильева Вера
      +14
      Сегодня, 15:33
      "Что опять несёт «пургоносец»?"

      Он несет, что ему велено... ДЕД , как обычно молчит после ударов по Новороссийску и потоплению хихлами нашего контейнеравоза.
    oleg-nekrasov-19
Сегодня, 15:48
      oleg-nekrasov-19
      +2
      Сегодня, 15:48
      Совершенно никаких переговоров с террористами ,полностью с вами согласен, а так же согласен со словами Путина , что с террористами переговором не ведем , мочим их в сортире. Видимо у Буданова с Зеленским сортиры сильно заглублены -метров на 250 .
      kventinasd
Сегодня, 16:04
        kventinasd
        +3
        Сегодня, 16:04
        Цитата: oleg-nekrasov-19
        а так же согласен со словами Путина , что с террористами переговором не ведем , мочим их в сортире.

        Он давно уже про эти, а так-же другие свои слова и не вспоминает.
        Пенсионеры соврать не дадут.
        bk316
Сегодня, 16:53
          bk316
          0
          Сегодня, 16:53
          Пенсионеры соврать не дадут.

          Олег, а сколько вам лет?
    Vulpes
Сегодня, 15:56
      Vulpes
      +4
      Сегодня, 15:56
      Он несет то, что ему велит "Гарант".
      ЗлойКоммунист
Сегодня, 16:23
        ЗлойКоммунист
        0
        Сегодня, 16:23
        Гарант его слил уже не раз прозвав пургомётом
        Vulpes
Сегодня, 16:26
          Vulpes
          +5
          Сегодня, 16:26
          Но при этом почему-то не снимает с занимаемой должности.
    VictorB
Сегодня, 15:58
      VictorB
      +4
      Сегодня, 15:58
      У американцев много дел других

      А у нас, получается, никаких дел нет. Ждем-с.
      После Анкориджа уже 8 месяцев смиренно ждем у моря погоды. Вместо решительных действий. Каждый день такого ожидания наше стратегическое положение ухудшается! Далее цензурных слов у меня нет.
      Алексей Лантух
Сегодня, 16:44
        Алексей Лантух
        +1
        Сегодня, 16:44
        Ждем-с.

        Ну, вообщем-то не ждем. Однако стратегическое положение ухудшается, поскольку кардинальные меры не принимаются, а идет позиционная война с обоюдными потерями. Сколько ждать непонятно. Слушок прошёл о 2-х месяцах. Дальше что? Если с миром н е срастётся, то надеюсь на удары ТЯО.
    Себенза
Сегодня, 16:45
      Себенза
      +2
      Сегодня, 16:45
      Мы с вами нет. А они в тревожном ожидание. Переговоры с террористами..,да было уже, причём относительно недавно. А вот если не договорятся ,то страх божий, придётся воевать. А как можно всерьёзку пулять по дорогим партнёрам, своей недвижке и кровинушке родной.
  Федор 5755
Сегодня, 15:26
    Федор 5755
    +7
    Сегодня, 15:26
    Смысл сказанного: барину сейчас не до холопов, которые смиренно ждут когда он о них вспомнит. А вообще комментарии усатого пресс-секретаря уже давно вызывают мягко говоря недоумение
    Tagan
Сегодня, 15:37
      Tagan
      -6
      Сегодня, 15:37
      Смысл сказанного: барину сейчас не до холопов, которые смиренно ждут когда он о них вспомнит.

      Смысл сказанного вам осилить не удалось, хотя он был на поверхности:
      сейчас в этой связи в трехстороннем формате трудно собраться.


      А вообще комментарии усатого пресс-секретаря уже давно вызывают мягко говоря недоумение

      Комментарии комментаторов вызывают не меньшее недоумение. И усатый пресс-секретать в этот раз, как ни странно, не причём.
      akropin
Сегодня, 15:47
        akropin
        +6
        Сегодня, 15:47
        Смысл сказанного вам осилить не удалось, хотя он был на поверхности:
        сейчас в этой связи в трехстороннем формате трудно собраться.

