«Брал взятки из-за контузии»: бывшему главе Курской области огласили приговор

Я признал свое тяжкое деяние. Причина? Наверное, работа в экстренных условиях, где-то даже опасных, я говорил, что получил контузию на рабочем месте.

На работе был круглосуточно.

Бывшему главе Курской области Алексею Смирнову огласили приговор по коррупционному делу. Он получил 14 лет лишения свободы и будет обязан выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.Чиновник, заключивший ранее сделку со следствием, получил чуть меньше, чем просило обвинение. Вместо 15 лет строгого режима ему дали 14, а вместо 500 миллионов штрафа ему придется заплатить 400. Правда, дополнительно со Смирнова сняли звание «Почетного работника ЖКХ». И, разумеется, ему придется возвращать наворованный 21 миллион рублей. Все эти средства должны пойти в государственный бюджет.Кроме того, в течение десяти лет после освобождения Смирнов не будет иметь права работать на государственных должностях и в местном самоуправлении.В своем последнем слове на суде он объяснил причину своих деяний тем, что работал в экстремальных условиях. Он заявил, что брал взятки из-за контузии.Его рассказ был довольно длинным, так как начал он с описания всего своего трудового пути с момента поступления на работу в систему ЖКХ Курской области.Особый акцент чиновник сделал на периоде после начала СВО. Он отметил, что оказывал поддержку бойцам, а во время украинского вторжения и вовсе не щадил себя. Смирнов так описывал свою деятельность в то время: