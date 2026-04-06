«Брал взятки из-за контузии»: бывшему главе Курской области огласили приговор

2 014 25
Бывшему главе Курской области Алексею Смирнову огласили приговор по коррупционному делу. Он получил 14 лет лишения свободы и будет обязан выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Чиновник, заключивший ранее сделку со следствием, получил чуть меньше, чем просило обвинение. Вместо 15 лет строгого режима ему дали 14, а вместо 500 миллионов штрафа ему придется заплатить 400. Правда, дополнительно со Смирнова сняли звание «Почетного работника ЖКХ». И, разумеется, ему придется возвращать наворованный 21 миллион рублей. Все эти средства должны пойти в государственный бюджет.

Кроме того, в течение десяти лет после освобождения Смирнов не будет иметь права работать на государственных должностях и в местном самоуправлении.

В своем последнем слове на суде он объяснил причину своих деяний тем, что работал в экстремальных условиях. Он заявил, что брал взятки из-за контузии.

Я признал свое тяжкое деяние. Причина? Наверное, работа в экстренных условиях, где-то даже опасных, я говорил, что получил контузию на рабочем месте.

Его рассказ был довольно длинным, так как начал он с описания всего своего трудового пути с момента поступления на работу в систему ЖКХ Курской области.

Особый акцент чиновник сделал на периоде после начала СВО. Он отметил, что оказывал поддержку бойцам, а во время украинского вторжения и вовсе не щадил себя. Смирнов так описывал свою деятельность в то время:

На работе был круглосуточно.


25 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Охотовед 2
    +7
    Сегодня, 16:35
    Как не справедлив этот мир… Мне контузия только перечень лекарств увеличила belay и денег уменьшила.
    Может у него какая-то другая контузия? Где такую дают?
    майор Юрик
      +2
      Сегодня, 16:38
      Угу, при рождении на пол уронили, контузия однако! laughing
      frruc
        0
        Сегодня, 16:54
        при рождении на пол уронили, контузия однако!

        Может есть смысл отправить его в "санаторий" в Туруханский край.
        обязан выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.

        Это что за такой штраф ? По нынешним временам, штраф более чем скромный. А конфискация его и его родственников имущества и счетов произошла.
    SmollH2
      +2
      Сегодня, 16:38
      Так он на лекарства и брал. Только на них и работал))
    алек
      +2
      Сегодня, 16:41
      Может у него какая-то другая контузия? Где такую дают?

      Ему чемоданом денег в ухо прилетело, а у вас, наверное, всё не так было.
      drags33
        0
        Сегодня, 16:53
        Ага... "всё как в тумане... сам не знаю, как так получилось..."
    Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 16:42
      hi!
      на суде он объяснил причину своих деяний тем, что работал в экстремальных условиях. Он заявил, что брал взятки из-за контузии.

      Мне контузия только перечень лекарств увеличила и денег уменьшила.
      Может у него какая-то другая контузия?

      А где можно запросить список преступлений, по которым контузия является смягчающим обстоятельством? А ранения в этот список тоже входят? Если да, то какие - пулевые, осколочные или и те, и другие? laughing laughing laughing
      Мне, конечно, пока без надобности. Судить меня, вроде бы, не за что. Но мало ли... Если что, на этом списочке линию защиты выстраивать буду... laughing laughing laughing
    knn54
      +1
      Сегодня, 16:48
      "Когда я был ещё грудным ребёнком... Моя дорогая, бедная мама... ...уронила меня с третьего этажа. С шестого. С шестого этажа"!
  tralflot1832
    +1
    Сегодня, 16:40
    Короче всё свалил на Старовойта ,я трохи чуть чуть .А вот Стартовойт тот лопатой грёб.Честно говоря достали они с этими тендерами.
  tabex
    0
    Сегодня, 16:40
    Несправедливо... Другие губеры и сейчас воруют, и им ничего, а тут сразу 14....
    sdivt
      +2
      Сегодня, 16:49
      Другие губеры и сейчас воруют

      Дело не в губернаторах (министрах, директорах, генералах и пр.)
      Всё дело в консерваториях!
      Сразу вспоминается, незабвенное, М.Жванецкий:

      - Консерватория, аспирантура, мошенничество, афера, суд, Сибирь.
      - Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь.
      - Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь.

      Может, что-то в консерватории подправить?!
  AK-1945
    +3
    Сегодня, 16:41
    Снег в башка попал, ничего не соображал? А если честно все очень печально, ведь такие как он это практически все чиновники РФ и они на полно серьезе считают, что раз они заняли "сытное" место, то они должны с него жрать!
  alexputnik17
    +1
    Сегодня, 16:42
    У американцев много дел других, понятно каких, и сейчас в этой связи в трехстороннем формате трудно собраться

    Какой редкий случай в психиатрии... laughing
  кокосов тима
    +2
    Сегодня, 16:45
    Внимательнее надо быть, товарищи: Заключивший соглашение со следствием экс-чиновник получил 14 лет колонии строгого режима и был оштрафован на 400 миллионов рублей.
  Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 16:49
    Это уже не смешно...целый глава Курской области такую дичь несёт.
    Что с чиновниками происходит???
    Идёт война...гибнут сотни, тысячи людей...а тут губер решил себе мошну деньгами набить по ходу дела.
  VictorB
    +2
    Сегодня, 16:50
    брал взятки из-за контузии.

    Да нет, он просто не хотел быть белой вороной среди других чиновников класса А.
      0
      Сегодня, 17:02
      Да нет, он просто не хотел быть белой вороной среди других чиновников

      Ага...
      Все побежали — и я побежал…
  drags33
    +2
    Сегодня, 16:51
    Маловато дали... Надо бы за такие дела во время войны пожизненное (поскольку смертная казнь отменена). А так он может через какое-то время и выйти - возможно по амнистии в связи с Победой в СВО...
  Oldi
    +2
    Сегодня, 16:55
    Что-то много у нас таких контуженных во власти последнее время стало, наказание недостаточно жёсткое, что ли, что ни боятся ничего.
    yuriy55
      0
      Сегодня, 17:00
      наказание недостаточно жёсткое, что ли, что ни боятся ничего.

      Бояться нечего... feel
  кокосов тима
    +3
    Сегодня, 16:55
    "Он заявил, что брал взятки из-за контузии.". "Я на колчаковских фронтах ранен!"
  Ирек
    0
    Сегодня, 16:56
    ВОР - будет сидеть в тюрьме, так будет с каждым уродом.
  Remember
    +1
    Сегодня, 16:57
    Кто бы меня контузил на 21 лям?
  Grencer81
    0
    Сегодня, 16:59
    Где это его контузило и чем?
  yuriy55
    +1
    Сегодня, 16:59
    Тоже мне - новоявленный «голубой воришка»...
    Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. Завхоза звали...

    Алексей Смирнов...
  16. Комментарий был удален.