        А точно нам нужно собираться в трехстороннем формате, чтобы решить дела между Россией и Украиной? Я, наверняка, много не понимаю, но, как мне видится, вопросы два государства находящихся в состоянии конфликта должны сами решить. США здесь вообще ни при каких делах, кроме своего политического и коммерческого интереса. Но таких интересантов пол Европы. Слово США - пустышка, сегодня да, завтра нет. Какой смысл ждать их, пока они вернутся с Ближнего Востока? Так что я полностью согласен, что по этому вопросу позиция Кремля слабая, холопская, мы не можем сами решить вопрос без хозяина.
        Tagan
Сегодня, 15:59
          Tagan
          -1
          Сегодня, 15:59
          А точно нам нужно собираться в трехстороннем формате, чтобы решить дела между Россией и Украиной?

          Украина вообще-то во всей этой истории - инструмент. В принципе, можно и без Украины, в двухстороннем.))
          США здесь вообще ни при каких делах

          Разве? США с самого начала были основным спонсором проекта "АнтиРоссия". И поддержка их до сих пор не закончилась. Другое дело, что они переложили большую часть финансовой нагрузки на своих европейских шестёрок.
          akropin
Сегодня, 16:08
            akropin
            +1
            Сегодня, 16:08
            Украина вообще-то во всей этой истории - инструмент. В принципе, можно и без Украины, в двухстороннем.))

            Мы договор мирный, а он по любому будет, будем подписывать с украинской стороной.
            Tagan
Сегодня, 16:23
              Tagan
              +1
              Сегодня, 16:23
              Мы договор мирный, а он по любому будет, будем подписывать с украинской стороной.

              Украина сейчас подобна конченной наркоманке, которая совершенно невменяема и поддерживается ширяловом. Не с кем там уже договариваться.
        VictorB
Сегодня, 16:12
          VictorB
          +3
          Сегодня, 16:12
          Какой смысл ждать их, пока они вернутся с Ближнего Востока?

          Это не только бессмысленно, это - как часто повторял Е. Примаков - контрпродуктивно.
          Когда они вернутся с Ближнего Востока (или если и когда их оттуда вышибут) на выборах в Конгресс победят демократы, а Трамп станет хромой уткой. Это картина Репина "Приплыли". А ведь кто-то ставит именно на Трампа и на него уповает. Это просто странно.
    yuriy55
Сегодня, 15:48
      yuriy55
      +2
      Сегодня, 15:48
      Цитата: Федор 5755
      Смысл сказанного: барину сейчас не до холопов
    ЖЭК-Водогрей
Сегодня, 15:49
      ЖЭК-Водогрей
      +4
      Сегодня, 15:49
      Цитата: Федор 5755
      Смысл сказанного: барину сейчас не до холопов, которые смиренно ждут когда он о них вспомнит.

      Барен занят уничтожением иранских союзников России. Когда закончит, вернется. Так бы Трамп дал томагавки и джассмы хинзирам, но они пока ему нужны в другом месте...
      alexoff
Сегодня, 16:12
        alexoff
        +2
        Сегодня, 16:12
        А пока ракеты к пэтриотам не поставляют хинзирам, мы по ним сильно бить не будем. Мы не такие, мы не бьём в минуту слабости врага, мы ему в минуту слабости поможем. Можем даже верёвку продать для любых целей
    Панцуй_
Сегодня, 16:47
      Панцуй_
      +1
      Сегодня, 16:47
      Цитата: Федор 5755
      А вообще комментарии усатого пресс-секретаря уже давно вызывают мягко говоря недоумение

