На Добропольском направлении ВС России вернули себе инициативу в Белицком

На Добропольском направлении ВС России вернули себе инициативу в Белицком


В зоне проведения СВО в ДНР на Добропольском направлении подразделения группировки «Центр» ВС России вернули себе инициативу в Белицком. Есть успехи и в самом населенном пункте.



Сообщения об этом поступают с передовой.

В Белицком российские военные возвратили себе контроль над южной и юго-восточной частями города. Есть продвижение к югу от шахты «Водянской», где армия России заняла важный рубеж.

Также наши бойцы закрепляются на отбитых у противника позициях севернее Нового Донбасса. Там усиливается натиск ВС России на украинские позиции.

В значительной степени успехи штурмовых подразделений зависят от эффективной боевой работы операторов БПЛА. Они успешно уничтожают автомобили, бронетехнику, наземную робототехнику, тяжелые ударные дроны, ретрансляторы и средства связи. Кроме того, разведывательные и ударные беспилотники ВС России нарушают вражескую логистику, препятствуя снабжению украинских подразделений на передовой всем необходимым. А нарушение связи ВСУ мешает командованию противника координировать действия подразделений.

Есть успехи у российских войск и на соседних участках фронта. В частности, активизировались наступательные действия ВС России на Красноармейском направлении. Особенно успешно они действуют к югу от Сергеевки. Отмечается продвижение в окрестностях Гришино и Новоалександровки. А к западу от Родинского враг предпринимает попытки вернуть утерянные позиции.

  alexboguslavski
    alexboguslavski
    Сегодня, 18:27
    В когорте гвардейцев пополнение.

    «Гвардейскими» стали 35 общевойсковая Краснознаменная армия и 968 исследовательско-инструкторский смешанный авиационный полк.

    Соответствующие Указы подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин.