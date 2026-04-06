Как весенняя кампания меняет архитектуру обороны ВСУ в Донбассе

Лиман: не город, а узел

Славянско-Краматорская агломерация: «пояс крепостей» под давлением

«Города как ключ к обороне. Пока стоят Константиновка и Лиман, противнику будет сложно начать бои за Славянск и Краматорск.»

Доброполье: фланг, которого не хватает

«С запада — прорваться из Покровска, идти на Доброполье, выйти на Краматорск, Дружковку. То есть с четырёх направлений отрезать, выбивать...»

Херсон: логистическая война на юге

Южный фронт: давление и стабилизация

«На самом деле, к сожалению, там происходит продвижение врага. Также россияне уже в 10 километрах от Запорожья, от южных районов города...»

Материальный вопрос: что стоит за «летними боями»

Вместо заключения: «разрыв связности» как стратегия

С каждым апрелем с начала специальной военной операции в русскоязычном информационном пространстве вспыхивает один и тот же вопрос: а не наступление ли это? А не грядущий ли перелом? Общественная потребность в «точках» — в конкретных городах, флагах на картах, переломных датах — понятна психологически, но опасна оперативно. Потому что весна 2026-го на юге Донецкой и Луганской областей демонстрирует не точечный прорыв, а медленное, системное разрушение «связности» украинской обороны — и это, пожалуй, гораздо важнее любого отдельного взятого населённого пункта.Лиман (или, как его ещё называют, Красный Лиман) — не просто название на карте. Это транспортный и логистический узел, который с 2022 года превратился в ключевой опорный пункт украинской обороны на северо-восточном фланге Донбасса. Именно через него и через прилегающие коммуникации — Райгородку, Николаевку, Славянскую ТЭС — осуществляется основной контур снабжения группировки ВСУ, удерживающей позиции от Северского Донца до Славянска.Логика давления здесь прозрачна: пока узел работает, противник способен не только удерживать позиции, но и перебрасывать резервы, закрывать бреши, менять конфигурацию обороны. Как только контур снабжения начинает «скрипеть», вся конструкция теряет устойчивость — не мгновенно, но необратимо.По данным военных корреспондентов, к концу марта — началу апреля 2026 года части ВС РФ ведут бои на окраинах Яровой, Дробышево и непосредственно в районе Красного Лимана, вытесняя противника с промежуточных позиций. Это не «генеральное сражение», а методичное, метр за метром, сжатие полукольца.Ключ к этой схеме по-прежнему лежит в Лиманском районе. Лиман важен не сам по себе, а как опорный узел, который удерживает северо-восточный фланг украинской обороны и мешает дальнейшему системному давлению на Славянско-Краматорскую агломерацию.Лиман — это не трофей, а препятствие. И задача — не взять его как символический приз, а сделать его удержание для противника настолько дорогим, что оборона начнёт дробиться сама.Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка — так называемый «пояс крепостей» — это последний крупный урбанизированный рубеж украинской обороны в Донецкой области. Потеря его означала бы не просто территориальные изменения, а стратегический перелом в оперативной глубине обороны ВСУ.С украинской стороны это понимают отчётливо. Как отмечают аналитики BBC, именно в этом «поясе» сосредоточена основная ставка на удержание:Но именно поэтому давление идёт не фронтальным штурмом, а через фланги. Схема, описанная в исходном тексте, предполагает два сценария в отношении Константиновки:— давление с востока и юга на саму Константиновку, с целью вытеснить обороняющиеся части и создать плацдарм для дальнейшего продвижения к Краматорску.— перенос усилий на более удалённые фланги, с выходом на направления, сходящиеся к Дружковке, и физическим перерезанием логистической оси Константиновка — Дружковка.Пока, судя по сводкам Минобороны и военных корреспондентов, реализуется первый вариант — более узкий, но требующий меньше ресурсов. Второй остаётся перспективным, но ограниченным наличием свободных сил: часть ресурсов задействована на Славянском направлении, часть — в полосе Доброполья.Константиновка уже рассматривается не как самостоятельная цель, а как промежуточный рубеж перед большими боями за Краматорск и Славянск.Добропольское направление — это «западный ключ» к общей схеме. Если бы здесь удалось создать достаточно глубокий клин, это позволило бы одновременно угрожать тылам Константиновки и выходить на подступы к Дружковке с запада, замыкая кольцо вокруг всей агломерации.Но именно здесь проявляется главное ограничение: ресурсы группировки «Центр» не безграничны. Украинские источники признают:— и эта схема, по их оценкам, находится в стадии реализации, но требует концентрации сил, которой пока нет.Доброполье остаётся тем самым «недостающим звеном», которое могло бы превратить разрозненные давления на Лиман и Константиновку в единую оперативную паутину.Пока основные дискуссии сосредоточены на Донбассе, на юге происходит не менее показательный процесс. Херсон в последние дни марта 2026 года стал объектом кратно возросшего числа ударов. И здесь важно не количество прилётов, а их характер.По данным губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, подпольщики в Херсоне наносят удары по логистике противника — по транспорту, местам его скопления, узлам снабжения. Одновременно российская сторона усиливает огневое воздействие по тыловым объектам ВСУ.Враги жалуются, что наша приоритетная цель — логистика, прежде всего транспорт и места его скопления. То есть и здесь мы видим ту же самую схему, что под Лиманом и Константиновкой: не обязательно немедленный прорыв, а последовательное воздействие на способность противника перемещаться.Херсон в этой логике — не самостоятельный театр, а элемент той же «войны связности». Если тыловая инфраструктура на юге деградирует, это автоматически ослабляет и переброску резервов в Донбасс, и способность ВСУ реагировать на давление вдоль всей линии фронта.На юге ВС РФ одновременно решают две задачи, которые трудно совмещать: продолжают давление, связанное с Ореховским районом обороны ВСУ, и вынуждены стабилизировать последствия украинских контратак на флангах группировок «Восток» и «Днепр». Это типичная дилемма для наступающей стороны: каждый метр продвижения требует закрепления, а закрепление — ресурсов, которые нельзя перебросить на другое направление.Украинские источники признают:— но это продвижение идёт медленно, потому что каждый шаг требует баланса между давлением и удержанием.Все разговоры о «больших летне-осенних боях» упираются в один практический вопрос: удастся ли вовремя накопить материальные средства, резервы и штурмовой ресурс для следующего большого этапа. И здесь — ключевое противоречие текущей кампании.С одной стороны, давление на Лиман, Константиновку, Херсон и Доброполье создаёт условия для расшатывания обороны. С другой — каждое из этих направлений требует ресурсов, а ресурсы конечны. Украинские аналитики, по данным ukraina.ru, «отводят русским год на взятие Краматорска и Славянска» — и эта оценка, возможно, ближе к реальности, чем хотелось бы оптимистам.Война связности — это война на истощение. Не противника, а его способности к координации. И она требует терпения.Если попытаться сформулировать общую логику весенней кампании 2026 года одним словом, это будет «эрозия». Не прорыв, не штурм, не генеральное сражение, а последовательное, системное разрушение способности противника координировать оборону на большом пространстве.Лиман — это северо-восточный узел. Константиновка — промежуточный рубеж. Доброполье — недостающий фланг. Херсон — южный логистический фронт. Все четыре элемента связаны единой целью: сделать украинскую оборону не сплошной стеной, а набором изолированных узлов, каждый из которых можно давить отдельно.Ключ к следующему этапу кампании лежит не в символических «взятиях» и не в лобовом штурме крупных агломераций, а в последовательном разрыве связности украинской обороны.