      Недоумение ужа давно вызывают решения (вернее не решения) его шефа.
  Kamarada
Сегодня, 15:34
    Kamarada
    +11
    Сегодня, 15:34
    А когда то за критику усатого и верховного меня тупо заблокировали . А тю сегодня у всех резко открылись глаза . А я-то я говорил ? Что с таким элитками и руководителями и врагов не надо . Эти свет ВСЁ продадут ,предадут развалят и свалят за бугор .
  ximkim
Сегодня, 15:36
    ximkim
    +5
    Сегодня, 15:36
    Ух..
    Договорнячок не отменяется , а сдвигается.
  rocket757
Сегодня, 15:38
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:38
    Констатация фактического состояния дел/процессов за ту сторону...
    Так и у нас много, много ДЕЛ! soldier
  yuriy55
Сегодня, 15:39
    yuriy55
    +5
    Сегодня, 15:39
    Песков о паузе в переговорах по украинскому конфликту: «У США много других дел»

    Всё-таки неймётся российскому руководству потратить миллионы бюджетных средств на бесполезные поездку и бестолковые переговоры...
    Почему никто не отважился до сих пор объяснить причины и полезность своих хитрых планов?
  Иван Иванов_36
Сегодня, 15:40
    Иван Иванов_36
    +4
    Сегодня, 15:40
    Пригожин окунулся в это Песковопутинское адище и очумел.
    Пришлось на Москву даже идти.
    Tagan
Сегодня, 15:49
      Tagan
      0
      Сегодня, 15:49
      Пришлось на Москву даже идти.

      Чтобы отхлестать Пескова?
      Иван Иванов_36
Сегодня, 15:57
        Иван Иванов_36
        +2
        Сегодня, 15:57
        Говорил публично, что Шойгу.
  сайгон
Сегодня, 15:43
    сайгон
    +2
    Сегодня, 15:43
    А что молодец мужик прямо и открыто говорит - ждем когда амеры соизволят время перетереть сыщут . Граждане сохраняйте спокойствие , все по плану .
  kosmozoo
Сегодня, 15:43
    kosmozoo
    +1
    Сегодня, 15:43
    Амеииканцам сейчас некогда, они за иранцами бегают, переговоры ведут.
  alexputnik17
Сегодня, 15:45
    alexputnik17
    +5
    Сегодня, 15:45
    Цитата: Охотовед 2
    Какие могут быть переговоры с террористами?

