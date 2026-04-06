США могли использовать операцию по спасению пилота как прикрытие для ещё одной

Зона, где американский пилот, как утверждалось, присутствовал в провинции Кохгилуйе и Бойер-Ахмад, находится далеко от района, где они пытались приземлиться или хотели высадить свои силы в центральном Иране.

Операция спецназа США по спасению штурмана сбитого истребителя F-15 ВВС США могла быть прикрытием другой. Об этом заявляет МИД исламской республики.В Иране не исключают, что действия американского спецназа на иранской территории преследовали не одну цель по спасению пилота сбитого самолета, а сразу две, вторая заключалась в краже иранского обогащенного урана. Тем более, что американцы действовали не только в месте падения истребителя, но в значительном удалении от него, но близко к Исфахану, где расположен один из ядерных центров Ирана.По словам пресс-секретаря МИД Ирана Эсмаила Бакаи, на сегодняшний день существует много неопределенностей и вопросов в «спасательной» операции США. Игнорировать тот факт, что американцы охотились и за ураном, в Тегеране не собираются.Между тем ряд экспертов считает, что даже если США и каким-то образом сумели выкрасть несколько килограммов урана, то это никак не отразится на иранской ядерной программе. Тем более, что Иран не хранит все свои запасы в одном месте, видимо, уже научен горьким опытом.