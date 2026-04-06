Противники Ирана ударили по химпредприятию в Марвдаште
Американская и израильская авиация продолжают нанесение ударов по объектам на иранской территории. Сегодня стало известно, что противники Ирана атаковали химическое предприятие в город Марвдашт на юге страны.
Глава города подтвердил атаку на предприятие, но при этом заявил, что производственные процессы она не остановила. Из его сообщения:
Предприятию, входящему в структуры Shiraz Petrochemical, был нанесён незначительный ущерб. Жертв и пострадавших нет.
Основной продукцией завода в Марвдаште являются удобрения. Например, это карбамид (мочевина). Основная часть этого азотного удобрения, производимого на указанном заводе, идёт на удовлетворение внутренних потребностей сельского хозяйства. Часть направляется на экспорт.
Основными импортёрами азотсодержащих удобрений от Shiraz Petrochemical являются на текущий момент такие страны как Бразилия, Индия и Турция. Также предприятие занимается поставкой карбамида (в меньших объёмах) в страны Африки, Китай, Вьетнам, Таиланд и Шри-Ланку.
Сам по себе удар по такому предприятию может усугубить ситуацию на мировом продовольственном рынке. А она и без того далека от оптимальной. В связи с этим цены на продукты питания могут ещё больше прибавить в цене, что подстегнёт общемировую инфляцию.