    Это укры террористы. а именно эти двое от амеров с иранцами переговоры вели, а потом удары начались.... Чего там размовляться то? laughing
    Заняты амеры... И слава Богу! До праймериз и до окончательных выборов, желательно!
    alexoff
Сегодня, 16:23
      alexoff
      +1
      Сегодня, 16:23
      Заняты амеры... И слава Богу!
      так помочь бы им подольше и посильнее быть занятыми, а то слишком хорошо живут...
  Игнатий555
Сегодня, 15:48
    Игнатий555
    +7
    Сегодня, 15:48
    Америка грузила и отгружает в Украину оружие, которое убивает наших солдат, выдает целеуказание и оказывает другую помощь, но Кремль упорно считает, что США хотят мира и ведет с ней переговоры. Прям диво-дивное происходит.
    Владимир М
Сегодня, 15:57
      Владимир М
      +1
      Сегодня, 15:57
      Похоже, по крайней мере со слов Д. Пургаметова получается, что Кремль упорно считает Дони рыжим господином для себя...
  Борис Сергеев
Сегодня, 15:50
    Борис Сергеев
    +9
    Сегодня, 15:50
    Кремлёвская "политкорректность" довела до абсурда: военные действия идут дольше Великой Отечественной, но войны нет, ежедневные удары регулярной армии Украины называют "террористическими атаками", сообщают о них губернаторы, словно речь идёт о пожарах или паводке, переговоры ведутся с теми, кого официально признали "террористом", в качестве посредника-"миротворца" выступает тот, кто грозится вогнать Иран "в ад". У Ирана при этом договор о стратегическом партнерстве с РФ.
  A503
Сегодня, 15:51
    A503
    +2
    Сегодня, 15:51
    Сами заварили, и уже сами разрулитб/ закончить не можем? ?? До сих пор кремлевские верят в ов и их помощь в урегулировании конфликта? Пока сами жёстко, как ТРИ не будем отвечать на провакации и иные действия направленные против РФ, ничего не измени ться. Весь мир уже ржёт над РФ и её линиями. Всё знают, что ничего не сделают.
  Vulpes
Сегодня, 15:55
    Vulpes
    +3
    Сегодня, 15:55
    Т.е Песков своими устами, привыкшими вещать без какой либо ответственности за сказанное, сам признает, что РФ уже настолько потеряла какую либо значимость и не интересна США, даже всячески пытаясь ублажить Тампа, что ее задвинули куда-то в угол. Приплыли что называется.
    Ivan№One
Сегодня, 16:44
      Ivan№One
      +3
      Сегодня, 16:44
      А ведь и ельцина нет, и чубайса с гайдаром! Кто же виноват, блин?
      Vulpes
Сегодня, 17:04
        Vulpes
        0
        Сегодня, 17:04
        На фоне "незаменимого" уже и Ельцин начинает выглядеть посолиднее.
  Fisher
Сегодня, 15:56
    Fisher
    +6
    Сегодня, 15:56
    То есть, если я правильно понимаю, мы ждём когда штаты до нас снизойдут и нас рассудят, разведут, так сказать, холопов по углам, указав каждому его место. Интересная такая позиция.
  Incvizitor
Сегодня, 16:08
    Incvizitor
    +1
    Сегодня, 16:08
    После того как он лизалсч с этой западной подстилкой плевать что заявляет он умер раз и навсегда.
  Aлеkc
Сегодня, 16:10
    Aлеkc
    0
    Сегодня, 16:10
    И ведь не боятся за такие истины в массы. С той стороны тоже признали, что подыхают за Европу - и норм.
  tralflot1832
Сегодня, 16:10
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 16:10
    Кто задаёт один и тот же вопрос ?Песков не стенке же отвечает !?
    У меня один вопрос ,пока идут двусторонние " переговоры " : Когда Зелнский поедет в Гондурас? laughing
    oleg-nekrasov-19
Сегодня, 16:20
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 16:20
      Да там у них заранее вопросы для прессухи записаны , вот и задают, уже даже как то буднично выглядит ,рутинно я бы сказал )))
  drags33
Сегодня, 16:34
    drags33
    +2
    Сегодня, 16:34
    А что, для Победы в СВО нам нужны амеры??? Ну сколько же можно нести чушь!!!???
  Ivan№One
Сегодня, 16:38
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 16:38
    А без сша ни туды и ни сюды?

    Про Новороссийск или сухогруз в Азовском море не спросили его?
  tabex
Сегодня, 16:44
    tabex
    +1
    Сегодня, 16:44
    Сюзерен пока занят, а вассалы сами все никак не договорятся
  Панцуй_
Сегодня, 16:45
    Панцуй_
    +3
    Сегодня, 16:45
    А наши из башен всё о каких то переговорах талдычат, болезные. Ну, смешные людишки, ей Богу... Посмотрели бы на Иран и поучились, как нужно действовать и как воевать, а не болтать языком и линии всякие рисовать.
    Ivan№One
Сегодня, 16:54
      Ivan№One
      +1
      Сегодня, 16:54
      У ирана за их действия руководство выносят по второму-третьему кругу
  alexputnik17
Сегодня, 16:56
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 16:56
    Цитата: alexoff
    быть занятыми, а то слишком хорошо живут...

    Да хотя бы мы сами были заняты для переговоров и усатые поменьше с пояснениями на этот счет выступали....
  Стас
Сегодня, 17:05
    Стас
    +1
    Сегодня, 17:05
    Какое холопство и полнейшее дно. Смотришь на "нашу элитку" и сравниваешь с иранской. И стыдно до ужаса за это позорище.