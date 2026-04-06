Киев снова ударил по нефтяной инфраструктуре КТК в Новороссийске
Киевский режим в ночь на понедельник, 6 апреля, атаковал объекты морского перевалочного комплекса в Новороссийске с целью срыва поставок энергоресурсов европейским потребителям. Об этом говорится в заявлении Минобороны.
Киев снова преднамеренно атаковал беспилотниками самолетного типа объекты, принадлежащие «Каспийскому трубопроводному консорциуму», крупнейшими акционерами которого являются компании из США и Казахстана. По данным военных, нефтяные терминалы консорциума получили серьезные повреждения в результате мощного пожара, вспыхнувшего после атаки.
В результате ударов украинскими БПЛА были повреждены: трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, а также произошло возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами.
Кроме того, противник бил и по гражданским объектам, атаковав жилые многоэтажные дома в Новороссийске.
Киев уже не в первый раз атакует инфраструктуру КТК, и каждый раз Зеленскому все сходит с рук. Ни США, ни тем более Казахстан никаких претензий не выдвигают, а если и делают заявления, то без обвинений Украины. Хотя прекрасно знают, что удары наносит бандеровский режим.
