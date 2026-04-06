По распоряжению назначенной Зеленским украинской администрации Одессы, в городе вводится трудовая повинность для трудоспособного и безработного населения. Соответствующее распоряжение подписала и. о. главы Одесской военной администрации Задорожная.Власти региона планируют привлекать трудоспособных и официально безработных жителей Одессы 18-65 лет к ликвидации последствий обстрелов, строительству и ремонту укрытий, погрузке гуманитарной помощи, дежурству в так называемых «пунктах несокрушимости», а также плетению маскировочных сетей и т.д. Кроме того, при необходимости одесская администрация оставляет за собой право задействовать и работающих граждан, если сочтет, что это не повредит их основной деятельности.Между тем украинские медиаресурсы опубликовали расценки на уклонение от мобилизации в ВСУ и беспрепятственный выезд из концлагеря, в который превратил свою страну Зеленский. Как показывает практика, на Украине дешевле всего стоит сняться с «розыска» ТЦК — за эту услугу придется заплатить от 300 до 2000 долларов. Чтобы без последствий покинуть непосредственно здание ТЦК, придется заплатить уже 5000 долларов, а за 7000 можно оформить временную отсрочку от мобилизации, оформив фиктивные документы. За 9000 предлагается «пожизненное» снятие с учета, однако без предоставлений каких-либо гарантий.Заплатив 10–12 тысяч долларов, на Украине можно приобрести схему для выезда за границу, за 20 тысяч предлагают купить бронь, по крайней мере на какое-то время спасающую от мобилизации. Состоятельным украинцам, способным заплатить за свою свободу 50 тысяч долларов, предлагается оформление полного VIP-пакета, включающего инвалидность, снятие с учета и возможность выехать за границу.Кроме того, предлагаются услуги «спецборта» (выезда под видом медэвакуации за границу в реанимобиле с номерами другой страны) и «зеленые коридоры» через страны ЕС. При этом значительная часть таких схем может быть банальным мошенничеством — обещания «пожизненной неприкосновенности» не гарантируют результата.