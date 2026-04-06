США могли использовать операцию по спасению пилота как прикрытие для ещё одной
Операция спецназа США по спасению штурмана сбитого истребителя F-15 ВВС США могла быть прикрытием другой. Об этом заявляет МИД исламской республики.
В Иране не исключают, что действия американского спецназа на иранской территории преследовали не одну цель по спасению пилота сбитого самолета, а сразу две, вторая заключалась в краже иранского обогащенного урана. Тем более, что американцы действовали не только в месте падения истребителя, но в значительном удалении от него, но близко к Исфахану, где расположен один из ядерных центров Ирана.
По словам пресс-секретаря МИД Ирана Эсмаила Бакаи, на сегодняшний день существует много неопределенностей и вопросов в «спасательной» операции США. Игнорировать тот факт, что американцы охотились и за ураном, в Тегеране не собираются.
Между тем ряд экспертов считает, что даже если США и каким-то образом сумели выкрасть несколько килограммов урана, то это никак не отразится на иранской ядерной программе. Тем более, что Иран не хранит все свои запасы в одном месте, видимо, уже научен горьким опытом.
