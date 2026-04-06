Украина в марте обогнала Россию по числу ударов дальнобойными БПЛА - СМИ США

Канал «Эй-Би-Си Ньюс» публикует собственный анализ числа применённых в марте в ходе украинского конфликта дальнобойных дронов. Американские репортёры приходят к выводу о том, что впервые за весьма продолжительное время ВСУ обогнали Вооружённые силы России по указанному показателю.

Из материала:



На основании сводок военных ведомств России и Украины можно прийти к выводу о том, что Россия запустила 6462 дрона, из которых, по версии Украины, было сбито 5833, а Россия сбила 7437 БПЛА. Это говорит о том, что Украина в марте имела перевес по числу запущенных дальнобойных беспилотников – в среднем как минимум по 239 ежесуточно.

Авторы также отмечают, что к концу марта ситуация изменилась в пользу России, однако в целом на статистику по итогам месяца это не повлияло.

Тем временем на Украине и на Западе активно обсуждается заявление Зеленского о якобы выставленном Россией 2-месячном ультиматуме: «либо вывод ВСУ с территории Донбасса, либо условия для завершения конфликта будут уже совсем другими». И хотя пресс-секретарь Кремля это отрицает, вопрос всё равно обсуждается. Эксперты считают, что продолжать ведение боевых действий так, как это происходит в последнее время, уже нельзя, а потому Москва может пойти на какой-то «нестандартный ход» или же «колоссально повысить уровень эскалации».

Нестандартным ходом, как предполагается, может являться американо-израильский сценарий по Ирану, когда бомбардировки следуют не только в отношении военных и инфраструктурных объектов, но и в отношении высшего командования и политического руководства. Пока в Иране это к каким-либо тяжёлым последствиям в плане управления не привело, однако это вовсе не означает, что для Исламской Республики применяемая её противниками тактика является совершенно безболезненной. Да и в мире после устранения американцами и израильтянами верховного лидера Ирана, как считается экспертами, уже не будет существенной рефлексии, если Россия пойдёт на уничтожение верхушки киевского режима. Многие в мире просто хотят, чтобы эта война закончилась, а уж как именно этот вопрос решит Россия, мировое большинство не особенно волнует.
  О. Бендер
    О. Бендер
    +3
    Сегодня, 18:08
    Да уже быстрее перешли к иранскому сценарию,верхушку бандерлогов в ад отправили бы.
    Охотовед 2
      Охотовед 2
      +13
      Сегодня, 18:12
      Вот просто все слова почему-то нецензурные у меня… am
      Давайте ещё блин подождём, чтоб наши города стали похожи на города Донбаса, переговоры ещё какие-то замутим, пару «жестов доброй воли» проявим, мы же не «такие».
      Шахматист заигрался уже, он по моему шахматы с подкидным из-за возраста уже путает.
      Иран, несопоставимо более слабая в военном отношении страна - показывает как нужно воевать.
      Просто задумайтесь над смыслом поговорки: Львы управляющие баранами победят Баранов управляющими львами.
      Denissdaf
        Denissdaf
        -1
        Сегодня, 18:20
        Реальное положение всех дел и вещей не такое какое Вам внушали последние десятилетия посредством пропаганды.
        Гипербореец62
          Гипербореец62
          +1
          Сегодня, 18:30
          Любопытно , кому внушали и кто...ну и подробнее о положении дел, желательно по проф. и спецификации...
      ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей
        +3
        Сегодня, 18:22
        Цитата: Охотовед 2
        Шахматист заигрался уже, он по моему шахматы с подкидным из-за возраста уже путает.

        Он хочет 20 лет воевать как Петр Первый со шведами, Мединский не даст соврать.
        trromar
          trromar
          0
          Сегодня, 18:37
          Он властолюбец, поэтому пока будет жить и править ещё донца жизни - будет любое СВО, какое уж получится.
        alexoff
          alexoff
          0
          Сегодня, 18:41
          Петр 1 за несколько лет устроил тотальное импортозамещение, до войны железо в Швеции закупали. Колокола в пушки переплавил. А тут больше похоже на Ельцина с первой чеченской. Хотя тот Дудаева грохнул... Да ни на кого не похож, не с кем сравнить request
      Павел_Свешников
        Павел_Свешников
        -4
        Сегодня, 18:29
        С таким перевесом в БПЛА Украина скорее нас оставит без гегемона, чем наш гегемон решится на более решительные действия против Укрорейха.
      Andrey_5
        Andrey_5
        +1
        Сегодня, 19:11
        Шахматист не заигрался, он просто сидит и смотрит, что будет дальше, он не знает что делать и как выйти из этой ситуации
        al3x
          al3x
          +1
          Сегодня, 19:17
          Ситуация то патовая или цунг-цванг. Уже давно. В башнях явно не рассчитывали, что ЕС последнюю рубаху хххлам будет готов отдать. А оно Вон как вышло.
    alexoff
      alexoff
      -1
      Сегодня, 18:43
      Вы предлагаете Зеленского что ли украсть? Вы не провоцируйте меня на ответ, что вот надо жахнуть, надо сейчас кого-то выкрасть. Это не наш стиль. Мы самая уважающая себя страна и уважаемая страна в мире. Если мы будем действовать такими методами, мы потеряем уважение к себе», — сказала Матвиенко. Глава Совфеда также добавила, что США, по её мнению, от ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи «никакого эффекта не получили», но клеймо останется в истории навсегда
  ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей
    -1
    Сегодня, 18:08
    9 мая парад в Москве, интересно дадут ли хинзиры его провести...Китайские друзья с немалой выгодой для себя все годы гонят эшелонами комплектующие на дроны всех мастей киевским партнерам да и сами дроны, и покупают российские газ и нефть с дисконтом.
  frruc
    frruc
    +4
    Сегодня, 18:08
    американо-израильский сценарий по Ирану, когда бомбардировки следуют....но и в отношении высшего командования и политического руководства.

    Мы еще до мостов, др. транспортных коммуникаций и до генерирующих мощностей не дошли, есть куда расти.
  Вадим С
    Вадим С
    -3
    Сегодня, 18:11
    Ну если мм вся европа поставляет, понятно дело их будут тысячи. Вот нам бы кто подбросил помощи
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 18:12
    Корректнее в купе упоминать количество сбитых тоже.
  кокосов тима
    кокосов тима
    +4
    Сегодня, 18:16
    "Это не наш стиль, мы самоуважающая себя страна....", — прокомментировала глава Совета Федерации Валентина Матвиенко предложение ударить непосредственно по Зеленскому.
    Наводлом
      Наводлом
      +3
      Сегодня, 18:32
      Цитата: кокосов тима
      "Это не наш стиль, мы самоуважающая себя страна....", — прокомментировала глава Совета Федерации Валентина Матвиенко предложение ударить непосредственно по Зеленскому.

      Ей завтра исполняется 77 лет.
      Сделайте скидку на возраст.
    opuonmed
      opuonmed
      +4
      Сегодня, 18:34
      Это не наш стиль, мы самоуважающая себя страна....

      Когда такое прочитал, я ж офонарел.
    Ponimatel
      Ponimatel
      0
      Сегодня, 19:04
      Это не наш стиль, мы самоуважающая себя страна....", — прокомментировала глава

      Валя - Полстакана говорила совершенно искренне. Походу она воспитывалась в атмосфере "Ты меня уважаешь?!" И на основании этого опыта считает себя уважаемой, да и ещё человеком.
  Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев
    -1
    Сегодня, 18:18
    Вопрос не в количестве, а в качестве ударов, эффективности, достигнутым результатам. Но бить нужно сильнее, уничтожать АЭС (все подстанции), затем все места добычи газа, что бы ни одного куба не могли использовать, а далее переходить на заводы, причем бить днем, во время смены.
    lis-ik
      lis-ik
      -1
      Сегодня, 18:38
      С качеством у х.охлов тоже заметно лучше.
      Tagan
        Tagan
        0
        Сегодня, 18:56
        С качеством у х.охлов тоже заметно лучше.

        Как это вы определили?
  sdivt
    sdivt
    +1
    Сегодня, 18:24
    ... говорит о том, что Украина в марте имела перевес по числу запущенных дальнобойных беспилотников

    Сложно сказать, где заканчивается статистика, где она переходит в аналитику, и где всё это разбавлено пропагандой
    По сути, для нас, читателей и комментаторов, это просто ещё одно утверждение, на фоне многих
    Да, летают. Сколько украинских? Сколько наших?
    Ни подтвердить, ни опровергнуть, ни проверить утверждения - мы не сможем, цифры нам недоступны
    Остаётся, либо верить, либо нет
    А, когда меня пытаются уговорить принять что-либо на веру - это вызывает раздражение и отторжение
  opuonmed
    opuonmed
    +3
    Сегодня, 18:24
    Ну уже видно невооруженным взглядом, что просто истощают ПВО этими беспилотниками, еще через страны НАТО, ну и урон причиняют немаленький, если долетает. Наверное, спецы понимают, для чего это делается! Большой вопрос, как РФ отвечать будет?
  Аль Манах
    Аль Манах
    -3
    Сегодня, 18:38
    Брехня, наши всегда и во всём впереди. Если бы было иначе, нам бы об этом по ТВ сказали бы наши мудрые и честные руководители. Надо поменьше читать иностранное вранье и постоянно конспектировать сводки МО РФ.
  yuriy55
    yuriy55
    -2
    Сегодня, 18:48
    У России плохо с внешней разведкой. Российские деньги шли в карманы олигархов, а не на содержание службы, подготовку специалистов и выкуп информации. Поэтому сегодня неизвестно, откуда на Украину поступают беспилотники в таком количестве и с такими характеристиками...
    Но, вероятно, когда «мы начнём», всё коренным образом поменяется...
    И что интересно:
    «Иногда пчёлы восстают против своей матки и убивают её, если она не приносит рою правильного мужского потомства» ©«Пчеловод»
    Михаил Нашарашев
      Михаил Нашарашев
      0
      Сегодня, 19:03
      А что разве еще не начали?
  Kvakosavrus
    Kvakosavrus
    0
    Сегодня, 18:59
    Учитывая что они увеличивают производство это только начало, через пару лет можем увидеть налеты тысяч бпла, причем ежедневно.
  Михаил Нашарашев
    Михаил Нашарашев
    0
    Сегодня, 19:02
    Упс, колечко…. Приплыли одиннарот….
  DBR
    DBR
    0
    Сегодня, 19:06
    Цитата: О. Бендер
    Да уже быстрее перешли к иранскому сценарию,верхушку бандерлогов в ад отправили бы.

    Как же , ведь мы не такие да и с нашей стороны похоже даны гарантии неприкосновенности этого наркомана .
  DBR
    DBR
    0
    Сегодня, 19:09
    Цитата: yuriy55
    Поэтому сегодня неизвестно, откуда на Украину поступают беспилотники в таком количестве и с такими характеристиками...

    Все известно но производство за пределами Украины а сборка на её территории а все потому что транспортные коммуникации соединяющие Украину с Европой до сих пор безперебойно работают .
  Jacques Sekavar
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 19:20
    Трампа не даёт ракеты, зато ЕС массово поставляет беспилотные аппараты и продолжает наращивать их производство и поставки, а как говорят военные человеки, на фронте это главным это главным оружием.