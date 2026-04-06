На Добропольском направлении ВС России вернули себе инициативу в Белицком
2 4571
В зоне проведения СВО в ДНР на Добропольском направлении подразделения группировки «Центр» ВС России вернули себе инициативу в Белицком. Есть успехи и в самом населенном пункте.
Сообщения об этом поступают с передовой.
В Белицком российские военные возвратили себе контроль над южной и юго-восточной частями города. Есть продвижение к югу от шахты «Водянской», где армия России заняла важный рубеж.
Также наши бойцы закрепляются на отбитых у противника позициях севернее Нового Донбасса. Там усиливается натиск ВС России на украинские позиции.
В значительной степени успехи штурмовых подразделений зависят от эффективной боевой работы операторов БПЛА. Они успешно уничтожают автомобили, бронетехнику, наземную робототехнику, тяжелые ударные дроны, ретрансляторы и средства связи. Кроме того, разведывательные и ударные беспилотники ВС России нарушают вражескую логистику, препятствуя снабжению украинских подразделений на передовой всем необходимым. А нарушение связи ВСУ мешает командованию противника координировать действия подразделений.
Есть успехи у российских войск и на соседних участках фронта. В частности, активизировались наступательные действия ВС России на Красноармейском направлении. Особенно успешно они действуют к югу от Сергеевки. Отмечается продвижение в окрестностях Гришино и Новоалександровки. А к западу от Родинского враг предпринимает попытки вернуть утерянные позиции.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация