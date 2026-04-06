Киев снова ударил по нефтяной инфраструктуре КТК в Новороссийске

Киевский режим в ночь на понедельник, 6 апреля, атаковал объекты морского перевалочного комплекса в Новороссийске с целью срыва поставок энергоресурсов европейским потребителям. Об этом говорится в заявлении Минобороны.

Киев снова преднамеренно атаковал беспилотниками самолетного типа объекты, принадлежащие «Каспийскому трубопроводному консорциуму», крупнейшими акционерами которого являются компании из США и Казахстана. По данным военных, нефтяные терминалы консорциума получили серьезные повреждения в результате мощного пожара, вспыхнувшего после атаки.



В результате ударов украинскими БПЛА были повреждены: трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, а также произошло возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами.

Кроме того, противник бил и по гражданским объектам, атаковав жилые многоэтажные дома в Новороссийске.

Киев уже не в первый раз атакует инфраструктуру КТК, и каждый раз Зеленскому все сходит с рук. Ни США, ни тем более Казахстан никаких претензий не выдвигают, а если и делают заявления, то без обвинений Украины. Хотя прекрасно знают, что удары наносит бандеровский режим.
  1. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    +1
    Сегодня, 18:31
    Ни США, ни тем более Казахстан никаких претензий не выдвигают, а если и делают заявления, то без обвинений Украины.

    Надо срочно выразить озабоченность их инертностью, это точно поможет.
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      0
      Сегодня, 18:52
      А почему просроченному Зе на бить по Кремлю?
      Зачем ему бить по Кремлю, если по НПЗ именно сейчас больнее для нас.
      Удивительно, но это понимают и в Казахстане, и в США.
      Только наши почему-то удивляются этому.
      А почему ему не бить куда он хочет, если он знает что ответа не будет?
      1. военком Котёнок Звание
        военком Котёнок
        +2
        Сегодня, 19:08
        крупнейшими акционерами которого являются компании из США и Казахстана
        с целью срыва поставок энергоресурсов европейским потребителям

        Шож это творится. Уважаемые украинские партнёры уничтожают имущество уважаемых американских партнёров с целью срыва поставок уважаемым европейским партнёрам. Возмутительно.
      2. commbatant Звание
        commbatant
        -1
        Сегодня, 19:17
        Цитата: Аркадий007
        А почему просроченному Зе на бить по Кремлю?

        Так он уже бил по Кремлю, кто-то из озабоченных тут на ВО, богаче стал?
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 19:21
      Заметил, что мы к этому уже начинаем, привыкать. "Озабоченности и красные линии" и как сказала мадам Матвиенко - " это не наш методы". Мы-гуманные. А мне думается, что в отношениях с подонками нельзя проявлять -гуманность. Для подобной категории- гуманность-признак слабости.
  2. конёк-горбунок Звание
    конёк-горбунок
    +5
    Сегодня, 18:33
    Подсказка
    «АрселорМиттал Кривой Рог» специализируется на производстве длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки, сортового проката, уголков, полосы и заготовки. Производственные мощности комбината рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн стали, свыше 5 млн тонн проката и более 5,5 млн тонн чугуна. Предприятие является крупнейшим экспортёром Украины, 85 % готовой продукции отправляется за границу.

  3. тлауикол Звание
    тлауикол
    0
    Сегодня, 18:36
    Если в КТК нет акций Трампа, то ему это полезно, конкурирующая фирма горит
  4. zloybond Звание
    zloybond
    +7
    Сегодня, 18:37
    Когда с нашей стороны начинаются песни: а нас то за что? - есть на мой взгляд одно определение: - за то, что слишком вежливые и показушно благородные. Отсутствует беспощадность к врагам и их спонсорам. Не было в истории еще такого, чтобы кто-то воюя поставлял врагу и его сторонникам стратегические ресурсы и оружие.
  5. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +1
    Сегодня, 18:38
    объекты, принадлежащие «Каспийскому трубопроводному консорциуму», крупнейшими акционерами которого являются компании из США

    А пропагандисты нам рассказывают про войну со всей НАТО request
  6. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    +3
    Сегодня, 18:40
    "Ни США, ни тем более Казахстан никаких претензий не выдвигают, а если и делают заявления, то без обвинений Украины."

    Разве это не удары по территории России, на которые должно отвечать руководство РФ?
    1. ettore Звание
      ettore
      +1
      Сегодня, 18:44
      Цитата: Борис Сергеев
      Разве это не удары по территории России, на которые должно отвечать руководство РФ?

      Да, сколько там той России, в том месте, не стоит мелочиться.
      1. К_4 Звание
        К_4
        +15
        Сегодня, 18:47
        Вот именно, нужно сплотиться и потерпеть, ради нашего бессменно -молчаливого лидера, который снова " в домике и молчок". Да, а ещё ради "духа Анкориджа" и деток наших олигархов....Тьфу...зла не хватает. Теперь прекрасно понимаю большевиков и их пролетарскую ненависть...
  7. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 18:46
    Дело спасения утопающих - дело самих утопающих.

    Одна просьба - пэтриотов в помощь не слать.


    Дело спасения утопающих - дело самих утопающих.

    Одна просьба - пэтриотов в помощь не слать.
  8. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 18:47
    США и не могут предъявлять. Разведка с полетными заданиями от них. Токаев только по команде говорит, кроме случаев комплиментов Трампу.
  9. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +8
    Сегодня, 18:47
    Как я уже устал от беззубости нашей власти! На днях военкор Сладков выложил ролик, что все эти безответные пинки сапогом нам по яйцам негативно влияют на боевой дух бойцов в зоне СВО. Наша власть не понимает, что они могут на все плюнуть и просто разойтись (это в лучшем случае).
  10. g_ae Звание
    g_ae
    +10
    Сегодня, 18:47
    В начале СВО все думали, что Кремль рисует "красные линии" для врагов, а оказалось он рисует линии для себя.
  11. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +2
    Сегодня, 18:51
    Что-то вспомнилось:
    Какое низкое коварство
    Полуживого забавлять,
    Ему подушки поправлять,
    Печально подносить лекарство,
    Вздыхать и думать про себя:
    Когда же чёрт возьмёт тебя!
  12. Александр Елизаров
    Александр Елизаров
    0
    Сегодня, 18:56
    В иностранных телеграмм каналах пишут, что в Новороссийске атакован и повреждён российский боевой корабль Адмирал Макаров.
  13. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +3
    Сегодня, 19:05
    ВСУ, ударив по объектам КТК в Новороссийске, хотели нанести экономический ущерб ее акционерам из США и Казахстана, заявило Минобороны. Ничего страшного: мне дали битой по голове, на которую была надета шляпа соседа
  14. oleg_627 Звание
    oleg_627
    0
    Сегодня, 19:21
    Лиди гибнут,заводы взрываются.завтра будут ноты протеста и жалобы рыжему дяди из сша о плохих украинцах,еще подождем когда соизволят о мирном договоре с нашими болакать.Мы ведь не Иран,а либерально-демократическая болтология
  15. Джони_Синс Звание
    Джони_Синс
    0
    Сегодня, 19:25
    А чего такая куцая и обрезанная новость? Говорите уж до конца, что расхреначаны два причала,
    Узлы СИКН и запорная арматура трубопроводной системы, контролирующие работу нефтеналивных причалов – узловая инфраструктура, обеспечивающая коммерческий учет и распределение потоков нефти между причалами