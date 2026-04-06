США могли использовать операцию по спасению пилота как прикрытие для ещё одной

5 133 8
Операция спецназа США по спасению штурмана сбитого истребителя F-15 ВВС США могла быть прикрытием другой. Об этом заявляет МИД исламской республики.

В Иране не исключают, что действия американского спецназа на иранской территории преследовали не одну цель по спасению пилота сбитого самолета, а сразу две, вторая заключалась в краже иранского обогащенного урана. Тем более, что американцы действовали не только в месте падения истребителя, но в значительном удалении от него, но близко к Исфахану, где расположен один из ядерных центров Ирана.



По словам пресс-секретаря МИД Ирана Эсмаила Бакаи, на сегодняшний день существует много неопределенностей и вопросов в «спасательной» операции США. Игнорировать тот факт, что американцы охотились и за ураном, в Тегеране не собираются.

Зона, где американский пилот, как утверждалось, присутствовал в провинции Кохгилуйе и Бойер-Ахмад, находится далеко от района, где они пытались приземлиться или хотели высадить свои силы в центральном Иране.

Между тем ряд экспертов считает, что даже если США и каким-то образом сумели выкрасть несколько килограммов урана, то это никак не отразится на иранской ядерной программе. Тем более, что Иран не хранит все свои запасы в одном месте, видимо, уже научен горьким опытом.
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Вадим С
Сегодня, 17:36
    +1
    Сегодня, 17:36
    Читал что уже забрасывают группы спецов, постепенно, понемногу, но в бои не вступают, возможно готовят серьезную операцию изнутри.
  alexputnik17
Сегодня, 17:37
    0
    Сегодня, 17:37
    , но близко к Исфахану, где расположен один из ядерных центров Ирана

    Мне кажется, там урана уже давно нет. А разговоры иранцев о двух операциях, не что иное, как: приходите, мы вас тут и прикопаем. laughing
  alexboguslavski
Сегодня, 17:56
    +1
    Сегодня, 17:56
    Обновление известных потерь ВВС США во время войны с Ираном, подтвержденных официально, путем объективного контроля, либо через сообщения в СМИ:

    ▪️ 1 истребитель F-35, поврежденный огнем ПВО Ирана;
    ▪️ 3 ударных F-15E Strike Eagle, сбитые ВВС Кувейта в результате дружественного огня;
    ▪️ 1 ударный F-15E Strike Eagle, сбитый огнем ПВО Ирана;
    ▪️ 1 штурмовик A-10 Thunderbolt II, сбитый огнем ПВО Ирана;
    ▪️ 1 самолет ДРЛОуИ E-3G Sentry, уничтоженный на авиабазе имени принца Султана;
    ▪️ 1 самолет-заправщик KC-135, разбившийся в результате столкновения в воздухе;
    ▪️ 1 самолет-заправщик KC-135, поврежденный в результате столкновения в воздухе;
    ▪️ 1 самолет-заправщик KC-135, уничтоженный на авиабазе имени принца Султана;
    ▪️ 5 самолетов-заправщиков KC-135, поврежденные в результате обстрела Ирана на авиабазе;
    ▪️ 17 дронов MQ-9 Reaper, сбитые ПВО Ирана;
    ▪️ 1 вертолет UH-60, поврежденный FPV-дроном на авиабазе;
    ▪️ 2 вертолета HH-60G Pave Hawk, поврежденные огнем с земли в результате поисково-спасательной операции;
    ▪️ 1 вертолет CH-47 Chinook, уничтоженный на авиабазе в Кувейте;
    ▪️ До 4 вертолетов MH-6 Little Bird, уничтоженных США в ходе спасательной операции в Иране из-за невозможности эвакуации;
    ▪️ 2 самолета HC-130J Combat King II (или или MC-130J Commando II) уничтоженных США в ходе спасательной операции в Иране из-за невозможности эвакуации.


    Однако кучно идет. Темпы не хуже вьетнамских.
  Дембель77
Сегодня, 18:00
    0
    Сегодня, 18:00
    В Иране не исключают, что действия американского спецназа на иранской территории преследовали не одну цель по спасению пилота сбитого самолета, а сразу две

    Кто их знает, этих пенд....сов, время покажет - что они хотели на самом деле. Но в любом случае иранцев им не сломить.
  Damien_C
Сегодня, 18:06
    +1
    Сегодня, 18:06
    This war has shown that the USA is not the supreme super-power anymore in fact of the three Russia USA and China the USA is in a clear 3rd place as a potential fighting unit, and trails the other two by some distance.
    They have lots of aircraft money and media but that's about their limit.
  alexboguslavski
Сегодня, 18:22
    +1
    Сегодня, 18:22
    Перемирие на Ближнем Востоке отменяется: Иран отверг возможность перемирия в ответ на предложения США, заявив о необходимости прекращения конфликта на постоянной основе, сообщает государственное агентство IRNA.

    И Штатам платить и каяться, каяться и платить. lol
    azambuja
Сегодня, 18:27
      0
      Сегодня, 18:27
      Условия США для Ирана если вкратце такие- Сложить оружие и выходить с поднятыми руками. Это кто же согласится на такое.....
  alexboguslavski
Сегодня, 18:41
    +2
    Сегодня, 18:41
    Горящий НПЗ в ОАЭ. КСИР обещает продолжение.