Песков о паузе в переговорах по украинскому конфликту: «У США много других дел»
Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга упомянул о паузе в переговорах по украинскому конфликту. Он заявил, что сейчас у США много других дел.
Чиновник сказал:
При этом Песков добавил, что информационный обмен с Вашингтоном по данному вопросу не останавливался.
Представитель российского президента сказал:
Представители СМИ также попросили Пескова прокомментировать информацию о вероятной скорой поездке спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина ответил, что в Кремле об этом ничего достоверно не известно.
Говоря об этом предполагаемом визите, Песков заявил:
При этом он добавил, что в президентской администрации, разумеется, слышали заявление Киева о проработке данного вопроса.
О предстоящем визите двух американских переговорщиков заявлял позавчера глава Офиса Зеленского Кирилл Буданов, внесенный Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов. Он утверждает, что украинские власти ждут гостей со следующей недели. И если данный визит состоится, то для Кушнера и Уиткоффа он станет первым посещением Украины.
