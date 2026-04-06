Песков о паузе в переговорах по украинскому конфликту: «У США много других дел»

У американцев много дел других, понятно каких, и сейчас в этой связи в трехстороннем формате трудно собраться.

Мы тоже по тем каналам, которые у нас имеются, продолжаем обмен информацией с американцами.

Нет, доподлинно нам неизвестно о том, что он планируется.

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга упомянул о паузе в переговорах по украинскому конфликту. Он заявил, что сейчас у США много других дел.Чиновник сказал:При этом Песков добавил, что информационный обмен с Вашингтоном по данному вопросу не останавливался.Представитель российского президента сказал:Представители СМИ также попросили Пескова прокомментировать информацию о вероятной скорой поездке спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина ответил, что в Кремле об этом ничего достоверно не известно.Говоря об этом предполагаемом визите, Песков заявил:При этом он добавил, что в президентской администрации, разумеется, слышали заявление Киева о проработке данного вопроса.О предстоящем визите двух американских переговорщиков заявлял позавчера глава Офиса Зеленского Кирилл Буданов, внесенный Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов. Он утверждает, что украинские власти ждут гостей со следующей недели. И если данный визит состоится, то для Кушнера и Уиткоффа он станет первым посещением Украины.