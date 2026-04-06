Противники Ирана ударили по химпредприятию в Марвдаште

Американская и израильская авиация продолжают нанесение ударов по объектам на иранской территории. Сегодня стало известно, что противники Ирана атаковали химическое предприятие в город Марвдашт на юге страны.

Глава города подтвердил атаку на предприятие, но при этом заявил, что производственные процессы она не остановила. Из его сообщения:

Предприятию, входящему в структуры Shiraz Petrochemical, был нанесён незначительный ущерб. Жертв и пострадавших нет.

Основной продукцией завода в Марвдаште являются удобрения. Например, это карбамид (мочевина). Основная часть этого азотного удобрения, производимого на указанном заводе, идёт на удовлетворение внутренних потребностей сельского хозяйства. Часть направляется на экспорт.

Основными импортёрами азотсодержащих удобрений от Shiraz Petrochemical являются на текущий момент такие страны как Бразилия, Индия и Турция. Также предприятие занимается поставкой карбамида (в меньших объёмах) в страны Африки, Китай, Вьетнам, Таиланд и Шри-Ланку.

Сам по себе удар по такому предприятию может усугубить ситуацию на мировом продовольственном рынке. А она и без того далека от оптимальной. В связи с этим цены на продукты питания могут ещё больше прибавить в цене, что подстегнёт общемировую инфляцию.
  Вадим С
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 17:26
    На таких заводах "просто" удобрения не делают, значит знали куда бить. Жаль нормально ответить не могут.
    ASSAD1
      ASSAD1
      0
      Сегодня, 17:42
      Да сама аммиачная селитра так рвануть может.Если результата не добились то ещё ударят.
    Младший рядовой
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 17:55
      Продовольственная безопасность тоже имеет место быть. И куда в первую очередь запусть ракету - в цех по производству снарядов или по заводу удобрений - вопрос широко дискуссионный.
    роман66
      роман66
      +2
      Сегодня, 18:01
      Где нитраты - там и процесс азотирования.
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 17:51
    Основными импортёрами азотсодержащих удобрений от Shiraz Petrochemical являются на текущий момент такие страны как Бразилия, Индия и Турция. Также предприятие занимается поставкой карбамида (в меньших объёмах) в страны Африки, Китай, Вьетнам, Таиланд и Шри-Ланку.
    Без удобрений тяжело чего-нибудь вырастить. По списку стран можно предположить, где будут проблемы с продовольствием. Откровенно продуманный террор.
    commbatant
      commbatant
      +1
      Сегодня, 18:12
      Цитата: Младший рядовой
      По списку стран можно предположить, где будут проблемы с продовольствием.

      Трамп гадости делает не всем подряд странам, а конкретным, из указанных это однозначно КНР и частично по определенным отраслям Бразилия и Индия.